ترامب ينسق لبنان مع القراءة الإسرائيلية لوقف إطلاق النار

دونالد ترامب اختار خطه: فبالنسبة لواشنطن، لبنان ليس جزءا من اتفاق الهدنة مع إيران. وينضم هذا الموقف إلى موقف بنيامين نتنياهو، الذي أيد فترة التوقف لمدة أسبوعين على الجبهة الإيرانية مع التأكيد على أن الحرب ضد حزب الله مستمرة. ومن خلال مواءمته مع القراءة الإسرائيلية، يقلل البيت الأبيض إلى حد كبير من النطاق الإقليمي لوقف إطلاق النار ويحوّل لبنان إلى الطرف المميت الرئيسي لإلغاء التصعيد. وفي حين تزعم باكستان، الوسيط للاتفاق، أنه ينبغي إدراج لبنان، وأن عدة عواصم أوروبية تدعو إلى إدراجه، فإن واشنطن تصادق فعلا على هدنة جزئية تحمي المحور الأمريكي – الإيراني دون وقف التفجيرات على الأراضي اللبنانية.

موقف أمريكي يطابق تماماً موقف إسرائيل

الحقائق واضحة الآن تقارير رويتر أن إسرائيل أيدت قرار ترامب لتعليق الإضرابات ضد إيران لمدة أسبوعين ولكن مع حالة سياسية واضحة The Netanyahu office explicitly said, and the Israeli army continued to present the Lebanese front as separate from the agreement. At the same time, several press reports on the truce show that Trump accepted this structure without imposing the inclusion of Lebanon. ومن ثم فإن الخط الأمريكي والخط الإسرائيلي يلتفتان إلى نقطة مركزية: فالتوقف يتعلق بإيران وليس بحزب الله أو بالمسرح اللبناني.

هذه المواءمة ليست تفاصيل تقنية. وهو يغير طبيعة وقف إطلاق النار. وبدلاً من أن يُظهر الاتفاق كإلغاء تصعيد إقليمي، يصبح تعليقاً مستهدفاً يقتصر على الجبهة المباشرة بين واشنطن وطهران. ولا يزال لبنان معرضا، وتحتفظ إسرائيل بحرية عملها. وفي الممارسة العملية، يعني ذلك أن ترامب لا تسعى إلى فرض منطق أوسع لتحقيق الاستقرار على اللفانت. ووافق على صيغة تخدم الهدف الإسرائيلي المتمثل في مواصلة الحرب ضد حزب الله مع الحد من خطر المواجهة المباشرة الأوسع مع إيران.

باكستان تقول شيء واحد، ترامب تحقق من شيء آخر

والتناقض هو الأقوى كما تؤيده باكستان، الوسيط المركزي للهدنة. وقال رئيس الوزراء شهباز شريف إن الاتفاق يتضمن أيضا وقفا لإطلاق النار في لبنان. وكررت هذه القراءة أيضا عمليات نقل إيرانية ومصادر قريبة من حزب الله. وبعبارة أخرى، يقول الممثل الذي ساعد على سحب الكسر إن لبنان جزء منه، في حين أن ترمب يسمح بفرض تعريف تقييدي وفقا للموقف الإسرائيلي. This lag creates a major political ambiguity around the agreement.

وبسماحها للقراءة الإسرائيلية بالهيمنة، ترامب تضعف أيضا دور الوسيط الباكستاني. لا يمكن أن يظهر إسلام أباد كضامن لوقف إطلاق النار إذا كان أحد المسرحيات التي يقولها مغطاة لا يزال يُقصف بـ(واشنطن) الفالنشي الضمني This undermines the credibility of the talks planned in Islamabad and shows that, in the final arbitration, the White House has favoured compatibility with Israeli requirements rather than an extensive interpretation of the truce.

ترامب تقلل من التصعيد إلى واحد مع إيران

ويكشف الموقف الأمريكي عن تسلسل هرمي واضح جدا للأولويات. هدف (ترامب) هو تجنب التصعيد المباشر مع (إيران) لإعادة حركة المرور إلى (أورموز) جزئياً على الأقل وفتح نافذة دبلوماسية ومن ناحية أخرى، لا يبدو أن الحرب في لبنان عنصر يريده أو يمكن أن يرغمه على الفور. وتشير صحيفة " واشنطن بوست " إلى أن الهدنة كانت مصممة أساسا لوقف مواجهة مباشرة أصبحت مكلفة سياسيا واقتصاديا لواشنطن، وليس لتسوية جميع الجبهات المرتبطة بالمحور الإيراني.

وهذا الاختيار له أثر سياسي فوري: فلبنان لا يعامل كعنصر طبيعي من عناصر السلام الإقليمي ويصبح ساحة قتال منفصلة. وبعبارة أخرى، تقبل ترامب أن إلغاء التصعيد غير كامل. وأيد نمطا أوقفت فيه الولايات المتحدة مواجهتها مع طهران، ولكنه سمح لإسرائيل بأن تواصل مع حزب الله. وبالنسبة لبيروت، أي أن واشنطن لا تدافع عن هدنة إقليمية بالمعنى الكامل، بل هدنة انتقائية تتوافق مع استمرار الحملة الإسرائيلية في لبنان.

مواءمة تعزز القراءة الإسرائيلية للحرب

ومن خلال دعم هدنة تستبعد لبنان، تقدم ترامب إلى إسرائيل شكلا من أشكال التغطية السياسية. ولم يعد بالإمكان تقديم الإضرابات على بيروت والجنوب والبقاع إلا كمبادرة إسرائيلية من جانب واحد؛ وهي الآن جزء من إطار لم يضع حليف إسرائيل الرئيسي فيها حداً للتصعيد الإقليمي. كما تفيد منظمة العفو الدولية بأن إسرائيل تمكنت من شن هجماتها الانتخابية الأكثر أهمية في لبنان بعد ساعات قليلة فقط من إعلان وقف إطلاق النار، بينما أكدت أنها لا تنطبق على حزب الله.

وهذا يعطي الجيش الإسرائيلي غرفة قيمة للمناورة. ويمكنها أن تواصل عملياتها في الوقت الذي تدعي فيه أنها لا تنتهك الاتفاق، لأن الاتفاق، وفقاً لما ذكرته واشنطن في القدس، لا يشمل لبنان. وبالتالي، فإن المواءمة الأمريكية لا تقتصر على صياغة دبلوماسية. ولها نتيجة تنفيذية مباشرة: فهي تسمح لإسرائيل بمواصلة الحرب في لبنان دون أن تتعارض فورا مع الخط العام للبيت الأبيض.

يصبح لبنان المنسية الرسمية لوقف إطلاق النار

وبالنسبة للبنان، فإن الأثر وحشي. The country suffers the regional consequences of the war, but does not enter the perimeter of the truce validated by Washington. ويزيد هذا الوضع من حدة الشعور بالإلغاء الدبلوماسي في بيروت. وأوضح الرئيس جوزيف أون أن الدولة اللبنانية تعمل على إدراجها في " السلام الإقليمي " ، وذلك تحديدا لأن خطر الاستبعاد أصبح واضحا. موقف (ترامب) يظهر أن هذا الطلب اللبناني لم يقبله المصمم الغربي الرئيسي للاتفاق

كما أن هذا الاختيار الأمريكي يخلق مأزق سياسي داخلي في لبنان. وإذا قالت بيروت إن لبنان مدرج في الهدنة، فإنه يتناقض مع واشنطن ويقترب من القراءة الإيرانية والباكستانية. If he admits that he is excluded, he admits that regional de-escalation takes place without him, even though he continues to be hit. ترامب متوافق مع إسرائيل، لذلك، لا يزن فقط على الجبهة العسكرية. كما أنها تعقِّد موقف الحكومة اللبنانية ورئاستها، اللذين يواجهان بديلاً مكلفاً دبلوماسياً وسياسياً.

هدنة إقليمية أقل مما أعلن

النتيجة هي هدنة صغيرة على الورق كان عليها أن تهدأ المنطقة والواقع أنه يعلق أساسا المواجهة المباشرة بين واشنطن وطهران، مما يترك واحدة من أكثر الجبهات متفجرة نشاطا. ويفسر هذا السبب في أن عدة مراقبين أوروبيين وعواصم أوروبية تعتبر بالفعل أن الاتفاق غير كامل. ويلاحظ الغارديان ولي موندي أن استمرار الحرب ضد حزب الله يمنعنا من الحديث عن رفع مستوى المنطقة تماما.

ومن ثم، فإن ترامب، بموازاة الموقف الإسرائيلي، تتخذ خيارا استراتيجيا محددا للغاية: إنقاذ النافذة الدبلوماسية مع إيران دون إكراه إسرائيل على لبنان. ويمكن أن يستجيب هذا الحساب لمنطق فوري لإدارة الأزمات. ولكنه ينطوي على تكلفة واضحة: فهو يترك بالفعل المصدر الرئيسي للعنف في ليفانت ويعرض الهدنة إلى احتجاج سريع من جانب طهران والوسطاء، الذين يمكنهم الآن القول بأن وقف إطلاق النار باستثناء لبنان ليس وقفاً إقليمياً حقيقياً لإطلاق النار.

The signal sent: priority to Israel, not Lebanon

في الجوهر، موقع (ترامب) يرسل رسالة بسيطة بين قراءة وقف إطلاق النار الذي يشمل لبنان والحد من الإضرابات الإسرائيلية وقراءة تحافظ على حرية إسرائيل في العمل ضد حزب الله، اختار البيت الأبيض الثاني. وهذا هو السبب في أننا يمكن أن نتحدث عن المواءمة مع المواقف الإسرائيلية. ولم تتح واشنطن باب السلام الإقليمي الأوسع. وصدق على قطع الجبهات تمشيا مع المصالح المباشرة للقدس.

وبالنسبة للبنان، فإن لهذا التسلسل عواقب بعيدة المدى. يعني أن الهدنة المعلن عنها في مكان آخر لا تحميه وهذا يعني أيضاً أن حليف إسرائيل الرئيسي لن يعترض، في هذه المرحلة، على فكرة أن الحرب يمكن أن تستمر على أراضيها. ومن ثم، يبدو رفع التصعيد أقل شبهاً بكسر إقليمي من تعليقه باستخدام الهندسة المتغيرة، حيث لا يزال لبنان المستبعد الأكبر.