جنوب لبنان: انسحاب الجيش اللبناني من بعض المواقع تحت الضغط الإسرائيلي

وفي جنوب لبنان، أصبحت الحركة واضحة الآن: فالجيش اللبناني يقلل أو يعيد تنظيم وجوده في عدة مواقع متقدمة، في حين أن إسرائيل لم تعد تخفي عن عزمها على فرض رقابة طويلة الأجل على طائفة واسعة من الأراضي إلى الليطاني. وهذه الحركة المزدوجة، التي هي عسكرية على الأرض وسياسية في البيانات، تغذي نفس القراءة في لبنان: فهي لم تعد مجرد عمليات غير مباشرة، بل محاولة إسرائيلية لإقرار واقع في الجنوب.

الوظائف الجاهزة التي تم إجلاءها أو نقلها

إن إعادة نشر الجيش اللبناني ليست جديدة، ولكنها تسارعت مع زيادة التوغلات والإضرابات. وفي وقت مبكر من 3 آذار/مارس، أفاد رويتر بأن الجيش قد نقل قوات من مواقع حدودية معينة بسبب التقدم الإسرائيلي في جنوب لبنان. وفي اليوم نفسه، أفادت شركة LBCI بأنه تم التخلي عن وظائف مؤقتة على طول الخط الأزرق لصالح قواعد أقوى داخل القرى الحدودية.

واستمر هذا المنطق في الأيام التالية. وفي 22 آذار/مارس، أفادت حركة تليفزيون وحركة نونال بأن الجيش اللبناني قد أخل مركز قسمية التابع له في أعقاب التهديدات الإسرائيلية ضد المحور الساحلي في المنطقة. This withdrawal was not presented as a global strategic abandonment, but as a measure imposed by the direct risk of strike. غير أنها توضح واقعاً ثقيلاً: ففي عدة مناطق، لم يعد الجيش اللبناني يعمل في ظروف عادية من الانتشار، ولكن تحت تهديد إسرائيل الفوري.

Rmeish, symbol of increasing pressure on border villages

يحتل الروميش مكاناً محدداً في هذا التسلسل وأفادت الشركة في 10 آذار/مارس بأن العمدة المحلي تلقى نداءات إسرائيلية تطالب بمغادرة المشردين داخليا من القرى المجاورة، وإلا فإن المدينة بأكملها ستتعرض للتهديد بالإجلاء. وعلى الرغم من أن المصادر المفتوحة التي تمت استشارتها لا توثق، من تلقاء نفسها، نشرة إخبارية رسمية تورد بالتفصيل انسحابا عسكريا عن طريق البريد في راميش، فإنها تبين أن هذا المجال هو أحد المناطق التي تتعرض لضغوط مباشرة ومتكررة.

وهذا أمر ذو أهمية سياسية. وكثيراً ما يوصف الرميش، وهو قرية مسيحية في الجنوب، بأنه مكان مدني هش، يقع بين قرب الحدود، وتشريد السكان، والعصيان الإسرائيلي. وعندما تتعرض مجتمعات مثل الرميش لمكالمات تخويف أو تهديدات بالإجلاء أو بيئة عسكرية لا يمكن الدفاع عنها، تتجاوز الرسالة البعد التكتيكي. It affects the very capacity of the Lebanese State to maintain a regular presence as close to the border as possible.

تفترض إسرائيل الآن مشروعا إقليميا

ربما أكثر رواية جدية تأتي من تل أبيب وفي 24 آذار/مارس، ومرة أخرى في 31 آذار/مارس، أبلغ رويترز عن بيانات أدلى بها وزير الدفاع الإسرائيلي، إسرائيل كاتز، جاء فيها أن إسرائيل تعتزم السيطرة على كامل المنطقة الواقعة جنوب الليطاني كمنطقة أمنية. وفي 31 آذار/مارس، قال إن الجيش الإسرائيلي سيحافظ على هذه السيطرة، ويمنع عودة أكثر من 000 600 شخص لبناني جنوب النهر، وإن جميع المنازل في القرى القريبة من الحدود ستدمر وفقا لنموذج مستوحى من رفح وبيت حانون في غزة.

لم يعد هذا غموض عسكري وهي تصف الهدف الإقليمي المفترض. الوزير الإسرائيلي لا يتحدث فقط عن تحييد تهديد فوري. وهي تشير إلى السيطرة المستدامة على الفضاء، والتدمير المنهجي للقرى الحدودية، ومنع عودة السكان المشردين. وبالنسبة لبيروت، فإن هذا المبدأ يناظر محاولة لإعادة تشكيل جنوب لبنان بالقوة، وبالتالي إلى منطق الاحتلال بحكم الواقع.

إن انسحاب الجيش اللبناني لا يعني اختفاء الدولة

ومع ذلك، يجب أن نميز بين الانسحاب وإعادة الانتشار والانهيار. وتدل الأدلة على أن الجيش اللبناني يعيد تمركز نفسه من مواقع معرضة جدا لقواعد تعتبر أكثر حجية، بدلا من الانسحاب الكامل من الجنوب. وأشارت الرابطة إلى حركة من نقاط أنشئت مؤخراً على الخط الأزرق إلى منشآت عسكرية أكثر استقراراً داخل القرى الأمامية. وتحدث رويتر أيضا عن إعادة انتشار ضد التوغلات الإسرائيلية، وليس عن اختفاء كامل للجهاز اللبناني.

غير أن إعادة الانتشار هذه تظل شاغلا سياسيا. وعلى أرض الواقع، فإن النتيجة واضحة: فبينما قامت إسرائيل بقصف وتهديد وتقدّم، فقد الجيش اللبناني استعداده لكشف بعض المواقع. غير أن إسرائيل تؤكد في الوقت نفسه رغبتها في الانتقال إلى الليطاني. وحتى إذا كانت الكلمات المستخدمة تختلف من مخيم إلى آخر، فإن عدم التناظر وحشي: فمن جهة، يضطر جيش وطني إلى تعديل مواقعه لتجنب الإضراب؛ ومن جهة أخرى، قوة عسكرية تعلن رغبتها في السيطرة على زهاء عُشر الأراضي اللبنانية.

الضغط خارج الجبهة العسكرية

هذه الدينامية ليست فقط عن الجنود وأفاد رويتر في 13 آذار/مارس بأن نحو 14 في المائة من الأراضي اللبنانية تأثرت بعد ذلك بأوامر الإجلاء الإسرائيلية، في حين أبلغت اليونيفيل عن وقوع غارات أرضية إسرائيلية وتركيب سدود. ووفقا للإرسال نفسه، كان أكثر من 000 800 شخص قد شردوا بالفعل بحلول ذلك التاريخ. ومنذ ذلك الحين، تفاقمت الحالة بتحذيرات جديدة وإضرابات جديدة وتكثيف القتال.

وبعبارة أخرى، يشكل انسحاب أو إعادة تنظيم بعض المواقع العسكرية جزءا من بيئة أوسع نطاقا من الضغط الواسع النطاق على جنوب لبنان. وتفرغ القرى، وتصبح الطرق أهدافا أو مهددة، وتدمر الجسور، ويدرك السكان أن المعركة لم تعد تعارض إسرائيل فقط إلى حزب الله: بل تعيد بالفعل رسم خريطة الجنوب البشرية والعسكرية.

The risk of a fait accompli south of Litani

وهنا تكمن القضية المركزية. وعندما تعلن إسرائيل أنها تريد السيطرة على الأراضي إلى ليتاني، وتدمير المنازل الحدودية، ومنع عودة المدنيين، فإنها لا تذكر أي عملية عاجلة. يتحدث عن أمر جديد مفروض بالقوة. وعندما يقوم الجيش اللبناني، في الوقت نفسه، بإخلاء أو نقل بعض المواقع المعرضة بشدة، ولا سيما في المناطق الحساسة من الجنوب، يرى الكثيرون في لبنان خطر حدوث فراغ نسبي يحاول الجيش الإسرائيلي استغلاله.

In this context, Rmeish, Qasmiyeh and other southern points are no longer mere names on a military map. وهي تصبح علامات تحول أوسع: أرض لبنانية تحت الضغط، حيث تحاول الدولة الحفاظ على ما لا تزال تحتفظ به، في حين تبدي إسرائيل بشكل متزايد استعدادا لطموحها في إعادة تشكيل الحدود بالأسلحة.