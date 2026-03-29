(دونالد ترامب) لديه صيغة وحشية نادرة عن ولي العهد السعودي الأمير (محمد بن سلمان) في مداخلة في مبادرة الاستثمار في المستقبل في ميامي، قال رئيس الولايات المتحدة أن الزعيم السعودي لم يتصور أنه سينتهي به المطاف « يقتل مؤخرتي » تعبير يمكن ترجمته حرفياً « يقتل مؤخرتي ». التسلسل هو جزء من منتدى إستثمار سعودي عقد في فلوريدا حيث كان متوقعاً إلى جانب كبار المسؤولين

الجملة ليست زلقة لغوية بسيطة أضاف (ترامب) أن (إم بي إس) يعتقد أنه كان يتعامل مع « خسارة أخرى للرئيس الأمريكي » قبل أن يشرح لي « الآن يجب أن يكون لطيفاً معي » In other words, he presented the relationship with Riyadh as a personal power relationship, in which the Saudi Crown Prince would be forced to align with him.

تحالف عُرض، لكن قيل لي كرسالة

ما يجعل المشهد أكثر دهشة هو أنه لا يحدث في لحظة تمزق بين واشنطن والرياض. وعلى العكس من ذلك، يشكل منتدى ميامي جزءا من مرحلة من التشدد السياسي والاقتصادي بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية، مع التركيز بشدة على الاستثمار والمشاريع الرئيسية والأرصدة الإقليمية. لذلك اختارت (ترامب) الإذلال شفهياً لشريك رئيسي دون التشكيك في التحالف نفسه.

هذا هو المنطق الجامح يبقى العهد، ولكن يجب أن يُقال كدليل على سيطرته. الغضب ليس حادثاً هو يُستعملُ لتَدبير التسلسل الهرمي الذي يَدّعي لفرض على حلفائه. مع إم بي إس، ترامب لا يحاول أن يبعد نفسه. إنه يسعى لإظهار أن حتى شريكاً مركزياً في الخليج يجب أن ينحني إلى أسلوبه وقوته المفترضة

طريقة معروفة بالفعل في ترامب

والسجل المستخدم ليس جديدا. وقد استخدم ترامب هذا التعبير بالفعل للحديث عن بلدان أخرى أو شركاء أجانب عندما أراد أن يعرض قدرته على الضغط. ما تغير هنا هو الهدف محمد بن سلمان ليس ممثل ثانوي إنّه مركز السلطة السعوديّة، وجه الإستراتيجية الاقتصادية للمملكة وواحد من أكثر القادة نفوذاً في الشرق الأوسط. ومن ثم، فإن تطبيق هذه المذكرة علناً على نظام MBS علامة إضافية على وحشية اللغة الدبلوماسية.

المشهد أيضاً يقول شيئاً عن ثقة (ترامب) في قوة علاقته مع (الرياض) It seems to consider that this near is strong enough to survive a public humiliation. وهو يقول الكثير عن تصوره للتحالفات: فهي ليست شراكات بين المتساوين، ولكن العلاقات التي يريد أن يشخصها ويعطيها الأولوية ويهيمن عليها.

الخلفية السياسية وراء التعددية

وخلف الجملة، هناك أيضا رسالة استراتيجية. العلاقة مع المملكة العربية السعودية ليست فقط حول العمل ويركز أيضا على القضايا الإقليمية الرئيسية، ولا سيما إيران وتوازن الشرق الأوسط. بالحديث عن إم بي إس، ترامب لا يستهدف فقط الأمير السعودي. وخاطب المنطقة بأكملها، موضحاً من حيث الجوهر أن الحلفاء العرب بحاجة إلى الولايات المتحدة وأنه يجب عليهم قبول هرميتها.

وهذا يعطي هذا التسلسل مجالا أوسع من مجرد التقارب. وهو يوجز طريقة للحكم والتحدث عن العالم: الإطراء، والإذلال، والمطالبة بالولاء، ومن ثم إظهار الولاء بوصفه انتصارا شخصيا. مع إم بي إس، ترامب يَدْفعُ هذا المنطقِ إلى الحذرِ المطلقِ. وهي تفعل ذلك في ضوء كامل، في محفل سعودي، أمام جمهور يقيس تماما الوزن الرمزي لهذه الجملة.