سموتريش يريد احتلال جنوب لبنان

بيان يحرك الخط الأمامي

بيزل سموتريش، وزير المالية الإسرائيلي والشخص المؤثر في الائتلاف الحاكم، قال في 23 آذار/مارس أن « رؤيته » هي جعل نهر الليطاني « الحدود بيننا ولبنان ». وفي نفس التدخل، ربط هذه الفكرة بمنطق السيطرة الإقليمية، قائلاً: بينما نسيطر على 55 في المائة من غزة، يجب أن نفعل الشيء نفسه في لبنان. هذا الموقف لا يبدو كصيغة احتياطية بسيطة وفي قلب المناقشة السياسية الإسرائيلية، تُحدِّد طموحاً بعمق ثابت ودائم، حيث يكثف الجيش عملياته في جنوب لبنان، وتصبح مسألة الإجلاء وتدمير الهياكل الأساسية مسألة محورية. وفي منطقة كثيرا ما تكون فيها الجغرافيا لغة لعلاقات السلطة، فإن اسم الليطاني ليس تفصيلا: بل هو مؤشر استراتيجي يتفاعل على الفور، على الجانب اللبناني، مع ذكرى احتلال جنوب لبنان، وعلى الجانب الإسرائيلي، فكرة إنشاء منطقة عازلة تعتبر حالة أمنية.

وفي لبنان، فإن الليطاني ليس علامة فارقة. ويعبر النهر المناطق الزراعية، ويقطع الطرق الرئيسية ويتدفق إلى منطقة البحر الأبيض المتوسط إلى شمال صور، بالقرب من المعابر التي تهيّل التنقل المدني وكذلك اللوجستيات. ومنذ حرب عام 2006، كانت تنتمي أيضا إلى المفردات الدبلوماسية: فقرار مجلس الأمن 1701 جعل جنوب الليطاني منطقة لا يحمل فيها سوى الجيش اللبناني واليونيفيل أسلحة، وذلك للحد من العسكرة واستقرار الحدود. (ليتاني) لم يكن أبداً حدود دولية ويمثل عرضه على هذا النحو تحولاً من إطار غير فعال ولكنه معترف به لإلغاء التصعيد إلى منطق السيادة المتنازع عليها والوجود الدائم، بمشاركة مباشرة للسكان والإغاثة والمؤسسات اللبنانية والشركاء الدوليين.

الليطاني، من إشارة الأمم المتحدة إلى الهدف الإقليمي

إن القرار 1701 لم يعيد سحب الحدود، بل حدد معيارا تشغيليا. ويؤكد من جديد السلامة الإقليمية للبنان، والالتزام باحترام الخط الأزرق ودور اليونيفيل إلى جانب الجيش اللبناني في الجنوب. وهي تذكر " ليتاني " كخط مرجعي لتطبيق منطقة لا ينبغي أن تكون فيها القوات غير الحكومية موجودة. وبروح النص، ينبغي لهذا الهيكل أن يقلل الاحتكاك وأن يحد من التصعيد وأن يخلق استقرارا تدريجيا. كلمات (سموتريك) عكس هذا المنطق، لم يعد يتحدث عن جهاز أمني، بل عن خط مفترض للفصل، هذا هو شريحة من الحجم، لأن الحدود ليست تدبيرا مؤقتا. وهي تتطلب الرقابة، والقواعد، والحظر، وكثيرا ما تكون قادرة على منع العودة أو المرور.

This change of registry illuminates the immediate crisis in Beirut. ولا يزال الاحتلال الإسرائيلي لجنوب لبنان من عام 1982 إلى عام 2000 يشكل حلقة هيكلية من الذاكرة السياسية اللبنانية، فضلا عن سابقة تنفيذية لإسرائيل. « منطقة الأمان » لم تبدأ بضم معلن وقد أنشئ هذا النظام بحضور الإقليم ومدته والإشراف عليه. وترجع رواية عام 2026 إلى البيئة الإقليمية وإلى الإشارة الصريحة إلى غزة، التي تشير في الرأي العربي إلى حرب دمار شامل وإلى منطق السيطرة المطولة. وحتى عندما لا يلتزم رسميا بنظرية الجيش، فإن الوزير الذي يفرض هذه المفردة في الفضاء العام يحرك الخطوط: فهو يعد القبول السياسي لوجود دائم، ويعطي قراءة للحرب فرصة لإعادة سحب العمق الإقليمي في شمال إسرائيل.

القرارات التنفيذية التي تعطي مضمونا للخط

كلمات (سموثر) تتداخل مع تسلسل عسكري حيث البنية التحتية لـ(ليتاني) تأخذ مكاناً غير عادي وفي الأيام الأخيرة، استهدف الجيش الإسرائيلي جسورا عبر الليطاني وضرب جسرا كبيرا على المحور الساحلي في منطقة القسمية، وهو معبر رئيسي بين صور وبقية البلد. وفي الوقت نفسه، أشارت القرارات الصادرة عن السلطات الإسرائيلية إلى تدمير المعابر النهرية وتسريع عمليات هدم المنازل في القرى الحدودية. وهذه التدابير، التي قُدمت كوسيلة لعرقلة لوجستيات حزب الله، لها آثار فورية على الحياة المدنية: إذ يمتد قطع الجسر طرق سيارات الإسعاف، ويزيد الإمداد، ويضعف التجارة، ويعقّد وصول المساعدات الإنسانية. وفي بلد ما أضعفته بالفعل أزمة اقتصادية مستدامة، فإن كل ضرر يلحق بالهياكل الأساسية للنقل يشكل مضاعفا للأزمات.

وهذا البعد أساسي في حالة الاحتلال. والسيطرة على إقليم ما لا يتعلق فقط بدخوله، بل يجب أن يكون قادرا على الاحتفاظ به، وتنظيم التنقل، والحد من هامش عمل الخصم. ومن ثم فإن الحملة الرامية إلى عبور الليطاني يمكن أن تؤدي إلى مضاعفة الأثر. فمن جهة، يمكنها أن تعقد بعض الحركات المسلحة. ومن ناحية أخرى، يجعل عودة المدنيين أكثر تكلفة ويجعل من الصعب على منطقة بأكملها أن تعمل بشكل طبيعي. This second effect feeds the risk of a fait accompli: a progressively isolated area, where the population settles in displacement, and where reconstruction becomes more difficult as the structural axes collapse. وبهذا المعنى، فإن عبارة " حدود ليتاني " تتوقف عن كونها شعارا: فهي تجد صدى مادي في طريقة تحول الأرض.

الإجلاء وحظر العودة ومنطق المنطقة العازلة

كما ترد الحرب في الأوامر الموجهة إلى السكان. وصدرت تحذيرات إخلاء للمحيطات الممتدة في الجنوب، إلى أن طُلب إلى المدنيين السفر شمال الزهراني، إلى ما وراء نهر الليطاني. على الأرض، الأثر فوري: معظم الجنوب فارغ، النشاط المدني مجمّد، ويصبح الفضاء أكثر « متاحاً » للمناورة العسكرية. وفي العديد من الصراعات المعاصرة، يشكل هذا الجمع – الإجلاء الواسع، والهياكل الأساسية المستهدفة، والعودة إلى هدف أمني – أحد الينابيع التقليدية لاستراتيجية المناطق العازلة. وليس من الضروري إعلانها لتأثيرها: فهي تستقر بالمدة، وبالحظر بحكم الواقع، وبالتدمير التدريجي لشروط العودة.

هنا أن بيان (سموتريتش) ذو أهمية خاصة لجعل ليتاني « محدوداً » هو، من الناحية العملية، تطبيع فكرة أن السكان الذين يقعون جنوب النهر قد لا يعودون إلى أن يُعتبر أمن شمال إسرائيل مضموناً. However, the return of a population to an external objective changes the very nature of displacement. لم تعد مجرد مسألة الهروب من الخطر الفوري وهو يتعلق بالعيش في حالة توقف غير محددة، مع ما يترتب على ذلك من عواقب ملموسة: التوقف عن الدراسة، وفقدان الدخل، والحصول على رعاية أكثر صعوبة، وتسارع الديون. In a Lebanon with weak public safety nets, every week of additional displacement increases insecurity and transfers the burden to host municipalities, already under pressure after years of economic crisis and social tensions.

الحجة الأمنية الإسرائيلية والقيود المفروضة عليها

الخطاب الأمني لإسرائيل يقوم على فكرة بسيطة: حماية شمال إسرائيل يتطلب إزالة قدرات حزب الله في مجال إطلاق النار والهياكل الأساسية العسكرية. ومن الناحية التاريخية، فإن احتمال انسحاب حزب الله شمال نهر الليطاني قد أثيرت بالفعل في المناقشات المتعلقة بآليات إزالة التصعيد. والفرق اليوم هو التحول من الاحتياج السياسي إلى توقعات المراقبة المباشرة. ويمكن لمنطقة جنوب الليطاني أن تقدم مكاسب تكتيكية لإسرائيل: السيطرة على بعض التضاريس، وتركيب مواقع للأمام، وجعل بعض التسللات أكثر صعوبة، والحد من التعرض الفوري للحدود. وتزداد هذه الحجة وزناً لأن التصعيد الحالي بعث شعوراً بالحاجة الملحة إلى الأمن على الجانب الإسرائيلي ورغبة في تجنب العودة إلى تشكيلة تعتبر غير قابلة للاستمرار.

ولكن سابقة 1982-2000 تشير إلى أن هذا النوع من الوجود يمكن أن يتحول إلى حرب من اللبس والدموع. ويتطلب الحفاظ على إقليم ريفي وتلالي موظفين وسوقيات وعقيدة الدوام. This exposes troops to asymmetric attacks and, above all, does notميكانيكيly suppress the ability to fire from further north. ويمكن لمنطقة عازلة أن تحرك المشكلة دون حلها، مع خلق تكلفة سياسية دولية أعلى إذا أصبح التدمير المدني وقيود العودة هيكلية. وهذه المفارقة هي التي تجعل النقاش متفجرا: فالاحتلال يمكن أن يُعرض كأداة أمنية، ولكنه يمكن أيضا أن يغذي المقاومة، ويعزز الخصم ويحبس إسرائيل في حضور دائم يصبح خروجها أكثر تكلفة من الدخول.

يواجه لبنان خطراً قائماً وكسرات داخلية

في (بيروت)، إعلان (سموتريتش) يعمل كقناص وحشي. إنها تغذي فكرة أن الحرب لم تعد فقط عن الحد من القدرات العسكرية، ولكن عن إعادة تصميم سيادة البلد الفعالة. ثم يواجه لبنان ضعف مزدوج. الأول هو المؤسسات: فالدولة تكافح بالفعل لتمويل خدماتها العامة، وإعادة بناء وتفرض سلطتها في جميع أنحاء البلد. والثاني سياسي: إن دور حزب الله يفرق بشدة بين أولئك الذين يشجبون مغامرة باهظة الثمن، وأولئك الذين يحتجون بالمقاومة، وأولئك الذين يسعون فقط إلى إنهاء التفجيرات. In this context, the spectre of an occupation south of the Litani can tighten positions, speed up polarization and make it more difficult to emerge from a coherent national strategy, even as the population is experiencing a massive humanitarian and economic shock.

ويزيد البعد الإنساني من تفاقم هذه الكسور. وضغطت الحركة إلى الوسط والشمال على المساكن والمدارس والمياه والكهرباء والمستشفيات. وتفقد الأسر المشردة الدخل، وتقطع تعليم الأطفال، وغالبا ما تستقر في ظروف غير مستقرة. وعندما تتضرر الهياكل الأساسية للطرق، تضعف الدوائر الاقتصادية: فالمنتجات الزراعية أقل عمماً، وتزداد تكاليف النقل، وتزداد الإمدادات تعقيداً. وفي بلد يعمل فيه الاقتصاد بالفعل في ظروف متدهورة، يمكن أن يؤدي الجمع بين الصدمة الأمنية وصدمة التنقل إلى تدهور سريع في الحياة اليومية، بما في ذلك خارج منطقة القتال. The Litani then becomes, beyond the symbol, a line that also separates access to services, the ability to rescue, and the ability to maintain a minimum economic life.

القانون الدولي: الحدود لا تُصدر بالقوة

The reference to the Litani also commits the law. القرار 1701 إطار تؤكد فيه الأمم المتحدة من جديد السلامة الإقليمية للبنان واحترام الخط الأزرق. ومن شأن إعلان الحدود من جانب واحد، أو جعلها فعالة بوجود عسكري دائم، أن يقترن بمبادئ أساسية: حظر حيازة الأراضي بالقوة والالتزام بحماية المدنيين. ولا يحظر القانون الإنساني الدولي أي تدمير للهياكل الأساسية، ولكنه ينظم بدقة التناسب والتمييز بين الأهداف العسكرية والممتلكات المدنية. وفي مكان مثل جنوب لبنان، حيث تستخدم الجسور أولا وقبل كل شيء في الحياة اليومية، تصبح مسألة التناسب مسألة محورية على الفور، لا سيما إذا كانت الإضرابات تجعل الوصول إلى المساعدات الإنسانية وتدفق الإغاثة أكثر صعوبة.

أما النقطة الحساسة الأخرى فتتعلق بالإجلاء والعودة. وقد يهدف الإجلاء إلى حماية المدنيين من الخطر المباشر، ولكن يجب أن يظل مؤقتا ومتوافقا مع الظروف الكريمة. When return is explicitly conditioned to an external security objective, and when home demos accelerate, the risk of prolonged displacement becomes a major legal and political issue. وقد حذرت عدة منظمات لحقوق الإنسان بالفعل من مخاطر انتشار حظر العودة وتدميرها مما قد يجعل المناطق بأكملها غير صالحة للسكن. في هذا السياق، حكم (سموتريتش) ليس مجرد تعليق، إنه دليل على النية السياسية التي يمكن تعبئتها لتقييم الاتجاه العام للعمليات وآثارها على المدنيين.

السيناريوهات: المنطقة العازلة أو الحرير أو ترتيب الضغط

يأتي البيان كما أن الدبلوماسية لا تزال تبحث عن الخروج. وسيكون السيناريو الأول منطقة أمنية مؤقتة، يليه اتفاق يعزز نشر الجيش اللبناني واليونيفيل في الجنوب، مع آليات تحقق أكثر قوة. غير أن هذا السيناريو يتطلب رفع مستوى الدولة اللبنانية وقدرتها الحقيقية على ممارسة سلطتها، وهو أمر يصعب ضمانه في السياق الحالي. وسيشهد السيناريو الثاني المظلم إقامة وجود إسرائيلي ممتد إلى الجنوب من الليطاني، مع مراقبة النقاط الرئيسية، وقيود العودة والتدمير، مما يجعل المنطقة غير مستقرة. وفي هذه الحالة، لن يُعلن الاحتلال بالضرورة، بل سيصبح حقيقة واقعة على أرض الواقع، مع زيادة التكاليف البشرية والسياسية.

السيناريو الثالث يقوم على التصفيق يمكن لإسرائيل أن تسعى للحفاظ على منطقة دون تحييد قدرات حزب الله بشكل دائم، في حين أن حزب الله، على الرغم من خسائره، سيحافظ على مقاومة غير متماثلة. وأخيرا، يتوقف السيناريو الرابع على الديناميات الإقليمية: إذا ما تكثفت الأزمة حول إيران وطرق الطاقة، يمكن استيعاب الجبهة اللبنانية في تصاعد أوسع، مما يجعل أي خط ثابت هشا ويزيد من حدة الأزمة الإنسانية. وفي جميع الحالات، لا يزال الليطاني محورا لأنه يوفر خطاً " قابلاً للقراءة " تتحول السياسة إلى شعار وأن الأرض تتحول إلى واقع. وكلما زاد سقوط الجسور، كلما طالت عمليات الإجلاء، كلما زادت توطيد الحدود الفعلية، بغض النظر عن البيانات.