تكرر إسرائيل تهديداتها لسكان جنوب لبنان على الرغم من وقف إطلاق النار

ويشكل الإنذار الذي أصدره الجيش الإسرائيلي يوم الاثنين نقطة تحول في التسلسل الذي فتحه وقف إطلاق النار. ومنذ يوم الجمعة، بدأ المشردون داخليا اللبنانيون يعودون إلى الجنوب، وكان الجيش اللبناني يرافق العودة، كما أن الخدمات العامة تعيد فتح الطرق التي تضررت من جراء الضربات. ولكن بنص باللغة العربية موجه مباشرة إلى السكان ورسم تفاصيل منطقة حمراء كبيرة، اختارت إسرائيل وضع الهدنة تحت تهديد صريح: فعشرات القرى، وفقا لإسرائيل، لا تزال بعيدة عن متناول المدنيين.

الرسالة واضحة. الناس لا يُستدعون فقط للحذر. They are ordered not to cross a line of localities drawn by the Israeli army within Lebanese territory. The document cites 21 villages forming a kind of internal front, from the coast of Tyre to the eastern areas of Marjayoun and Kfar Shuba. وإلى جانب هذا الخط، يُشجَّع المدنيون على عدم السفر. وعلاوة على ذلك، يُعتبر أكثر من خمسين قرية وبلدية محظورة على وجه التحديد العودة.

On X, the Arab-speaking spokesman for the Israeli army, Colonel Avichay Adraee, asked civilians not to go south of the Advanced Defence Line.

ويأتي هذا التهديد الجديد في وقت يحاول فيه الجنوب بالكاد الخروج من فترة ما بعد الحرب مباشرة. الطرق مفتوحة مرة أخرى الجسور عادت للخدمة العائلات تعود لرؤية ما تبقى من منازلهم ولا يزال آخرون يبحثون عن جثث في الأنقاض أو في المناطق المتضررة. وفي هذا السياق، لا يشبه النص الإسرائيلي مجرد تذكير بالأمن. يبدو وكأنه الاستيلاء على الفضاء المدني من قبل الأداة العسكرية.

ويبرر الجيش الإسرائيلي هذا التصعيد بادعاء أن حزب الله يواصل أنشطة خلال وقف إطلاق النار. يضيف أن قواته لا تزال منتشرة في منطقة دفاع على الأرض، هذه الصيغة هي حقيقة أكثر تحديداً: الهدنة لا تفتح العودة الحرة، ولكن العودة تخضع لخارطة، وقائمة بالقرى، وأمر عسكري إسرائيلي « حتى أمر آخر ».

تهديد للناس

ويبدأ النص الإسرائيلي كتنبيه. وهي موجهة إلى شعب جنوب لبنان، وليس إلى جمهور دبلوماسي أو جمهور دولي. هذا الخيار ليس تافهاً وهذا يعني أن الجيش الإسرائيلي لا يتحدث فقط عن مواقعه. واستمعت إلى مدنيين لبنانيين يتحدثون بلغتهم ويفرضون قواعد تنقلهم.

وتحدد الجملة الأولى الإطار السياسي. وخلال وقف إطلاق النار، تقول الوثيقة إن الجيش الإسرائيلي لا يزال ينشر في مواقعه في الجنوب لمعالجة الأنشطة التي تسمى إرهابيي حزب الله. المنطق الكامل للرسالة يكمن في هذه السلسلة إن إسرائيل تعرض استمرار وجودها على أرض الواقع ليس على سبيل الاستثناء من وقف إطلاق النار، وإنما كنتيجة ضرورية لاستمرار التهديد. وعلى هذا الأساس، يبرر بعد ذلك الحظر المفروض على المدنيين.

كما يتم اختيار الصيغة المستخدمة بعناية. النص يَقُولُ أَنْ يَتصرّفَ « من أجل سلامتِكَ وسلامة أفراد عائلتكَ. » ومن ثم فإن التهديد يشكل حماية. وتعاد صياغة مفردات النظام العسكري في السجل الاحترازي. ومع ذلك، لا يزال الواقع بالنسبة لسكان الجنوب واقعا بالنسبة لجيش أجنبي يقرر ما إذا كان سيعود إلى وطنه أم لا.

This approach to addressing civilians directly changes the nature of the ceasefire. In a traditional pattern, a truce reduces violence and allows people to gradually return to their villages, subject to security. وهنا، لا تزال الهدنة تلفها سلطة عسكرية إسرائيلية تحدد بحد ذاتها حدود العودة. ولم يعد مجرد وقف جزئي للقتال. إنه تعليق مشروط.

إن الوثيقة هي أثقل من حيث أنها تأتي بعد عدة أيام من الارتباك. Some residents were able to return to southern localities. Others were prevented. ودعت البلديات إلى توخي الحذر. Hezbollah itself recommended that several families wait until they return to the most exposed areas. ينكسر الإنذار الإسرائيلي في هذه المنطقة الرمادية: وهو يحل محل عدم التيقن بحظر اسمي.

خط داخلي في الأراضي اللبنانية

أول أصل للتحذير يكمن في الخط الذي يرسمه ويظهر البث البياني يوم الاثنين خطا أحمر من الغرب إلى الشرق داخل جنوب لبنان. وهذا الطريق لا يتبع الحدود المعترف بها. يغرق في الأراضي اللبنانية هذا كله على المحك.

ومن الواضح أن المواقع المذكورة في هذه الدائرة الأولى يمكن تحديدها. The text includes Mazraat Bayt al-Sayyad, Majdal Zun, Zibqin, Yater, Sribbine, Haddatha, Beit Yahun, Shaqra, Majdal Selm, Qabrikha, Frun, Zawtar al-Gharbiya, Yohmor al-Shqif, Arnoun, Deir Mimas, Marjayoua, Ibliq. هذه القائمة ليست تقنية. إنها تجسد خط توقف.

وبعبارة أخرى، فإن النص لا يقول ببساطة إن بعض القرى الحدودية لا تزال خطرة. ويدعي أنه لا حاجة إلى الانتقال إلى الجنوب من خط قرى لبنانية تحدده إسرائيل من جانب واحد. وهي وسيلة لنقل الحدود العملية لوقف إطلاق النار. ولا يزال الخط الدولي على الخرائط الرسمية. ولكن في الواقع، هناك خط آخر، عسكري، يُقترح على المدنيين كحد أقصى من العودة.

إن الأثر السياسي فوري. A southern area no longer appears to be a Lebanese area temporarily affected by the war, to be reoccupied by its inhabitants as soon as conditions permit. It is redefined as an Israeli defensive depth. إن تغيير المفردات أمر أساسي. ننتقل من لغة الهدنة إلى لغة الجليد.

وتضيف الوثيقة إلى هذا السطر ثانية محظورة. It is said that it is not permitted to approach the Litani area as well as the Salhani and Saluki valleys. مرة أخرى، هذا ليس دقة ثانوية. The Litani occupies a central place in all military and diplomatic calculations around southern Lebanon. ومن شأن الإشارة إلى ذلك بترتيب موجه إلى المدنيين أن يوسع نطاق الإنذار إلى حد كبير.

ومن الواضح أن إسرائيل لا تقتصر على حدودها. كما أنها تتقدم بحظرها على الطرق الرئيسية والوادي ومناطق المرور. This amounts to increasing pressure far beyond immediate contact with the border.

فرض حظر على أكثر من خمسين قرية

والمستوى الثاني من الرسالة أكثر مباشرة. After setting the line to the south, from which he recommends no displacement, the Israeli text asks the inhabitants not to cross and not to return to a long list of villages and localities. ولم تعد هذه المرة معيارا جغرافيا بسيطا. هذا حظر رمزي.

وتغطي القائمة جزءا كبيرا من الفرقة الجنوبية اللبنانية. وهي تشمل البياضة، والشماة، وطاهرة، وأبو شاش، والجبنة، والنقرة، والعمارة، واليارين، وأم توتا، والزلوتي، وبستان، والشهينة، والرماية، والبيتا ليف، والزعون.

القائمة طويلة جداً بحيث تنتج تأثير بيروقراطي تقريباً هذا بالضبط ما يجعلها خائفة التهديد العام يترك مجالاً للتفسير وهناك قائمة بالقرى تحول التسلط إلى تسوية مؤقتة. ويمكن لكل مقيم أن يجد موقعه، أو مكان أقاربه أو أرضه. ثم تتوقف الرسالة عن مجرد.

وفي العديد من الحالات، كانت هذه القرى من بين أكثر القرى تضررا منذ بداية الهجوم. المنازل دمرت هناك تم رش البنية التحتية هناك وقد شُردت الأسر هناك لأسابيع. إن حظر العودة إلى هذه المناطق يشكل اليوم إطالة مادية لآثار الحرب بموجب أمر عسكري.

المغزى هو ربما هناك ولا تُقصد الوثيقة بالمناطق الفارغة. وهي تستهدف القرى التي يسعى سكانها إلى العودة، أو تقييم الضرر، أو استرداد الممتلكات، أو العثور على أقارب، أو إصلاح ما قد يكون. إن النظام الإسرائيلي لا يوقف الحركة فحسب. وهو يهدف إلى إعادة المسارات التي بدأت بالفعل.

خريطة إسرائيلية لتجميد الأرض

وفي هذه الحالة، تؤدي تكنولوجيا المعلومات دورا حاسما. وفيما يتعلق بالوثيقة، تدور المنطقة الحمراء تقريبا على كامل نطاق جنوب لبنان. تتزوج من الحدود، ثم تصعد إلى الداخل، تدمج المحليات، وتتبع خطاً عسكرياً من العمليات، التمثيل بسيط هذا ما يجعله قوياً.

بالنسبة لمقيم، البطاقة تقول شيئان أولا، أن الجيش الإسرائيلي يريد أن يعطي وجها مستقرا لنشره الداخلي. ثم ما إذا كان هذا النشر لا يوصف بأنه تدبير غير متكرر أو مرتجل. وهي معروضة كهيكل أمني. فالحرب غالبا ما تنتج حركات غير واضحة. وتدعي الخريطة أن تُحوّل هذا الضباب إلى نظام.

واللون الأحمر الموحد له أيضا نطاقه. It transforms a fabric of villages, roads, orchards and Hills into a single strategic block. الحياة المدنية تختفي وراء المنطق العسكري. لا تزال الأسماء، ولكن يتم استيعابها في منطقة. وهذا التمثيل هو بالفعل شكل من أشكال السلطة. تقول ما يمكن أن ينظر إليه المرء على أنه مساحة مأهولة وما يجب أن ينظر إليه كمساحة مراقبة.

كما تشير الوثيقة إلى « منطقة دفاع بحرية متطورة ». ولم يعلق على هذا العنصر، ولكنه يحسب. وهذا يعني أن منطق الحظر لا يتوقف عند الشريط الأرضي الوحيد. وهو يؤثر أيضا على الزقاق الساحلي، على الرغم من أن العودة إلى الجنوب تنطوي على محاور ساحلية أساسية وإعادة تأهيل العديد من الهياكل الأساسية لحركة المرور.

أساساً، التصوير ليس مشاركاً يُستخدم لتركيب واقع وقالت لللبنانيين: هذه هي المنطقة، وهذا هو الخط، وهذه هي القرى، وهذا هو الأمر. وفي نزاع تُحتسب فيه معركة الخرائط بقدر ما تُحتسب فيه المواقف، يُثقل هذا النوع من الوثائق وزناً كبيراً.

عودة المشردين

هذا الشد يأتي في أسوأ لحظة لشعب الجنوب. ومنذ بدء نفاذ الهدنة، عاد الآلاف من المشردين داخليا إلى بعض المناطق. The images of the last few days show car lines, families returning to Nabatiyah, Tyre, the southern suburbs of Beirut or partially accessible villages, often to discover devastated neighbourhoods.

وقد بدأت الدولة اللبنانية في مرافقة هذه الحركة. The Lebanese army announced that it was escorting the people back to several villages in the South. وقد شرعت وزارة الأشغال العامة في إصلاح الطرق والجسور، بما في ذلك حول جسر القسمية الدولي، من أجل إعادة ربط المناطق التي قطعتها التفجيرات.

وفي هذا السياق، فإن الإنذار الإسرائيلي يشكل إغلاقا سياسيا تحاول فيه بيروت إعادة فتح باب الاستمرارية الإقليمية. يمكن إصلاح الطرق يمكن إعادة الجسور إلى الخدمة ولكن إذا نشر الجيش الإسرائيلي قائمة بالقرى المحظورة، تظل العودة معلقة على ضوءها الأخضر. وتسود السيطرة على الأرض على المنطق المدني لإعادة الإعمار.

ومن المتوقع أن يزن هذا التناقض بسرعة كبيرة. والأسرة التي لا تزال مترددة في العودة إلى قرية بالقرب من الحدود سترى في هذا النص سببا أكثر للانتظار. وسيدرك آخر، الذي عاد بالفعل، أنها لا تزال معرضة لأمر بالمغادرة أو لعملية عسكرية جديدة. وسيتردد أيضاً منظمو المشاريع الذين اضطروا إلى التدخل لإزالة أو إعادة بناء أو إصلاح الشبكات.

والنتيجة الأكثر احتمالا، في الأجل القصير، هي زيادة في النسيج الداخلي. ولن يعاد أو يستقر آلاف المشردين داخليا في أماكن أخرى. وسيظلون معلقين من القرارات العسكرية الإسرائيلية، والتقييمات الأمنية المحلية، وقدرات الدولة اللبنانية للحفاظ على حد أدنى من الوجود على الأرض.

وقف إطلاق النار بصورة متزايدة غير متكافئة

كما يلقي الإنذار الإسرائيلي الضوء على طبيعة وقف إطلاق النار نفسه. ورسمياً، كان على الهدنة أن تقلل من العنف وأن تفتح مجالاً لإلغاء التصعيد. غير أنه في الممارسة العملية يترك تماثلا قويا. وتحتفظ إسرائيل بالرقابة على السماء، وتحتفظ بمواقف في الجنوب، وتنشر الخرائط، وقوائم القرى، وتهدد بمنع العودة. ويسعى لبنان، من جانبه، إلى استعادة طرقه، وإلى مرافقة مشرديه واحتواء الانتهاكات.

هذا التناظر يتم قراءته بالفعل في أحداث الساعات الأخيرة. وأفيد عن تحليق طائرات بدون طيار فوق بيروت وضواحيها الجنوبية وبعلبك وعدة مناطق جنوبية. In the South, strikes, demos of buildings and aerial surveillance operations were reported again despite the truce. إن الرسالة الإسرائيلية لا تقع في السماء الفارغة. إنه جزء من ضغط مستمر.

ومن الناحية السياسية، تهدف الوثيقة أيضا إلى وضع السرد. وتدعي إسرائيل أن تبقى في مواقعها استجابة لأنشطة حزب الله. وهذا يتيح لها أن تعرض حظرها على أنه دفاعي وليس على سبيل تمديد الوجود المفروض على الأراضي اللبنانية. ولكن من وجهة نظر شعب الجنوب، فإن الواقع هو حقيقة أبسط بكثير: فهي لا تستطيع العودة إلى ديارهم بحرية.

وقد تؤدي هذه الحالة إلى تفاقم هشاشة وقف إطلاق النار. كلما حجبت العودة كلما زاد الإحباط وكلما حافظ الجيش الإسرائيلي على خط داخلي وقرى محظورة، كلما كان الجنوب يشبه منطقة تحت ضغط دائم. وكلما طال هذا القيد، كلما توقفت الهدنة عن النظر إليها كخطوة نحو تحقيق الاستقرار.

بيروت في مواجهة واقع على الأرض

وبالنسبة للسلطات اللبنانية، أصبحت المشكلة الآن مزدوجة. وهناك ضغوط عسكرية إسرائيلية نفسها. وهناك إغراء إسرائيلي لتحويل هذا الضغط إلى واقع إقليمي. والخريطة الصادرة يوم الاثنين ليست مرفقا. وهي تعطي هذه المحاولة شكلاً ولوناً ولغة.

ويمكن للبنان الرسمي أن يرفض هذا المنطق سياسيا. وقد يذكر أن الحدود المعترف بها لم تتغير. ويمكنها الإبلاغ عن الانتهاكات ومواصلة إصلاح الهياكل الأساسية. ولكن، في الأجل القصير، لا يمكن أن يتجاهل أن التداول الفعلي في الجنوب لا يزال يعتمد على توازن السلطة الذي تفرضه إسرائيل.

وهذا ما يجعل التهديدات الإسرائيلية الجديدة أكثر بكثير من حلقة من الاتصالات العسكرية. يقولون، في جوهره، أن الهدنة لا تستحق العودة الكاملة. They also say that Israel itself intends to choose the depth of security it accords within Lebanese territory. وأخيرا، يتذكرون أن المسألة الأولى في الأيام القادمة لن تكون مجرد البقاء الدبلوماسي لوقف إطلاق النار، بل هي المسألة الملموسة للغاية التي يقررون في جنوب لبنان أن يفتحوا القرى أو يغلقوها أمام سكانهم.