إيران كجدار بشري لإنقاذ جسورها

وفي إيران، انتقلت الحرب إلى أكثرها اعتيادية، وفي الوقت نفسه، أكثر الهياكل الأساسية حيوية. وفي يوم الثلاثاء، قبل بضعة ساعات من الموعد النهائي الذي حدده دونالد ترامب، دعا المسؤولون الإيرانيون الشعب، ولا سيما الشباب، إلى تشكيل سلاسل بشرية حول الجسور ونباتات الطاقة وغيرها من المعدات الأساسية. وفقاً لوكالات الأنباء والعديد من وسائل الإعلام الدولية، تم إطلاق هذا النداء بعد التهديدات الأمريكية التي تستهدف بشكل صريح جسور البلد ومحطات الطاقة، في حين أن الإضرابات قد ضربت بالفعل جسرين على الأقل، ومحطة وغايات عسكرية في جزيرة خرغ. والصورة المطلوبة هي صورة بلد لم يعد فيه المدنيون مجرد متفرجين عن التفجيرات: فهي مدعوة إلى أن تصبح الخط الأخير لحماية شبكة حيوية.

The slogan came from Alireza Rahimi, presented by several media as an official of the National Council for Youth and Adolescents. في مداخلة تُنقل بواسطة تلفزيون الولاية، دعا الشباب والطلاب والفنانين والرياضيين للتجمع حول محطات الطاقة لحماية مستقبل البلاد الخفيف. وأفادت وسائط الإعلام أيضاً بأن السفارة الإيرانية في باكستان قد بثت صوراً أو رسائل عن وسائط التواصل الاجتماعي تشير إلى أن التجمعات تجري بالفعل حول بعض الهياكل الأساسية، بينما لاحظت أن هذه المشاهد لم يتم التحقق منها بصورة مستقلة بعد. وبعبارة أخرى، فإن ما كان حتى الآن تهديدا للجسور ونباتات الطاقة قد بدأ في إنتاج تعبئة شعبية، رمزية على الأقل، وربما بدنية بالفعل، حول أكثر المنشآت تعرضا للخطر.

هذه المكالمة لا تقول شيئاً عن اللحظة العسكرية فحسب كما يقول شيئاً عن حالة البلاد وحينما تُطلب السلطة من شبابها أن يحمون بوجودهم من محطات توليد الطاقة والجسور، فإن ذلك يعني أن الحدود بين الدفاع المدني، والتظاهر الوطني، والتعرض المباشر للسكان يجري حلها. ولا تقوم إيران بتعبئة الجنود أو الوحدات المتخصصة فحسب. هو الآن يحشد الجسم الاجتماعي حول أعصابه المادية. الجسر لم يعد مجرد هيكل مرور المصنع لم يعد مجرد موقع تقني كلاهما يصبحان مكاناً حيث تستمر البلاد تحت تهديد الإضرابات المعلنة ضد البنية التحتية

التعبئة من تهديد صريح

وتدل سلسلة الأحداث على منطق هذه التعبئة. ولعدة أيام، هدد دونالد ترامب علنا بتدمير الجسور ونبتات الطاقة الإيرانية إذا لم تثمر طهران مطالبها. في رسالة عنيفة بشكل خاص نشرت يوم الثلاثاء، قال أن « الحضارة بأكملها ستموت الليلة » إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق قبل الموعد النهائي الذي حدده واشنطن. وأفادت عدة وسائط إعلام أيضاً أن رئيس الولايات المتحدة افترض فكرة ضرب البنية التحتية المدنية الاستراتيجية لإيران، بينما يرفض القلق بشأن جرائم الحرب المحتملة. في هذا السياق، نداء إيران لحماية الجسور ومحطات الطاقة يبدو أنه استجابة سياسية فورية للتهديد الذي لم يعد يختبئ وراء الأهداف العسكرية التقليدية وحدها.

ويجب قياس ما يمثله هذا التطور. وفي العديد من الحروب، تلحق أضرار بالبنية التحتية باعتبارها آثاراً جانبية، أو يُعتزم استخدامها كوظائف عسكرية. وهنا، تختلف السمة: فقد أصبحت الجسور والكهرباء أجساماً مسماة في الخطاب السياسي الأمريكي. هذا التعيين يغير كل شيء ويحول محطات توليد الطاقة إلى أهداف وجسور متوقعة إلى رموز وطنية للبقاء. ولذلك، فإن دعوة السكان إلى الإمساك بهم ليست مجرد رد فعل دفاعي. It is also a way to publicly re-qualify these sites as civilian property, visible, inhabited, politically charged, so more costly to strike in terms of law and image.

إن اختيار محطات الطاقة يكشف بشكل خاص. وفي إيران، كما في أي بلد حديث، لا تدعم الكهرباء الإنتاج الصناعي فحسب. وهي تهيئ المياه والمستشفيات والنقل والاتصالات السلكية واللاسلكية وحفظ الأدوية وسير الحياة الحضرية. ولهذا السبب، حذرت عدة منظمات ومراقبين من أن الهجمات على الهياكل الأساسية الحيوية ستكون لها عواقب وخيمة على الملايين من المدنيين. ولذلك لم تعد المناقشة استراتيجية فحسب. يصبح إنسانياً وعندما تدعو الحكومة الإيرانية الشباب إلى تشكيل سلاسل بشرية حول محطات توليد الطاقة، فإنها تسعى أيضا إلى التذكير بأن تدمير الكهرباء ليس مجرد ضرب دولة. إنها ضربة للحياة اليومية

تعبئة تتجاوز مؤيدي النظام

ولا يمكن قراءة هذا التعبئة حول الجسور ومحطات الطاقة إلا كدليل على عضوية النظام. In Iran, a large part of the population severely critical of the Islamic Republic, its repression, economic stalemate and political lockdown. ولكن هذا لا يعني أنها تقبل تهديدات أو خطط خارجية لتغيير النظام الذي فرضته الحرب.

ومن بين العديد من الإيرانيين، بمن فيهم أولئك الذين يرفضون السلطة القائمة، تثير فكرة التدخل الأجنبي شكوكا عميقة. ويفسر عدم الثقة هذا أيضا سوابق إقليمية. ولا يزال العراق وأفغانستان، بالنسبة للكثيرين، أكثر الأمثلة إلحاحا على البلدان التي ادعت السلطات الأجنبية أنها تنقذها أو تعيد تنظيمها أو تطلق سراحها، قبل أن تتركها في حالة تدمير وعدم استقرار وتفتت.

هذه الذاكرة التي تزن اليوم في ردة الفعل الإيرانية The regime can be opposed without the country being subjected to a scenario of total war, institutional collapse or destruction of vital infrastructure. In this context, protecting a bridge or power plant does not necessarily mean defending power. ويمكن أن يعني ذلك أيضا رفض معاقبة أو تفكيك أو تهيؤ بلد كامل في حالة فوضى مماثلة لتلك التي شهدتها العراق أو أفغانستان.

ولذلك، فإن وجود المدنيين حول الهياكل الأساسية الحيوية يُذكر بقدر ما يُقال عن العودة الوطنية التقليدية. وهو يكشف عن أن الفجوة بين المجتمع والنظام لا تترجم تلقائيا في أوقات التهديد الخارجي إلى توافر للتدخل. وعلى النقيض من ذلك، كثيرا ما يميل الضغط الأجنبي إلى حل قطاعات من السكان، مؤقتا على الأقل، حول رفض مشترك للدمار من الخارج.

الجسر كعلامة أخيرة لبلد لا يزال يحمل

وتشغل الجسور مكاناً خاصاً في هذه السلسلة. إنها أهداف مادية بالطبع لكنهم أيضاً يعبرون نقاطاً، لذا علامات الاستمرارية. في الحرب، تدمير جسر يعني قطع تدفق، وتباطؤ الإجلاء، وتعقيد الإمدادات، وعزل مدينة أو حي. In Iran, where several strikes have already hit bridges according to news agencies, the call to protect these works takes on a highly symbolic charge. He says that traffic is no longer guaranteed, that mobility itself becomes fragile, and that what allows a territory to remain connected can be turned into a target. الجسر المهدد ليس مجرد جزء من البنية التحتية إنه هجوم

ولهذا السبب بالتحديد، سيكون لمسرح المدنيين الذين يقفون بالقرب من الجسور أو محطات توليد الطاقة، إذا تأكد على نطاق أوسع، قوة بصرية كبيرة. الرسالة الإيرانية واضحة: إذا ضربت، لن تضرب الخرسانة أو الفولاذ أو الفلونز فقط؛ ستضرب أيضا المواطنين الذين يأتون للدفاع عن ما لا يزال يبقيهم معا. وتستند هذه الاستراتيجية إلى منطق ذي شقين. على جانب واحد، انها تحاول التنكر. ومن ناحية أخرى، فإنها تعد بالفعل أرضية القصة إذا وقعت إضرابات على الرغم من كل شيء. وسيعرض على الفور هجوم على جسر محاط بالمدنيين أو بمحطة تحميها سلسلة بشرية كهجوم على المجتمع نفسه.

ومع ذلك، لا يمكن قراءة هذه التعبئة إلا على أنها لفتة بطولية أو وطنية. كما أنها تحمل حصة من اليأس. وعندما تناشد الدولة شبابها أن ينشروا مادياً حول الهياكل الأساسية الحيوية، فإنها تعني أيضاً أنها تعترف بالضعف الشديد لهذه المواقع. ثم يصبح الوجود البشري بديلا عن أشكال الحماية الأخرى. وهي تعمل كدرع أخلاقي ووسائط إعلامي وسياسي أكثر من درع مادي حقيقي. In the face of air strikes or missiles, a human chain does not technically protect a power plant. وهو يغير التكلفة السياسية للهجوم. وهذا المعاني ضروري لفهم المشهد الإيراني: فهو ليس دفاعا بالمعنى العسكري، بل محاولة لجعل الهجوم أكثر صعوبة.

بين التعبئة الوطنية والخطر على المدنيين

هذا هو المكان الذي يبدأ فيه أكثر المناطق حساسية. While the image of a population defending its bridges and power stations may appear as an act of civil resistance, it also raises a serious issue: the voluntary exposure of civilians around potentially targeted sites. العديد من وسائل الإعلام الأجنبية استخدمت مصطلحات « السلاسل البشرية » أو حتى « الدروع البشرية » لوصف النداء للشباب الإيراني. الكلمات مهمة ويمكن قراءة السلسلة البشرية على أنها بادرة رمزية للتضامن الوطني. وفكرة وجود درع بشري تستحدث على الفور مشكلة قانونية ومعنوية: مشكلة السكان التي توضع، حتى بموافقتها، في المدار المباشر لضربة متوقعة.

فالقوة الإيرانية، من جانبها، تمثل هذه التعبئة دفاعا عن المستقبل الوطني والخدمات الحيوية. ولكن الأثر الملموس هو نفسه: فالمدنيون مدعوون للوقوف بالقرب من الأهداف التي حددها الخصم بالفعل كأهداف ممكنة. وهذا يبين كيف تغيرت الحرب طابعها. ولم تعد مجرد مسألة حماية الحدود أو القواعد أو الوحدات القتالية. It is about protecting the material fabric of the country with the very presence of society. وبذلك تصبح الهياكل الأساسية مكاناً للدمج بين الحياة المدنية والسياسية، وبين البقاء اليومي والتظاهر بالسيادة.

ويشكل هذا المنطق أيضا اعترافا بشأن مركزية الطاقة في المرحلة الحالية من النزاع. وقد اتسعت الحرب حول إيران لأسابيع لتشمل الشبكات والتدفقات ومواقع النفط والمحطات الطرفية ومرافق النقل. (كارغ)، على سبيل المثال، كان مستهدفاً إلى أهداف عسكرية وفقاً لـ (واشنطن) عندما كانت نقطة تصدير النفط الرئيسية للبلد The Darmuz Strait also remains at the heart of the confrontation. In this context, power plants and bridges are not peripheral targets. وهي في صميم استراتيجية نسعى فيها إلى التخلي عن بلد من خلال تهديد ظروفه التشغيلية. إن الدعوة إلى التعبئة الشعبية حول هذه المواقع تؤكد أن طهران تفهم ذلك تماما.

A population called to protect what the army cannot sanctify

وأخيرا، فإن نشر المدنيين حول الهياكل الأساسية الحيوية يقول شيئا عن العلاقة بين الدولة الإيرانية وسكانها في هذا التسلسل. ولم يعد الجيش، والحرس الثوري، ومنظومات الدفاع المضادة للطائرات، ودوائر الأمن كافية لإنتاج صورة للملجأ. ثم يتحول النظام إلى سجل آخر: سجل المجتمع المحشد. يطلب من الشباب والطلاب والفنانين والرياضيين أن يظهروا دفاعاً شعبياً عن الشبكة الحيوية إن هذا الاختيار يمثل بادرة دعائية كأعراض استراتيجية. وهذا يعني أن الهياكل الأساسية يجب أن تكون محمية ليس فقط بوسائل تقنية، بل بوجود جماعي قادر على تحويل الهجوم إلى فضيحة.

ولذلك فإن المشهد جديد جدا. ولفترة طويلة، في الحروب المعاصرة، أصيب السكان بالهياكل الأساسية. هنا، هو يُدْعَى للاعتراض حتى قبل هم يَحْدثونَ. هذا التحسب يغير العلاقة مع الخطر It transforms young people into witnesses to possible violence, and sometimes into living ramparts. كما أنها تعطي الجسور ونباتات الطاقة قيمة عاطفية جديدة. فهي لم تعد مفيدة فحسب، بل أصبحت الأماكن الملموسة التي يشعر فيها بالوعد بالوقوف. ومن شأن حماية جسر أو محطة لتوليد الطاقة في بلد مهدد بشبكات الطاقة والنقل التابعة له أن يحمي إمكانية اليوم التالي.

There is, of course, some uncertainty about the real extent of the movement. وقد أُطلقت دعوات، وأُعيدت إرسال مجموعات، وأظهرت بعض المنشورات الرسمية أو شبه الرسمية أو ادعت التعبئة، ولكن جميع هذه العناصر لم تؤكدها بعد مراجعة حسابات مستقلة على نطاق البلد. وهذا الحذر ضروري. ولكنه لا يزيل أي شيء من الجوهر: فحتى قبل معرفة عدد السلاسل البشرية التي تشكل بالفعل، فإن مجرد أن السلطة تناشد شبابها علنا للحفاظ على الجسور ومحطات الطاقة يكفي لنقطة تحول. وهذا يعني أن الهياكل الأساسية في إيران أصبحت واجهة، وأن الجبهة الآن تدعو السكان أنفسهم.

يوم الثلاثاء، ربما لا تكون أقوى صورة لإيران قذيفة ولا مخبأ ولا اجتماع دبلوماسي. إنه لا يزال مجزأ ولكنه قوي بالفعل من المجتمع المدعو إلى وضع نفسه حول أضخم أعماله الحيوية ليقول إن الحرب قد وصلت إلى هذه النقطة: حيث لم يعد أحد يدافع عن إقليم واحد فقط، ولكن الجسور لمواصلة التعميم، ومحطات السلطة لمواصلة العيش، ومسألة بلد ما نفسها مهددة بأن تقع في الظلام.