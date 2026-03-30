ترفض طهران مغادرة سفيرها من لبنان

ورفضت إيران يوم الاثنين تنفيذ أمر الترحيل ضد سفيرها في بيروت، ففتحت سلسلة جديدة من التوترات الدبلوماسية مع السلطات اللبنانية. في حين أعلنت بيروت السفير محمد رضا شيبانيشخص غير مرغوب فيهوحدد له يوم الأحد موعداً نهائياً للرحيل، ادعت طهران أنه سيبقى في منصبه. وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل باغاي، أن السفارة الإيرانية في لبنان لا تزال نشطة بالكامل وأن سفيرها يواصل مهمته في بيروت.

This Iranian response turn a Lebanese decision into an open arm. وحتى الآن، كان الطرد بادرة سياسية نادرة من جانب بيروت، في سياق تزايد الضغط على التأثير الإيراني في لبنان وعلى الدور العسكري لحزب الله. رفض طهران العلني للتذكير بممثلها الآن يعطي القضية بُعداً مؤسسياً أقوى: فقد قصد لبنان عقوبة دبلوماسية، وردّت إيران بأنها لن تتقيد بها.

الطعن الصريح الآن في أمر الطرد

ووفقا للصحافة المنتسبة، طلب لبنان من السفير الإيراني مغادرة البلد من أجل الحد من الوجود الدبلوماسي في طهران وإعادة التمثيل الإيراني إلى مستوى القائم بالأعمال. الموعد النهائي كان يوم الأحد On Monday, Iran made it clear that this deadline would not be respected. وقال باغاي للصحفيين إنه وفقاً لتعليقات السلطات اللبنانية المعنية والاستنتاجات التي تم التوصل إليها، سيواصل السفير مهمته في بيروت.

وفي هذا الوقت، لم يبلغ عن أي رد عام مفصل من السلطات اللبنانية لتوضيح المتابعة الملموسة لهذا الرفض الإيراني. ويترك هذا الصمت مسألة أساسية: كيف تعتزم بيروت إنفاذ قرار شخص غير مرغوب فيه عندما يظل سفيرا في سفارته ويتمتع، من حيث المبدأ، بالحماية الدبلوماسية المرتبطة بمركزه. The PA notes precisely that the Ambassador would still be in the Iranian diplomatic compound in Beirut.

مرحلة جديدة في المواجهة بين بيروت وطهران

The case does not arise in a vacuum. وقبل خمسة أيام، ذكرت شركة Associated Press أن لبنان عبر عتبة بإعلان السفير الإيراني شخصا غير مرغوب فيه، في حركة أوسع نطاقا ترمي إلى الحد من البصمة الإيرانية في البلد. وجاء هذا القرار بعد أن حظرت الحكومة اللبنانية أنشطة حزب الله العسكرية وأنشطة الحرس الثوري الإيراني على الأراضي اللبنانية.

ويشكل هذا الخط جزءا من حملة سياسية أوسع نطاقا للدولة اللبنانية. ومنذ استئناف الحرب الناجمة عن دخول حزب الله إلى الصراع باسم التضامن مع إيران، سعى الرئيس جوزيف أوون ورئيس الوزراء نواف سلام إلى إقناعهما بأنهما يرغبان في إعادة تأكيد سلطة الدولة ونزع سلاح الجهات الفاعلة المسلحة من غير الدول. وكان طرد السفير الإيراني من أبرز الإجراءات التي اتخذتها هذه المحاولة لاستعادة السيطرة.

شجب حزب الله القرار اللبناني

ورفض حزب الله التدبير على الفور. وفقاً للسلطة الفلسطينية، وصفتها الحركة بأنها « غير حكيمة ومدانة » و « إخلاء واضح في مواجهة الضغوط الخارجية والمملات » عقد تجمعا بالقرب من السفارة الإيرانية لدعم السفير. ويبين رد الفعل هذا أن القضية تتجاوز كثيراً نزاعاً بسيطاً على البروتوكول بين الفرص: فهي في مفترق طرق السيادة اللبنانية، والوجود الإيراني، وعلاقة السلطة الداخلية حول حزب الله.

The PA adds that a Lebanese diplomatic official accused Iran of exerting intense pressure over the past week on the government and the Speaker of the Parliament, Nabih Berri, a key ally of Hezbollah, in order to get back on that decision. وبعبارة أخرى، لم يؤد الطرد إلى الاحتجاج العلني فحسب. وأثارت أيضا معركة سياسية خلف المشاهد لمحاولة منع تطبيقها.

أزمة يسعى لبنان إلى نزع سلاح حزب الله

ملف السفير الإيراني يأتي كما يحاول لبنان، في سياق الحرب، للمضي قدما بجدول أعمال حساس للغاية: نزع سلاح حزب الله. وفقا للسلطة الفلسطينية، تخشى بيروت أن إصرار إيران على إدراج لبنان في سياق الحوار مع واشنطن قد يزيد من تعقيد جهود السلطات اللبنانية للحد من الاستقلال العسكري للحركة الشيعة.

وهذا أمر أساسي لفهم نطاق الأزمة الحالية. وفي نظر جزء من جهاز الدولة اللبنانية، لم تعد المسألة مجرد مسألة التأثير الإيراني المستعصي. كما أن قدرة لبنان على استعادة السيطرة على الحرب التي شنها حزب الله ومشهد سياسي لا تزال طهران تزنه مباشرة. وكان طرد السفير أحد الوسائل التي تم اختيارها للتعبير عن هذه الإرادة للكسر. رفض (إيران) الإنحناء هو بمثابة تحدي مباشر لهذا الخط

مطوفة للسلطة اللبنانية

وتحدى الحلقة أيضا المؤسسات اللبنانية على أرض رمزية. وفي يوم الاثنين، علّق وزير الخارجية الإسرائيلي غيديون صر على القضية X، مُكِّداً أن السفير الإيراني كان يأخذ قهوته في بيروت على الرغم من أمر الترحيل، واتهم لبنان بأنه بلد " شاذ " تحت الاحتلال الإيراني. وحتى لو كان هذا الموقف من طرف فاعل متورط مباشرة في الحرب ويجب أن يقرأ على هذا النحو، فإنه يوضح الأثر السياسي الفوري للذراع: ضعف لبنان في تنفيذ قراره يصبح حجة مستغلة في الخارج.

وداخل البلد أيضا، تتفاقم الأزمة من الكسور. The PA recalls that Foreign Minister Yousef Rajji, a determined opponent of Hezbollah, is at the heart of this expulsion decision, while Shiite leaders have multiplied verbal threats against him. In this context, the Shibani case becomes a test for the balance of powers in Beirut: either the state maintains its decision, or it gives the image of a power incapable of imposing its choices against the Hezbollah-Iran tandem.

علاقة دبلوماسية دخلت في منطقة رمادية

وفي الوقت الراهن، لا يوجد ما يدل على انهيار كامل للعلاقات الدبلوماسية بين بيروت وطهران. لكن الوضع دخل الآن منطقة رمادية وقد أعلن لبنان رفضه الرسمي لسفير. وأجابت إيران بأن السفير لا يزال في منصبه. بين الاثنين، لا خروج من الأزمة يبدو علنا. إن عدم وجود رد مفصل من السلطات اللبنانية، بعد انقضاء الأجل الذي حددته هي نفسها، يترك مسألة الوسائل الحقيقية المتاحة لها لإنفاذ قرارها.

وقد يؤدي هذا التسلسل أيضا إلى تعقيد الجهود الدبلوماسية الأوسع نطاقا حول الحرب. وتشير السلطة الفلسطينية إلى أن الفجوة مع إيران تضعف بالفعل المحاولات اللبنانية لإيجاد حل للصراع. وكلما زاد النزاع على السفير، كلما أصبح من الأصعب على بيروت أن تتمسك بالعديد من الخطوط في وقت واحد: نبذ الغزو الإسرائيلي، واحتواء حزب الله، وطمأنة شركائها العرب والغربيين، وتجنب المواجهة الجبهية مع طهران.

ملف يتجاوز سؤال البروتوكول

وفي الأساس، تتجاوز المسألة الحالة الشخصية لمحمد رضا شيباني. The case summarizes the question that is now going through Lebanon: who really decides the country’s red lines in the ongoing war. وبطرد السفير، حاولت بيروت أن تؤكد إطارا. وبرفض طهران المغادرة، فإنها تعني أنها لا تعترف بأن هذا الإطار كاف للطعن في وجودها السياسي. وبين الاثنين، يتعرض لبنان مرة أخرى لمجابهة لا تتطابق فيها السيادة والتوازن الحقيقي للسلطة.