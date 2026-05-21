بن غفير يشعل أزمة دبلوماسية جديدة بين إسرائيل وأوروبا

واتسم الجدل المحيط بن غفير والنباتات في غزة ببعد دبلوماسي كبير في أقل من 24 ساعة. وأفضى إطلاق شريط فيديو يظهر الناشطين المقبوض عليهم والركبة واليد المقيدتين، تحت نظر وزير الأمن الوطني الإسرائيلي، إلى إدانات في أوروبا وكندا والعواصم الأخرى. وعُقد عدة سفراء أو ممثلين إسرائيليين لشرح معاملة الركاب. إن ملف قافلة بن غفير هو الآن اختبار دبلوماسي لإسرائيل.

القضية الآن تتعدى الصعود البحري إنها تؤثر على ثلاث قضايا حساسة: مشروعية حصار غزة، معاملة السلطات الإسرائيلية للمحتجزين، والصورة الدولية لحكومة بنجامين نتنياهو. كما أنها تتدخل في سياق إقليمي متوتر، حيث لا تزال الأزمة الإنسانية في غزة مركزية، حيث يصبح كل حادث يتورط فيه مواطنون أجانب سياسيا بسرعة.

شريط فيديو يحول الاعتراض إلى أزمة دبلوماسية

والسلسلة التي أدت إلى الأزمة قصيرة، ولكن آثارها كبيرة. قام (إيتامار بن غفير) بنشر لقطة فيديو على شبكة (إكس) بعد أن تم اعتراض أسطول السفن. هناك مقاتلون على الأرض، على ركبتيهم، مع ربط أيديهم خلف ظهورهم عن طريق الروابط البلاستيكية. بعضهم يظهر على الأرض. ويسافر الوزير فيما بينهم بعلم إسرائيلي. In the video, he mocks them and presents their arrest as a demonstration of force.

The scene was reportedly filmed in an Israeli port facility after the transfer of passengers. The images also show armed forces in the immediate environment. رسالة الوزير السياسية واضحة. He wants to show that those who presented themselves as humanitarian activists are now under Israeli control. وأثار هذا الإنشاء رد فعل سريع، بما في ذلك داخل الحكومة الإسرائيلية.

الخلاف لا يتعلق بالاعتراض فحسب وقد أوقفت إسرائيل بالفعل السفن المتجهة إلى غزة. وما تغير هذه المرة هو الإهانة العامة للسجناء وقرار الوزير بتوزيع الصور بنفسه. ورأت عدة حكومات أن المعالجة الظاهرة على الفيديو تنتهك كرامة الأشخاص المعتقلين. واستهدف الحراس أيضا لغة بن غفير، التي دعت إلى احتجاز طويل الأجل للناشطين.

الأسطول وأهدافه والإقامة الداخلية

وعرضت فلوتيل سومود العالمية نفسها كمبادرة مدنية دولية لكسر الحصار البحري المفروض على غزة وتقديم معونة إنسانية رمزية. ويقود المنظمون نحو 430 مشاركا من حوالي 40 بلدا، وينشرون أكثر من 50 قاربا. وكان عدد من الرعايا الأوروبيين، وأمريكا الشمالية، والتركيين، وكوريا الجنوبية، ونيوزيلندا من بين الركاب.

وقد تركت السفن جنوب تركيا لمحاولة الوصول إلى قطاع غزة. واعترضتها القوات الإسرائيلية في منطقة البحر الأبيض المتوسط، وفي المياه التي وصفها منظموها وعدد من الحكومات بأنها دولية. وتؤكد إسرائيل أن حصارها البحري قانوني ولها الحق في منع أي عبور غير مأذون به إلى غزة. هذا الاختلاف القانوني قديم يعود إلى كل عملية أسطول.

وبعد الاعتراض، نُقل الركاب إلى إسرائيل. Lawyers from a rights organisation reported that they had been able to access some detainees at Ashdod port. The organizers then claimed that the activists should be taken to Ketziot prison in the Negev desert. The Israeli authorities also indicated that detainees could meet with their consular representatives.

وتعرض إسرائيل الأسطول كعملية اتصال في خدمة حماس. The Israeli Ministry of Foreign Affairs states that the aid carried was symbolic and that the main purpose of the organizers was to challenge the blockade. الناشطون يرفضون هذه القراءة. They say they want to draw attention to the humanitarian needs in Gaza and the restrictions imposed on the delivery of aid.

بن غفير فلوراليس: قلب الجدل

قلب الخلاف يكمن في الطريقة التي تحدث بها (بن غفير) عن سجناء القافلة. The minister was not content to attend or comment on the operation from his office. جهز نفسه أمام النزلاء. He called them defeated militants, opposed them to the Israeli state and demanded that they be imprisoned for a long time in what he called terrorist prisons.

هذا المخرج مطابق لخط (بين جيفر) السياسي. وقد دافع الوزير منذ وقت طويل عن سياسة سجن قاسية للغاية، لا سيما فيما يتعلق بالسجناء الفلسطينيين. وهي تجمع بانتظام بين الأمن الداخلي والسيادة الوطنية وتوازن السلطة. In this case, he applied the same register to foreign nationals arrested during a maritime action. وهذا الانزلاق بالتحديد هو الذي أدى إلى الإهانة بين عدة حكومات.

ولا بد من التمييز بين الناشطين والمحتجزين الإداريين والمجرمين والسجناء المدانين. ولم تكن راكبي الأسطول، وقت الصور، قد أدانتهم محكمة. وبدلا من ذلك، تتحدث السلطات الإسرائيلية عن إجراءات الاحتجاز والمراقبة والترحيل. وبتقديمها علناً كبشر يُسجنون لفترة طويلة، حوّل بن غفير ملفاً قانونياً وقنصلياً إلى مواجهة سياسية.

كلمة « سجناء » هي نفسها محشوة ويتحدث المنظمون عن الناشطين الذين يتم اختطافهم أو احتجازهم بصورة غير قانونية. وتتحدث إسرائيل عن الركاب الذين ألقي القبض عليهم بعد محاولة لانتهاك حصار بحري. وتتحدث البلدان المعنية بصورة رئيسية عن رعاياها، الذين تطالبهم بحمايتهم، والوصول القنصلي، والإفراج المبكر. هذا الفارق في الهيكل الصوتي للأزمة بأكملها.

نتنياهو وسار يبعدان

The video generated an unusual reaction within the Israeli government itself. (بنجامين نتنياهو) دافع عن حق إسرائيل في إيقاف الأساطيل التي اعتبرها استفزازية. لكنه شعر أن الطريقة التي تعامل بها (بن غفير) الناشطين لا تفي بمعايير إسرائيل وقيمها. كما طلب رئيس الوزراء طرد المحتجزين في أقرب وقت ممكن.

وكان وزير الخارجية الإسرائيلي غيديون صر أكثر مباشرة. He blamed Ben Gvir for damaging the state and its international image. وهذا الانتقاد ملحوظ. وهو يبين أن الوزارة المسؤولة عن إدارة العلاقة مع العواصم الأجنبية قد أدركت على الفور التكلفة الدبلوماسية للتعبئة. وفي أزمة تتعلق برعايا كثير من البلدان، يمكن أن يؤدي إبلاغ الوزير إلى تفاقم الحالة بقدر ما تؤدي العملية نفسها.

بن جيفير لم يتراجع واتهم ناقديه بالضعف ودافع عن خط من الحزم ويكشف رد فعله عن توتر داخلي للحكومة الإسرائيلية. نتنياهو يعتمد سياسيا على الحلفاء اليمينيين الراديكاليين ولكن يجب عليه أيضا الحفاظ على علاقات إسرائيل مع شركائها الغربيين والصراع بين الصور الخارجية وحسابات الائتلاف واضح بشكل خاص هنا.

وهذا التسلسل يضعف الدبلوماسية الإسرائيلية. إنها تعطي الفرص الأجنبية سبباً ملموساً للاحتجاج. كما أنه يقدم إلى معارضي الحكومة الإسرائيلية حجة جديدة بشأن المكان الذي يشغله أكثر الوزراء تطرفا. ولذلك، فإن هذه المسألة ليست أخلاقية فحسب داخل إسرائيل. يصبح استراتيجيا: من يتكلم باسم الدولة ومن يتحمل تكلفة بياناته؟?

عقد السفراء الإسرائيليون: رد فعل أوروبا

واستدعت فرنسا السفير الإسرائيلي للإعراب عن غضبها وطلبت تفسير ذلك. (باريس) ذكّرت بأنها لم توافق على مبادرة الأسطول لكن أصرّت على معاملة المواطنين الفرنسيين باحترام وإطلاق سراحهم بسرعة والغرض من هذه الصياغة هو فصل ملفين: الحكم السياسي على الأسطول والالتزام بحماية المواطنين المحتجزين.

وأعلنت إيطاليا أيضا عقد السفير الإسرائيلي. وقد وجد رئيس المجلس جورجيا ميلوني ووزير الخارجية أنطونيو تاجاني الصور غير مقبولة وطلبا اعتذارا. وكان لدى إيطاليا عدة مواطنين من بين الركاب، من بينهم برلماني وصحفي واحد وفقاً للمعلومات المتاحة. ولذلك وضعت روما احتجاجها في إطار قنصلي وسياسي.

(أسبانيا) استدعت القائِم الإسرائيلي واستخدم وزير الخارجية خوسيه مانويل ألبارز مصطلحات قاسية بوجه خاص، تصف معاملة الناشطين الوحشيين واللاإنسانيين والعارين. كما طلب مدريد اعتذارا عاما. إن الموقف الإسباني جزء من علاقة متوترة بالفعل مع إسرائيل منذ المناقشات الأوروبية بشأن غزة، والاعتراف بفلسطين، والقيود الإنسانية.

واحتجت البرتغال وبلجيكا وهولندا أيضا. واستدعى (بروكسل) السفير الإسرائيلي بعد أن اعتبرت الصور مثيرة للقلق. ودعت بلجيكا إلى احترام القانون الدولي وحماية المحتجزين. وفي عدة بلدان، كان الغرض من الاستفزاز الدبلوماسي هو نفسه: الحصول على معلومات عن المواطنين المعنيين، والتذكير بالتزامات إسرائيل والإعراب علنا عن عدم الموافقة.

كندا والمملكة المتحدة وتركيا واليونان: زيادة الإهانة

لقد اعتمدت كندا واحدة من أقوى النقاط. ووصف رئيس الوزراء مارك كارني معاملة مناضلي الأسطول المرفوض وغير المقبول. قال (أوتاوا) أن السفير الإسرائيلي سيستدعي وأشارت كندا أيضا إلى أنها فرضت بالفعل جزاءات على بن غفير، بما في ذلك تجميد الأصول وحظر السفر، بسبب التحريض المتكرر على العنف.

وفي المملكة المتحدة، طلب رئيس الدبلوماسية توضيحات وشجب انتهاك معايير الكرامة الأساسية. وأصرت لندن على معاملة المحتجزين دون أن تستخدم بالضرورة لغة منظمي أسطول السفن. ويعكس هذا الموقف خطا مشتركا بين الحكومات الغربية: :: معاملة المواطنين، توخي الحذر إزاء الوضع القانوني الدقيق للعملية البحرية.

وأدانت تركيا معاملة الناشطين وأعلنت أنها تعمل مع بلدان أخرى لضمان الإفراج السريع والمضمون عن مواطنيها. وتشعر أنقرة بالقلق المباشر، لأن الأسطول كان جزءا من جنوب تركيا. ولذلك، فإن لهذه المسألة بعدا داخليا للحكومة التركية، التي تمثل نفسها دعما نشطا للفلسطينيين وكطرف فاعل إقليمي معني بأزمة غزة.

واحتجت اليونان أيضا. وزارة الخارجية وجدت أن تصرفات (بن غفير) غير مقبولة ومدانة كما أعربت أيرلندا وكوريا الجنوبية وأستراليا ونيوزيلندا عن شواغل أو معتقدات. وأشارت نيوزيلندا إلى أنها ترغب في نقل شواغلها الخطيرة مباشرة إلى السفير الإسرائيلي. ويزيد هذا التعدد في ردود الفعل من عزل بن غفير، وإن كان لا يعني انقطاعا عاما مع إسرائيل.

الاتحاد الأوروبي

وقد وجدت اللجنة الأوروبية أن العلاج الوارد في الفيديو غير مقبول تماما. وذكّر المتحدث باسمه بأنه ينبغي معاملة جميع الأشخاص المحتجزين معاملة أمنية وكرامة ووفقاً للقانون الدولي. ولا تزال هذه الصياغة مؤسسية، ولكنها توفر إطارا مشتركا للدول الأعضاء. It emphasizes the obligations of detention, more than the political debate around the fleet.

وأعرب رئيس المجلس الأوروبي، أنطونيو كوستا، عن استيائه من معاملة أعضاء الأسطول، ودعا إلى إطلاق سراحهم فورا. This gives a more political dimension to the European response. وينقسم الاتحاد الأوروبي بانتظام على إسرائيل وغزة والجزاءات والاعتراف بفلسطين. وهنا، أوجد الفيديو نقطة تقارب، حتى بين البلدان ذات المواقف المختلفة بشأن النزاع.

غير أن هذا التقارب لا يزال محدودا. ولا تقترح جميع الدول الأوروبية نفس التدابير. ويفضل البعض الاستفزاز الدبلوماسي. آخرون يطلبون اعتذار. Others insist on consular access or release. ولكن الرسالة المشتركة واضحة: the public humiliation of foreign detainees by an israeli minister creates a problem that capitals cannot ignore.

وبالنسبة لإسرائيل، فإن التكلفة فورية. The government must manage not only the procedures of embassies, but also the global circulation of images. في حرب التصور، الفيديو بين جيفير حرّك محور النقاش. وبدلا من الحديث فقط عن الحصار أو الأساطيل أو المعونة المقدمة إلى غزة، تُناقش الآن الفرص في الكرامة والاحتجاز والمسؤولية الوزارية.

تهم إساءة المعاملة

وقدم المحامون ومنظمات الحقوق اتهامات خطيرة. Detainees were reportedly subjected to physical and psychological violence, humiliating positions, restrictions on legal access and degrading treatment. Some people were reportedly injured by non-lethal projectiles, according to testimony from lawyers. ولا تزال هذه العناصر، من جانب واحد، مؤكدة بشكل مستقل.

وتدعي منظمة قانونية إسرائيلية تمثل الناشطين أنها وثقت الانتهاكات والتجاوزات الإجرائية. يقول المحامون أنهم قابلوا السجناء في مرفأ أشدود، ولكن ليس كل شيء. ويدين منظمو الأسطول عمليات الاعتقال غير القانونية في المياه الدولية. وطعنت إسرائيل في هذه القراءة ودافعت عن مشروعية حصارها وادعت أنها تصرفت وفقا للقانون الدولي.

وتركز المناقشة القانونية على عدة نقاط. الأول يتعلق بموقع الاعتراض بالضبط. ويتعلق الثاني بصحة الحصار البحري المفروض على غزة. وتتعلق الحالة الثالثة بمعاملة الأشخاص المعتقلين بعد الصعود. Even when a State considers that it has the right to intercept a ship, it must respect the safeguards applicable to detainees. وهذا هو الجانب الذي يغذي اليوم الجدل الأكثر إلحاحا.

The images broadcast by Ben Gvir reinforce the accusations. They do not prove all allegations of ill-treatment, but they show a situation of coercion and humiliation. ولذلك يقدمون الدعم البصري للاحتجاجات الدبلوماسية. ويفسر هذا البعد سرعة الاستجابة الدولية.

أزمة تعزز النقاش بشأن الحصار المفروض على غزة

وكان الغرض من الأسطول هو الطعن في الحصار البحري المفروض على غزة منذ أن سيطرت حماس على الإقليم في عام 2007. وتؤكد إسرائيل أن هذا الحصار ضروري لمنع دخول الأسلحة وحماية أمنها. ويعتقد الناشطون والعديد من منظمات حقوق الإنسان أنه يسهم في عزل السكان المدنيين والأزمة الإنسانية.

ومنذ وقف إطلاق النار في عام 2025، ظلت المعونة الإنسانية مسألة مركزية. وتحذر المنظمات الدولية بانتظام احتياجات شعب غزة، والتشريد الجماعي، وتدمير الهياكل الأساسية، والعقبات اللوجستية. وفي هذا السياق، يصبح كل أسطول عملية إنسانية رمزية وإجراءات سياسية.

وإسرائيل تنتقد هذه الاستراتيجية. The authorities say that aid can go through controlled channels and that the fleets are mainly used to cause an incident. وأجاب المنظمون بأن هذه القنوات لا تزال غير كافية وأنهم يريدون كسر تطبيع المقر. فيديو (بن جيفر) أعطى سبب ظهورهم أكثر حتى للحكومات التي لا تدعم بالضرورة طريقة الأسطول.

المفارقة هناك وقال إن إسرائيل تريد منع السفن من الوصول إلى غزة. نجحت العملية لكن إتصال (بن غفير) حرك النقاش حول ممارسات الاعتقال الإسرائيلية أعطت الناشطين مرحلة عالمية كما أجبر حلفاء إسرائيل على أن يبتعدوا عن أنفسهم علناً.

ما يمكن أن تغيره هذه القضية

والمسألة في المستقبل القريب هي مصير السجناء. وترغب البلدان المعنية في التحقق من وضع رعاياها، والحصول على إمكانية الوصول القنصلية، وتسريع عمليات الطرد أو الإفراج. ويجوز أن تحدد جلسات الاستماع أو الإجراءات الإدارية توقيت المغادرة. The lawyers will seek to document the alleged ill-treatment, while Israel will try to close the case with prompt deportations.

ودبلوماسيا، تعكس الاستفزازات السفيرة احتجاجا رسميا، ولكنها لا تشكل حتى الآن تمزقا. غير أنها يمكن أن تمهد الطريق لاتخاذ تدابير أخرى إذا أدت الإصابات الخطيرة، أو منع الوصول القنصلي، أو أشرطة فيديو جديدة إلى تفاقم الأزمة. وتشير كندا بالفعل إلى جزاءاتها ضد بن غفير. كما اتخذت أستراليا ونيوزيلندا تدابير تقييدية أو حظرا على السفر ضدها في سياق أوسع.

بالنسبة لنتنياهو، المشكلة سياسية. يجب أن يحافظ على إئتلافه بدون السماح لـ (بين جيفير) بإملاء صورة البلاد الخارجية. He must also reassure Western partners, whose citizens had been arrested. الهامش ضيق. أي إدانة ضعيفة جداً تغذي الغضب الأجنبي. ويمكن لأي مسافة بعيدة جدا أن تبعث على استجابة من اليمين الجذري الإسرائيلي.

وستتوقف المتابعة على ثلاثة عناصر ملموسة هي: حالة الناشطين المحتجزين، وسرعة الإفراج عنهم أو طردهم، وقدرة العواصم على الحصول على تفسيرات موثوقة. لم يعد هناك فيديو لقد أصبح اختبارا لمسؤولية إسرائيل، وتجربة حزم لشركائها، ونقطة جديدة للتثبيت في الحرب السياسية حول غزة.