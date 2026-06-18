عندما يخبر (فيرساي) التاريخ الأمريكي

في التاريخ الأمريكي، (فيرساي) يحتل مكاناً فريداً القلعة ليست المكان الذي وقع فيه ممثلو الولايات المتحدة وبريطانيا العظمى المعاهدة التي تعترف باستقلال أمريكا. وقد وقع هذا النص الحاسم في باريس في 3 أيلول/سبتمبر 1783 في قصر على رو يعقوب. لكن (فيرساي) لا تزال غير قابلة للانفصال عن هذه الولادة الدبلوماسية وفي اليوم نفسه، وفي المدار السياسي للمحكمة الفرنسية، استقرت معاهدات أخرى على السلام بين بريطانيا العظمى وفرنسا وإسبانيا. معاً شكّل سلام باريس وفي نظر الأمريكيين، تجسد شركة » فرساي » أقل من عنوان قانوني من مسرح السلطة، وهو ملك لفرنسا الذي ساعد جمهورية ناسنت على فرضه على لندن.

هذا الفارق ضروري وهو يتجنب الارتباك المتكرر. واعترفت معاهدة باريس لعام 1783 بأن الولايات المتحدة دولة حرة ذات سيادة ومستقلة. وتتعلق معاهدات فرساي، التي أبرمت في نفس الحركة الدبلوماسية، بالسلطات الأوروبية الضالعة في حرب الاستقلال الأمريكي. وتغلق هذه النصوص معا النزاع وتعيد توزيع جزء من التوازن الأطلسي. ويصبح نظام » فرساي » بعد ذلك الإطار الرمزي لتحول أوسع: تكرس أوروبا الملكية السابقة، أحيانا ضد اهتمامها المباشر، دخول سلطة جديدة إلى النظام الدولي.

« فيرساي » و »الولايات المتحدة » رمز أكثر من عنوان

قوة (فيرساي) تكمن أولاً في هذا الغموض. ولا يمكن للقلعة أن تطالب بالولادة الدبلوماسية للولايات المتحدة وحدها. غير أنه يستطيع المطالبة بالقرب السياسي في هذا الوقت. قدمت محكمة لويس السادس عشر للمتمردين الأمريكيين مساعدة مالية وبحرية وعسكرية ودبلوماسية حاسمة. ورحبت بمبعوثهم. اعترفت بقضيتهم قبل رفض (لندن). وقد أشركت فرنسا في حرب باهظة التكلفة ولكنها حاسمة من أجل نتائج الصراع.

(بنجامين فرانكلين) و(جون آدمز) و(جون جاي) يتفاوضون مع البريطانيين في (باريس) بعيداً عن احتفالية معرض (غلاسيس) هدفهم واضح وهم يريدون الاعتراف بالاستقلال والحدود المواتية وحقوق الصيد. كما يريدون الحفاظ على حرية عمل الولايات المتحدة الجديدة ضد حلفائهم الأوروبيين. وهكذا تولد الدبلوماسية الأمريكية في خليط من الجرأة والحصافة وعدم الثقة. باريس تقدم مكان التوقيع وتوفر شركة فرساي البيئة السياسية التي تجعل التوقيع ممكنا.

ترمز القلعة إلى القوة الفرنسية عندما تختار هذه القوة إضعاف منافسها البريطاني منذ حرب السبع سنوات، فرنسا تسعى للانتقام. ثورة المستعمرات الأمريكية أعطته فرصة استراتيجية إن مساعدة الاستقلال الأمريكي ليست مجرد لفتة مثالية. وهو يستجيب للمصالح الجغرافية السياسية. وهو يسمح لباريس بالتحدي للهيمنة البحرية والتجارية البريطانية. كما أنها تعطي الملكية الفرنسية صورة لحماية الحريات، على الرغم من تناقضاتها الداخلية.

وبالنسبة للولايات المتحدة، لا تزال هذه الذكرى تهيكل. وتشير إلى أن الاستقلال لم يُنتصر في يورك تاون أو ساراتوغا أو التجمعات الاستعمارية فحسب. كما تم الحصول عليها من خلال الشبكات الدبلوماسية، والائتمانات، والأساطيل والتحالفات. (فيرساي) يجسد هذا البعد الدولي للثورة الأمريكية وُلدت الجمهورية الشابة في حرب، ولكن أيضاً في السالونات الأوروبية والوزارات والفرالات.

معاهدة باريس، القلب القانوني للاستقلال

وتشكل معاهدة باريس المؤرخة 3 أيلول/سبتمبر 1783 القلب القانوني لهذا التسلسل. وتعترف بريطانيا بأن الولايات المتحدة دول حرة ذات سيادة ومستقلة. إن للصيغة نطاق هائل. ويحول هذا التمرد إلى مسألة من مسائل القانون الدولي. وهو يضع حدا للوضع الاستعماري للمستعمرات الثلاث عشرة السابقة. وهو يمهد الطريق للتصديق على إقامة علاقة دبلوماسية عادية بين لندن وواشنطن.

الموقع الدقيق للتوقيع مهم وتم التوقيع على المعاهدة بين الأمريكيين والبريطانيين في فندق يورك الواقع في شارع جاكوب الحالي في باريس. الموقعين الأمريكيين هم جون آدمز وبنجامين فرانكلين وجون جاي على الجانب البريطاني، (ديفيد هارتلي) وقع على النص وهذا الإطار الرصين يتناقض مع الصورة الهائلة للفيرساي. وتشير إلى أن التأرجحات التاريخية الكبيرة كثيراً ما تلعب في أماكن ضيقة، بعيداً عن أشهر المشهد.

ولكن الحدث لا يقتصر على طاولة باريسية. وفي اليوم نفسه، أبرمت بريطانيا معاهدات منفصلة مع إسبانيا وفرنسا في فرساي. وهذه النصوص هي نتيجة حرب أوروبية وإمبريالية. وهي تتناول المسائل الإقليمية والاستعمارية والبحرية. وهي تؤكد أن حرب الاستقلال الأمريكية كانت أيضا حربا عالمية، شنت في عدة بحار وقارات.

هنا يستعيد (فيرساي) أهميته وتشير القلعة إلى أن الولايات المتحدة لا تظهر في فراغ دبلوماسي. إن استقلالها جزء من مواجهة عالمية بين الإمبراطوريات. النصر الأمريكي يصبح ممكنا لأن لندن يجب أن تواجه تحالفا أوسع. وتضطلع كل من إسبانيا وفرنسا والولايات المتحدة بدور متميز. إن جبهة أمريكا الشمالية عنصر واحد فقط من عناصر المواجهة الأوسع نطاقا.

التحالف الفرنسي والمحرك العسكري والدبلوماسي

وقد سبق التحالف الفرنسي – الأمريكي الذي عقد في عام 1778 السلام في عام 1783. إنه أحد مفاتيح النجاح الأمريكي. بعد انتصار ساراتوغا الأمريكي، وافقت باريس على عبور عتبة. وتعترف فرنسا بالولايات المتحدة وتختتم معاهدات الصداقة والتجارة والتحالف معها. هذا القرار يضع الملكية الفرنسية في حرب مفتوحة مع بريطانيا. وهو يغير طبيعة الصراع. المتمردون لم يعودوا وحدهم. لديهم حليف أوروبي كبير.

شوهد الدور الفرنسي في يوركتاون في عام 1781. حاصرت قوات جورج واشنطن الأمريكية وقوات روشامبو الفرنسية جيش كورنواليس البريطاني. الأسطول الفرنسي، الذي قاده الأدميرال دي غراسي، منع الانقاذ البريطاني عن طريق البحر. هذه الأرض والجمعية البحرية أدت إلى الإستسلام البريطاني. وهو يمهد الطريق لمفاوضات السلام. وبدون هذا التدخل، ستكون النتيجة أبطأ، وأكثر غموضا، وربما أقل مؤاتاة للأمريكيين.

(فيرساي) يمثل هذا الخيار الفرنسي الاستراتيجي إنه مكان السلطة الذي يقرر التحالف، ويمول الجهد، ويحشد القوات البحرية ويدعم المفاوضات. وهكذا فإن القلعة تجسد واقعا سياسيا: فقد تم بناء الاستقلال الأمريكي بدعم من نظام حكمي مطلق. وقد أضفى هذا التناقض تعليقات كثيرة. إنها لا تزيل أي شيء من قوة الرابطة بل إنه يبين أن الدبلوماسية كثيرا ما تنطوي على مصالح أكثر تعقيدا من القيم التي تظهر.

وتكلف المعونة الفرنسية أيضا. يُزيد من تمويل المملكة وأسهمت في أزمة الميزانية التي سبقت الثورة الفرنسية. المفارقة مشهورة وبمساعدة الاستقلال الأمريكي، يدعم الملك الفرنسي قضية جمهورية في الخارج ويضعف توازنه الداخلي. ثم أصبح فيرساي مكان مزدوج في التاريخ الأمريكي والفرنسي. وهو يرمز إلى القوة التي تدعم الولايات المتحدة، ولكنه أيضا عالم سياسي سينهار قريبا.

مرآة أمريكية في معرض الثلج

تعود (فيرساي) إلى التاريخ الأمريكي من خلال معاهدة أخرى عام 1919 وهذه المرة، لم تعد الولايات المتحدة قوة شابة يعترف بها الأوروبيون. أصبحوا لاعباً مركزياً في مخرج الحرب ويصل الرئيس ودرو ويلسون إلى فرنسا مع الطموح إلى إعادة بناء النظام الدولي. وتقترح نقاطها الأربعة عشر الشفافية الدبلوماسية، وحرية البحار، وتخفيض الأسلحة، وحق الشعوب في تقرير المصير، وعصبة الأمم.

إن التوقيع على معاهدة فرساي في ٢٨ حزيران/يونيه ١٩١٩ في معرض غلاسيس لا يتعلق مباشرة بمولد الولايات المتحدة. ومع ذلك، فإنه يسجل مرحلة أخرى في التقرير الأمريكي إلى فيرساي. وتصبح القلعة المكان الذي تحاول فيه واشنطن تحويل قوتها العسكرية والاقتصادية إلى مشروع سياسي عالمي. ويلسون يريد أن يضع الولايات المتحدة في مركز السلام الذي ينظمه القانون. وهي تجتمع بأوروبا مستنفدة، ولكنها تهتم أيضا بالأمن والجبر والانتقام.

والباقي أكثر تناقضا. ورفض مجلس الشيوخ الأمريكي التصديق على معاهدة فرساي. والولايات المتحدة ليست جزءا من عصبة الأمم. ويكشف هذا الرفض عن توتر دائم في السياسة الأمريكية. ويمكن للبلد أن يؤثر على النظام العالمي، لكنه يتردد في متابعة الأمر مع المؤسسات الدائمة. ثم تصبح (فيرساي) المكان المناسب للتعيين وتؤكد أمريكا طموحها الدولي، ثم تنسحب جزئيا من الخطة التي ساعدت على تصميمها.

وهذا التسلسل يعزز أهمية القلعة في الذاكرة الأمريكية. وفي عام 1783، تم الاعتراف بالولايات المتحدة في ترتيب تسيطر عليه أوروبا. في عام 1919، زعموا إعادة تنظيم هذا النظام. بين هذين التاريخين، (فيرساي) تعمل كمرآة. وهو يبين الانتقال من جمهورية هشة إلى قوة عالمية. ويكشف أيضا عن حدود هذه القوة، لا سيما عندما يتعلق الأمر بالسياسة المحلية الأمريكية.

روكفلرز، رعاة فرساي هش

ولا تقتصر الصلة بين فرساي والولايات المتحدة على المعاهدات. وهو يشمل أيضاً الأموال الخاصة والخيرية والتراث. وفي القرن العشرين، قام جون د. روكفلر الابن بدور رئيسي في استعادة القلعة. ابن مؤسس الزيت الموحد وريث ثروة صناعية هائلة أصبح أحد الرعاة الأمريكيين العظماء في أوروبا ويوضح تدخله في فرساي شكلا آخر من أشكال السلطة الأمريكية: لم تعد السلطة العسكرية أو الدبلوماسية، بل القدرة الخاصة على تمويل حفظ تراث أجنبي.

وبعد الحرب العالمية الأولى، يجب على فرنسا أن تعيد بناء المناطق المدمرة، وأن تساعد الضحايا، وتدعم الأرامل والأيتام والمحاربين القدماء. إن الآثار التاريخية ليست دائما في طليعة حالات الطوارئ. ويعاني فرساي وفونتينيبلاو وكاتدرالية ريمز من تدهور كبير. وتحتاج الرووف والزينة وطابق الطوابق والتماثيل والهياكل إلى عمل مكلف. تفتقر الدولة الفرنسية إلى الموارد. يبدو أن الرعاة الأمريكيين شركاء قيّمين.

جون د. روكفيلر الابن زار فيرساي في عام 1923 مع زوجته آبي يكتشف منطقة في حالة سيئة وفي السنة التالية، قدم مساعدة مالية كبيرة إلى الحكومة الفرنسية. وتسهم هباته في استعادة فرساي وفونتينيبلاو وريمس. اللفتة تتجاوز مجرد السخاء لقد قام بتسجيل ثروة أمريكية كبيرة في دبلوماسية ثقافية وأشار إلى أن الولايات المتحدة، التي أصبحت قوة اقتصادية كبرى، يمكنها الآن أن تشارك في حماية الرموز الأوروبية.

هذه الأعمال الخيرية ليست بلا غموض. وهو يجمع بين البؤرة والنفوذ والجبر المعنوي. الـ(روكفيلرز) يسعون لإعطاء صورة مدنية لثروة ولدت من الرأسمالية النفطية. وهي تمول الجامعات والمتاحف والمتنزهات والمؤسسات الطبية وبرامج التراث. في فرنسا، يرتبط اسمهم بالآثار التي تجسد التاريخ الوطني. وهكذا أصبح فرساي مكاناً تلتقي فيه الثروة الخاصة الأمريكية بالذاكرة العامة الفرنسية.

دبلوماسية ثقافية قبل الساعة

ويعلن تدخل روكفلر ممارسة تسمى فيما بعد الدبلوماسية الثقافية. وهي لا تمر بالمعاهدات، بل من خلال عمليات الإصلاح، والمؤسسات، والمعارض، والمبادلات الأكاديمية، والمجتمعات الصديقة. وهو يقيم علاقة دائمة بين النخب والمؤسسات والرأي العام. وفي فيرسايس، تعمل هذه الدبلوماسية بالحجارة، والحدائق، والحدود، والجلد، والمغالي. إنه يعطي رؤية ملموسة للصداقة الفرنسية الأمريكية.

الرعاية الأمريكية لها أيضاً أثر سردي وهو يسمح للولايات المتحدة بتقديم نفسها كوارث وحامية لحضارة غربية مشتركة. بعد عام 1918، نمت هذه الفكرة. أوروبا تضعف أمريكا تبدو أكثر ثراء، أصغر سنا، أكثر قدرة على تمويل المستقبل. بإنقاذ جزء من (فيرساي)، لم يستعيد (روكفيلرز) قلعة. إنهم يطالبون بمكان أمريكي في حفظ التاريخ الأوروبي.

وتتواصل هذه العلاقة مع مبادرات الصداقة الفرنسية – الأمريكية في الميدان. وتقيم الرابطات والمانحون والمؤسسات رابطة عبر المحيط الأطلسي مع شركة فرساي. وتصبح القلعة مكاناً يجد فيه الرؤساء الأمريكيون والدبلوماسيون والرعاة والزوار عدة طبقات من تاريخهم. وهي تشير إلى تحالف عام 1778، وسلم عام 1783، ومؤتمر عام 1919، وخيرية القرن العشرين.

غير أنه ينبغي تجنب القراءة بطريقة سلسة للغاية. ولا تحل الرعاية محل المسؤوليات العامة. لم يحول (فيرساي) إلى نصب تذكاري أمريكي. بل إنه يركز على الترابط. وتحتفظ فرنسا بالموقع والمدير والمترجم الشفوي. أموال خاصة أمريكية ساعدت على إنقاذه في وقت حرج. يكشف هذا التعاون التراثي عن كثافة العلاقة التي غالبًا ما تخلط بين الإعجاب والاهتمام والتنافس والامتنان.

لماذا لا يزال هذا المكان يتحدث في واشنطن

ولا تزال شركة فرساي مهمة للولايات المتحدة لأنها تستوعب ثلاثة أبعاد من تاريخها. الأول هو الاعتراف وعلى الرغم من التوقيع على معاهدة باريس في باريس، فإن شركة فرساي ترمز إلى الإطار الفرنسي والأوروبي الذي يجعل الاستقلال ممكنا. الثاني هو الطموح وفي عام 1919 نفذ ويلسون مشروعا للنظام العالمي، على الرغم من أن الولايات المتحدة رفضت بعد ذلك أن تتحمل تماما القيود. الثالث هو الإسقاط الثقافي مع آل (روكفيلرز)، تُموّل أمريكا استعادة نصب تذكاري يعود إلى التاريخ الفرنسي، ولكن أيضاً إلى الخيال الدبلوماسي الغربي.

وتتحدث القلعة أيضا في واشنطن لأنها تشير إلى الحقيقة المنسية في كثير من الأحيان. وُلدت الولايات المتحدة ضد الإمبراطورية البريطانية، ولكن بدعم من ملك فرنسي. وتحتفل روايتها الوطنية بالاستقلال والحرية والتمزق الاستعماري. ومع ذلك، فإن تاريخهم الدبلوماسي يظهر اعتمادا أوليا على الحلفاء الأجانب. (فيرساي) يضع هذا الاعتماد على المسرح. ويتذكر أنه حتى الأمة التي تأسست على الاستقلال كانت بحاجة إلى الاعتراف والائتمان والدعم البحري.

هذه الذكرى لها فائدة معاصرة. في كل مرة يأتي رئيس أمريكي إلى فرنسا، عندما يحشد عشاء الولاية أو المراسم فرساي، المكان ينشط جرام قديم. إنه يتحدث عن العظمة والعهود والقوة والاستمرارية. إنها تسمح للقادة الفرنسيين بالتذكير بأن العلاقة الفرنسية الأمريكية لم تبدأ بحلف الناتو، ولا بالحرب العالمية الثانية، بل بحرب الاستقلال. وهو يسمح للأمريكيين بقياس أن ولادتهم الدولية لعبت أيضا باللغة الفرنسية في دوائر الدبلوماسية الأوروبية السابقة.

ومن ثم لا تزال شركة » فرساي » (Versailles) مكاناً أمريكياً عن طريق الصمود وليس عن طريق الملكية التاريخية. إنها ليست المهد القانوني للولايات المتحدة إنها إحدى مجموعات دخولهم إلى العالم وتكمن قيمته في هذا التداخل بين الحقائق الدقيقة والذاكرة السياسية. وتمنح معاهدة باريس شهادة ميلاد دبلوماسي. وتكمل معاهدات فرساي السلام الإمبريالي. ويلسون يخطط لأمر جديد (روكفيلر) يترك البصمة لثروة أصبحت أداة ذات مكانة ثقافية وهذا التكديس هو الذي يعطي القلعة قوة خاصة في المخيلة الأمريكية، كلما سعت الدبلوماسية إلى تهيئة بيئة قادرة على التحدث إلى الماضي وإلى الحاضر.