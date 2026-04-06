إيران – غولف: وقت التبديل

لقد دخلت الحرب بين إيران والولايات المتحدة وإسرائيل مرحلة أكثر خطورة. وتتواصل القصف على الأراضي الإيرانية. وتضرب طهران إسرائيل ومنشآت الخليج. (دونالد ترامب) أطلق إنذاراً على مضيق (أورموز) بينما اقترح التفاوض وفي الوقت نفسه، أدى الإنقاذ المأساوي لاثنين من رجال الطيران الأمريكيين الذين سقطوا على إيران إلى تصعيد المأساة في الصراع. وخلف التهديدات، هناك حقيقة واحدة هي أن الأزمة لم تعد على الأرض العسكرية فحسب. إنها الآن ملتزمة بأمن الطاقة العالمية، استقرار ملك الخليج ومصداقية واشنطن الاستراتيجية.

لقد تغيرت الحرب على نطاق واسع لعدة أيام. وفي البداية، يبدو أن المواجهة يمكن أن تُقرأ كحملة إضراب تهدف إلى الحد من القدرات الإيرانية. لقد توسع المسرح الآن ولم تعد إيران تجمع سوى التفجيرات على مدنها ومواقعها الحساسة. كما أنها تستخدم رسومها الإقليمية لفرض تكاليف مباشرة على خصومها وشركائها. ولا تزال إسرائيل مستهدفة بنيران القذائف. والخليج يتعرض بدوره للهجوم على الهياكل الأساسية الاقتصادية. ومضيق (أورموز) فرض نفسه كمركز عصب للمواجهة ويحول هذا الجمع حربا إقليمية إلى أزمة نظامية، لأنه يؤثر على كل من الأمن والطاقة والنقل البحري والأرصدة الدبلوماسية.

النقطة الأكثر إثارة للقلق في هذا الوقت هي بالضبط هذا الطول من الجبهات. ولم تقطع الهجمات الجوية على إيران قدرتها الإقليمية على الإزعاج. تهديدات (دونالد ترامب) لم تعيد فتح (أورموز) بعد والإشارات الدبلوماسية، الحقيقية، لا تزال هشة جدا لعكس الزخم. ولذلك من الضروري قراءة الساعات القليلة الماضية ليس كسلسلة من الحلقات المذهلة، بل كتغيير استراتيجي: فكل من الجهات الفاعلة يسعى الآن إلى تحقيق درجة أقل من أن يفرض توازنا عالميا في السلطة قبل إجراء مفاوضات ممكنة. وهذا هو المنطق الذي يفسر وحشية الخطاب الأمريكي، والمرونة الإيرانية، وقلق عواصم الخليج المتزايد.

(دونالد ترامب) يختار الحد الأقصى للتسلط

دونالد ترامب وضع نبرة الساعات القليلة الماضية الرئيس الأمريكي أمر (إيران) بإعادة فتح مضيق (أورموز) بحلول ليلة الثلاثاء وإلا ستضرب الولايات المتحدة البنية التحتية للبلد In the same movement, he cited power plants and bridges as possible targets. إن هذا التهديد يشكل كسراً كبيراً. ولم تعد تستهدف سوى الأهداف أو المرافق العسكرية التقليدية المتصلة بالبرنامج الإيراني. وهي تستهدف الهياكل التي تنتمي إلى الحياة المادية للبلد. وبالتالي، فإن الإشارة المرسلة ذات شقين: فواشنطن تريد استعادة حرية الملاحة، ولكنها تريد أيضا أن تقنع طهران بأن ثمن سد أورموز يمكن أن يصبح غير قابل للاستدامة على الصعيد الوطني.

ويفي هذا الاختيار الخطابي بالعديد من الحتميات. أولاً هناك منطق القوة (ترامب) يرفض فرض (إيران) الطويل الأجل على أحد أهم المعابر البحرية في العالم ثم هناك منطق سياسي داخلي. في تسلسل حيث فقدت الولايات المتحدة الرجال والطائرات المعرّضة، البيت الأبيض يريد أن يُظهر أنه يُبقي المبادرة. وأخيرا، هناك منطق للتفاوض القسري. نفس الـ(ترامب) الذي يهدد بضربه بقوة يقول أيضاً أن الصفقة لا تزال ممكنة وهذا التناقض ليس عرضيا. هي قلب أسلوبها: دفع الخصم إلى حافة الهاوية لجعله يتفاوض من وضع ضعيف. والمشكلة هي أن هذا النوع من الاستراتيجية في الشرق الأوسط كثيرا ما يولد ردود فعل عالية كامتيازات حقيقية.

The legal and diplomatic scope of these threats should not be underestimated. وتواجه واشنطن، باستهدافها الصريح للهياكل الأساسية المدنية، تحديا دوليا أقوى بكثير. وحتى عندما يكون الغرض المعلن استراتيجيا، فإن التحديد العام للجسور أو محطات توليد الطاقة كهدف محتمل يمزج الحدود بين الضغط العسكري والعقاب الجماعي. ولم ينتج هذا الانزلاق بعد تمزقا دبلوماسيا كبيرا، ولكنه يثقل بالفعل على صورة الهجوم. ويعزز أيضا قصة إيران أن الولايات المتحدة لم تعد تسعى فقط لاحتواء طهران، ولكن لتعطيل البلاد بعمق. في حرب حيث تُحسب الصورة تقريباً بقدر الآثار التكتيكية، يصبح هذا البعد محورياً.

Rescue of pilots, tactical victory and admission of vulnerability

والواقع الرئيسي الآخر في الساعات الأخيرة هو إنقاذ اثنين من رجال الطيران الأمريكيين F-15E الذين قتلوا على إيران. واحد تم إسترجاعه في سلسلة أولى أما الثاني، المصاب، فقد نجى مخبأا في منطقة جبلية قبل أن يتم طرده خلال عملية خطرة للغاية. وضخامة الموارد الملتزم بها، واستخدام تحويل الذكاء، والتعرض لطائرات الإنقاذ أعطت الحلقة قيمة رمزية عالية. وبالنسبة لواشنطن، فإن هذه البعثة دليل على الكفاءة والتصميم والتضامن مع جيشها. إنه يغذي بالفعل سرداً بطولياً يستغله (ترامب) سياسياً

لكن هذه العملية أيضاً تقول شيئاً آخر وإذا كان على الولايات المتحدة القيام بهذه المهمة الخطيرة في قلب الأراضي الإيرانية، فإن ذلك يرجع إلى أن الحرب تفرض الآن درجة عالية من المخاطر. وتظهر الطائرة التي سقطت أن الدفاعات الإيرانية لم تُحايد. وتشير أيضا إلى أن التفوق التكنولوجي الأمريكي لا يزيل المخاطر التشغيلية أو الضعف البشري. فهم طهران ذلك جيدا وسعت إلى تحويل هذه الحلقة إلى دليل على المقاومة. وحتى عندما لا تكون ادعاءاته قابلة للتحقق تماماً، فإن مجرد كونه قادراً على المطالبة بالخسائر التي تكبدها الخصم يكفي لإطعام سرده الداخلي والإقليمي. لذا الحرب ليست في الجنة فقط ويلعب أيضا في معركة التصورات.

In Washington, this sequence also has immediate strategic utility. هذا يبرر تصعيد النبرة الرئيس الذي يستعيد رجاله يمكنه تقديم العملية كإنتصار على العكس من ذلك، يجب على الرئيس الذي يرى الطيران الذي تعرض له أن يعيد صورة السيطرة بكلمة من الحزم. ومن ثم فإن إنقاذ الطيارين له أثران متوازيان. يطمأن الرأي على القدرة الأمريكية على التدخل بسرعة وفي الوقت نفسه، يزيد الضغط السياسي على مظاهرة القوة هذه ليؤدي إلى نتيجة واضحة، سواء كان إعادة فتح أورموز أو وقف إطلاق النار أو معتكف إيراني. وبهذا المعنى، تعزز الحلقة منطق التصعيد بقدر ما تعده منطقة التفاوض.

إن التفجيرات على إيران تستهدف أكثر من الأهداف العسكرية

وعلى أرض الواقع، لا تزال الإضرابات تزيد من التوازن البشري وتؤثر على عدة مدن إيرانية. وتسببت الهجمات الجديدة في مقتل أكثر من خمسة وعشرين شخصا في مواقع مختلفة، وفقا لآخر عدد متاح. وأصبح الحجم الإجمالي للخسائر في إيران منذ بداية الحملة ثقيلا للغاية. This is enough to show that the objective pursued exceeds the mere demonstration of power. وهي حملة تسعى إلى استخدام الجهاز الاستراتيجي الإيراني، وتعطيل قدراته القيادية، وتضعف بنيته التحتية الحساسة بمرور الوقت. هذا هو الفرق بين سلسلة من الغارات المفاجئة والتناقص الحربي

والمسألة الرئيسية الآن هي العتبة. وما دامت الإضرابات تركز على المرافق التي تعتبر استراتيجية، فيمكن لواشنطن وإسرائيل أن يجادلان بأنهما يتبعان منطقا محايدا مستهدفا. وعندما يشمل الخطاب الأمريكي صراحة الجسور أو محطات الطاقة، تتغير طبيعة النزاع. وهو يقترب من استراتيجية للقيود الوطنية. ولم تعد الفكرة مجرد الحد من القدرة العسكرية، بل هي إقناع الدولة الإيرانية بأنها لا تستطيع الحفاظ على ذراعها دون تعريض هيكلها الاقتصادي واللوجستي. وسيكون لهذا التطور عواقب وخيمة. ويمكن أن يزيد الضغط على السلطة الإيرانية، ولكنه يمكن أيضا أن يعزز العضوية الوطنية حولها. وكثيراً ما تؤدي الحروب الجوية إلى هذا الأثر المتناقض: فهي تضعف الهياكل الأساسية بينما تعزز الشركات المستهدفة.

وبالنسبة لإسرائيل، فإن الخطر أكثر تعقيدا. وبمشاركتها في الجهد العسكري ضد إيران، تسعى دولة العبرية إلى الحد من تهديد استراتيجي قديم. لكنه يعرف أيضاً أن الحملة الموسعة تعرض أراضيه إلى ردود متكررة. وتشير الصواريخ التي أطلقت على تل أبيب أو حيفا أو بيتاه تيكفا إلى أن إسرائيل لا تستطيع أن تدمر تماماً حيزها الداخلي بينما تضرب إيران. هذا يفسر التوتر من التسلسل الحالي وكلما زادت الضربات، زادت مخاطر المعدات. وكلما طال أمد الصراع، أصبح من الأصعب التمييز بين مسألة الردع أو العقوبة أو محاولة التحول الدائم للتوازن الإقليمي.

تستجيب طهران بتقليص تكلفة الحرب

ويتبع الرد الإيراني منطقا معقولا جدا. ومنذ قصف طهران على أرضها، سعت إلى توسيع ثمن الحرب ليشمل جميع الهياكل الإقليمية التي تدعمها واشنطن. يمر عبر الصواريخ إلى إسرائيل ويتم ذلك أيضاً من خلال الإضرابات المزعومة ضد المنشآت البتروكيميائية في الإمارات العربية المتحدة والكويت والبحرين. وهذا التطور حاسم. وهذا يعني أن إيران لا تريد معاقبة أعدائها المباشرين فحسب. يريد أن يثبت أن الحلفاء الاقتصاديين والأمنيين للولايات المتحدة معرضون للخطر أيضاً وبعبارة أخرى، فإنه ينقل الحرب من الميدان العسكري إلى الميدان النظامي.

This strategy responds to a fundamental asymmetry. وفي الهواء والتكنولوجيا، تتعرض إيران للضغط. غير أنها تحتفظ بخطوط ضوئية قوية. الأول هو (أورموز) الثاني هو ضعف الطاقة في الخليج والثالث هو كثافة المصالح الأمريكية والغربية في المنطقة. وترسل طهران، من خلال تركيبات بتروكيميائية محطمة، رسالة خبيثة: إذا ما استمرت الحرب في تدمير مدنها وهياكلها الأساسية، فإنها ستتوقف عن تدميرها للغير. وهذه طريقة واحدة للقول إن الخليج لن يبقى مراقبا مسلحا ولكنه محمي. وسيصبح أيضا مسرحا مباشرا للانتقام.

والأثر المنشود أقل عسكريا من الأثر الاقتصادي والسياسي. والهدف من ذلك هو زيادة الضغط على حكومات الخليج من أجل تخفيف حدة التصعيد. وهي أيضا مسألة تجعل واشنطن تفهم أن الحرب لن تقتصر على تكلفة الأمن، بل ستكلف أيضا السوق والإنتاج والثقة. وهذا التهديد كبير في منطقة تمول فيها الطاقة المالية العامة والنمو والنفوذ الدولي. منشأة متضررة ليست فقط موقعاً متضرراً وهي إشارة إلى المستثمرين، ومالكي السفن، والمؤمنين، والشركاء التجاريين في جميع أنحاء العالم.

أورموز، سلاح إيران المركزي

ولا يزال مضيق أورموز هو محور الأزمة الحقيقي. وأهميتها معروفة، ولكنها الآن شبه مطلقة. ويركز هذا الممر على جزء حاسم من تدفقات الهيدروكربون العالمية. وعندما يزعجها القلق، فإنه ليس فقط الدول المشاطئة المعنية. وهذه هي الأسواق العالمية، والمستوردون الآسيويون الرئيسيون، وشركات النقل البحري، وجميع الدول التي تعتمد على استقرار الطاقة. وبالإبقاء على المضيق مغلقا جزئيا أو مفتوحا بصورة انتقائية، تستخدم إيران أكبر خريطة استراتيجية لها. يُحوّلُ نقطة ضعف عسكرية نسبية إلى منحدر عالمي.

وتكمن الصفة الإيرانية تحديدا في هذه الإدارة الانتقائية. ولا تغلق طهران بالضرورة أورموز بطريقة موحدة على جميع الأعلام. وهو يتيح لبعض التدفقات أن تُعمم، وتُبطأ التدفقات الأخرى، وتُسيّس إمكانية الوصول. وتسمح له هذه الطريقة بأن يبيّن أنه لا يزال مسيطراً على الزمن دون أن يُجنّب تلقائياً جميع الجهات الفاعلة الدولية. وهو يخلق أيضا مناخا قويا جدا من عدم اليقين. الأسواق لا تحتاج لتوقف كامل للذعر يكفي أن يصبح المرور غير قابل للتنبؤ، مكلفاً ومعرضاً. ثم يظهر الأثر الاقتصادي حتى قبل انقطاع الصادرات بالكامل. وعادة ما تكون هذه الحرب العتبة إيرانية: فهي لا تسعى دائماً إلى فرض حصار مطلق، وإنما إلى الحد الأقصى من القدرة على الإزعاج بأقل تكلفة مباشرة.

لذا لواشنطن، أورموز هو اختبار المصداقية. وإذا قبلت الولايات المتحدة على أساس مستدام استخدام مثل هذا الممر كعملة صرف، فإنها تعطي إيران انتصارا استراتيجيا غير متناسب. إذا ضربوا بشدّة لإعادة فتحه، يخاطرون بالمزيد من الحرب. هذا الفخ الذي يفسر وحشية الرئوي الأمريكي (ترامب) يريد منع الانتظار من الاستقرار يريد أن يجعل (طهران) يشعر أن الوقت لا يلعب من أجله لكنه يعرف أيضا أن الإضراب على الهياكل الأساسية المدنية أو الوطنية الإيرانية يمكن أن يزيد من تطرف السلطة ويغلق نافذة دبلوماسية لا تزال مفتوحة.

« ملكية الخليج، حلفاء (واشنطن) » « ولكن أولاً »

وتواجه دول الخليج هذه الأزمة في موقف غير مريح للغاية. وهي لا تزال مرتبطة بالولايات المتحدة من الناحية الأمنية. ومع ذلك فهم يعرفون أن أي ارتفاع إلى أقصى حد مع إيران يهدد مباشرة موانئهم ومحطات الطاقة والمرافق الصناعية وصور الأماكن المستقرة. وتكشف البيانات الواردة من الإمارات العربية المتحدة من هذا المنظور. ويصر أبو ظبي على فكرة بسيطة: لن يكون هناك اتفاق جاد إذا لم يضمن استخدام أورموز وإذا لم يعالج مسألة القذائف والطائرات بدون طيار. انها ليست مجرد موقف. وهذه هي التركيبة السياسية للضعف القائم.

وتوفر الأسواق المالية الإقليمية بالفعل لمحة عامة عن هذا القلق. وتطورت عدة مساحات من الخليج تحت الضغط بعد الضربات الإيرانية وتزايد مخاطر الطاقة. وهذا الانخفاض لا يعكس الخوف من الضرر المادي فحسب. وهو يعكس أيضا فكرة أن المنطقة يمكن أن تدخل فترة من عدم الاستقرار المطول. غير أن النموذج الاقتصادي لملكية الخليج هو على النقيض تماما: القدرة على اجتذاب رأس المال، وتأمين الطرق التجارية، ورسم صورة موثوقة. منذ اللحظة التي تظهر فيها إيران أنها يمكن أن تزعج هذا المشهد، حتى بدون تدمير كل شيء، فإنها تكسب بعض الأثر المنشود.

الدبلوماسية النشطة، ولكن لا تزال ضعيفة جدا

ومع ذلك هناك طريق دبلوماسي. وتجري حاليا مناقشات بشأن صيغة مؤقتة لوقف إطلاق النار، ربما 45 يوما، مما سيفتح الباب أمام مفاوضات أوسع نطاقا. كما أُحيلت خطة أخرى إلى الطرفين لفكرة الوقف الفوري للأعمال القتالية وإعادة فتح أورموز بسرعة. هذه الخيوط تظهر أنه لا أحد يُعتبر حرباً كاملةً طويلة وحتى أولئك الذين يثيرون النبرة يعرفون أنهم يقتربون من نقطة تصبح فيها التكاليف العسكرية والاقتصادية والسياسية مرتفعة للغاية.

ولكن هذه الدبلوماسية لا تزال هشة لسبب بسيط: فكل جانب يريد التفاوض دون أن يبدو أنه يثمر. (ترامب) يهدد بالتراجع عن (إيران) (إيران) تجبر على التفاوض من موقف مُثبت من الإزعاج الملكيّة الخليجيّة تدافع عن التصعيد بينما تبقى في معسكر الأمن الأمريكي وترغب إسرائيل في مواصلة الضغط على طهران دون معاناة حرب طويلة على أراضيها. ومن ثم، فإن هذا التقارب نحو التفاوض قائم، ولكنه مخفي بسبب الاحتياجات إلى المواقف الداخلية والإقليمية. وفي هذا النوع من الأزمات، كثيرا ما تكون الأخطاء الحسابية التي تكسر الافتتاحيات الدبلوماسية قبل أن توحد.

ماذا تقول الساعات القليلة القادمة

وفي الأجل القصير، ستشكل ثلاثة أسئلة المستقبل. The first concerns Ormuz: does Iran give a sign of looseness or maintains the passage as a central lever. وتتعلق الثانية بطبيعة الإضراب الأمريكي والإسرائيلي: هل لا تزال تركز على المواقع الاستراتيجية، أو تنزلق إلى بنية تحتية وطنية أوسع. والثالث سياسي: هل تسلسل الإنقاذ والتهديدات والهجمات ضد الوسطاء الناشطين في الخليج للتعجيل، أو يغذي مزادا جديدا. وستحدد هذه المتغيرات الثلاثة المناخ الإقليمي للأيام القليلة القادمة.

النقطة الأكثر أماناً، في السادس من أبريل، هي على الأرجح هذا: لا أحد لديه سيطرة كاملة على التسلق، لكن الجميع يحاول تشكيل معناه. (ترامب) يريد تحويل الترهيب إلى توازن قابل للتداول في السلطة إيران تريد تحويل ضعفها العسكري إلى كتلة اقتصادية. وترغب إسرائيل في إضعاف خصم استراتيجي دون السماح لمدنها بالتسوية تحت النار. الخليج يريد تجنب كونه رهينة دائمة للحرب التي لا يتحكم بها وهذا التقاطع بين الأهداف غير المتوافقة هو الذي يجعل الفترة خطيرة جدا. ولا يزال القصف مستمرا، وتتزايد التهديدات، وتنشط الوساطة، ولا يزال مضيق أورموز، أكثر من أي وقت مضى، المكان الذي يمكن فيه تحقيق النتيجة الفورية للأزمة.