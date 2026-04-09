بيروت: الأوامر الحكومية احتكار الدولة للأسلحة

وفي يوم الخميس، وصلت الحكومة اللبنانية إلى مرحلة سياسية كبرى. وفي ختام مجلس وزراء عُقد في قصر بعبدا برئاسة رئيس الدولة جوزيف أوون، دعت السلطة التنفيذية الجيش اللبناني وقوات الأمن إلى البدء فوراً في تعزيز السيطرة الكاملة للدولة على محافظة بيروت والاحتفاظ بالأسلحة هناك للقوات الشرعية فقط. وفي الوقت نفسه، قررت خزانة نواف سلام تقديم شكوى عاجلة إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بعد الضربات الإسرائيلية يوم الأربعاء، ولا سيما على العاصمة. ويأتي قرار الاتجاهين في أعقاب يوم يتسم بالتوازن الإنساني الشديد، وتوتر دبلوماسي قوي حول وقف إطلاق النار الإقليمي، وتشديد الخطاب اللبناني الرسمي بشأن سيادة الدولة.

وحُددت النبرة في افتتاح الدورة. جوزف أوون عبّر عن إرتداء السلطة في مواجهة الإدانات دون آثار ملموسة. « لقد تعبنا من صيغ الحكم » قال في بداية مجلس الوزراء وأشار الرئيس إلى أن جميع المسؤولين اللبنانيين يأملون في أن يشمل وقف إطلاق النار لبنان، قبل أن يلاحظوا أن البيانات العامة تتحرك في اتجاه آخر. وفي الوقت نفسه، أصر على إجراء اتصالات مع نواف سلام مع العديد من البلدان الصديقة من أجل الحصول على نفس الفرصة للبنان التي منحتها الولايات المتحدة وإيران، أي إمكانية المضي قدما نحو وقف الأعمال العدائية ثم نحو المفاوضات.

ولكنه كان قبل كل شيء حكما آخر من جوزيف أوون أعطى معناه السياسي لهذا اليوم. « نحن دولة، لدينا كيان، ونحن موجودون، وهي الدولة التي تتفاوض. لا نقبل أن يتفاوض شخص آخر من أجلنا ويوجز هذا البيان الخط الذي اعتمدته الحكومة اللبنانية: فالسيادة لا تقتصر على الأراضي أو القانون الدولي، بل تتعلق أيضا بالخطاب السياسي والتمثيل الدبلوماسي، والآن بمسألة الأسلحة في العاصمة. وبعبارات قليلة، ربط رئيس الدولة ببعدي الأزمة. فمن جهة، لا ينبغي لأحد أن يتكلم باسم لبنان على الصعيد الإقليمي. ومن جهة أخرى، تعتزم الدولة أن تؤكد من جديد أن السلاح في بيروت يجب أن يكون مسؤولية السلطات الشرعية وحدها.

قرار فوري بشأن الأسلحة في بيروت

في نهاية الاجتماع، حدد نواف سلام قرارات الحكومة في تركيبة مباشرة جدا. من أجل الحفاظ على أمن المواطنين وسلامتهم وممتلكاتهم، يُطلب من الجيش وقوات الأمن البدء فوراً في تعزيز السيطرة الكاملة للدولة على محافظة بيروت والحد من الأسلحة للقوات الشرعية وحدها،

اختيار الكلمات مهم The government does not speak of a remote perspective or a general objective. إنه يعطي تعليمات فورية ولا يتطلب الأمر مزيداً من الأمن فحسب. دعا إلى « البدء فوراً » لتعزيز السيطرة الكاملة للدولة. وهو لا يتحدث عن التخفيض التدريجي للأسلحة بشكل عام. يتطلب أن تكون الأسلحة في بيروت مقصورة على « قوات مشروعة فقط »

ويستند القرار صراحة إلى وثيقة الاتفاق الوطني، المعروفة باسم اتفاق الطائف، فضلا عن القرارات السابقة لمجلس الوزراء. In the government statement, this reference is not decorative. وهو يهدف إلى وضع هذا التدبير في إطار الاستمرارية المؤسسية وليس في بادرة مرتجلة ولدت من عاطفة اللحظة. The government wants to show that its decision is both political, security and legal.

النص يذهب أبعد. كما أنها تدعو إلى إنفاذ أكثر صرامة للقانون، « جميع التدابير اللازمة » ضد المجرمين وإحالتهم إلى المحكمة المختصة. وبعبارة أخرى، لا يقتصر القرار على عرض. It also declares an implementation component, at least with intent, with judicial follow-up for the violations found.

لماذا بيروت مستهدفة أولا

وحقيقة أن التدبير يتعلق أولا ببيروت تعطي القرار مجاله الأكثر وضوحا. وتركز العاصمة على المؤسسات، ومقاعد السلطة، والتمثيلات الدبلوماسية، والكثير من الأنشطة الوطنية. وهو أيضاً المكان الذي تُحترم فيه سيادة الدولة، داخلها وخارجها. وباختيار بيروت ميدانا فوريا للتطبيق، تسعى الحكومة بوضوح إلى إرسال إشارة قوية.

وفي التسلسل الحالي، ينطوي هذا الاختيار أيضا على معنى عملي. وضربت بيروت الضربات الإسرائيلية يوم الأربعاء. ولذلك فإن الحكومة تريد منع العاصمة من الظهور فقط كمدينة مضرورة أو ضعيفة. He also wants to present it as the place where the State reaffirms its authority. هذه ليست تفاصيل التواصل وفي الوقت الذي يحاول فيه لبنان إقناع شركائه بأنه لا يزال هناك محاور سياسي ومؤسسي موثوق به، فإن إتقان العاصمة يصبح حجة مركزية.

« الصيغة التي استخدمها (ناواف سلام) « تقوية السيطرة الكاملة للدولة » تظهر طموح الرسالة ولا يتعلق الأمر فقط بتأمين الأحياء الحساسة أو بزيادة الدوريات. ويجب التأكيد من جديد على مبدأ: يجب أن يكون رأس المال خاضعا للسلطة الحصرية للقوات المشروعة. In the Lebanese context, this sentence obviously has a broader political scope than its only administrative reading.

جوزيف أوون: « نحن لا نقبل أن يتفاوض شخص ما من أجلنا »

ويسلط خطاب رئيس الجمهورية الضوء على معنى قرار الحكومة. وأصر جوزيف أوون على أنه لا يمكن معاملة لبنان على أنه مجرد موضوع للمفاوضات الإقليمية. « الولاية هي التي تتفاوض » لقد حطمها « نحن لا نريد أي شخص يتفاوض من أجلنا. إنه شيء لا نقبله

ويشكل هذا الإعلان جزءا من الوقت الذي يشعر فيه لبنان بأنه ترك على هامش وقف إطلاق النار المعلن بين واشنطن وطهران، ويعاد تعريفه بسرعة بدونه. وبقوله إنه لا يمكن لأحد أن يتكلم باسم لبنان، يسعى جوزيف أوون إلى إعادة ترتيب هرمي واضح: فالقرارات المتعلقة بالبلد يجب أن تمر بمؤسساتها. كلماته صحيحة في المجال الدبلوماسي. ولكنه يلقي الضوء أيضا على القرار المتعلق بالأسلحة في بيروت. وتدعي الدولة التي تدعي الحق الحصري في التفاوض أيضاً، منطقياً، الحق الحصري في ممارسة السلطة المسلحة على عاصمتها.

وأشاد الرئيس أيضا بعمل الوزارات، والجيش، وقوات الأمن، ولواء الحريق، والدفاع المدني، والصليب الأحمر، والمنظمات الدولية التي ساعدت على تخفيف آثار الهجمات الإسرائيلية. وأشاد بأولئك الذين سقطوا وهم يؤدون واجبهم. هذا الممر مهم جوزف أوون أراد أن يظهر حالة في العمل، تضامناً في حالات الطوارئ، قادر على العمل الجماعي على الرغم من عنف الإضرابات.

نواف سلام يفتح جبهتين: الأمن الداخلي وتقديم الشكاوى إلى الأمم المتحدة

ولم يتخذ مجلس الوزراء قرارا بشأن بيروت فحسب. وقررت أيضا تقديم شكوى عاجلة إلى مجلس الأمن ضد الهجمات الإسرائيلية وتمديدها يوم الأربعاء 8 نيسان/أبريل، ولا سيما في العاصمة بيروت، على حد قول رئيس الحكومة.

وأكد نواف سلام في بيانه أن هذا التصعيد قد حدث في مواجهة جميع المحاولات الدولية والإقليمية لوقف الحرب في المنطقة. كما اتهم إسرائيل بالضرب على مبادئ القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، بل وبتشديد الانتهاك.

ومرة أخرى، المنطق الحكومي واضح. ولا ترغب الحكومة اللبنانية في فصل الاستجابة الداخلية عن الاستجابة الخارجية. وهو يجمع بين قرار بشأن سلطة الدولة في بيروت وهجوم دبلوماسي ضد إسرائيل أمام الأمم المتحدة. وبعبارة أخرى، فإنها تستجيب للحرب على مستويين في الوقت نفسه: النظام الداخلي والمشهد الدولي.

The office of Nawaf Salam gave this approach a very harsh tone. ووفقا لصيغته، فإن تعبئة جميع الموارد السياسية والدبلوماسية للبنان لوقف آلة القتل الإسرائيلية. This very strong sentence shows that the government does not want to limit its response to technical or procedural language. وأراد أن يصف سياسيا إضرابات اليوم السابق وأن يحول تلك الصدمة إلى مبادرة دبلوماسية.

قرار بعد يوم دموي

The context is essential to understand the scope of the government meeting. وفي يوم الأربعاء، عانى لبنان من سلسلة من الهجمات الإسرائيلية المميتة بشكل خاص. The Lebanese Ministry of Health reported 182 deaths and 890 injuries. ثم عممت أرقام أخرى، ولكن هذا التقييم الرسمي يكفي لقياس حجم المأساة التي سبقت مجلس الوزراء.

(نواف سلام) ربط صراحةً قرارات مجلس الوزراء بهذا اليوم من أبريل الثامن وتتصل الشكوى المقدمة إلى مجلس الأمن بـ « العدوانات الإسرائيلية التي حدثت أمس »، وقال إنه يصر على تكثيفها وتوسيعها، لا سيما في بيروت. ولذلك تسعى الحكومة إلى جعل 8 نيسان/أبريل موعدا سياسيا وليس مجرد تاريخ مأساوي. يريد تحويل ضربات يوم الأربعاء إلى نقطة انطلاق، سواء على الساحة الدبلوماسية أو على مسألة سيطرة الدولة في العاصمة.

هذه الصلة مركزية ولا يُعرض القرار المتعلق بالأسلحة في بيروت على أنه إصلاح مجرد. إنه يتدخل في لحظة حرب بعد يوم من الإضرابات الجماعية هذا يعطيه وزناً خاصاً وبالنسبة للحكومة، فإن تعزيز سلطة الدولة في العاصمة يصبح أيضا وسيلة للرد على الهشاشة التي أبرزتها التفجيرات.

تغيرت لغة السلطة

وتظهر كلمات جوزيف أوون ونواف سلام تصعيدا للغة الرسمية. الرئيس قال أنه تعب من الإدانات البسيطة رئيس الوزراء يتحدث عن « آلة القتل الإسرائيلية ». وتشير الحكومة إلى اللجوء الفوري إلى مجلس الأمن. وقبل كل شيء، تصدر السلطة التنفيذية تعليمات أمنية صريحة بشأن بيروت.

إن تغيير النبرة هذا ملحوظ. ولفترة طويلة، كثيرا ما تتناثر الكلمة الرسمية اللبنانية بين الإدانة والدعوة إلى الهدوء وطلب المساعدة الخارجية. وفي يوم الخميس، لا تزال المفردات دبلوماسية، ولكنها تصبح أيضا أكثر تأكيدا. الولاية تقول ما تريده على أرضها يقول من عليه التفاوض نيابة عنه يقول لمن يعيد الأسلحة إلى عاصمته

وحقيقة أن هذه الرسائل تصدر من مجلس وزراء يرأسه جوزيف أوون تعطيها أيضا معنى مؤسسيا أوسع. This is not an isolated statement by a minister or party official. وهو خط رسمي على أعلى مستوى من السلطة التنفيذية.

إشارة صريحة إلى اتفاق الطائف

The government statement takes care to mention the national agreement document, known as the Taef Agreement. وهذه النقطة جديرة بالتشديد، لأنها تبين أن السلطة التنفيذية تسعى إلى ترسيخ قرارها في الإطار التأسيسي لحقبة ما بعد الحرب اللبنانية.

وبالإشارة إلى طائف، فإن الحكومة لا تتحدث عن حالة طوارئ مرتبطة بالضربات الإسرائيلية فحسب. ويحدد القرار في المنطق التاريخي المتمثل في تعزيز الدولة واحتكار الشرطة. وهذا يجعل من الممكن أيضا تقديم هذا التدبير ليس كمبادرة قصيرة الأجل ضد جهة فاعلة معينة، بل كتطبيق لمبدأ سبق الاعتراف به في النظام السياسي اللبناني.

وفي الواقع، يفهم الجميع أن مسألة الأسلحة في لبنان تشير إلى مسألة أوسع بكثير وأكثر حساسية. ولكن على المستوى المؤسسي، اختارت السلطة التنفيذية صياغة واضحة: يتعلق القرار ببيروت، وهو يستند إلى الطائف، ويهدف إلى أمن المواطنين ويحتفظ بالأسلحة للقوات المشروعة.

الحكومة تريد نقل الولاية إلى المركز

وشدد جوزيف أوون على الجهود المشتركة التي تبذلها الوزارات وقوات الأمن والجيش والدفاع المدني والهلال الأحمر والشركاء الدوليون للتخفيف من أثر الهجمات. ولا ينبغي إغفال هذا المرور. إنه يكمل بقية التسلسل The President seeks to create the image of a state that acts, helps, coordinates and decide.

ومن هذا المنطلق، يجب قراءة الأمر الصادر عن الجيش وقوات الأمن. والهدف ليس فقط إحداث أثر إعلاني. It is also to place the state at the centre of the national narrative, at a time when war and non-State armed actors have often occupied the forefront.

نواف سلام يتبع نفس الخط ويجمع خطابه بين حماية المواطنين، وتقديم الشكاوى إلى الأمم المتحدة، واستعادة السلطة المشروعة في العاصمة. ولم تعد الدولة، في هذا العرض، مجرد مدير أزمة أو نقل دبلوماسي. وهو فاعل مباشر في استعادة القانون والنظام والسيادة.

خطوة سياسية، ليست نهاية بعد

ويتطلب الطابع الصحفي التمييز بين الإعلان وتنفيذه. وما قررته الحكومة يوم الخميس مهم بلا شك. ولكن ما لا يزال يتعين ملاحظته الآن هو الخطوات الملموسة التي ستتخذ في بيروت.

ويتحدث النص الرسمي عن بداية فورية. ولذلك، سيكون من الضروري النظر في كيفية ترجمة الجيش وقوات الأمن لهذا الأمر: تعزيز الوجود، وزيادة الرقابة، والتدابير القضائية، وإنفاذ القوانين بشكل أكثر صرامة. وفي هذه المرحلة، وضع مجلس الوزراء توجيها وإطارا للسياسة العامة. وسيكون الإنفاذ من مسؤولية الأجهزة الأمنية ورصد الحكومة.

وهذا لا يزيل وزن القرار. وفي لبنان، في 9 نيسان/أبريل، عندما يبرز البلد من يوم من الضربات المميتة ومحاولات الاستماع إلى نفسه على الساحة الدولية، فإن ارتباط الحكومة صراحة ببيروت والأسلحة القانونية وسلطة الدولة هو بالفعل نقطة تحول.

A capital under the sign of sovereignty

يمكن ببساطة تلخيص رسالة اليوم. وبالنسبة للحكومة اللبنانية، يجب ألا تكون بيروت حيزا غامضا بشأن مسألة الأسلحة. ويجب أن يصبح مرة أخرى المكان الأكثر وضوحا للسلطة العامة. وفي الوقت نفسه، لم يعد لبنان يريد أن يتكلم آخرون دبلوماسيا. وهي ترغب في تقديم شكواها ضد إسرائيل إلى مجلس الأمن والدفاع عن نفسها في أي مفاوضات إقليمية.

وفي غضون ساعات قليلة، صاغ جوزيف أوون ونواف سلام ثلاثة أفكار قوية: فالدولة وحدها تتفاوض، والدولة وحدها يجب أن تمارس القوة المشروعة في بيروت، وستستجيب الدولة اللبنانية سياسيا للضربات الإسرائيلية. وهذا الاتساق يجعل دورة الخميس لحظة هامة في التسلسل الحالي.

وسيتوقف الاستمرار على الإجراءات. ولكن على الجبهة السياسية، الإشارة واضحة بالفعل: ففي أعقاب التفجيرات، اختارت السلطات اللبنانية الاستجابة ليس فقط من خلال الشكوى والإدانات، ولكن أيضا من خلال إعادة تأكيد مباشرة لسلطة الدولة في عاصمتها.