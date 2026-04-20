بليون دولار لتلافي الخريف: يسعى لبنان إلى عقد شيء قبل أن يتمكن حتى من إعادة البناء

طلب طارئ، وليس خطة الإنعاش

الرقم يقول تقريبا كل شيء بمفرده مليار دولار وفي بلد سبق له أن عانى من الانهيار المصرفي، وهبوط القوة الشرائية، وتآكل الخدمات العامة، وشلل جزء من جهازه الإداري، لا علاقة لهذا الطلب بمشروع التحول. وهي لا تتحدث عن نموذج اقتصادي جديد أو انتعاش طموح. إنها تتحدث عن التحمل أولاً وهي تتحدث عن دولة تحاول الوقوف بينما تضيف الحرب طبقة جديدة من الهشاشة إلى اقتصاد أصيب منذ زمن طويل.

هذا ما يجعل هذا المبلغ يكشف ولا يسعى لبنان حتى الآن إلى تمويل عودة النمو بالمعنى التقليدي. انه يحاول امتصاص الصدمة وهي تحاول تغطية التكاليف الفورية، والحد من الضرر، وإتاحة الوقت، والدفع إلى الأمام حيث تصبح إضافة الموارد البشرية والإقليمية والميزانيات غير قابلة للتحكم سياسيا. وفي بلد آخر، يمكن أن يكون الطلب المقدم إلى مؤسسة مالية دولية جزءا من برنامج منظم للاقتصاد الكلي، مع تسلسل تدريجي واضح للإصلاحات، وتعهد بإعادة العمل في الأجل المتوسط. هنا، المعنى أكثر قسوة والهدف من ذلك هو منع حدوث أزمة حرب من أن تضيف إلى أزمة الانهيار دون أي عائق يحمي المجتمع.

والأكثر إثارة للدهشة هو أن هذا الطلب لا يتدخل في اقتصاد تباطأ ببساطة. وهو يتدخل في اقتصاد أعيد تشكيله بالبقاء. وقد انتقل جزء كبير من التجارة منذ وقت طويل إلى دوائر غير رسمية، وإلى العملة، وإلى التحكيم القصير الأجل، وإلى استراتيجيات التكيف مع الأسرة. ولا تزال المؤسسات العامة تعمل، من جانبها، ولكن على أساس ضعيف وغير مؤكد ويعتمد في كثير من الأحيان على ترتيبات مؤقتة. عندما تضرب الحرب مثل هذا البلد، فإنه لا يكسر آلة قوية لا تزال. وهو يضرب هيكلاً فقد بالفعل جزءاً من قدرته على الاستيعاب.

لهذا السبب يجب أن يُقرأ هذا البليون كرقم دفاعي. هو لا يَعِدُ القادمَ. إنه يمول الحاضر وهي تهدف أقل إلى إعادة البناء من إبطاء التدهور. وهذا هو المبلغ الذي تطلبه الدولة عندما تعرف أنه لم يعد لديها ما يكفي من الوقت لنقود وحدها دورة جديدة من التدمير. يمكن للمرء أن يقول أن هذا هو نوع من الشهوة. ويعترف ضمناً بأن القدرات الداخلية للبنان، سواء كانت مالية أو ميزانية أو مؤسسية، لم تعد كافية لإدارة إضافة الصراع دون اللجوء الخارجي.

التكلفة الحقيقية للحرب لا تقتصر على الخراب

وعندما نتحدث عن رسوم الحرب، ننظر أولا إلى المباني المدمرة، والطرق المقطعة، والجسور التي يتعين إصلاحها، والأراضي المتدهورة، والمناطق التي أصبح من الصعب الوصول إليها. كل هذا حقيقي ولكن التكلفة الاقتصادية للصراع ليست أبدا صورة الخراب. ويمتد ليشمل جميع وظائف الحياة الجماعية التي لا تعمل عادة. المحور المدمر لا يمنع المرور فحسب وهي تعطل سلسلة الإمداد، وتؤخر عودة السكان، وتحجب المنتجات الزراعية، وتبطئ الرعاية، وتبعد الطلاب عن مدارسهم، وتزيد من تقليص قدرة الأعمال التجارية الصغيرة على استئناف العمل.

إن جنوب البلد يركز الآن على هذا الواقع. ولا تزال العودة معلقة. لا يمكن للمقيمين أن يستقروا دائماً وتُستبدل الطرق في بعض الأحيان بطرق مؤقتة. وتصبح الجسور مسألة سياسية واقتصادية، لأنها تفرض إمكانية تحقيق انتعاش محلي. وفي اقتصاد مثل لبنان، يتسم المحلي بأهمية كبيرة. فالحياة اليومية لا تنقلها مجموعات كبيرة فحسب أو خطط مركزية. وهي تستند إلى عدد كبير من الوحدات الصغيرة، والدوائر القصيرة، والمتاجر، والبلديات، والتضامن المجتمعي، والخدمات الجزئية. بمجرد أن تدمر التداول، هو هذا النسيج الذي يهتز.

ويجب أيضا إضافة تكلفة الوقت الضائع. الأسرة التي تتردد في العودة لا تستهلك مثل الأسرة المعاد توطينها. التاجر الذي لا يعرف إن كان سيتمكن من إعادة فتحه خلال أسبوع لا يستثمر المزارع الذي يخشى استئناف الإضرابات يؤجل قراراته يعمل الحرفي بحذر، بدون مخزون، بدون رؤية ولا احتمال للتوسع. وعلى نطاق واسع، فإن هذه الحصافة المتراكمة تنتج اقتصادا لا يزال قائما. حتى بدون دمار مذهل الخوف من اليوم التالي يصبح مكابح اقتصادية ضخمة.

ويجب على الدولة، من جانبها، أن تستوعب أعباء إضافية. ويجب عليها فتح طرق بديلة، واستعادة بعض الطرق، ومرافقة العودة الجزئية، وإدارة الاحتياجات الطارئة، ودعم الإدارات المحلية الضعيفة بالفعل، ومحاولة إعطاء علامات على وجودها. لكن كل من هذه الأعمال يكلف المال بل إنه يكلف أكثر في بلد لم يسترد فيه الإنفاق العام قاعدة صلبة، حيث لا تزال القدرة على الاقتراض محدودة، وحيث لا تزال الثقة بين المركز السياسي والمواطنين هشة. ولذلك، فإن تكلفة الحرب واضحة في الخراب، ولكنها أشد وطأة في تعطيل المهام العادية.

الدولة التي تفتقر إلى الموارد، ولكنها لا تحتاج إلى

والسؤال الرئيسي ليس مجرد مسألة الحاجة. إنه المصدر أين يمكن للبنان أن يجد المال لاستيعاب صدمة الحرب عندما كان يكافح منذ سنوات لاستعادة الضرائب الموثوق بها والمحاسبة العامة الشرعية وإطار تمويل مستقر؟ البلد يبحث الآن في كل مكان. وهو ينتقل إلى الجهات المانحة، وإلى الشركاء الأجانب، وإلى المؤسسات الدولية، ولكن أيضا إلى هوامش الضرائب الخاصة به، مهما كانت صغيرة.

وقد اضطلع البحث عن موارد جديدة بدور محوري في المناقشة. بمجرد أن يرتفع موضوع مثل هذا الذهب الغير ضيّق إلى السطح، يقول شيئاً أوسع من تقنيته الوحيدة. وهو يكشف عن التوتر الأساسي للاقتصاد اللبناني. وتحتاج الدولة إلى المال، ولكنها تتطور في بيئة يتدفق فيها جزء كبير من الثروات في محميات جزئية أو مجزأة أو يصعب فهمها. ومن ثم فإن أي محاولة للضرائب أو التنظيم أو إضفاء الطابع الرسمي تؤثر فورا على توازن القوى. من يدفع؟ من يهرب؟ من لديه الوسائل لنقل ثروته؟ من يدعم الجهود دون حماية مماثلة؟?

هنا حيث الحرب تعقّد كل شيء وفي الأوقات العادية، يتطلب الإصلاح الضريبي الشرعية والوقت. وفي فترة من التوتر الأمني، يصبح الأمر أكثر صعوبة. فالدولة الضعيفة التي تتطلب المزيد دون تقديم خدمات قوية تخضع لاعتراض فوري: ما هي الحاجة إلى بذل جهود إضافية؟ وعلى العكس من ذلك، فإنه إذا لم يطلب أي شيء ولا يلتمس أي موارد جديدة، فإنه يضع نفسه في تبعية خارجية متزايدة. ولذلك فإن البلد يقع بين مأزقين. فرض ضرائب أكثر بدون ثقة يمكن أن يغذي الرفض. وعدم توسيع الإيرادات يجعل المعونة الخارجية أكثر أهمية.

ويجب قراءة الطلب البالغ بليون دولار من خلال هذه المعضلة. ولا يعني ذلك أن لبنان يتخلى عن السعي إلى الحصول على جذام داخلي. يعني أنه يعرف أن هذه الجذام لن تكفي، خاصة في الأجل القصير. والمشكلة أقل من مشكلة الاختراع المالي من سميك الهوامش المتاحة. بعد سنوات من الأزمة، انهارت الهوامش ويمكن للدولة أن تحاول التعافي، وتحسين الإدارة والتبسيط. ربما يمكنها تحسين بعض الدوائر لكنه لم يعد يستطيع أن يتصرف كما لو كان لديه كنز نائم يكفي للتعبئة.

ويفسر ذلك أيضاً السبب في أن المناقشات في الخارج تجمع الآن بين الأمن والإصلاح والتمويل. ولم يعد بوسع لبنان أن يتناول هذه المواضيع الثلاثة على حدة. المانحون يريدون ضمانات مؤسسية. الشركاء الدبلوماسيون يريدون معرفة من يقرر حقاً والاقتصاد بحاجة إلى المال قبل أن يستفيد حتى من الإصلاحات الموعودة. ولذلك يعود كل ملف إلى الآخر. وستحظى دولة أكثر مصداقية بدعم أكثر سهولة. غير أن هذا الدعم ضروري أيضاً لتمكينه من العمل بطريقة تتسم بالقدر الكافي من الموثوقية.

إنعاش الحرب للاقتصاد الناجي

وكثيرا ما يُشار إلى لبنان على أنه قدرة على الصمود. الكلمة عملية، لكنها تنتهي بإخفاء الجوهر. ما يحدث لسنوات ليس فقط القدرة على الصمود إنها إعادة تنظيم الحياة الاقتصادية حول البقاء. ويحكم الأسر المعيشية بأكبر قدر ممكن. الشركات تقلل من طموحاتها وتؤجل الاستثمارات. وتفسح المشاريع الطويلة الأجل المجال للأرصدة النقدية. الازدهار غير الرسمي حيث تنسحب الدولة ويقابل جزئيا انهيار الإطار العام الصلات القائمة مع الغرباء والمغتربين والتحويلات والإيرادات الآتية من الخدمات أو القنوات الخاصة.

الحرب تعزز هذا المنطق وهي تحرك القرارات أكثر نحو الأجل القصير. إنه يقلل من شهية المخاطرة وهو يجعل من الصعب أي رهان على التحسين الدائم. وفي مثل هذه البيئة، حتى أولئك الذين لا يزالون يملكون السيولة يتجنبون أن يبتعدوا كثيرا. إنهم ينتظرون لقد انفصلوا وهي تنظر إلى الخطوط الأمامية، والإشارات الدبلوماسية، والحواجز الإقليمية. ويبدأ البلد كله بالتنفس بسرعة حالات الطوارئ.

الخطر هو أن اقتصاد البقاء هذا سيتجمد. ويمكن للاقتصاد أن يستغرق وقتا استثنائيا إذا كان يعرف أن عودة الأفق أكثر استقرارا. ولكن إذا أصبح الاستثناء القاعدة، فإن السلوكيات تتكيف بشكل مستدام مع عدم الاستقرار. لن نستثمر بعد الآن. نحن نحمي. لن نبني بعد الآن. نحن متماسكون. لن نخطط بعد الآن. نرتجل. وينتهي الأمر بإنتاج مجتمع لا يزال قائما. البلايين طلبوا بعد ذلك يأخذ معنى آخر. ولا يُستخدم فقط لتغطية التكاليف الفورية. It is used to prevent the survival economy from becoming a fate.

ويجب أيضا قياس الأثر النفسي لهذا التحول. وفي بلد تُضاف فيه الحرب إلى الانهيار النقدي، تختفي الحدود بين الطوارئ والأوضاع الطبيعية. ويصبح المواطنون في نهاية المطاف مندمجين بصفة عادية ما ينبغي أن يكون مؤقتا: الانتظار، والنقص النسبي، والتحكيم الدائم، والاعتماد الخارجي، والمؤقتة المؤسسية. هذا ما تحاول أموال الطوارئ منعه وهو يحاول أن يعيد بعض الهواء إلى الاقتصاد المهدد ليقلل نفسه إلى الإدارة البسيطة للصدمات المتعاقبة.

وزن الأورموز والسياق الإقليمي

إن لبنان لا يعاني من جبهته فحسب. كما تتأثر بالسياق الإقليمي. وتؤثر الأزمة في مضيق أورموز، والعرقلة الجزئية للتدفقات، والتوتر البحري، وخطر حدوث صدمة في الطاقة، على المنطقة بأسرها. وبالنسبة لبلد مستورد، يكون ضعيفاً ومعتمداً اعتماداً كبيراً على العالم الخارجي، فإن هذا الضغط يُحتسب كثيراً. وهو يؤثر على التكاليف والتوقعات وثقة المستثمرين والتصور العام للمخاطر. وحتى البلد الذي لن يتأثر مباشرة بتدمير المواد سيعانى بالفعل من هذا الجو. ويعاني لبنان بالإضافة إلى التضاريس الداخلية غير المستقرة.

وهذا أثر فوري على الاستثمار العربي والإقليمي. ولا يزال شبح الحرب موجودا. وتنتظر رأس المال علامات أكثر إقناعا على الاستقرار قبل الالتزام. فبدون الاستثمار والمشاريع والوضوح في السلاسل اللوجستية، تصبح فكرة إعادة الإعمار غير واضحة. ويمكن للمرء أن يتكلم عن الجنوب بعد السلام، وأن يتصور المشاريع السياحية، أو التنمية أو إعادة التنفيذ. غير أن أياً من هذه السيناريوهات لن يكون قوياً ما دامت البيئة الإقليمية نفسها لا تزال معلّقة من وساطة هشة أو من انقطاع محتمل بين واشنطن وطهران.

ولذلك فإن لبنان في وضع خاص للغاية. إنه يحتاج إلى أموال طارئة بسبب نزاعه. ولكن قدرتها على الاستعداد للمستقبل تتوقف أيضا على مناخ إقليمي لا تتحكم فيه. وهذا الضعف المزدوج يجعل البلايين أكثر ضرورة، بل ومن المفارقات أنه غير كاف. ضروري، لأن الصدمة الفورية يجب أن تُحمى. Insufficient, because there will be no emergency envelope that will permanently compensate for a regional environment where the risk continues to weight on flows, energy and investment decisions.

ويغير البعد الإقليمي أيضا القراءة السياسية للتمويل. وعندما يطلب بلد ما المساعدة في هذا السياق المتوتر، يصبح السؤال الضمني: هل يمول الضرر فقط، أم أن هناك أيضا رهان على تحقيق الاستقرار في المستقبل؟ وإذا كان الشركاء الخارجيون يعتقدون أن الأزمة يمكن أن تسوء بسرعة، فإنهم سيترددون في تجاوز الإغاثة الصارمة. وإذا كانوا يعتقدون بوجود نافذة سياسية، فإنهم سيكونون أكثر ميلا إلى دعم التدابير المتوسطة الأجل. ومرة أخرى، يعتمد الاقتصاد على الدبلوماسية بقدر ما يعتمد على الأعداد.

الولاية تُريدُ المالَ، لَكنَّه يَحتاجُ أيضاً المصداقيةَ

The Lebanese application cannot be read solely as an accounting matter. وهو أيضا اختبار للمصداقية. ولا ينظر المؤجر أو المؤسسة الدولية أو الشريك الخارجي فقط إلى مقدار الضرر. كما أنها تنظر إلى قدرة البلد على استيعاب المعونة بشكل فعال، وتحديد أولوياته، وتوفير الحد الأدنى من اتساق السياسات. واللحظة الحالية تجعل هذه المسألة أكثر حساسية. ويسعى لبنان إلى إعادة تأكيد إطار تفاوضي، وإعادة جزء من السلطة العامة، وعرض نفسه كمحاور قادر على تنفيذ ما يعلنه.

In this context, emergency financing becomes inseparable from the return of the State as a decision-making centre. كلما كان الجهاز التنفيذي أكثر اتساقاً كلما كان بإمكانه الدفاع عن مطالبته. وكلما أعطى البلد انطباعا بأنه يتم عبوره من خلال سلاسل قيادية متنافسة، فإن مسألة استيعاب الأموال تزداد قوة. ولذلك لا يكفي إثبات وجود حاجة. ويجب علينا أيضا أن نقنع بأن هناك مستفيدا مؤسسيا قادر على تحويل الأموال إلى استقرار حقيقي.

وهذا هو المكان الذي تأخذ فيه الزيارات الأجنبية والمناقشات المتعلقة بالإصلاحات والرغبة في ربط الأمن والانتعاش معناها. وهي لا تشكل تكملة دبلوماسية للمسألة الاقتصادية. إنها جزء لا يتجزأ منها ولن يحصل لبنان على دعم دائم إذا كان يبدو أنه بلد يتطلب وسائل دون أن يثبت أنه يعرف أين يقودها. وعلى العكس من ذلك، يمكن للخط السياسي المؤسسي الأقوى والأكثر وضوحا أن يعزز موقفه حتى في سياق غير مؤات.

ولكن هذه المصداقية لا تكتسب فقط في العواصم الأجنبية. وهي تفوز أيضا في الميدان. فكل طريق أعيد فتحه، وكل محور إصلاحي، وكل عودة مطوّرة، تسهم كل علامة على وجود عام في إنتاج صورة حكومية عاملة. وعلى العكس من ذلك، فإن كل تردد مطول، وكل تنافس في الرسائل، وكل عجز عن حماية وقت الهدنة يضعف الطلب. فالاقتصاد والسيادة متحدان هنا بطريقة ملموسة للغاية.

تماسك أولاً، ثم إعادة البناء

ولعل الشيء الأكثر صدقا هو توضيح ما يلي: إن لبنان ليس بعد في مرحلة التعمير الكامل. إنه في الصيانة وهناك محاولة لمنع الحرب من فتح مرحلة أعمق من التدهور الاقتصادي. البلايين المطلوبين لا يحملون حساب مجيد لديه وصف متواضع وقاسي فالبلد الذي يعرف أن التعافي لن يكون منطقياً إلا إذا تجنّب أولاً تفكك الكثير.

وهذا لا يعني عدم وجود منظور. ويمكن أن يصبح الجنوب مجالا للتداول والنشاط والعودة وربما التنمية. المشاريع يمكن أن تظهر. ويمكن تصور عوائد السلام. ولكنه لن يكون موجودا إلا إذا أصبح وقف إطلاق النار أكثر من وقف إطلاق النار. وسيستغرق ذلك الوقت، والضمانات، والطرق، والمال، والقرارات الواضحة، والحد الأدنى من الثقة السياسية. لم نصل بعد.

ويكشف رقم بليون عن اللحظة اللبنانية الحقيقية. ولحظة لم تكتسب فيها الأولوية بعد لبناء المستقبل، بل لمنع الحاضر من الغرق أكثر. لحظة عندما المال المطلوب لا يمول الطموح، بل المقاومة. لحظة يتكلم فيها الاقتصاد اللغة الأكثر عارية في السياسة: أي في البلد الذي لا يطلب بعد وسائل الازدهار، ولكن الوسائل التي يمكن أن تدوم طويلا بما فيه الكفاية للأمل، في يوم من الأيام، أن يبدأ من جديد.