عين سعيد: يبطل الجيش اللبناني كلمة الدراجة

In Ain Saadé, the Lebanese Army communiqué significantly changes the reading of a file that has become explosive far beyond the strike itself. وأعلنت قيادة الجيش أن الرجل الذي رآه يغادر المبنى بدراجة نارية وقت الغارة الإسرائيلية لم يكن هارباً مرتبطاً بنشاط سري، بل مسلماً كان قد سلم الطب في الأشهر الأخيرة إلى سكان إحدى الشققق في المبنى. وفي النص نفسه، أصرت المؤسسة العسكرية على مواصلة التحقيق من أجل توضيح ظروف الهجوم، ودعت في الوقت نفسه إلى عدم إثارة المضاربة بشأن المسائل الأمنية الحساسة. وهذا التطور مهم لأنه لا يصحح التفاصيل فحسب. It aims to break a suspicious mechanism that since the strike threatened to turn a military file into an internal fracture.

قضية (آين سادي) لم تكن أبداً مجرد حلقة أمنية ومنذ البداية، اتخذ بعدا سياسيا وجماعيا خاصا. The town, in Metn, does not belong to the usual fan of areas directly assimilated to a military scene. وقد أدى الهجوم الإسرائيلي على شقة في المنطقة على الفور إلى موجة من الصدمة، وكل ذلك، كما قتل ثلاثة أشخاص، وأطعمت هوية الشخص الذي على الدراجة سلسلة من الافتراضات. In a war-torn country, misinformation is fast. الرجل الذي يبتعد عن مبنى مستهدف على الفور يصبح في أكثر الحسابات العصبية دليل متحرك وهذا هو بالضبط ما يحاول البيان العسكري تفكيكه اليوم.

نشرة صحفية تلغي الطرد

صياغة قيادة الجيش واضحة. After investigation and security follow-up, the person who left the building by motorcycle and then disappeared was identified as a delivery person. The army states that in recent months it had delivered medicine to residents of one of the apartments. هذا ليس شاذاً وهو يهدف إلى الرد مباشرة على أكثر الإشاعات إثارة في الساعات القليلة الماضية: إشاعة الرجل الذي فر من المبنى لأنه يُزعم أنه مرتبط بوجود أو نشاط تستهدفه إسرائيل. كما قدمت شركة MTV تقريراً قبل ذلك بوقت قصير عن عدم وجود أي أساس للمعلومات التي تدور حول إلقاء القبض على هذا المشتبه فيه، وعن استمرار التحقيق. وهكذا يغلق البيان العسكري، مؤقتا على الأقل، هذا التسلسل المضارب.

ويأتي هذا الإيضاح بعد صدور بلاغ أول هام بالفعل. The army reported that an apartment of Ain Saadé had been targeted on 5 April at about 9 p.m. by two GBU-39 bombs that could be fired from a warplane or a warship. وقد أجرت فرقها المتخصصة دراسة استقصائية ميدانية، خلصت إلى أن الصاروخين قد عبرا السطح والطابق الرابع قبل أن ينفجر في الطابق الثالث، وهو الهدف. The institution also claimed that the first investigations had not revealed the presence of new tenants in the building. ويحاول الجيش، من خلال الجمع بين هذين البيانين، بناء خط متماسك: لا دليل على وجود راكبين مشبوهين جدد، ولا تأكيد على مسار تحت الأرض، والآن إعادة تأهيل راكب الدراجات كمجرد تسليم للأدوية.

والوزن السياسي لهذا التسلسل كبير. ولأن فكرة إنشاء مبنى سكني في منطقة مثل عين سعدي، في سياق ضربات إسرائيلية موسعة، كانت يمكن أن تكون بمثابة مرساة لاستهداف عسكري، قد تسببت فورا في تشريد الخوف. It has reportedly reinforced suspicions between neighbours, internally displaced persons and residents, between so-called safe areas and areas perceived as potentially infiltrated. ولا يسعى الجيش، بدعوته الصريحة بعدم إطلاق المضاربة، إلى الحفاظ على سرية التحقيق فحسب. ويحاول أيضا منع قضية أمنية من التحول إلى نزاع سردي داخلي.

ضربة على الفور كسرت السرد

ومنذ البداية، عثر على الهجوم على عين سعيد عند عبور عدة نسخ متنافسة. وأفادت الشركة، استناداً إلى معلومات أولية، بأنه لم يتم اكتشاف أي مقيمين جدد في المبنى المعني. At the same time, locally relayed elements maintained the idea of a suspected motorcycle leak. هذه المعارضة بين التحقيق التقني ومخيلة الهارب خلقت بسرعة مناخا ضارا في لبنان اليوم، مثل هذه الإشاعة ليست محايدة أبدا. وهو يستجيب للمخاوف القديمة، بما في ذلك مخاوف الحرب التي تقع في المباني المدنية خارج المناطق الأمامية الأكثر توقعا.

وهكذا فإن البيان الذي أصدره الجيش يوم الثلاثاء هذا يعتبر عملا من أعمال الاستيلاء. انه لا يقول انه لا يزال يعرف لماذا ضربت اسرائيل هذه الشقة. إنه لا يغلق الملف على أسسه الموضوعية He says something else: one of the most commented elements of the case, namely motorcycle departure, should no longer be used as implicit evidence of guilt or involvement. وهذا تمييز أساسي. وفي الأزمات الأمنية، يكون الإغراء قويا لتحويل السلوك المشترك إلى دليل مطلق. ويشير الجيش هنا إلى أن الدراجة النارية أو المغادرة المتسرعة أو الاختفاء المؤقت لا يكفي لبناء قصة موثوقة.

وهذا التحذير هو أكثر ضرورة لأن الهجوم قد تسبب بالفعل في صدمة قوية. وفقاً لـ (إل بي سي) الإضراب قتل ثلاثة أشخاص وأشارت وسائط الإعلام الإقليمية أيضا إلى أن الضحايا من بينهم مسؤول محلي في الجيش اللبناني وزوجته، مما يزيد من العبء السياسي للحدث. وحتى من دون الدخول في جميع الهويات، فإن كون أحد الأحياء السكنية والنائية اجتماعياً يتأثر بخطوط المواجهة التقليدية يكفي لتأجيج تفسيرات أوسع بكثير من مجرد الحقيقة العسكرية. هذا هو السبب في أن خطاب الجيش هنا يحسب أكثر من تصحيح تقني. إنها تحاول منع الاستقطاب

ما يقوله الجيش وما لا يقوله بعد

غير أنه ينبغي قراءة البيان الصحفي بدقة. The army does not say that it has clarified the exact reasons for Israeli targeting. وتقول إنها تواصل التحقيقات لتوضيح ظروف الهجوم. وبعبارة أخرى، فإن إعادة تأهيل الراكب ليست تفسيرا كاملا للضربة. وهذه نقطة هامة، لأن الإغراء المعاكس سيكون الآن هو اعتبار أن أي غموض قد رُفع. هذه ليست القضية The military institution spreads a fantasy track that has become dominant in public space, but it does not yet provide the key to Israeli choice.

وتترك هذه الثغرة مسألة مركزية: على أي أساس ضربت إسرائيل هذه الشقة؟ ولم يكن لدى الجيش اللبناني حتى الآن أي تبرير تشغيلي إسرائيلي. وتتصل نتائجه بأسلوب الطباعة، ونقطة التأثير، وعدم وجود مستأجرين جدد محددين، وبهوية الشخص المسلّم. الباقي مازال جزءاً من التحقيق هذا هو المكان الذي يأخذ فيه البيان الصحفي نبرة سياسية تقريبا. وفي جوهره، قال إنه يرى: لا تملأ مناطق الظل بنفسك، لأنه في هذه الفراغات بالذات تنشأ التوترات الداخلية.

وهذا الموقف يتناقض مع سرعة تعميم الافتراضات غير المتحققة لمدة يومين. وهو يعكس أيضا مشكلة أعمق في لبنان المعاصر: فكثيرا ما يشغل الحيز بين الحقيقة الأولية والتفسير الرسمي سرود متنافسة، وقنوات حامل الحقيبة، وأحزاب، ورحلات عسكرية، أو وسائط إعلام تسعى إلى ملء الشك حتى قبل أن يتمخض التحقيق عن نتائجه. وفي سياق الحرب، تصبح هذه الظاهرة أكثر خطورة. ويمكن توجيه تهمة سياسية غير متناسبة إلى التركة البسيطة للمبنى. الجيش اختار أن يقطع هذا الإنجراف قبل أن يزيد من تسميم الملف

Ain Saadé, or the fear of war changing geography

وإحدى الينابيع العميقة للقضية جغرافية. Ain Saadé does not belong, in the common perception, to the same mental space as the villages of the South, the border approaches or the bastions directly associated with the military confrontation. وعندما يضرب الإضراب مبنى في المتر، فإنه يسبب صدمة خاصة: فهو يعطي شعورا بأن الحرب يمكن أن تندلع في أماكن أخرى، في المناطق التي شهدتها حتى الآن على الجبهة. هذا هو الغموض أن إشاعة الدراجة قد تدهورت. وارتأى أنه من الممكن أن يكون مبنى عادي قد وضع هدفاً غير معلن عنه.

ومن ثم فإن البيان العسكري يحاول أيضا حماية بعض التماسك المدني. بدعوى أن سائق الدراجة كان مسلم مخدرات الجيش لم يعيد الهوية فحسب انها تكسر آلية الانتداب It prevents ordinary delivery work from being reinterpreted as a trace of illegality. في لبنان اليوم هذا التمييز حيوي فمع انتشار الحرب، يصبح المجتمع أكثر حساسية للخوف من التسلل، والاشتباه في الوافدين الجدد، والاغراء في الحكم قبل أن يعرف.

هذا الخطر ليس نظرياً وفي الأيام الأخيرة، أظهرت عدة ردود فعل سياسية ومحلية مدى سرعة ترجمة الإضراب في منطقة مدنية إلى مناقشة بشأن المشردين أو الاستقبال أو المستأجرين الجدد أو الوجود المزعوم لأهداف في المباني السكنية. ويتدخل الجيش، بدعوته الصريحة إلى الامتناع عن المضاربة، في وقت لم يعد فيه الأمن مجرد مسألة من مسائل التحقيق في المقذوفات، وإنما أيضا من أجل إدارة النسيج الاجتماعي.