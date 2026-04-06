خيانة (هيزبولا) الصامتة كيف كان إرث (موسى سعدر)

ويوجد في قلب لبنان المعاصر كسر يرفض تسميته. إنه ليس عسكرياً ولا متديناً وهي أعمق، شبه مرئية للعين المضغطة: كسر فكري وربما روحي. وهو يتناقض مع رؤيتين لا يمكن التوفيق بينهما من نفس المصير. On one side, that carried by Moussa Sadr, that of a Shiism rooted in Lebanese land, inscribed in the State and oriented towards national construction. ومن ناحية أخرى، فإن تلك التي فرضت تدريجيا من خلال حزب الله، وبدرجة مختلفة ولكن حقيقية، " أمال " ، وهي رؤية عبر وطنية، تدور حول مشروع إقليمي يقع مركزه الجاذبية خارج لبنان.

سيكون من المريح التحدث عن التطور ولكن هذه الكلمة ضعيفة جدا، مضللة تقريبا. ما حدث له طبيعة أخرى وهو تمزق صاف، وتحول استراتيجي ومذهبي. وعندما ينتقل المجتمع بعيداً عن مؤسسه، فإن الكلمة التي تفرض نفسها لم تعد كلمة التحول، بل هي خيانة.

When Moussa Sadr arrived in Lebanon in the 1960s, he discovered a community relegated to the margins, absent from decision-making centres, locked in a form of political and social marginality. ولا يطمح إلى عرضه عبر الحدود، ولا إلى إدراجه في خطة إيديولوجية عالمية. بل على النقيض من ذلك، هو إعادته إلى قلب لبنان. يريد أن يجعل الشيعة مواطنين كاملين، فاعلين في الدولة، مشاركين في البناء الوطني وتستند رؤيته إلى أدلة بسيطة ولكنها قوية: فلبنان ليس مكانا مؤقتا، ولا ساحة قتال لأسباب خارجية. إنه وطن دائم

وهذه الفكرة، الواضحة على ما يبدو، تخريب عميق في الواقع في سياق الحقبة. إنها ترفض كل من التخلي والتأثير. ويرفض فكرة التطرف الذي يتجول أو يعتمد أو يخضع لمراكز الطاقة الخارجية. في (سادر)، الكرامة متجذرة. القوة تمر بالتكامل والدين نفسه جزء من إطار وطني غير إمبري.

ثم يأتي عام 1978 ولا يزال اختفاء موسى سعدر في ليبيا غامضا تاريخيا، ولكن عواقبه معقولة تماما. معه يختفي ليس فقط قائداً بل توازناً القفل يقفز الفضاء يفتح وهذا الفراغ يأتي في لحظة حرجة: عشية الثورة الإيرانية عام 1979.

التوقيت مزعج وبالنسبة للصدر كان على وجه التحديد طريقاً بديلاً، هو طريق الشيعة اللبنانية المستقلة، القادرة على مقاومة التمركز الإيديولوجي المحتمل من أماكن أخرى. وسيتيح غيابها رؤية أخرى لفرض رؤية أكثر تنظيما وأكثر تطرفا، وتتحملها بصفة خاصة دولة هي جمهورية إيران الإسلامية.

مع هذه الثورة، التطرف السياسي يغير من طبيعته ولا يمكن أن يكون مجرد عنصر اجتماعي أو وطني ليصبح أداة جيوسياسية. The concept of wilayat al-faqih introduces a transnational hierarchy, a form of religious and political centralization that transcends borders. إن لبنان لم يعد إطارا، بل صلة. غرفة في مجموعة أكبر

وفي هذا السياق يولد حزب الله. و من البداية، الإنفصال عن إرث (سادر) أمر مُتصور. Where Sadr sought to integrate, Hezbollah built a parallel structure. حيث تحدث (سادر) عن الولاية، يتحدث حزب الله عن المحور. حيث رأى (سادر) لبنان كنهاية، يجعله وسيلة.

وهذا المنطق ضروري بشكل تدريجي. أمال، مهما كان وريثها المباشر إلى سادر، فإنه يُستقطَع أيضاً في هذه الدينامية التي تُنذر بين الألوية التاريخية والحقائق السياسية. لكن (هزبولا) هي التي تجسد هذا التحول بوضوح إن مشاركته في سوريا إلى جانب بشار الأسد تمثل نقطة تحول حاسمة. ومنذ ذلك الحين، يصبح من المستحيل القول بأن تصرفه لبناني تماما. It is part of a coherent, Middle East-wide regional structure.

ويحول هذا الانزلاق بشكل عميق طبيعة المشروع ذاته. وما قُدم كمقاومة وطنية يصبح تدريجيا أداة مدمجة في استراتيجية إقليمية. ولم يعد لبنان، في هذه التشكيلة، محمية. إنه مكشوف تصبح واجهة، منصة، أحياناً حتى مُسدس

وهنا يصبح التناقض مع موسى سعد غير مستدام. لكل شيء في هذا التطور يتناقض مع المبادئ التأسيسية التي وضعها وحيثما دعا إلى الاندماج، لوحظ وجود ازدواجية. حيث دافع عن السيادة، يرى المرء التبعية. وحيثما تحدث عن الكرامة الوطنية، هناك عرض جغرافي سياسي.

ويمكن محاولة تبرير هذا التطور بالسياق، بالتهديدات، عن طريق علاقات السلطة الإقليمية. ولكن لا شيء من هذه التفسيرات يكفي لمحو الانعكاسات المذهبية التي حدثت. وهذا ليس مجرد تعديل استراتيجي. إنه عكس للغرض

ولذلك، فإن المسألة اليوم تتسم بخطورة خاصة. ولا يتعلق الأمر فقط بتوازن القوى أو الاستقرار الإقليمي. It affects the very identity of the Lebanese Shia community. هل ما زال صحيحاً لرؤية موسى سعدر أم أنه أصبح جزءاً من مشروع يتجاوزه ويعيد تحديده؟

وبعد ذلك، يُستجوب لبنان نفسه. هل ما زال موطناً، بالمعنى الكامل للمصطلح، أم أنه مساحة مُعبرة، مستعملة، مستغلة بمنطق خارجي؟

القصة كالعادة ستقطع في النهاية لكنها لن تحكم فقط على الأحداث ستحكم على الخيارات ليس تلك التي فُرضت، بل تلك التي قُبلت أو أُدمجت، بل وُجِدت أحياناً.

وفي مركز هذا الحكم سيكون هناك غياب (موسى سادر) ليس فقط كرجل مفقود، ولكن كإمكانية ضائعة. بالنسبة له، هو ليس فقط الرقم الذي تم محوه. وقد تكون مسارا آخر للبنان قد أغلق.