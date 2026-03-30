إيران تريد ربط لبنان بالاتفاق

وتسعى إيران إلى ربط القضية اللبنانية صراحة بالمناقشات الجارية مع واشنطن. ووفقا للتقارير التي أبلغت عنها المصادر الإقليمية في الأيام الأخيرة، والتي أعيد إطلاقها يوم الاثنين في الصحافة اللبنانية، أبلغت طهران الولايات المتحدة بأن الاتفاق لا يمكن، في رأيها، أن يقتصر على الجبهة الإيرانية: بل ينبغي أن يشمل أيضا وقف الحرب الإسرائيلية في لبنان وفتح المفاوضات في ذلك المسرح. وبخلاف ذلك، يمكن لإيران أن تحترم وقف إطلاق النار مع واشنطن بينما تواصل اعتبار إسرائيل هدفا على الجبهة الإقليمية. تم الإبلاغ عن هذا الموقف يوم الاثنينالجوموريةومن خلال مصدر سياسي قريب من المفاوضات، وهو يقترن بالمعلومات التي سبق أن نشرها رويترز، والتي تطلب منها طهران منذ منتصف آذار/مارس أي اتفاق يغطي لبنان أيضا.

والنقطة الرئيسية في هذا التسلسل بسيطة: فبالنسبة لطهران، ليس لبنان ملفاً هامشياً. وهو امتداد مباشر للمواجهة الرئيسية مع إسرائيل والولايات المتحدة. This is also expressed by the source cited byالجومورية » لبنان هو امتداد المرحلة الرئيسية » هذه القراءة جزء من المنطق الاستراتيجي لإيران لحماية حلفائها الإقليميين أولاً وقبل كل شيء حزب الله وأفاد رويتر بالفعل أن إيران تريد وقف الهجمات الإسرائيلية ضد حزب الله في أي وقف لإطلاق النار على الصعيد العالمي، وأن الحركة اللبنانية قد تأكدت من إدراجها في اتفاق محتمل يدعمه طهران.

طلب إيراني بينما (واشنطن) يتحدث عن « التقدم »

وتأتي هذه الدفعة الإيرانية في نفس الوقت الذي تدعي فيه إدارة ترامب أن اتفاقا يمضي قدما. قال دونالد ترامب يوم الاثنين أن الولايات المتحدة كانت منخرطة في « مناقشات مثيرة » مع ما أطلق عليه « نظام جديد أكثر معقولية » في إيران، بينما كان يهدد بتدمير البنية التحتية الإيرانية الاستراتيجية إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بسرعة ولم يعاد فتح مضيق أورموز. شركة أسوشيتد برس أبلغت عن هذاالحارسوشدّد على التناقض بين هذا الخطاب التفاوضي والحفاظ على أقصى قدر من الضغط العسكري.

وفي الوقت نفسه، أكد ماركو روبيو يوم الاثنين وجود رسائل خاصة يعتبرها المسؤولون الإيرانيون مشجعة. ووفقاً لتعليقات من حزب العمال الكردستاني وتناولها عدة منافذ إعلامية، قال وزير خارجية الولايات المتحدة إنه يأمل في أن تتسلم الأرقام ذات السلطة الحقيقية في إيران، متذرعاً بالمحاضرات الداخلية على رأس النظام. TheWall Street Journalوأفاد أيضاً أن روبيو رفضت تحديد من كانت ترامب تشير إليه عندما كان يتحدث عن نظام جديد، على أساس أن ذلك يمكن أن يعرض المحاورين المحتملين للخطر.

ومن ثم، فإن هذه المرحلة تخلق وضعاً خاصاً: إذ أن محادثات واشنطن بشأن الافتتاحات، وترامب تهدد خرغ والهياكل الأساسية للطاقة الإيرانية، وتحاول طهران رفع السعر السياسي للاتفاق بإضافة الجبهة اللبنانية. وهكذا يصبح لبنان عنصرا من عناصر التفاوض، ليس كملف مستقل، بل كمتغير إقليمي ترفض إيران التخلي عنه.

رفض إسرائيل ربط الملفين

على هذه النقطة تحديداً يظهر الحجب وحسب رويتر، فإن إسرائيل ترفض مبدأ الصلة بين الاتفاق المبرم مع إيران والجبهة اللبنانية، وتعتبر المسرحين منفصلين. وبعبارة أخرى، حتى لو تم التوصل إلى ترتيب مع واشنطن وطهران، فإن إسرائيل لا تريد ذلك لمنعها من مواصلة حملتها ضد حزب الله في لبنان. وكان هذا الخط الإسرائيلي مرئيا بالفعل في أخبار الأسبوع الماضي ولا يزال متسقا مع القرارات العسكرية المعلنة منذ ذلك الحين.

وحتى خارج هذه المعلومات الدبلوماسية، فإن الإشارات العامة الإسرائيلية تسير في نفس الاتجاه. وواصلت إسرائيل تكثيف عملياتها في جنوب لبنان، في الوقت الذي أعلنت فيه توسيع نطاق " منطقتها الأمنية " واستهدفت حزب الله كهدف خاص بها، متميزة عن المسألة الإيرانية. The PA reported that the Israeli army was continuing its invasion of southern Lebanon to drive Hezbollah out, whileالحارسReport expansion of invasion and occupation of areas south of the Litani River. وتوحي هذه العناصر مجتمعة بأن إسرائيل لا تعتبر لبنان مجرد تذييل تقني للمفاوضات مع إيران، بل كواجهة تسوّى بشروطها الخاصة. وهو استنتاج مستمد من السلوك الإسرائيلي على أرض الواقع ومن المعلومات الدبلوماسية التي نُشرت في الأيام الأخيرة.

لماذا تصر طهران على لبنان

الإصرار الإيراني يستجيب لعدة منطق الأول هو الجيش « هزبولا » ما زال حليف طهران الإقليمي الرئيسي ضد إسرائيل أما الاتفاق الثاني فهو اتفاق سياسي: إذ أن من شأنه أن ينقذ الجبهة الإيرانية مع السماح لإسرائيل بالضرب بحرية في لبنان سيكون من الصعب بيعه في محور إيراني. وثالثها استراتيجي: إذ تطالب إيران بإدراج لبنان، تسعى إلى تحويل المفاوضات التي تركز على أراضيها إلى مفاوضات إقليمية أوسع نطاقا، حيث يعوّل حلفاؤها أيضا في المعادلة. وقد لاحظ رويتر بالفعل أن هذا الطلب كان جزءا من الهدف الأوسع المتمثل في حماية مجموعات إيران المتحالفة في المنطقة.

المصدر الذي استشهد بهالجوموريةوأضافت عنصرا آخر: فالضغط العسكري سيظل، في رأيها، أسرع طريقة لإنهاء الحرب. وتنظم هذه القراءة مناخاً إقليمياً تمضي فيه المفاوضات لا على الرغم من التصعيد، بل في منتصفه.الحارسوأفاد الأحد بأنه يجري في باكستان بذل جهود دبلوماسية بالتوازي مع الحرب، في حين أشارت السلطة الفلسطينية إلى مقترحات أمريكية وإلى احتياجات إيرانية المضادة.

لبنان، التوسع في المرحلة الرئيسية

الصيغة التي طرحها المصدر قريباً من الصفقات ليست مُزعجة: « ليبانون » هي امتداد للمشهد الرئيسي » وهو يعكس الطريقة التي ترى بها طهران الحرب الحالية. ووسط النزاع بين إيران وإسرائيل والولايات المتحدة، ولكن لبنان لا يزال أحد مسارح السلطة الحقيقية. ولهذا السبب أيضا تعود قضية حزب الله باستمرار إلى المناقشات المتعلقة بالحرب الإقليمية. كما أشارت السلطة الفلسطينية في الأيام الأخيرة إلى أن لبنان قد جذب إلى النزاع بعد حرب حزب الله، وأن التوترات حول النفوذ الإيراني في بيروت قد ارتفعت بخطوة واحدة إلى أن الحكومة اللبنانية طردت السفير الإيراني.

This context weights directly on negotiations. وكلما زادت إسرائيل من تكثيف عملياتها في لبنان، زادت اهتمام إيران بمنع تفسير اتفاق مع واشنطن على أنه التخلي عن حزب الله. ومن ناحية أخرى، كلما كان واشنطن تريد اتفاقا سريعا على أورموز، وعلى الضربات الأمريكية، وعلى التصعيد حول إيران، كلما أصبحت القضية اللبنانية نقطة احتكاك إضافية.

A mediation that now goes beyond Washington-Téhéran

المصدر الذي استشهد بهالجوموريةويذكر أيضا أن عدة جهات خارجية فاعلة تعمل على إعداد إطار تفاوضي بشأن لبنان، بما في ذلك فرنسا ومصر، بالتوازي مع مبادرة تركية – سعودية لإنهاء الحرب الإقليمية. وعلى الرغم من أن هذه الجهود لم تسفر بعد عن اتفاق عام، فإن فكرة تعدد قنوات الوساطة تتداخل مع المعلومات الصحفية الأخرى عن تنشيط العواصم الإقليمية.الحارسوأبلغ الاثنين الاجتماع الذي عقد في إسلام أباد لرؤساء دبلوماسية مصر وباكستان والمملكة العربية السعودية وتركيا، والذي قدم بوصفه مشروع إطار إقليمي جديد لمناقشة الحرب.

وهذا لا يعني أنه تم بالفعل الاتفاق على شكل بشأن لبنان. ومع ذلك، فإن هذا يعني أن لبنان لم يعد مجرد واجهة عسكرية، كما أنه أصبح أيضا أحد أهداف المفاوضات الإقليمية المبكرة. ولا تزال المشكلة تكمن في عدم تداخل المصالح. طهران يريد إدماج لبنان في الاتفاق. وترفض إسرائيل هذه الصلة. (واشنطن) تبحث عن نتيجة سريعة عن (إيران) و(أورموز) وتعاني بيروت من العواقب دون أن يكون لها مكان مركزي على الطاولة.