ترامب – نيتانياهو: دعوة إلى إيران

According to Axios, the Trump Netanyahu appeal went wrong because it focused on a new diplomatic initiative around Iran. The American media reports that the President of the United States informed the Israeli Prime Minister of the work of mediators on a « letter of intent » to open a negotiating phase. وتهدف الوثيقة إلى وضع حد للخروج من الحرب مع طهران، بعد عدة أسابيع من المواجهات الإقليمية والتهديدات بضربات جديدة من الولايات المتحدة.

مكالمة صعبة بين ترامب ونتنياهو

وكان من شأن هذا التبادل أن يجري يوم الثلاثاء، 19 أيار/مايو. It was not publicly presented as a break between Washington and Tel Aviv. ولم يقدم العاصمتان، في المستقبل القريب، تقارير مفصلة تؤكد المحتوى الدقيق للبيانات. ولكن العديد من وسائل الإعلام الأمريكية والإسرائيلية تصف محادثة متوترة. ويزعم مسؤول اقتبس من الصحافة الأمريكية أن بنجامين نيتانياهو قد أثار قلقا بالغا بشأن الاستئناف. وتضع المصادر الإسرائيلية هذه الصيغة في منظورها وتوضح أن رئيس الحكومة الإسرائيلية كثيرا ما يثير جزعه بمجرد استئناف المفاوضات مع إيران.

وسيكون الاختلاف أقل بشأن الهدف المعلن عنه من الطريقة. (دونالد ترامب) يريد أن يظل مفتوحاً لخيار إبرام اتفاق مع طهران، مع التهديد باستخدام القوة مرة أخرى إذا فشلت المناقشات. بنجامين نتنياهو يدافع عن خط اصعب وقال إنه يعتبر إيران غير موثوق بها، ويعتقد أن الضغط العسكري ينبغي أن يستمر ويخشى أن يؤدي التوصل إلى حل وسط سريع للغاية إلى ترك القدرات النووية أو المقذوفة أو الإقليمية التي تعتبرها إسرائيل خطرة.

كما أكدت وسائط الإعلام الأمريكية الأخرى نبرة النداء. The Wall Street Journal evokes a difficult exchange on a possible agreement to end the war with Iran. ووفقا لهذا الحساب، أعربت نتنياهو عن شكوكها بشأن إمكانية إنفاذ ترتيب جديد في طهران. كانت (ترامب) ستدافع عن الدبلوماسية، بينما تشير إلى أن (إيران) يمكن أن تضرب مرة أخرى في حالة الرفض أو التقصير.

ترامب نتنياهو: تحالف تحت التوتر

وقد وصف ترامب نتنياهو منذ وقت طويل بأنه أحد أقوي محاور الحق الأمريكي والإسرائيلي. غير أن التسلسل الحالي يبين تباين المصالح. (ترامب) يبحث عن مخرج يمكنه تقديمه كنجاح شخصي نتنياهو يريد منع أي اتفاق من شأنه أن يحد من حرية عمل إسرائيل قبل أن يحقق تدهورا أعمق للقدرات الإيرانية وقدرات حلفائها الإقليميين.

هذا الفرق لا يعني أن العهد قد هزم ولا يزال الزعيمان متوافقين مع رفض إيران للدفاع عن الأسلحة النووية وعن إسرائيل. لكن التقويم يتفاوت وبالنسبة لواشنطن، يزيد كل أسبوع من الحرب من المخاطر العسكرية والاقتصادية والسياسية. وبالنسبة لإسرائيل، يمكن أن يفسح وقت مبكر جدا للراحة الدبلوماسية المجال أمام إيران لاستعادة مواقعها الحساسة وحمايتها وإعادة تنظيم شبكات نفوذها.

دونالد ترامب سعى لإبداء سلطته بعد الاستئناف طلب من الصحفيين، وقال نتنياهو سوف تفعل « ما أريد » على إيران. القصد من الصيغة هو أن تُظهر أن البيت الأبيض يُمسك بأيدين ويمكنها أيضا أن تحرج رئيس الوزراء الإسرائيلي الذي يقوم ائتلافه على صورة عن الحزم والاستقلال الاستراتيجي. وفي مجال السياسة الإسرائيلية، يمكن أن يكون الظهور على نحو ما أجبرته واشنطن باهظ الثمن، لا سيما فيما يتعلق بالمسألة الإيرانية.

وتوضح الجملة الرئاسية طريقة. ترامب يصلح توازن القوى وعرض العلاقة مع نتنياهو كتبادل مباشر بين زعيمين، دون أن يُغلق في البروتوكولات الدبلوماسية التقليدية. وهذه الطريقة يمكن أن تعجل باتخاذ بعض القرارات. كما يمكن أن يتسبب في توتر عندما لا تعود المصالح الوطنية متداخلة تماما.

بالنسبة لنتنياهو، الخطر مزدوج. ويجب عليه إقناع واشنطن بعدم قبول حل وسط يعتبره غير كاف. ويجب عليه أيضا أن يتجنب إعطاء الانطباع بأنه يتحدى أماميا رئيس أمريكي تعتمد عليه إسرائيل عسكريا ودبلوماسيا وماليا. وهذا القيد يفسر النبرة الحذرة من ردود الفعل الرسمية. التسريبات تقول التوتر وتسعى النشرات الصحفية، حيثما وجدت، إلى الحفاظ على صورة التنسيق الاستراتيجي.

مضمون الاقتراح الإيراني

والاقتراح الذي كان سيثير النداء ليس اتفاقا نهائيا. وسيتخذ شكل إطار للمناقشة. ووفقاً للتقارير، اضطلعت كل من قطر وباكستان بدور محوري في إعدادها، حيث شملت المساهمات أو التبادلات أيضاً السعودية وتركيا ومصر. والهدف من ذلك هو الجمع بين المواقف الأمريكية والإيرانية دون فرض نص كامل على الفور.

وجوهر الوثيقة هو البرنامج النووي الإيراني. وينبغي أن تتعهد طهران بالتزامات صريحة بشأن أنشطتها الحساسة. وستوضح الولايات المتحدة، في المقابل، كيف يمكنها أن تفرج تدريجيا عن بعض الأموال الإيرانية المجمدة. والمسألة الاقتصادية تحتل مكانا أساسيا. إيران تريد تخفيفاً حقيقياً للقيود المالية. ويريد واشنطن ضمانات قابلة للقياس قبل أي تنازلات دائمة.

وثمة جانب آخر يتعلق بالسفن والتدفقات التجارية. ودعت طهران الولايات المتحدة إلى وقف الاستيلاء على المباني المتصلة بإيران وإلى الإفراج عن الأصول المجمدة في جدول زمني يمكن التحقق منه. The question of Ormuz Strait also remains central. والمرور البحري يركّز جزءا كبيرا من التوتر الإقليمي. وقد يؤثر فتحها أو إغلاقها الجزئي على أسواق دول الخليج وتأمينها وطرق الطاقة وأمنها.

ويظهر لبنان في هذه المعادلة. وتشير التقارير إلى أن طهران تنتظر أيضا اتخاذ إجراء عسكري إسرائيلي للتوقف في لبنان. This request gives the Lebanese file a place in a broader negotiation. وهو يبين أن الجبهة الجنوبية لا تعامل فقط على أنها أزمة ثنائية بين إسرائيل وحزب الله. ويصبح ملجأ في مناقشة إقليمية يسعى كل من واشنطن وطهران وتل أبيب والعديد من الوسطاء العرب أو المسلمين إلى الحفاظ على أولوياتهم.

هذا المكان يشرح توتر نتنياهو وإذا كان الاتفاق الإيراني يتطلب، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، تخفيض النشاط العسكري الإسرائيلي في لبنان، يمكن لإسرائيل أن تعتبر ذلك تقييدا لحرية عملها ضد حزب الله. وفي بيروت، يختلف الرهان. وأي بند من شأنه أن يقلل الإضرابات في جنوب لبنان سيكون له أثر فوري على المدنيين والمشردين داخليا والسلطات المحلية. ولكنه يمكن أيضا أن يضع لبنان في ترتيب تفاوضي في مكان آخر.

لماذا نتنياهو يرفض إطلاق الضغط

ويرى بنجامين نتنياهو إيران بوصفها التهديد الاستراتيجي الرئيسي. This position goes through several Israeli governments, but it takes on a particular intensity in the current war. ويريد رئيس الوزراء أن يمنع طهران من الخروج من الصراع مع قدرة سريعة على إعادة البناء. وأعرب عن خشيته من سيناريو تقبل فيه إيران شروطا غامضة، والحصول على الإغاثة المالية، ثم توفير الوقت.

إن انعدام الثقة الإسرائيلي لا يتعلق بالطاقة النووية فحسب. وهي تشمل أيضا القذائف والطائرات بدون طيار والشبكات الإقليمية وحزب الله. وبالنسبة لإسرائيل، فإن المفاوضات التي لن تقلل من هذه القدرات ستكون غير كاملة. ولذلك، تود نتنياهو أن تحافظ على الضغط العسكري الكافي لإضعاف إيران قبل تحقيق الاستقرار. ويوضح هذا النهج التحفظات التي كان سيبديها على ترامب.

والمعضلة الإسرائيلية معروفة. فالحرب الطويلة يمكن أن تستخدم إيران وحلفائها، ولكنها تزيد أيضا من خطر الانفجار. وهي تعرض إسرائيل للردود والخسائر والضغوط الدولية المتزايدة والتوترات مع الشركاء العرب. ويؤدي الانقطاع الدبلوماسي إلى الحد من هذه المخاطر المباشرة، غير أنه يمكن النظر إليها على أنها فرصة لطهران لإعادة بناء هوامشه.

ويجب أن يدير نتنياهو أيضا تحالفه. وكثيراً ما تدعو أشد عناصر الحق الإسرائيلي إلى خط بدون امتيازات. ويمكنهم انتقاد أي اتفاق لا يضمن تحييد التهديدات الإيرانية بالكامل. In this context, the Prime Minister cannot appear as the one who accepts a pause under American pressure. ولذلك يجب عليه أن يعرب عن اعتراضاته بقوة، حتى لو ظل التحالف مع واشنطن لا غنى عنه.

البيت الأبيض يتردد بين التهديد والاتفاق

(دونالد ترامب) يحتفظ باستراتيجية ضغط قصوى لكنه لا يريد بالضرورة إطالة أمد الحرب وفي اليوم الذي يسبق الاستئناف، قال إن الولايات المتحدة يمكنها أن تضرب إيران مرة أخرى. وأشار أيضا إلى أنه على وشك البت في هجوم قبل الإبلاغ عنه. ويظهر هذا التسلسل الدبلوماسية على حافة العمل العسكري. وهذا التهديد يؤدي إلى التعجيل بالامتيازات الإيرانية. لكنه يمكن أن يجعل أي حل وسط أكثر هشاشة.

(ترامب) يبحث عن نصر مرئي ومن شأن الاتفاق الموقع أو رسالة النية أن تسمح له بالقول إنه فرض مفاوضات على طهران بعد استخدام القوة. ضربة جديدة من شأنها أن تسمح له، من ناحية أخرى، أن تظهر أنه لن يعود. بين هذين الخيارين، يحاول البيت الأبيض الاحتفاظ بالمبادرة. إن هذا النبذ يغضب نتنياهو، لأن إسرائيل تريد أن تعرف الدرجة الحقيقية من المشاركة الأمريكية.

ويضطلع الوسطاء الإقليميون بدور هام هنا. وأثنت تركيا علنا على الجهود الرامية إلى توسيع الهدنة بين واشنطن وطهران. وتعتقد أنقرة أنه يمكن حل المنازعات وتدعو إلى منع المزيد من التصعيد في لبنان. وتسعى باكستان وقطر، الناشطة بالفعل في التبادلات غير المباشرة، إلى تحويل الرسائل المتضاربة إلى رسائل قابلة للتداول. وترغب المملكة العربية السعودية ومصر وغيرها من الجهات الفاعلة في تجنب تمديد الحرب التي تهدد مصالحها الاقتصادية والأمنية.

ولا يزال الموقف الأمريكي غامضا عمدا. يقول (ترامب) أنه يأمل في اتفاق، لكنه ترك التهديد بإضراب سريع. ويمكن أن تنجح هذه المجموعة إذا ما رأت إيران أن الرفض ينطوي على تكلفة فورية. ويمكن أن تفشل إذا كانت طهران تعتقد أن واشنطن لا تريد سوى فرض قبضة. وفي هذه الحالة، يصبح التفاوض شكلاً آخر من أشكال المواجهة، وقد يؤثر كل تسرب في الطعن المتوتر في حسابات الأطراف.

لبنان في مفاوضات أوسع نطاقا

وبالنسبة للبنان، فإن نداء ترامب نتنياهو ليس مجرد حلقة دبلوماسية بين الحلفاء. يمكن أن يكون لها آثار مباشرة على الحرب في الجنوب. وإذا كانت واشنطن تؤيد إبرام اتفاق مع طهران، يمكن إدماج المسألة اللبنانية في مجموعة إقليمية. وإذا استمر الضغط العسكري بقوة على نتنياهو، فإن الضربات في جنوب لبنان يمكن أن تستمر على الرغم من إعلانات الهدنة.

الحكومة اللبنانية تحاول تجنب هذا الفخ. He wants the Israeli withdrawal, the cease of the strikes and the return of the displaced to be treated as demands of sovereignty, not as ancillary concessions in an Iranian-American agreement. وهذا التمييز أساسي. وإذا أصبح لبنان خريطة في المفاوضات النووية، تفقد بيروت جزءا من قدرتها على تحديد أولوياتها.

Hezbollah, for its part, follows the sequence carefully. وترتبط الحركة بإيران ولكنها تعمل في سياق لبناني. ومن شأن إزالة التصعيد الإقليمي أن يقلل الضغط العسكري في الجنوب. ويمكنها أيضاً أن تفتح مناقشة أشد صرامة بشأن أسلحتها ودورها الحدودي ومكان الجيش اللبناني. وعلى العكس من ذلك، فإن فشل الدبلوماسية يمكن أن يعزز خطاب المقاومة، لا سيما إذا استمرت الضربات الإسرائيلية.

ويضاف الجدول الزمني توترات إضافية. ومن المتوقع إجراء مناقشات عسكرية وسياسية في واشنطن بشأن المسألة اللبنانية – الإسرائيلية. وهكذا تأتي الدعوة بين ترامب ونيتنياهو في وقت تحاول فيه الولايات المتحدة أيضاً وضع حد للخروج من الأزمة في لبنان. هناك مخاطرة بأن الملفات ستفسد. ويجوز لإسرائيل أن ترفض التنازل عن إيران باسم حزب الله. A Lebanese request may be referred to a broader discussion with Tehran.

وهذا الترابط يجعل الدبلوماسية أكثر تعقيدا. يمكنها أن تعطي وزناً أكبر للوسطاء لأن كل جبهة تؤثر على الآخر ولكنه يمكن أيضا أن يعرقل التقدم. وإذا أصبحت جميع الملفات مترابطة، فلن يحرز أي تقدم ما دامت أصعب الملفات مفتوحة. وبالنسبة لشعب جنوب لبنان، لا يكاد هذا المنطق مقبولا. وهم يتوقعون وجود هيكل إقليمي أقل من وقف ملموس للقصف.

ما يكشفه تسرب الأكسيوس

The flight reported by Axios has a political function. وأشارت إلى أن المناقشة كانت قائمة في مؤتمر القمة. وهي تُعد الرأي العام لضمان استمرار الاتفاق مع إيران. She also put pressure on Netanyahu by showing that he is not completely in control of the American dates. في دبلوماسية الأزمات، التسرب ليس محايداً أبداً. وكثيراً ما يُستخدم لاختبار رد الفعل أو وضع سرد أو إضعاف الموقف السلبي.

وبالنسبة لواشنطن، فإن تصفية وجود اقتراح يمكن أن يساعد على خلق دينامية. وإذا كانت إيران وإسرائيل والشركاء الإقليميون على علم بأن النص يعمم، يتعين على كل منهم توضيح موقفه. ويمكن للوسطاء بعد ذلك قياس الخطوط الحمراء. يمكن للأسواق والحلفاء توقع سقوط التوتر لكن هذه الطريقة تنطوي على مخاطرة ويمكن رفض أي اقتراح مقدم في وقت مبكر جداً علناً حتى قبل وضعه.

بالنسبة لنتنياهو، قد يظهر التسرب كضغط. تكشف عن سخريتها كما يريد (ترامب) أن يظهر أنه يستكشف مخرج دبلوماسي. وهو يضع إسرائيل في دور الشريك المتردد. وقد يؤدي هذا التصنيف إلى تثبيط القدس، لا سيما إذا رأت الحكومة أن الاقتراح لا يفي بمتطلباتها الأمنية. He can also push Netanyahu to quickly request a direct meeting in Washington to defend his position.

وتشير الحلقة أخيرا إلى أن العلاقة الأمريكية – الإسرائيلية لا تقتصر على التضامن التلقائي. وهو يستند إلى المصالح المشتركة، ولكنه يستند أيضا إلى التحكيم. وعندما ترى واشنطن أن الحرب تصبح باهظة التكلفة أو غير مؤكدة، يمكنها البحث عن مخرج. وعندما ترى إسرائيل أن العدو الاستراتيجي ليس ضعيفا بما فيه الكفاية، يمكنها أن تدعو إلى إطالة الضغط. وينشأ التوتر على وجه التحديد من هذا الفرق في الأفق.

إشارة ضعيفة لكنها حاسمة للمستقبل

في هذه المرحلة، النداء المتوتر لا يثبت استراحة بل إنه يظهر منافسة بين قراءتين للأزمة نفسها. (ترامب) يريد السيطرة على صفقة محتملة نتنياهو يريد منع حل وسط سيعتبره سابق لأوانه ولا يزال بوسع الزعيمين نشر اتفاقاتهما علنا، مع الدخول في مفاوضات خاصة وثيقة. وكثيرا ما تكون هذه هي الطريقة التي تعمل بها العلاقة بين واشنطن وإسرائيل عندما تصل المسألة الاستراتيجية إلى نقطة حرجة.

في الساعات القليلة القادمة ستقول ما إذا كانت كلمة النية تصبح وثيقة تفاوض حقيقية أو ما زالت أداة للضغط سيقولون أيضاً إن كان (نيتنياهو) قد حصل على إجتماع في (واشنطن) ليقيم مباشرة على (ترامب) وبالنسبة للبنان، فإن المخاطرة فورية. وأي قرار أمريكي بشأن إيران يمكن أن يؤدي إلى انحراف في الجنوب، أو إلى استمرار الإضرابات أو مرحلة جديدة من عدم اليقين حول الهدنة.

ولذلك، لا تزال النقطة الرئيسية قائمة. وما دامت المناقشات لا تقلل من الإضرابات وأوامر الإجلاء والتشريد القسري، فإنها تظل بعيدة جدا عن المدنيين. مكالمة ترامب نتنياهو تأخذ على أهميتها لأنها يمكن أن تؤثر على خيارات إسرائيل العسكرية، حسابات إيران وهامش واشنطن. وفي بيروت وفي جنوب لبنان، يركّز الاهتمام الآن على الإشارات التي أرسلها البيت الأبيض قبل الاجتماعات الدبلوماسية المقبلة.