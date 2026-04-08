ترامب يريد العمل مع طهران على الأسلحة النووية المدفونة

قال (دونالد ترامب) يوم الأربعاء 8 أبريل أن الولايات المتحدة ستعمل مع (إيران) لاستخراج مواد نووية محترقة ويشهد هذا البيان تحولا ملحوظا في الخطاب الأمريكي: بعد منطق التهديد والإضرابات، يقدم البيت الأبيض الآن التعاون الممكن مع إيران بشأن إحدى أكثر المسائل حساسية في الأزمة، وهي مسألة المواد النووية المدفونة تحت المواقع المتضررة في عام 2025. ولكن في هذه المرحلة، لم تؤكد طهران هذا النمط علنا، ولا تزال الخطوط الفنية والسياسية لهذه العملية غير واضحة.

بيان ترامب الجديد عن الطاقة النووية الإيرانية

وفقاً للعديد من التقارير الصحفية التي نشرت يوم الأربعاء، (دونالد ترامب) أوضح أن الولايات المتحدة ستتعاون مع (طهران) في « الدستوري » وتزيل المواد النووية المدفونة. وادّعى أيضا أن إيران ستوقف تخصيب اليورانيوم، بينما تقدم هذا التطور كتمديد مباشر لوقف إطلاق النار أعلن قبل ساعات قليلة. وتوحي الصيغة التي استخدمها رئيس الولايات المتحدة بأنه لم يعد يتحدث عن المراقبة أو المراقبة عن بعد فحسب، بل عن تدخل ملموس بشأن المواد النووية المدفونة تحت المرافق التي استهدفت الولايات المتحدة والضربات الإسرائيلية التي وقعت في عام 2025.

هذا مهم لأنه يأتي بعد عدة أسابيع من الخلط حول أهداف واشنطن الحقيقية. وحتى الآن، أبرزت إدارة ترامب بشكل رئيسي الضغط العسكري، وإعادة فتح مضيق أورموز، والحاجة إلى اتفاق أوسع مع إيران. وبالحديث الآن عن استخراج المواد النووية مدفونة بمساعدة طهران، يقترح رئيس الولايات المتحدة أن جزءا من المسألة النووية يمكن التعامل معه في المحادثات لمتابعة وقف إطلاق النار.

خلفية مركزية منذ الضربات 2025

إن مسألة المواد النووية المدفونة ليست جديدة. وأشارت عدة تحليلات نُشرت في الأيام الأخيرة إلى أن مخزونات كبيرة من اليورانيوم المخصب والعناصر الحساسة الأخرى ظلت مدفونة تحت الأنقاض أو محمية في مرافق تحت الأرض المتأثرة في العام الماضي. Even U.S. military projects had been studied to attempt to seized these stocks, but these options appeared to be extremely operationally and politically risky. ومن ثم فإن فكرة تحقيق انتزاع منسق مع إيران تغير جذريا في السجل: فهو يحل، على الأقل في الخطاب، محل فرضية الضبط القسري مع فرضية المعاملة المتفاوض عليها.

وهذا التحول أكثر وضوحاً حيث أرسل ترامب نفسه إشارات متناقضة بشأن هذه المسألة. وفي بداية نيسان/أبريل، أشارت وسائط الإعلام الأنغلو – ساكسون إلى أنها قللت في بعض الأحيان من الأهمية الفورية لهذه المخزونات المدفونة، وطالبت أحيانا بإبطالها في سياق تسوية أوسع نطاقا. إعلان يوم الأربعاء يضع الأسلحة النووية مدفونة في مركز اللعبة، ولكن في صيغة دبلوماسية أكثر من العسكرية.

Tehran did not publicly confirm

والنقطة الرئيسية للحذر هي أن إيران لم تؤكد في هذه المرحلة السيناريو الذي وصفته ترامب. وتشير الرابطة صراحة إلى أن رئيس الولايات المتحدة يتحدث عن عمل مشترك مع طهران لاستعادة المواد النووية المدفونة، ولكن السلطات الإيرانية لم تصادق علنا على هذه الصيغة. وبعبارة أخرى، فإن واشنطن تعمل بالفعل على النهوض بقراءتها السياسية لوقف إطلاق النار ونتائجه، ولكن الجانب الإيراني لم يتكرر هذه القراءة بنفس العبارات.

هذا عدم التأكيد ليس بالتفاصيل وتشير إلى أن وقف إطلاق النار المعلن لا يزال هشا وأن العديد من أكثر عناصره حساسية – النووية والقذائف والجزاءات وحلفاء المنطقة – لا تزال مفتوحة. وإذا وافقت إيران حقا على التعاون في استخراج أو تحييد المواد المدفونة، فإن ذلك سيكون نقطة تحول هامة. ولكن في الولاية، لا يوجد سوى إعلان أمريكي واحد، ولا اتفاق مفصل أو آلية مؤكدة على الجانبين.

هدنة تفتح المفاوضات دون تسوية الجوهر

وعُرض وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين بين الولايات المتحدة وإيران كتعليق للهجمات مما يسمح بإجراء مناقشات أوسع مع باكستان كوسيط رئيسي. وتبين التقارير المتاحة أن الهدنة حالت أساسا دون حدوث ارتفاع جديد في المتطرفين بعد أزمة أورموز والضربات العابرة في المنطقة. ولكنه لم يسوي المسائل الموضوعية الرئيسية. ولا تزال الطاقة النووية في صميم الخلاف، شأنها في ذلك شأن القدرات الإيرانية للقذائف ومركز حلفاء طهران في الشرق الأوسط.

في هذا السياق، إفادة (ترامب) عن المواد النووية المدفونة تؤدي أيضاً وظيفة سياسية وهو يسمح لرئيس الولايات المتحدة بعرض وقف إطلاق النار ليس مجرد وقف دفاعي، بل كخطوة نحو معالجة ملموسة لقضية وضعها بنفسه في قلب حجته. بدعوى أن المواد المدفونة ستتم السيطرة عليها مع (طهران) يسعى لإظهار أن الولايات المتحدة لم تحصل فقط على وقف للأعمال القتالية

A U.S formulation that asks more questions than it provides answers

وفي الوقت الراهن، لا تزال هناك عدة أسئلة دون جواب. ولم تشرح شركة ترامب الفرق التي ستتدخل في الموقع، تحت أي سلطة، فيما يتعلق بالضمانات الأمنية، أو الكيفية التي ستعالج بها المواد فور استخراجها. كما أنها لم تحدد ما إذا كانت العملية ستخضع لاتفاق دولي أو ثنائي أو أوسع. إن وسائط الإعلام التي نقلت أقواله تصر على هذا الضباب.

وهذه الضبابة هي أكثر أهمية لأن استخراج المواد النووية المدفونة عملية ثقيلة من الناحية التقنية وحساسة من الناحية السياسية وخطرة. وتشير المواد المنشورة قبل الهدنة إلى أن مثل هذا المشروع يتطلب موارد كبيرة، وحماية، ولوجستيات ثقيلة، وأخصائيين نوويين، وتهيئة بيئة آمنة على المدى الطويل. ولذلك فإن الفجوة بين تبسيط الصيغة الرئاسية – العمل مع طهران – والواقع المحتمل لهذه العملية لا تزال كبيرة جدا.

محاولة لاستعادة السيطرة على القصة

إعلان الأربعاء هو أيضاً جزء من المعركة للسرد بعد إعلان وقف إطلاق النار تقول (ترامب) منذ يوم الثلاثاء أن الولايات المتحدة قد حققت انتصاراً كاملاً وكاملاً في وقت تبقى فيه عدة مسائل مفتوحة، ولا تزال حلفاء (واشنطن) الإقليميون، بما فيهم إسرائيل، يعربون عن الإحباط إزاء بعض جوانب الأزمة. وبإبراز التعاون المقبل مع إيران بشأن الأسلحة النووية المدفونة، يسعى رئيس الولايات المتحدة إلى إعطاء مضمون ملموس لفكرة النصر هذه.

ولكن هذا السرد له عدة قيود واضحة. أولا، لم تؤكد إيران بعد هذا النمط. ثانيا، لا تزال الجبهة اللبنانية نشطة، مما يضعف فكرة رفع مستوى المنطقة تماما. وأخيرا، فإن مجرد العمل مع طهران حاليا بشأن الأسلحة النووية المدفونة يبين أيضا أن المسألة لم تحل بالقوة. بل على العكس من ذلك، فهو يدخل في نطاق التفاوض.

إشارة للمحادثات المقبلة

في الممارسة، حكم (ترامب) قد يساوي أكثر من إشارة للمحادثات المقبلة وهو يحدد الموقف الأمريكي: سيتعين معالجة المواد النووية المدفونة، ويريد واشنطن أن تكون جزءا من استمرار وقف إطلاق النار. ولم تقدم طهران من جانبها بعد نسختها الكاملة لهذه الآلية. The case should soon become one of the first tests of credibility of the truce.

إذا كان كلا الحزبين يتلاقون على جهاز، سيظهر تصريح الأربعاء بأثر رجعي كإعلان عن أول تقدم كبير. وإذا ما انفصلت، فإنها ستظل مثالا إضافيا على الفجوة بين الإعلانات الأمريكية والمحتوى الفعلي للمفاوضات. والحقيقة الأقوى في الوقت الراهن بسيطة: تدعي شركة ترامب أنها ترغب في العمل مع إيران لاستخراج المواد النووية المدفونة، ولكن هذا المنظور ليس مفصلا ولا مؤكدا علنا من جانب طهران.