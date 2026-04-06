جنوب لبنان: تنشر إسرائيل تهديدا جديدا بالإجلاء إلى عشرات المناطق

وفي مساء يوم الأحد، أصدر الجيش الإسرائيلي إشعارا جديدا بالإجلاء يستهدف طائفة واسعة من القرى والمواقع في جنوب لبنان في النبطية وصور وصيدا والزهراني. وفي الرسالة العربية، قالت إن أنشطة حزب الله في تلك المناطق يمكن أن تؤدي إلى أعمال عسكرية وشيكة، ودعت السكان إلى مغادرة منازلهم على الفور لشمال نهر الزهراني.

والرسالة، التي يصحبها شعار الجيش الإسرائيلي ومخطط للإنذار، موجهة إلى سكان لبنان، وتقتبس من عدة عشرات محلية. وتؤكد إسرائيل أن أنشطة حزب الله في هذه المناطق تتطلب من جيش الدفاع أن يتصرف بقوة ضد هذه المناطق. The text adds that the Israeli army did not intend to harm you, while asking the inhabitants to immediately eviction to the north of the Zahrani.

وتشمل القائمةNmeiriyé, Bably, Marwanié, Kfour-Toul, Kfar Bada, Kfroua, Aaqibiyé, Abaa, Ansar, Doueir, Addousié, Adloun, Sarafand, Zefta, Zrariyé, Msayleh, Najjariyé, Sikséaki, Chariqبالإضافة إلى العديد من الهامليت والمزارع ويتجاوز هذا الرأي، من حيث جسامته، نطاق تحذير لمرة واحدة يركز على هدف واحد ويثير المخاوف من سلسلة من الضربات الموسعة على جزء من الساحل الجنوبي والجنوبي.

تهديد يغطي مساحة واسعة جدا

وأهم نقطة في هذا التنبيه هي النطاق الجغرافي للمواقع المعنية. والبعض الآخر موجود في منطقة النبطية وغيرها في منطقة صور وغيرها في منطقة الزهراني والساحل جنوب صيدا. إن إسرائيل، بدعوتها السكان إلى الذهاب إلى شمال نهر الزهراني، ترسم بالفعل خطاً جغرافياً أوسع نطاقاً منه في بعض الإنذارات السابقة.

وتتبع هذه الطريقة منطقا معروفا الآن: نشر رسالة باللغة العربية، وتحديد المواقع أو المباني تحديدا دقيقا، وخطر الإضراب في غضون فترة قصيرة. وعلى أرض الواقع، عادة ما يتسبب هذا النوع من الآراء في حالات رحيل متسرعة، وتشبع الطرق الثانوية، والتوتر الشديد في البلديات المستقبلة. In areas already weakened by the displacements accumulated since the beginning of the climb, such an eviction order can quickly produce a terror effect far beyond the designated villages.

إسرائيل تحتج بوجود حزب الله

وتبرر إسرائيل في رسالته هذا التهديد بوجود حزب الله أو نشاطه المزعوم في هذه المناطق. النص ينص على أن هذه الأنشطة تعرضك أنت وعائلتك للخطر وتسعى هذه الصياغة إلى إقامة صلة مباشرة بين زرع حزب الله والخطر الذي يتعرض له المدنيون، وهو حجة استخدمت بالفعل عدة مرات في الاتصالات الإسرائيلية إلى لبنان.

والاتهام ليس جديدا، ولكن تكراره على هذه القائمة الطويلة يعكس الرغبة في توسيع الضغط العسكري والنفسي. ويغذي أيضا المناقشة داخل لبنان بشأن وجود هياكل وأطر وأنشطة ذات صلة بحزب الله في المناطق المأهولة بالسكان، في حين تستضيف البلديات الجنوبية بالفعل الأسر المشردة وتعيش تحت تهديد دائم.

خطر فوري على المدنيين

وإلى جانب الرسالة العسكرية، لا تزال المسألة الرئيسية هي أمن السكان. ويعرض أمر الإجلاء الذي يغطي العشرات من المواقع، ويبث في سياق الضربات المتكررة، المدنيين أمام خيار وحشي: المغادرة في حالات الطوارئ، دون معرفة إلى أين يذهبون، أو البقاء تحت تهديد الهجوم. وبالنسبة للمسنين، والأسر الكبيرة، والجرحى، أو المقيمين بدون مركبة، لا يزال الإجلاء الفوري صعبا بصفة خاصة.

وهذا التهديد الإسرائيلي الجديد يؤكد، قبل كل شيء، أن الحرب ما زالت تنتشر في جنوب لبنان، لا من خلال التفجيرات فحسب، بل أيضا من خلال استراتيجية للتشريد القسري للسكان على نطاق واسع. وفي هذا الوقت، لم يُعرف بعد المدى الدقيق لأي عملية في المواقع المذكورة، ولكن نشر هذه الرسالة يكفي بالفعل لإدخال المنطقة بأكملها إلى مرحلة إنذار قصوى.