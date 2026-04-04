بوشهر: الإضراب الذي يعبر عتبة

وضربت إحدى وسائط الإعلام الإيرانية ضد الولايات المتحدة وإسرائيل منطقة محطة بوشر للطاقة النووية في جنوب إيران صباح يوم السبت. According to the official Irna agency and other media reporting to the Iranian authorities, a security officer was killed. ولم تكن المنشآت الرئيسية قد تضررت، حتى لو تم الوصول إلى مباني الدعم أو المناطق الخارجية وفقا لعدة حسابات متسقة. وإلى جانب السجل الفوري، فإن الحدث يمثل مستوى جديدا: إذ أن لمس بيئة محطة نشطة للطاقة النووية ليس مثل أي ضربة أخرى. This opens up a more dangerous, diplomatically explosive and potentially heavy sequence for the entire Gulf region.

ضربة بالقرب من محطة بوثر للطاقة، مع موت

والمعلومات المتاحة في هذه المرحلة تتقارب على نقطة رئيسية: فقد وصلت قذيفة إلى منطقة قريبة من محطة بوشر للطاقة النووية يوم السبت. وتحدثت الوكالة الإيرانية الرسمية إيرنا عن أثر في قطاع محطات توليد الطاقة، بينما ادعت أنه لم يسجل أي ضرر على المنشآت الرئيسية. وتشير مسارات أخرى، استشهدت بها المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية أو الوكالات الإيرانية، إلى وفاة ضابط أمن وإلى إلحاق أضرار بمبنى دعم أو بالمنطقة المحيطة بالموقع. وتختلف الصياغة وفقاً لوسائط الإعلام، ولكن قلب القصة لا يزال كما هو: فقد تطرقت الحرب مرة أخرى إلى مجمع بوشهر، مع ضحية قاتلة في هذا الوقت.

الصف بين « منطقة مجاورة »، « محطّمة »، « أرض زراعية » أو « مبنى دعم » ليس لا يذكر. وتقول أولاً أنه في غضون الساعات القليلة الأولى من هذا الإضراب، تظل المعلومات جزئية وشديدة السيطرة. ثم يقول إن موقعا نوويا يقرأ في دوائر متعاقبة: المفاعل، النظم الحساسة، المعالين التقنيين، السياج، طرق الدخول، أفراد الأمن. وحتى عندما لا يتم الوصول إلى المفاعل، فإن تحطيم بيئته المباشرة يشكل بالفعل خطرا كبيرا. ومن ثم فإن عدم الإبلاغ عن أي ضرر في المرافق النووية ذاتها لا يقلل من أهمية الحدث. وعلى العكس من ذلك، شدد على مدى ضيق هامش الخطأ.

وتأتي الحلقة في سياق ذكر فيه بوشر عدة مرات في الأسابيع الأخيرة. وأفاد رويتر في 18 آذار/مارس بأن قذيفة قد ضربت بالفعل منطقة بالقرب من المصنع دون أن تتسبب في وقوع أي خسائر أو أضرار في الموقع نفسه، وفقا للمعلومات التي أحالتها إيران إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وفي نهاية آذار/مارس، أكدت الوكالة أيضا أن قذيفة قد ضربت موقع المحطة، مما يشير إلى أنه تم التوصل إلى هيكل يبعد حوالي 350 مترا عن المفاعل وتدميره في حادث سابق. وفي يوم السبت، يبدو الرسم البياني أكثر جدية: لم يعد الموقع قريبا من السرد الرسمي فحسب، بل يسجل الوفاة.

لماذا بوشهر هو موقع منفصل

(بوشهر) ليس تركيباً رمزياً من بين الآخرين وهي محطة الطاقة النووية المدنية الوحيدة العاملة في إيران، الواقعة على ساحل الخليج. ولها قيمة كبيرة من الطاقة والصناعة والسياسة. وذكّر رويتر هذا الأسبوع بأن روسيا، عبر روزاتوم، لا تزال ملتزمة بها، بل كانت تستعد لإجلاء جزء من موظفيها، مما يدل على أن مستوى المخاطر المتصور حول الموقع قد ازداد بدرجة كبيرة. وعندما يكون موقع من هذا القبيل مستهدفا أو مهددا بصورة متكررة، لم يعد السؤال عسكريا فحسب. ويصبح على الفور إقليميا ودوليا.

ويرجع هذا التفرد إلى عدة أسباب. أولاً، تُركِّز نُظم نُظم نُظم الطاقة النووية الناشطة حيث تتوقف السلامة على استمرارية تصريف الأعمال، وتهدئة الفريق، وسلامة الوصول، وحماية الهياكل الأساسية المساعدة. ثم يقع موقع بوشهر على ساحل الخليج، في منطقة تتداخل فيها مصالح الطاقة، والطرق البحرية، ووجود جهات فاعلة أجنبية. وأخيراً، فإن المجمع يجمع بين البعد الوطني لإيران والتعاون الروسي، الذي يوسع فوراً دائرة البلدان المتأثرة مباشرة بأي تدهور في أمن الموقع. Even in the absence of a reported radioactive leak, an incident on or near Bouthr resonates well beyond the province concerned.

وقد أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية من جديد منذ بداية الحرب أنه لا ينبغي لأي عمل عسكري أن يعرض للخطر محطات الطاقة النووية أو أفرادها. In the information transmitted on 24 March by the Iranian authority about a previous incident, the message already insisted on this point: the exploitation teams must be able to work safely. وهذه الصيغة، التقنية جدا في المظهر، تتضمن واقعا بسيطا. فمحطة توليد الطاقة لا تعتمد فقط على خرسانة مفاعلها. وهو يعتمد أيضا على الناس، والإجراءات، وخطوط الاتصال، والمعدات المحيطة، والبيئة المستقرة. الإضراب عن قرب يكفي لإضعاف هذا التوازن.

ما يمكن أن يقوله المرء، وما تبقى ليتأكد

وفي وقت كتابة هذا التقرير، يمكن استخدام عدة عناصر بحذر. First, an impact was well reported in the Bouchr area on Saturday morning by Iranian authorities and international media reporting their statements. ثم أعلن عن مقتل حارس أمن وأخيرا، لم يُبلغ عن أي ضرر للمرافق الرئيسية في التقارير المتاحة. ومن ناحية أخرى، لا يزال المدى الدقيق للضرر المادي أقل وضوحا: فبعض الحسابات يتحدث عن منطقة قريبة من المصنع، أو عن مناطق أخرى من مبنى الدعم أو محيط الموقع.

كما أن تعيين المؤلفين يستحق أن يعامل معاملة صارمة. The Iranian state media attributed the strike to a « American-Zionist » action, and several international dispatches repeated this attribution as the Iranian version of the facts. ولكن، في النتائج التي استشيرت، لا يوجد طلب عام مباشر من واشنطن أو تل أبيب بشأن هذه الحلقة المحددة. ولذلك فمن الصحيح أن نكتب أن إيران تنسب الإضراب إلى الولايات المتحدة وإسرائيل. وسيكون من الأكثر هشاشة القول، دون أي تمييز، إن كلا البلدين قد اعترفا رسميا بالمسؤولية المشتركة. ويكتسي هذا التمييز أهمية، لا سيما وأن المعلومات المتعلقة بالضربات على الهياكل الأساسية الحساسة تتطور بسرعة كبيرة.

وتعتمد هذه النقطة أيضا على المستوى الصحفي. وفي حرب شديدة الحساسية، ينشر كل مخيم قصته، ويعدل مفرداته ويسعى إلى تركيب قراءته للأحداث. ومعاملة بوشهر تقدم توضيحا مثاليا تقريبا. The Iranian authorities stress the criminal nature of the strike and the absence of damage to the facilities. وتشدد عمليات التبديل الأجنبية على الطابع الخطير للغاية لهجوم بالقرب من محطة نشطة للطاقة. وينظر المراقبون النوويون أولاً إلى بُعد التأثير، وطبيعة المباني المتضررة، وعواقب السلامة المحتملة. بين هذه المستويات الثلاثة، نفس الإضراب لا يخبر بالضبط نفس الشيء.

تصعيد استمر لأسابيع

هجوم السبت لا يظهر في فراغ It is part of a war that has been waged for several weeks between Iran on one side and the United States and Israel on the other, according to recent reports from PA, Reuters and other media. The Associated Press refers to a war that entered its sixth week and reports that Bouthr has already been targeted several times during the conflict. وحقيقة أن محطة مدنية للطاقة النووية مذكورة عدة مرات في التسلسل الزمني العسكري تكفي لقياس درجة التصعيد التي حققها المسرح الإيراني. ولم نعد نتحدث عن المواقع العسكرية التقليدية فحسب، بل عن محيط تتحول فيه الحدود بين الهدف الاستراتيجي والمخاطر المنهجية إلى أضعف.

إن سوابق آذار/مارس تعزز هذا الانطباع. وأفاد رويتر في 23 آذار/مارس بأن الكرملين اعتبروا الضربات بالقرب من بوثر خطيرة. وقبل بضعة أيام، أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالفعل أثرا على هيكل يبعد حوالي 350 مترا عن المفاعل. هذه الحلقات كانت تحذير بالفعل حادثة السبت، مع الموت، تعطي هذه الدورة بعدا جديدا. ولم يعد من الممكن تصنيفها على أنها حادثة قريبة من الحادث دون عواقب إنسانية. يصبح التكرار بحد ذاته معلومات مركزية. وكلما زاد تعرض موقع نووي لضربات قريبة، كلما زاد احتمال وقوع حادث خطير، حتى غير طوعي.

ويحول هذا التكرار أيضا التصور الدولي للقضية الإيرانية. لسنوات، تركزت مناقشات إيران النووية على التخصيب، والتفتيش، ومخزونات اليورانيوم، والمرافق المدفونة، وقدرة طهران على التحرك نحو الأسلحة النووية. وهناك حاجة الآن إلى مسألة أخرى: الأمن المادي لمحطة للطاقة تعمل في خضم حرب إقليمية موسعة. الشريحة كبيرة ويحوّل الاهتمام من مراقبة الانتشار إلى منع وقوع كارثة صناعية أو إشعاعية.

الخطر النووي لا يحتاج إلى تأثير مباشر على المفاعل

ولا بد من استبعاد فكرة مضللة هنا: فعدم إلحاق ضرر بالمفاعل لا يعني عدم وجود خطر. وتعمل محطة توليد الطاقة من خلال سلسلة مترابطة من العناصر. وتحسب النظم الكهربائية، والمباني الإضافية، والطرق المؤدية، والأجهزة الأمنية، والاتصالات، والطواقم البشرية بقدر ما تحسب لب المنشأة. ومن شأن الإضراب على المحيط، أو تدمير المعدات الثانوية، أو تعطيل العمليات، أن يخلق صعوبات خطيرة، حتى دون إضعاف الضميمة الرئيسية للمفاعل. تحذيرات الوكالة منطقية في هذا السياق

والمشكلة أكثر حساسية عندما تتكرر الضربات. يمكن للموقع أن يمتص حادثة معزولة ويصبح الوضع أكثر ضعفاً عندما تعمل الأفرقة خوفاً من إحداث أثر جديد، عندما تتعرض الطرق المؤدية إلى التهديد، وعندما ينسحب الموظفون الأجانب وعندما يمكن أن تتأثر مرافق الدعم. ويوضح القرار الروسي بتنظيم إجلاء جزء من موظفيه من بوثر هذا التغير البيئي. وهو وحده لا يثبت وجود خطر فوري على المفاعل. غير أنه يبين أن الجهات الفاعلة المرتبطة مباشرة بالموقع لم تعد تعتبر التهديد نظريا.

There is also one often underestimated point: the political risk of even a limited nuclear accident. وفي الخليج، فإن القرب من طرق الطاقة البحرية، والدول المشاطئة، والهياكل الأساسية الحيوية يعني أن حادثاً وقع في بوشهر سيخلف آثاراً بعيدة عن إيران. وحتى بدون كارثة إشعاعية كبرى، فإن مجرد الشك في تدهور خطير للسلامة يمكن أن يسبب الذعر والاضطرابات الاقتصادية وردود الفعل الدبلوماسية والتوترات العسكرية الجديدة. إن محطة الطاقة النووية المضربة ليست معلومات وطنية بحتة.

إضراب سياسي كبير

At the political level, the Bouchehr incident signals something other than a mere widening of the target spectrum. وهو يقترح أن الحرب ضد إيران دخلت مرحلة أصبحت فيها الخطوط الحمراء غير واضحة. وأفاد رويتر مؤخرا أن دونالد ترامب هدد إيران بضربات على الجسور ونباتات الطاقة. وفي الوقت نفسه، تشير تقارير الحرب إلى حدوث زيادة في القصف على الهياكل الأساسية الأكثر حساسية. ويدخل بوشهر في هذه الدينامية من التسلق، حيث يغير كل هدف جديد عتبات النزاع أكثر قليلا.

ويؤثر هذا التطور أيضا على الدبلوماسية. إن الإضراب بالقرب من بشير يحرج الشركاء الذين يدعمون الحملة ضد إيران سياسيا أو عسكريا، إذ أنه يكشف على الفور عن اتصالهم بموقع نووي مدني. إنه يقوي قدرة طهران على الإدعاء بأنه لا يواجه هجوماً عسكرياً فحسب بل تهديداً للأمن الإقليمي كما أنها تضع روسيا في موقف حساس بالنظر إلى دورها التاريخي في الموقع. إذاً الملف خارج الوجه العسكري وهي تصبح مسألة مصداقية دولية وإدارة عامة للمخاطر.

وبالنسبة لإسرائيل، يمكن قراءة المنطق بشكل مختلف. وفي سياق تزعم فيه السلطات الإسرائيلية أنها تريد تخفيض قدرة إيران على أساس مستدام، يمكن أن يكون النهج المتبع في المواقع الاستراتيجية للغاية دليلا على النطاق والضغط. وبالنسبة لواشنطن، إذا كان التخصيص الإيراني دقيقا، فإنه يعني قبولا متزايدا للمخاطر المرتبطة بالحملة الموسعة. ولكن نظراً لعدم وجود مطالبة عامة مشتركة واضحة في المصادر التي تمت استشارتها من أجل هذه الحلقة، فإن الهجوم على بوثر يؤدي أيضاً إلى أثر آخر: فهو يزيد من الظلم. لكن النزاهة نادراً ما تستقر حول موقع نووي

قانون الأمن وعقيدته في المقدمة

وللمواقع النووية المدنية مكان خاص في قانون السلامة الدولية وممارساتها. بدون الدخول في مؤهل قانوني نهائي في حلقة يوم السبت فكرة بسيطة تهيمن على المذهب الدولي The warnings relayed by the AIEA after the March incidents are part of this logical of absolute prevention. وما أن يصل قذيفة إلى الموقع أو إلى مقرها المباشر، فإن المسألة لم تعد مجردة. لقد بدأ العمل

ويميز قانون الحرب بوضوح الأهداف العسكرية عن الهياكل الأساسية المدنية. ولكن المسألة النووية تخلق شرطا إضافيا. وحتى عندما يدعي أحد الأطراف أنه يهدف إلى تحقيق هدف معين، فإنه يواجه الحاجة إلى تجنب إلحاق ضرر غير متناسب أو لا يمكن السيطرة عليه. لهذا (بوثر) ليس موقعاً كغيره ومن شأن سوء الحساب، والقذائف المضللة، وموجة صدمة على المعدات ذات الصلة، أو حريق ثانوي، أو منع وصول الأفرقة التقنية، أن يؤدي إلى نتائج لا علاقة لها بالاستحقاق العسكري المطلوب. إن الخطر ليس قانوني فحسب. إنه هيكلي

ويفسر هذا الطابع المركزي للسلامة أيضاً سبب فحص كل حادث حول بوشهر بكثافة معينة. نحن لا نحاول فقط معرفة ما إذا كان هناك أي موت أو ضرر مرئي. والهدف من ذلك هو تحديد ما إذا كان تطبيع العملية قد تغير، وما إذا كانت الأفرقة لا تزال قائمة، وما إذا كانت السلطات النووية تحتفظ بنظرة دقيقة لحالة الموقع، وما إذا كان الشركاء الدوليون يعتبرون الحالة لا تزال صالحة. وعندما يبدأ الموظفون الأجانب بالانسحاب ويقترب عدد القذائف، تصبح هذه المسائل أكثر إلحاحا.

موجة صدمة بعيدة عن إيران

The scope of the event is far beyond Iran. إن بوشهر على ساحل استراتيجي لإمدادات الطاقة العالمية. وأي تدهور خطير للموقع، أو حتى أي قلق خطير بشأن سلامته، سيكون له آثار على الأسواق، والتأمين البحري، وحركة المرور في الخليج، وتصور المخاطر الإقليمية. وتظهر بعثات الحرب الأخيرة بالفعل توترات حول مضيق أورموز، والاضطرابات التجارية، وجو من عدم الاستقرار الشديد. وإضافة إلى هذا المشهد الطبيعي، فإن محطة للطاقة النووية تُقترب بانتظام من الإضرابات تشكل عاملاً إضافياً للقلق بالنسبة للعواصم الإقليمية وكذلك بالنسبة للجهات الفاعلة الاقتصادية العالمية.

ولا بد لبلدان الخليج من مراعاة هذا التطور بقلق. ولا يتعلق مصنع الطاقة الإيراني الموجود على الساحل بالدولة الإيرانية وحدها. وفي حالة وقوع حادث كبير، فإن الآثار البيئية والتجارية والنفسية ستعبر على الفور الحدود. وحتى بدون سيناريو متطرف، فإن التكرار البسيط للحوادث حول بوثر يغذي عدم الاستقرار الدائم. وهو يعزز فكرة أن الحرب لم تعد واردة في إطار تقليدي، ولكنه يؤثر الآن على الهياكل الأساسية التي ينطوي ضعفها على المنطقة بأسرها.

هناك أخيراً أثر سابق وإذا أصبحت البيئة الفورية لمحطة نشطة للطاقة النووية منطقة مضروبة بانتظام دون استجابة دولية حاسمة، فإن ذلك يمكن أن يساعد على تطبيع الوضع غير المقبول. ربما هذا هو أكثر النقاط إثارة للقلق. والوظيفة الأولى المتمثلة في ضبط النفس حول الطاقة النووية المدنية هي بالتحديد تجنب هذه العتبة. غير أن سلسلة الحوادث التي وقعت في آذار/مارس ثم هذه الضربة المميتة التي وقعت في نيسان/أبريل تميل إلى إظهار أن هذا الانضباط ينحرف.