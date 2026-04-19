بيشارا راي ترفض الحرب المفروضة

وألقى بطريرك المارونيت بيشارا راي المناقشة اللبنانية يوم الأحد على أساس أن الحرب كثيرا ما تنحى إلى الخلفية: الدولة والسيادة والسلام المدني. في بكركي، خلال قداس نظم تحت شعار التضامن مع النازحين في الجنوب، نددت بشارة راي بـ « هذه الحرب المفروضة »، التي اعتبرها كل من السكان والدولة مرفوضة، وأكدت أنه لا يمكن فرض السلام بالقوة ولا يمكن تعزيزه بالسلاح وحده. وفي لبنان المعلق من هدنة مدتها عشرة أيام لا تزال هشة، يتجاوز خطابه كثيرا الإطار الرعي. وهو جزء من تسلسل سياسي يتداخل بين مسألة وقف إطلاق النار، وعودة السكان إلى المناطق المتضررة، واستئناف المفاوضات، وإعادة تحديد دور الدولة في جميع أنحاء الإقليم.

وفي القراءة الأولى، يبدو البيان مخلصا لخط بيكركي القديم: رفض الحرب، والأولوية الممنوحة لسلطة الدولة، والدفاع عن العيش معا، والدعوة إلى التوصل إلى نتيجة سياسية. لكن اللحظة تغيرت نطاقها وخرج البلد من عدة أسابيع من القتال المكثف بين إسرائيل وحزب الله. وبدأ نفاذ هدنة مدتها 10 أيام في 16 نيسان/أبريل في إطار الوساطة الأمريكية. ومن الناحية النظرية، يجب أن تبدأ مرحلة أوسع من المفاوضات. وفي الوقت نفسه، بدأ آلاف المشردين داخليا في العودة إلى الضواحي الجنوبية والجنوبية من بيروت، وغالبا ما يكتشفون المنازل التي دمرت أو لا تسكن. وهكذا يتكلم الأب في بلد لا يخشى استئناف الضربات فحسب. وهو يتحدث إلى مجتمع يخشى أن تترك الحرب خلفه فراغ سياسي، وانقسام أخلاقي، ومواجهة جديدة على تعريف السيادة.

مشهد (بيكي) لم يكن شيئاً غير عادي. جمعت القداس مجموعة واسعة من الجهات الفاعلة الدينية والاجتماعية والمؤسسية، بحضور السفير البابوي وقادة الكنيسة وممثلي الجمعيات الخيرية والمسؤولين المنتخبين ووفود من عشرات المناطق الجنوبية. وقد أعطى هذا التكوين مجالا أوسع من مجرد وقت للصلاة. جعلت من العظة لحظة مخاطبة عامة لبلد متناثر بين الحداد والتعب وعدم اليقين. وعلاوة على ذلك، وضع الأب في مركز خطابه سكان المناطق الحدودية، الذين قدموا بوصفهم » جدار » في البلد، وليس كطرف مضحى.

هذا الإختيارِ مِنْ الإفتتاحِ يَهْمُّ. عن طريق تسمية سكان الجنوب « جدار الأمة »، « بيشارا راي » يعبر تعبيراً قوياً يهدف إلى إعادة إدماج الحدود في الخيال الوطني المشترك. إنه لا يتحدث عن منطقة تركت لمنطقه العسكري وحده. وهو يتحدث عن عنصر من عناصر البلد، يتعرض للإصابة، ولكنه مدمج تماما في استمرارية الدولة. هذه الحركة ليست مجرد بلاغية. وهي تسعى إلى منع مصادرة مصير المناطق الحدودية حصرا عن طريق قصص الحرب أو المقاومة أو الأمن الإقليمي. يختزل البطريرك القضية إلى مستوى مدني: السكان والحقوق والوجود الإنساني والحماية العامة.

بشارة راي تضع السلام تحت سلطة الدولة

إن القلب السياسي لهوميلي يكمن في صيغة محورية الآن للمناقشة اللبنانية: يجب بناء السلام تحت راية الدولة وحدها، مع حماية السيادة على كامل الأرض و « وحدة الأسلحة ». وبهذا التعبير، فإن بيشارا راي ليست راضية عن الدعوة في نهاية القتال. ويعيد طرح مسألة احتكار صنع القرار العسكري والأمني. في لبنان اليوم، مثل هذا التذكير له نطاق فوري. إن الهدنة المعلنة في 16 نيسان/أبريل تنص على الاعتراف بقوات الأمن اللبنانية بوصفها المسؤولية الوحيدة عن السيادة الوطنية والدفاع الوطني، مع تمهيد الطريق لإجراء مفاوضات مباشرة تيسرها الولايات المتحدة.

ولا يقتبس الأب من هذا النص بالتفصيل، ولكن رسالته تقع بوضوح في نفس مجال التوتر. ومن جهة، تسعى الدولة اللبنانية إلى استئناف المبادرة السياسية في مرحلة دبلوماسية ترغب في وضعها. ومن جهة أخرى، رفض حزب الله بالفعل أي قراءة للهدنة التي من شأنها أن تضعف شرعيتها العسكرية أو تمهيد الطريق أمام المعالجة الأحادية لمسألة أسلحتها. في هذا السياق، عندما ينادي بشارة راي بوحدة السلاح، فإنه يتحدث بشكل أقل عن مبدأ تجريدي أكثر من نقطة احتكاك مركزية في فترة ما بعد الحرب. ويعود خطابه إلى التذكير بالعقيدة المؤسسية: ولا يمكن لأي سلام دائم أن يستقر إذا ظل القرار المتعلق بالحرب والسلام محطما.

هذا الخط ليس جديداً على (بيكي). ولسنوات، دافعت السلطة الأبوية المارونية عن فكرة أنه لا يمكن للبنان أن يقف بدون حياد نشط ومؤسسات قوية وسلطة حكومية واضحة. ولكن ما هو جديد اليوم هو كثافة السياق. وفي ١٧ نيسان/أبريل، ذكر الرئيس جوزيف أوون نفسه أنه من الضروري الانتقال من وقف إطلاق النار إلى » اتفاقات دائمة » تحافظ على حقوق اللبنانيين والوحدة الإقليمية والسيادة الوطنية. وأكّد أيضاً أن لبنان يجب أن يُقرّر لنفسه ولم يعد « مجالاً لحروب الآخرين ». لا يعني تقارب اللهجة بين بعبدا وبكركي الهوية الكاملة للمقاربات، لكنه يرسم نفس الخط الأحمر: ويجب ألا تؤدي الحرب إلى عهد جديد من الدولة.

مصطلح « وحدة الأسلحة » يستحق أن يقرأ بدقة. وفي اللكسكون اللبناني، لا يتعلق الأمر فقط بالتنسيق العسكري. وهو يشير إلى التسلسل الهرمي لصنع القرار وشرعية استخدام القوة. بيكارا راي لا تقترح صيغة توفيقية غامضة هنا. وتشير إلى أن السيادة لا تنقسم وفقاً للظروف، وأن الدولة، إذا أرادت حماية مواطنيها، يجب الاعتراف بها بوصفها السلطة النهائية على كامل الإقليم. وهذا الإصرار أكثر أهمية لأن الهدنة الحالية تترك عددا من المسائل الحساسة المعلقة، بما في ذلك الانسحاب الإسرائيلي من المناطق الجنوبية والإطار الدقيق للمفاوضات المقبلة.

عظة بنيت حول الجنوب النازحين والمصابين بكدمات

والبعد الأساسي الآخر للحديث هو مرساة الإنسان. لم يتحدث بشارة راي عن الجنوب كمجرد مسرح استراتيجي. وتحدث إلى وفود من ثلاثة وستين بلدة ممثلة في بكركي للصلاة من أجل الضحايا والجرحى وعائلاتهم. هذه التفاصيل تعطي عمقاً ملموساً لمهومه. وهو يبين أن تدخله هو جزء من الوقت الذي تكون فيه مسألة العودة والإقامة والمعونة وإعادة البناء على قيد الحياة اليومية. ووفقاً للمعلومات التي تم جمعها من الأرض منذ دخول الهدنة حيز التنفيذ، وجد العديد من السكان العائدين إلى قراهم أو أحيائهم منازل مدمرة وبنية تحتية مقطوعة وبيئة غالباً ما تجعل أي إقامة مستدامة مستحيلة.

ومن ثم، يبرز الأب حقيقة مفادها أن النقاش الاستراتيجي يميل أحيانا إلى محو ما يلي: وهناك سكان مدنيون في لبنان لا يستطيعون العيش في ظل تعليق دائم. عندما يؤكد أن أولئك الذين بقوا في قراهم أو الذين ما زالوا هناك في حالة من الكرب لهم الحق في الأمن والمساعدة والحفاظ على وجودهم، فإنه يترجم مطلبًا ملموسًا للغاية إلى لغة أخلاقية وسياسية. إنه لا يطلب الرحمة فحسب. وتشير إلى التزام بالحماية، يستند في رأيها إلى القانون الدولي والواجبات والمعايير الدولية.

وهذا النهج له أثر هام على قراءة النزاع. وتسحب جزءا من حفيدها الخلاصي من الحرب لإعادته إلى تكلفته الحقيقية. لم يعد سكان الجنوب يقدمون على أنهم صور ظلية بطولية ضائعة في مشهد الجبهة. وهم مواطنون انقطعت حياتهم. في هذا المعنى، متشرد (بيكي) ليس مجرد إدانة للحرب باسم مثالي أخلاقي. وهي ترفضه باسم عواقبه الملموسة: التشريد، والتدمير، وعدم اليقين، واستنفاد وانهيار الصلة العادية بين الشخص ومكان حياته.

خيار الإحتفال بيوم الحب والتضامن يذهب في نفس الاتجاه إنه ليس شعاراً حرفياً مفصّلاً عن السياق وهي وسيلة لإعادة التضامن الوطني إلى ما كان عليه قبل فرز الأعضاء. وفي لبنان في الأشهر الأخيرة، كثيرا ما تُقرأ مسألة الجنوب من خلال الانتماءات الحزبية، والحسابات الإقليمية، والعلاقات العسكرية. وعلى النقيض من ذلك، تحاول شركة Béchara Rai إنتاج لغة مشتركة تركز على الضحايا والمشردين والمجتمعات المحلية. ومرة أخرى، اللفتة سياسية. ويسعى إلى إعادة فتح حيز وطني فوق قصص المخيم.

الحرب المفقودة، تعبير عن المعنى

العبارة الأكثر استشهاداً في الخطبة هي أيضاً الأكثر حساسية: « هذه الحرب المفروضة » سترفض من قبل الشعب و « من قبل الدولة » من الواضح أن الجملة بسيطة في الواقع، إنها تركز قراءة كاملة لللحظة اللبنانية. والحديث عن حرب مفروضة هو أن يوحي بأن البلد لم يختار هذه التعاقبة بصورة سيادية. وهذا يعني أن لبنان قد وضع في منطق يتجاوزه، أو أنه تقرر خارج الإطار الوطني المشترك. هذا التعبير يردد ملاحظات الرئيس (أون) الأخيرة بأن لبنان لا ينبغي أن يكون ساحة لعب للجهات الفاعلة الخارجية أو ساحة الحروب التي ليست ملكه.

لكن (بيشارا راي) تضيف عنصراً أكثر حدة ولن يرفض السكان هذه الحرب فحسب، بل سترفضها أيضا الدولة. وهذا يعني أن هناك، على أعلى مستوى من الشرعية الوطنية، رفضًا لرؤية البلاد عالقة في مواجهة دائمة. وتُستخدم الجملة أيضاً لرسم خط تقسيم. ومن جهة، الدولة، والمجتمع، والمواطنين، والمؤسسات الدينية والمدنية التي ترغب في الخروج من دورة الحرب. ومن جهة أخرى، فإن منطق النزاع الذي لا يزال قائماً ويطالب بالتكلم باسم الحماية الوطنية مع تعريض البلد للخروط الجديدة.

هذه ليست تسمية رمزية. البطريرك لا يستشهد صراحة بحزب الله. لكن في مناخ اليوم، الوهم واضح لكثير من المشهد السياسي. لا يهدف إلى الدخول في جدل حزبي أكثر من تذكر مبدأ: ولا يمكن لأي قوة، أيا كانت شرعيتها المعلنة، أن تحل دائما محل منطق الدولة دون أن تنجم عنها أزمة سيادة. وفي هذا المكان الدقيق، ينضم صاحب السعادة إلى المناقشة الموضوعية بشأن مستقبل لبنان بعد الهدنة.

الحذر من النبرة لا يمحو حزمة المادة بيشارا راي لا تبحث عن التصعيد اللفظي. إنه لا يسخر من الفجوة الوطنية إنه يتطور بتركيبات مقاسة، ولكن كل باب. والقول إن السلام لا يبنى إما عن طريق العنف أو بالقوة هو أيضا أن يعترض على فكرة أن التراكم الوحيد للوسائل العسكرية سيؤدي في نهاية المطاف إلى نظام مستقر. والقول إن الدولة ترفض الحرب هو التشكيك في ادعاء أي فاعل مسلح بخلط استراتيجيته مع المصلحة الوطنية.

كلمة دينية تأخذ على وظيفة مدنية

الهيكل نفسه للبشر يستحق الاهتمام ويبدأ النظام الأبوي من حساب غوسبيل لتأديب إيماوس، وهي رحلة خيبة أمل وتكرار، للوصول تدريجيا إلى الحالة اللبنانية. هذا الخيار ليس عدلاً ويسمح له بالانتقال من السجل الروحي إلى خطاب عام دون تحويل خطبته إلى خطاب حزبي. إن صورة الطريق الذي يُعتقد فيه أن كل شيء قد انتهى، قبل ظهور معنى جديد، تشكل جسرا بين جذع عيد الفصح واللحظة الوطنية. والرسالة واضحة: لا يجب على البلد أن يقرأ التدمير الحالي كوفاة دون حل.

هذا الجهاز الخطابي له تأثير مزدوج. أولاً يعطي الجمهور لغة عزاء. يسمع النازحون والعائلات الثكلى والسكان العائدون إلى المنازل المدمرة أن محنتهم لا تنكر وأنها جزء من أفق المعنى. ولكنه يسمح أيضا للأبطال بإعادة تشكيل الأمل سياسيا. ولا تنطوي العودة إلى الحياة المشتركة، في كلماتها، على معجزة بسيطة. وهو يتطلب وساطة مؤسسية، ومفاوضات جادة، وإطارا للدولة، واستعادة السيادة، ومشروعا للسلام.

هذا هو المكان الذي تأخذ الكلمة الدينية على وظيفة مدنية. في لبنان، غالبًا ما كانت السلطات الدينية بمثابة لوحة صوت مجتمعية. ومن ناحية أخرى، يحاول بيشارا راي هنا أن يتكلم كوصي على مبدأ أوسع نطاقا. وهي ليست موجهة فقط إلى الموارنة أو إلى المؤسسات الكاثوليكية الموجودة في بكركي. يتحدث عن لبنان ككيان سياسي مهدد بالتشرذم. ويفسر هذا ما تبقى من خطابه: تعاطف ملموس لسكان الجنوب، ولكن أيضا دفاع واضح عن الإطار الحكومي الوحيد.

ويتجلى هذا البعد المدني في وجود منظمات خيرية واجتماعية حوله. ولا تقتصر فترة ما بعد الحرب على الدبلوماسية أو الأمن. وسيستند أيضا إلى الدعم المجتمعي والرعاية والمأوى وشبكات إعادة البناء الأخلاقية. وبإعطاء هذه الجهات الفاعلة مكانة بارزة في إطار الاحتفال نفسه، يقترح بيكركي أن يسود هرمية أخرى من حالات الطوارئ، وهي: المساعدة، والإصلاح، والنقل، وإعادة بناء السندات الاجتماعية، قبل السماح لمنطق المخيمات بإعادة تشكيل المشهد وحده.

ما يقوله بيكيركي عن المفاوضات الجارية

وتدعو بيكارا راي إلى أن تصبح هدنة عشرة أيام وقفاً للحرب ثم سلام دائم وشامل وعادل تحقق من خلال الحوار الجدي والمفاوضات الدبلوماسية. المعادلة مهمة وهو يصادق على مبدأ الخروج عن طريق التفاوض، من الخطابات التي تشكل حربا باعتبارها الغرام الوحيد الفعال. وهو يتمشى أيضا مع الحالة الراهنة، عندما يفتح الاتفاق المعلن عنه في 16 نيسان/أبريل مرحلة من المناقشات التي يسرتها واشنطن بين لبنان وإسرائيل.

بيد أن السلطة الأبوية تهتم بوضع هذا المنظور. وهو لا يتحدث عن التطبيع أو التخلي أو السلام المفروض من الخارج. وهو يصر على الجدية والعجز والعدالة. وهذا الشعار ضروري في بلد تسبب فيه فكرة التفاوض المباشر مع إسرائيل كسورا فورية. وبالإشارة إلى أن السلام ليس » قسريا » ، يحاول بيشارا راي أن يحمل مطالبتين عسيرتين معا: مغادرة الدورة العسكرية دون تحويل الدبلوماسية إلى إهانة وطنية جديدة.

ويمكن أيضا قراءة الصيغة كتحذير للوسطاء. ولا يمكن أن ينجم السلام الدائم عن ترتيب تكتيكي بسيط أو عن نص مكتوب بعيدا عن الأرض. ويجب أن يكون مقبولا من الناحية السياسية في لبنان، وموثوقا به بشأن السيادة، والعملية المتعلقة بالأمن، والمستدامة اجتماعيا بالنسبة للسكان الذين يدفعون ثمن الحرب. من وجهة النظر هذه، (بيكي) ينضم إلى شعور أوسع في البلاد، إنّ شدة الحرب لا تتخلّص من الحساسية تجاه الكرامة الوطنية ولا من عدم الثقة في إيجاد حلول مصممة بدون مرساة محلية.

كما أن البيئة الأمنية تعزز هذا الحذر. وعلى الرغم من الهدنة، لا يزال المناخ غير مستقر. وقال المقيمون العائدون إلى الجنوب إنهم يخشون استئناف القصف. المناطق محطمة وقد أشارت الحوادث بالفعل إلى أن وقف إطلاق النار لا يزيل التوترات أو القراءات المتعارضة لتنفيذه. وفي ظل هذه الظروف، فإن دعوة بيشارا راي إلى سلام مبني لا تمثل أي صيغة مجردة. وهي تشير إلى الحاجة إلى آليات وضمانات ملموسة وإلى إطار سياسي لا يكفي فقط لوقف القتال.

الجنوب كتجربة أخلاقية وسياسية لما بعد الحرب

خطبة (بيكي) أخيراً تقدم مفتاح قراءة أعمق: بعد الحرب سيحكم على مصير الجنوب ولا يعامل الأب هذه المنطقة باعتبارها واحدة من كثيرين. وهو يجعله اختبارا للمصداقية الوطنية. وإذا تمكن الناس من العودة دون أمن أو إعادة بناء أو آفاق سياسية، فإن السلام سيظل كلمة فارغة. وعلى النقيض من ذلك، إذا أصبح الجنوب مرة أخرى منطقة حق وحياة ووجود محمي، فيمكن للبنان أن يبدأ الحديث بجدية عن التعمير الوطني.

ومن هذا المنظور، فإن التضامن ليس مكملاً أخلاقياً. ويصبح أسلوبا سياسيا. وتشكل مساعدة المشردين، ودعم البلديات، وإعادة بناء المنازل، وإعادة فتح الخدمات، وضمان التنقل، وإعادة السلطة العامة، جميع الإجراءات التي تقول ما هي الدولة. لا تقوم بشارة راي بصياغة هذا البرنامج في شكل تكنوقراطي. لكن منطقه يقود هناك. ويقاس السلام الموثوق به في الحياة اليومية لأولئك الذين يعودون، وليس مجرد مفترقات الفرص.

ومدد خطاب بعد الظهر، الذي ألقاه رئيس كاريتاس لبنان، هذا المنطق بالإشارة إلى وجود مؤسسات كاثوليكية بين سكان القرى الحدودية، سواء في المناطق المحلية أو في أماكن التشرد. وهنا أيضا، يتضح بوضوح استمرارية العلاقات الدينية والاجتماعية والوطنية. وهي لا تحل محل الدولة. إنها تذكره بما يجب أن يكون قادراً على الافتراض.

في الأساس، ألقت بشارة راي خطبة ظرفية أقل من الإطار السياسي للوقت اللبناني. إنه يرفض أن يعتاد على الحرب. كما أنها ترفض بيع هدنة مؤقتة كسلم دائم دون إعادة بناء السيادة. وبين شدة القتال، وهشاشة المفاوضات، وعودة المشردين إلى الجنوب المدمر، فإنه يعمم فكرة بسيطة ولكنها حاسمة: ولا يوجد السلام إلا إذا كان يحمي السكان، ويعيد الدولة ويعطي لبنان القدرة على اتخاذ القرار بنفسه، في حين أن الاختبار التالي سيجرى بالفعل في قوة وقف إطلاق النار، وفي الانسحاب المتوقع من الجنوب، وفي الإمكانية الحقيقية لتحويل وقف الأسلحة إلى نظام سياسي متين.