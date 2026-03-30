تلتمس بيروت المعونة الطارئة

وخصصت الحكومة اللبنانية جزءا كبيرا من اجتماعها الوزاري اليومي يوم الاثنين للسيريل العظيم لتفاقم الحالة الإنسانية والأمنية. وفي نهاية الاجتماع الذي ترأسه نواف سلام، قال وزير الإعلام بول موركوس إن تركيز المناقشات كان على استهداف المدنيين والصحفيين، وعلى زيادة الخطاب الذي يعتبر مثيرا للقلق، وعلى الاحتياجات المتزايدة للمشردين داخليا. وأكد رئيس الحكومة، من جانبه، على نقطة مركزية: فالمعونة المتاحة لا تزال أقل بكثير من الاحتياجات، ويجب على السلطة التنفيذية الآن أن تركز جهودها على تعبئة دعم أوسع نطاقا.

ويحدث هذا التطور في سياق يعاني فيه لبنان من عدة جبهات أزمة. In addition to the bombings and internal displacements, there is continuing economic pressure, community tensions revived by the war and a state apparatus called upon to respond urgently. ووفقا لما ذكره بول موركوس، درس الوزراء التطورات العسكرية والأمنية، واحتياجات الإقامة والإغاثة، فضلا عن التدابير التي اعتمدتها الحكومة بالفعل لمحاولة مواكبة الأزمة.

اجتماع تهيمن عليه حالة الطوارئ الإنسانية

والرسالة الرئيسية للسيريل العظيم واضحة: فالدولة اللبنانية تواجه فجوة متزايدة بين الموارد المتاحة وحجم الاحتياجات. وأبلغ بول موركوس أن نواف سلام حذر الوزراء من أن حجم المعونة الحالية لا يزال أقل بكثير من الزيادة في الاحتياجات على أرض الواقع. ولذلك، شدد رئيس الوزراء على كيفية تعزيز جمع الدعم وتنسيقه، نظراً لأن موجات التشرد تضاعفت ولا تزال القدرة العامة تحت الضغط.

وشدد وزير الشؤون الاجتماعية هانين السايد، بنفس الروح، على أن المعونة التي تم حشدها في هذه الحرب تبدو أضعف مما لوحظ في الصراعات السابقة. ودعت إلى زيادة جهود التعبئة الدولية، اعتقادا منها بأن الفجوة بين الاحتياجات والاستجابات المتاحة لا تزال آخذة في الاتساع. وتثقل هذه الملاحظة من الناحية السياسية، لأنها تعني أن لبنان لا يواجه أزمة على أرض الواقع فحسب، بل أيضا مشكلة التمويل والقدرة الاستيعابية في وقت تضعف فيه شبكات المعونة بالفعل.

استهداف المدنيين والصحفيين في صميم الحوار

ومن بين المواضيع التي أبرزها بول موركوس، كانت مسألة الاعتداءات على الصحفيين مسألة هامة. وأشار الوزير إلى الاعتداءات المتكررة على المهنيين الإعلاميين التي أسفرت عن مقتل العديد منهم. وأوضح أن وزارة الإعلام تتابع هذه المسألة، غير أن الرد الأوسع يتطلب أيضا تحديد مواقع الحكومة واتخاذ إجراءات بشأنها، بالتنسيق مع وزارة الخارجية.

هذا الإصرارِ لَيسَ تافهَ. وهو يعكس تحولا من المناقشة الرسمية نحو حماية الجهات الفاعلة المدنية التي توثق الحرب، بوصفها الحدود بين مسرح العمليات العسكرية والكتلة الفضائية المدنية. وعلى نطاق أوسع، فإن استهداف المدنيين والصحفيين هو من بين المواضيع الرئيسية للاجتماع، يدل على أن السلطة التنفيذية تسعى إلى إدراج هذه المسألة في استجابة سياسية، ليس فقط في استجابة مخصصة لكل هجوم.

A Power Concerned about the Rise of Discord Speech

الإشارة القويّة الأخرى من (سيرايل) هي ظهور خطاب يُدعى (فيتنامي)، أي خطاب من التناقض أو التحريض على الاعتراف. (بول موركوس) قال أن الوزراء حذروا من تردي هذه الخطابة، خاصة على الشبكات الاجتماعية. In the Lebanese context, this alert goes beyond the mere register of political communication. وهي تشير إلى خطر هيكلي: أي من الكسور الداخلية التي تغذي الحرب الخارجية، في الوقت الذي تحاول فيه الدولة الحفاظ على حد أدنى من التماسك الوطني.

وهذا أمر أكثر حساسية لأن الأزمة الراهنة لا تقتصر على المصادمات في الجنوب. It acts as an accelerator of already old vulnerabilities: social fatigue, distrust of institutions, competition between partisan narratives and economic anguish. When the government publicly refers to the danger of an incentive speech, it recognizes that the internal front is also part of the battle to be contained.

الأمن والحدود وحقوق الإنسان

On the military front, Defence Minister Michel Menassa presented the ministers with the latest developments, in particular the Israeli « tôghol », i.e. the reported incursions or advances, as well as the situation on the Lebanese-Syrian border. ووفقاً للتقرير نفسه، أشار إلى أنه238 1 حالة وفاةو543 3 مصابابسبب الهجمات الإسرائيلية وأشار الوزراء أيضا إلى وفاة خوذة زرقاء تابعة للأمم المتحدة وعدد من المصابين في صفوفها، مشيرا إلى أن حتى قوات حفظ السلام الدولية تعمل الآن في بيئة تزداد تعرضا للخطر.

The incorporation of this assessment into the government meeting shows that the executive seeks to articulate two levels of response. فمن جهة، يجب عليها أن تتحكم في السرعة العسكرية والإنسانية. ومن جهة أخرى، يجب عليها أن تبني خطاباً للدولة قادر على توثيق مدى الخسائر ودعم جهودها الدبلوماسية والإنسانية على هذا الأساس. وبالتالي، فإن الأرقام لا تُستخدم فقط للاستنارة. They also become a lever to try to convince external partners to raise their level of commitment.

النفط والغش وإنفاذ القانون

The meeting was not limited to bombings and internally displaced persons. وأفاد بول موركوس أيضا بأن نواف سلام أكد أن زيت الوقود سيصل إلى المستفيدين منه، في حين أعلن عن اتخاذ تدابير صارمة ضد الضالعين في الغش المتصل بهذا التوزيع. وفي سياق الحرب، يتسم هذا التوضيح بالأهمية. إمدادات الوقود لا تتعلق بالراحة الاقتصادية فحسب؛ كما أنها تهيئ الظروف اللازمة لتشغيل الملاجئ والمولدات الكهربائية وهياكل الطوارئ وبعض الخدمات الأساسية.

وقدم وزير الداخلية أحمد حاججار، من جانبه، الجهود الرامية إلى مكافحة السرقة والاعتقالات في حالات الغش النفطي. وتبين هذه الصلة بين الأمن التقليدي وإدارة الأزمات أن الحكومة تحاول تجنب انهيار أوسع للنظام العام. وفي فترات الصراع المطول، لا تؤدي الحرب إلى تدمير الوقود فحسب؛ It also opens spaces for trafficking, misappropriation and petty crime, which the State clearly seeks to contain before they settle in a sustainable manner.

ما يقوله هذا الاجتماع

وإلى جانب الإعلانات، يكشف هذا الاجتماع الوزاري عن تسلسل هرمي واضح للأولويات الحكومية. الأول هو المساعدة الإنسانية: الإسكان، الإنقاذ، التزود بالوقود، الحصول على المزيد من المعونة. والنقطة الثانية سياسية: احتواء خطاب الانقسام ومنع الحرب من زيادة تحطيم الجانب اللبناني. والثالث دبلوماسي: تحويل التوازن الإنساني، واستهداف المدنيين والهجمات ضد الصحفيين إلى حجج من أجل زيادة الدعم الدولي والاهتمام السياسي.

المغزى هو أنه في قراءة الحكومة للأزمة لم يعد الإلحاح مقيساً فقط في الإضرابات ويقاس أيضا بالسرعة التي تحتاج بها إلى زيادة فيما يتعلق بالمعونة، وانتشار الخطاب المرن على الشبكات، وتزايد صعوبة الحفاظ على قنوات التوزيع النظيفة في اقتصاد متضرر بالفعل. وهذه المجموعة هي التي تعطي اجتماع السيريل أهميته السياسية الحقيقية، في وقت ما زالت بيروت تحاول فيه أن تبين أن دولة ضعيفة لا تزال تحتفظ بمراكز صنع القرار فيها.