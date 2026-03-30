تفجير الميناء: يغلق بيتار التعليمات

وبعد ما يقرب من خمس سنوات وثمانية أشهر من انفجار ميناء بيروت، وصل الملف القضائي إلى مرحلة يتوقع أن تدوم لسنوات. وأغلق القاضي المحقق تاريك بيتار تحقيقاته وأحال القضية بكاملها إلى النائب العام لمحكمة النقض، القاضي جمال حجار، ليبدي رأيه بشأن الأسس الموضوعية، ويقدم ملاحظاته ويوضح طلباته المتعلقة بالأشخاص الذين تم استجوابهم منذ بداية عام 2025 دون أن يتخذ قرار بشأنها. According to NNA, there are 70 involved in the case.

This decision does not yet mean the end of the proceedings or an imminent judgement. ومن ناحية أخرى، فإنه يمثل نهاية مرحلة التحقيق التي يقوم بها القاضي بيتار، أي الفترة التي يجمع فيها القاضي العناصر، ويستجوب المشتبه فيهم، ويواجه النسخ ويحدد نطاق المسؤوليات المحتملة. وفي هذه الحالة الحساسة، التي أُغلقت لشهور طويلة ثم أُعيد إطلاقها، يكون لهذا الإقفال نطاق قضائي وسياسي. وهذا يعني أن القاضي يرى أنه تقدم بما فيه الكفاية للانتقال إلى المرحلة التالية.

ويصبح التحقيق رمزا للإفلات من العقاب اللبناني

إنفجار 4 آب/أغسطس 2020 لا يزال أحد أكثر الأحداث صدمة في تاريخ لبنان المعاصر. وانفجرت مئات الأطنان من نترات الأمونيوم المخزنة في الميناء، مما تسبب في انكماش أدى إلى مقتل أكثر من 200 شخص، وإصابة أكثر من 000 6 نسمة، ودمرت مناطق كبيرة من العاصمة. وتفيد منظمات غير حكومية مرجعية، مثل منظمة رصد حقوق الإنسان، بأن 218 حالة وفاة على الأقل، وأكثر من 000 7 إصابة، وأكثر من 000 300 من المشردين داخليا. ويعتبر الانفجار على نطاق واسع واحدا من أقوى التفجيرات غير النووية في التاريخ الحديث.

سريع جداً، التحقيق تجاوز قضية جنائية بسيطة وقد أصبح اختبارا للدولة اللبنانية، وقضاءها، وقدرتها على وضع سلسلة من المسؤوليات في حالة تتعلق بإدارة الموانئ، والجمارك، والخدمات الأمنية، والسلطة القضائية، والسياسيين. وخلصت عدة منظمات لحقوق الإنسان إلى أن السلطات اللبنانية قامت، على مر السنين، بحجب أو إعاقة إظهار الحقيقة عن طريق حماية كبار المسؤولين من الاستجواب والمقاضاة والاعتقال.

لماذا استغرق القاضي بيتار وقتا طويلا للوصول إلى هذه المرحلة

اسم (تارك بيتار) أصبح مركزياً في هذا الذراع القضائي وبعد أن عين قاضيا أول مسؤولا عن القضية، فادي ساوان، حاول توسيع نطاق التحقيق ليشمل مسؤولين سياسيين وأمنيين بارزين. This led to an avalanche of appeals, divestiture requests and procedural challenges. In January 2023, after a long suspension, Bitar appealed the investigation, ordered release and provided for further charges. The recapture then triggered an open confrontation with the then Public Prosecutor ‘ s Office, led by Ghassan Oueidate, which challenged its legality and ordered the release of all remaining detainees in the file.

وقد أدى هذا الشلل إلى تغذية غضب أسر الضحايا لسنوات. On each anniversary of August 4, the relatives denounced the closure of the case. وأشارت منظمة العفو الدولية ومنظمة رصد حقوق الإنسان بانتظام إلى أنه بعد مرور خمس سنوات على الأحداث، لم يقدم نظام العدالة اللبناني بعد أي حقيقة كاملة أو المسؤوليات الجنائية والسياسية المحددة بوضوح. ومن ثم، فإن استئناف التحقيق في كانون الثاني/يناير 2025، الذي ذكرته منظمة رصد حقوق الإنسان، اعتبر بمثابة إنعاش حقيقي، حتى متوخيا الحذر، لملف يعتبر مجمدا عمليا.

ماذا تعني الإحالة إلى النائب العام بالضبط؟

The transmittal of the case to the Attorney General of the Court of Cassation is a traditional step in Lebanese criminal proceedings. وينهي قاضي التحقيق عمله ثم يحيل القضية إلى مكتب المدعي العام للحصول على بيانات خطية. ويجوز للمدعي العام أن يصدر رأياً أو أن يطلب إجراءً محدداً أو أن يدعم بعض الملاحقات القضائية أو أن يقدم ملاحظات بشأن الأشخاص المعنيين. The Lebanese Code of Criminal Procedure provides that the Attorney General may consult the file and issue his findings, which the investigating judge may then accept or reject. وفي حالة عدم الاتفاق، قد يطعن الادعاء في ذلك أمام دائرة الاتهام.

In the specific case of the port of Beirut, the NNA states that Judge Jamal Hajjar must now render his opinion on the substance and his requests concerning the persons interviewed since the beginning of 2025 without any decision having yet been taken. هذا الدقة مهم It means that, for some of the respondents, the investigation has progressed to the point where it now requires a formal position of the prosecutor on their procedural status. وبعبارة أخرى، لم يعد الملف في منطق جلسات الاستماع والتجميع فحسب. It is part of that of judicial choices.

ما هو استمرار الإجراء

ولذلك ستتوقف المرحلة التالية على رأي المدعي العام. وبمجرد الانتهاء من هذه الخطوة، سيتمكن القاضي بيتار من إصدار قراره الختامي بشأن الأسس الموضوعية للمتهم. ومن الناحية الملموسة، قد يؤدي ذلك، حسب الحالة، إلى فصل البعض عن العمل، أو الإحالة لمحاكمة الآخرين، أو توجيه الاتهام في الإطار الذي تحدده المحكمة المختصة. وإذا عارض الادعاء توجيهات معينة من القاضي، يجوز أن تُصادر دائرة الاتهام للبت فيها. ويوضح نص قانون الإجراءات الجنائية اللبناني بوضوح أن هذه المرحلة ليست شكلية بحتة: فهي لا تزال قادرة على فتح نزاعات إجرائية جديدة.

وبعبارة أخرى، فإن إغلاق التحقيق لا يشكل بعد إدانة أو حتى محاكمة فورية. لكنه يقلل من هامش الإغراق في الخلف فبعد سنوات من التظلم والعقبات، تُلزم المؤسسات القضائية الآن بوضع نفسها بشكل أوضح. غير أنه لا يزال هناك خطر حقيقي يتمثل في ظهور سبل انتصاف جديدة أو نزاعات قضائية جديدة أو ضغوط سياسية جديدة، حيث أن هذه المسألة تؤثر على مراكز السلطة التي لا تزال نشطة في لبنان. وهذه القراءة هي خصم يستند إلى التاريخ الإجرائي للقضية وإلى القيود التي لوحظت منذ عام 2021.

لماذا هذه المرحلة تهم سياسية

ملف الميناء ليس فقط عن المسؤوليات الفردية وهو يتناول المسألة الأوسع المتعلقة بمسؤولية الدول. وتعتقد منظمة رصد حقوق الإنسان أن الانفجار هو نتيجة لفشل السلطات في حماية الحق في الحياة، وتشكك في إمكانية مشاركة كبار المسؤولين السياسيين والأمنيين. وكانت هذه النقطة هي التي جعلت التحقيق متفجراً داخلياً: فالترتيب للمسؤوليات ليس فقط بشأن تعيين المؤديين أو المديرين المتوسطين، وإنما أيضاً بشأن تحديد من كان يعلم، من الذي حُذّر، من الذي امتنع عن العمل، ومن ثم احتُجز العدالة.

In this context, the closure of the investigation by Tarek Bitar can be read as an attempt to lock up his work before a new, more contradictory phase. إنها تخلق لحظة من الحقيقة القضائية فإما أن تتجه القضية إلى اتخاذ قرارات موضوعية، أو أنها تتراجع إلى العوائق الإجرائية التي شلت منذ زمن طويل. وبالنسبة لأسر الضحايا، فإن هذه الخطوة لا تستحق العدالة بعد. لكنها اخترقت انطباعاً عن الخلل الكامل الذي تغلب عليه لسنوات

ملف ما زال بعيداً عن ملحمته

ولذلك، فإن النقطة المركزية، هذا الاثنين، بسيطة: فالتحقيق لا يكتمل بالمعنى القضائي الكامل للمصطلح، ولكن التحقيق مغلق. والملف يقع الآن في أيدي المدعي العام للنقض للحصول على المشورة وطلبات الشراء. ثم تأتي القرارات الموضوعية بشأن المجيبين الذين تم استجوابهم منذ عام 2025، وفقاً للمسار الإجرائي المختار، عمليات الإبعاد أو التحديات أو الأعمال التي تُعد الحكم. ولم يعد السؤال هو ما إذا كان الملف لا يزال يمضي قدما، ولكن ما إذا كان سيحرز تقدما حتى النهاية.