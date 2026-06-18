غادي ايزنكوت، الجنرال الآخر لإسرائيل الذي يحلم بأن يصبح رئيسا للوزراء

وعاد غادي ايزنكوت إلى مركز اللعبة الإسرائيلية حيث يبدو بنجامين نيتانياهو ضعيفا بسبب تسلسل دبلوماسي وحشي. ويبدو أن رئيس الأركان السابق لجيش الدفاع الإسرائيلي، وهو شخصية أمنية بدلا من أن يكون من قبيلة الحزب، هو واحد من القادة القلائل الذين يستطيعون التحدث إلى مجتمع إسرائيلي تضرر من الحرب دون اعتماد لغة أكثر الوزراء تطرفا. وقد عززت اتفاقات إسلام أباد، المبرمة بين واشنطن وطهران والتي تعتبرها إسرائيل هزيمة دبلوماسية كبرى، هذا الزخم. وأظهروا أن التفوق العسكري لا يضمن دائما النصر السياسي. في هذا الفراغ، (إيزنكوت) يحاول دمج بديل: وهو التزام راسخ بالأمن، معادية للأوهام الاستراتيجية، ولكنه متشوق لاستعادة سلسلة من القرارات أكثر عقلانية.

خطاب عام

غادي ايزنكوت ليس جديدا. ويرتبط اسمه بأربعة عقود من الحياة الوظيفية العسكرية، وحرب حزب الله، والمواجهة غير المباشرة مع إيران، والتحديث المذهبي للجيش الإسرائيلي. قاد لواء الجولاني، المنطقة الشمالية، ثم جيش الدفاع الإسرائيلي بأكمله بين عامي 2015 و 2019. في بلد لا يزال فيه الأمن هو اللغة السياسية الرئيسية، يمنحه هذا المسار شرعية لا يستطيع سوى عدد قليل من المدنيين المطالبة بها.

وهذه الشرعية ليست مؤسسية فحسب. ويعرف إيزنكوت الجبهات التي تهوس اليوم إسرائيل: لبنان، سوريا، غزة، إيران، الضفة الغربية. إنه ليس معتدلاً بالمعنى الأوروبي ودافع عن استخدام القوة، ووضع مذاهب للضغط، ونفذ عمليات وقائية ضد عمليات النقل الإقليمية في طهران. ولذلك فإن فرقه مع نتنياهو ليس في سلام مفترض. بل إنه يتعلق بالأسلوب والعلاقة بين الأهداف العسكرية والنتائج السياسية.

وهذه الصورة هي بالتحديد التي يمكن أن تجعلها جديرة بالثناء في مجتمع إسرائيلي يزداد أمنا. منذ هجمات 7 أكتوبر 2023 والحرب الطويلة التي تلت ذلك، لم يعد جزء كبير من الجمهور يرغب في سماع الخطابات المجردة حول ضبط النفس. وهي تدعو إلى توفير الضمانات، والانتصارات، والحدود الخاضعة للمراقبة، وتحييد التهديدات. (إيزنكوت) لا يطعن في هذه الحاجة للأمن. وطعن في الفكرة القائلة بأن الحرب الدائمة، غير محددة ودون مخرج دبلوماسي، يمكن أن تلبي تلك الحاجة.

هذا الفارق يميزه عن المعارضين الكلاسيكيين لـ نتنياهو يير لابيد يتحدث في المركز الليبرالي (بيني جانتز) تجسد شخصية عسكرية أخرى، لكن صورتها قد أضعفت عندما ظهرت الفحوصات نافتالي بينيت يحاول العودة إلى خط قومي عملي ايزنكوت، من ناحية أخرى، تقدم مع صورة أكثر استراحة. إنه لا يعد بحلم إسرائيلي جديد وهو يبشر بإدارة أكثر جدية، واستراتيجية أقصر، وحرب أقل مسرحية، وقرار عام أقل عرضة لمصالح التحالف.

السيرة الذاتية التي تتحدث إلى عدة إسرائيليين

وُلد غادي ايزنكوت في تيبريا في عام 1960 ونشأ في إيلات، وهي أسرة يهودية من أصل مغربي. وتُعد هذه المسارات في السياسة الإسرائيلية. لا تزال البلاد تعبرها خطوط اجتماعية وثقافية قوية بين النخب الأشكنازية والسكان المزراحيين والدينيين والعلمانيين وسكان المدن الكبيرة والأطراف. وقد تمكن نتنياهو منذ وقت طويل من التحدث عن المناطق الاجتماعية والرمزية في البلد. يمكن لأيزنكوت الطعن في هذا الرأي دون الظهور كممثل طبيعي لمؤسسة العمل السابقة.

ارتفاعه العسكري يضيف إلى هذه القوة الاجتماعية. إنها ليست نتيجة سلالة سياسية. وقد بُنيت في الجيش، وفقاً لوصف الجدارة الذي يفهمه العديد من الإسرائيليين. لا يزال الجيش أحد آخر الأماكن التي تحتفظ فيها فكرة المصير المشترك بالقوة، على الرغم من الانقسامات حول تجنيد الأرثوذكس المتطرفين والمستوطنين والمحكمة العليا ومكانة الدين في الدولة.

هذه السيرة الذاتية يمكنها أن تجعله مرشحاً متقاطعاً. يمكنه التحدث إلى عائلات الجنود، والناخبين الوسطيين، والناخبين اليمينيين السابقين الذين سئموا من نتنياهو، والدوائر الأمنية القلقة من المغامرة وجزء من المزراحيين الذين لا يعترفون بأنفسهم في اليسار التاريخي. هذه الإمكانية لا تضمن النصر. يشرح لماذا تولي استطلاعات الرأي اهتمامًا متزايدًا له.

كما تحول تاريخه الشخصي إلى مأساة وطنية. وقد قُتل في كانون الأول/ديسمبر 2023 ابنه غال ميير إيزنكوت، وهو متحفظ تم حشده في غزة. كما توفي أفراد الأسرة أثناء الحرب. هذا الألم جزء من حداد إسرائيل الجماعي. مما يجعل من الصعب على خصومه تصويره على أنه مدير مستقل للسعر البشري للعمليات. وعندما يتحدث عن الاستراتيجية، فإنه يفعل ذلك بوصفه قائدا عسكريا سابقا، ولكن أيضا كوالد مخلص.

هذا البعد لا يحول الجنرال تلقائيًا إلى رجل دولة. غير أنه يعطيه جاذبية سياسية نادرة. في بلد مشبع بالشعارات والغضب والتواصل الفوري، غالبًا ما يظهر آيزنكوت كشخصية أكثر تحفظًا. هذا الاحتياطي يمكن أن يكون قوة. ويمكن أن يكون أيضا نقطة ضعف في الحملة الانتخابية التي تهيمن عليها شخصيات عدوانية.

مفارقة مذهب ايزنكوت

لفهم (إيزنكوت) يجب أن يتجنب المرء الخطأ وهي لا تمثل كسرا بلطف مع الثقافة العسكرية الإسرائيلية. إنها واحدة من أكثر المنتجات نجاحاً وبصفته قائداً للجبهة الشمالية، فقد ارتبط بما يسمى بعقيدة الدهية، التي دمر إلى حد كبير اسم الضواحي الجنوبية في بيروت خلال حرب عام 2006. ويستند هذا المبدأ إلى الفكرة القائلة بأنه يجب على إسرائيل أن ترد على هجوم من طرف فاعل غير حكومي بالقوة غير المتناسبة ضد البنى التحتية التي تدعم ذلك الممثل.

ولا يزال هذا المبدأ مثيراً للجدل. وفي لبنان، يشير إلى تدمير أحياء بأكملها، والعقاب الجماعي، وحُدد التمييز بين الأهداف العسكرية والأهداف المدنية. في إسرائيل، يقدمه المدافعون عنه كأداة ردع ضد المنظمات التي تدخل نفسها في المدن والقرى. ولذلك لا يمكن تقديم إيزنكوت كخصوم طبيعي للقوة. لقد ساعد على التفكير في عمل ضخم.

وهذا يفسر أيضاً سبب منافسته مع نتنياهو. جزء من رأي إسرائيل لا يبحث عن زعيم يعذر السلطة. إنها تبحث عن قائد يستخدمه بفعالية. يمكن لأيزنكوت أن يقول إنه يعرف لبنان وحزب الله وإيران. ولعله يذكر أن الردع يتطلب أهدافا واضحة، وليس مجرد صور للدمار. يمكنه أن ينتقد نتنياهو دون أن يتهم بالساذجة.

المفارقة هناك ويمكن لأي شخص أعطى شكلاً مذهبياً للضغوط الإسرائيلية أن يصبح بديلاً لحكومة تعتبرها أسيرة جداً لتطرفها. ولا يشكك إيزنكوت بالضرورة في أسس الأمن الإسرائيلي. وقد يشكك في تنفيذها السياسي. وقال إنه يرى أن الحرب يجب أن تُشن بنتيجة نهائية وقابلة للقياس، وبالتنسيق والاتساق على الصعيد الدولي بين الوسائل العسكرية والدبلوماسية.

هذا الموقع يبعدها عن اليمين. ويتكلم إيتامار بن غفير وبزاليل سموتريتش من حيث السيطرة والضم والضغط غير المحدود ورفض الإكراه الخارجي. يتحدث آيزنكوت أكثر من حيث المصلحة الوطنية وتوازن القوى وصنع القرار المنظم. وقد يبدو الفرق صغيرا من بيروت أو غزة. غير أن هذه السياسة هامة في السياسة الإسرائيلية الحالية.

نتنياهو، الحرب الطويلة وبلى السلطة

(بينجامين نتنياهو) ما زال أكثر السياسيّين رعباً في إسرائيل. وقد نجا من الإعلان عن الهزيمة والمحاكمات وتفكك التحالفات والأزمات الدبلوماسية والاحتجاجات الواسعة النطاق. إن قبضته على الحق، وشعوره بالائتلاف، وقدرته على تحويل كل هجوم إلى دليل على الاضطهاد ما زالا استثنائيين. غير أن اتفاقات إسلام أباد أثارت نقطة محورية في قصته: فكرة أنه سيكون الوحيد القادر على احتواء إيران وإملاء شروط الأمن الإقليمي.

التسلسل حاد بالنسبة له وبعد أشهر من العمليات في غزة ولبنان وسوريا وإيران، يمكن لإسرائيل أن تطالب بالنجاحات العسكرية. تم تدمير البنية التحتية للعدو واستهدف مسؤولو الحركات المسلحة. وقد أظهر الجيش قدرة واسعة جدا على العمل. ولكن النتيجة السياسية تبدو أقل مواتاة. وتحتفظ حماس بوجودها. هيزبولا لم يختفي وتوقع إيران مع واشنطن نصا يحفظ جزءا من هامشها. إن لبنان جزء من منطق ضمان دولي يقلل من حرية العمل الإسرائيلية.

بالنسبة لنتنياهو، هذا التناقض خطير. لقد وعد بتحويل الشرق الأوسط بالقوة لكن (واشنطن) حليفها الرئيسي الآن يفرض منطق الخروج والأسوأ من ذلك بالنسبة له، هذا الخروج من خلال اتفاق مع طهران. في إسرائيل، لذلك، يمكن لمنافسي رئيس الوزراء أن يدعي أنه حصل على الحرب دون الفوز. ويستجيب مؤيدوه بأنه تجنب التهديدات الوجودية. وسيعقد جزء من المناقشة الانتخابية في هذه القراءة.

وتظهر الاقتراعات الأخيرة تحالفا هشا ومعارضة قادرة على جمع الأغلبية، حتى وإن ظلت الأرصدة غير مستقرة. نتنياهو يحافظ على أساس متين. لكن الدهون تتقدم جزء من السكان يريد المضي قدما. يريد الآخر أن يستمر الحرب وهذا التناقض يجعل الحالة متفجرة. قد يبدو قائد أكثر اعتدالا ضعيفا. قائد أكثر تطرفاً قد يبدو خطيراً Eisenkot يحاول أن يشغل المساحة بين اثنين.

اتفاقيات إسلام آباد، صدمة لليمين الإسرائيلي

ووردت اتفاقات إسلام أباد في إسرائيل كصدمة استراتيجية. وهي تشير إلى أن واشنطن لا تريد السماح باستمرار الحرب الإقليمية بلا هوادة. وهي تعطي إيران آفاقا لرفع الجزاءات والانتعاش الاقتصادي والاعتراف السياسي. فهي تضع لبنان في إطار يجب فيه ضمان السيادة الإقليمية. وهذا النص، بالنسبة لجزء من الحق الإسرائيلي، يشبه مكافأة مقدمة إلى طهران بعد سنوات من المواجهة.

وهذا الشعور بالهزيمة الدبلوماسية أقوى من أي شيء، إذ يبدو أن النص قد تم التفاوض عليه دون سيطرة إسرائيلية كاملة. وقد يطعن نتنياهو في تفسير بعض الشروط. يمكنه أن يقول إن إسرائيل ستحافظ على حريتها في الرد. ويجوز له أن يرفض الانسحاب من جنوب لبنان إلى أن يتم نزع سلاح حزب الله. ولكن نسبة القوى السياسية قد تغيرت. وقد اختارت الولايات المتحدة جدولا زمنيا وشكلا وتوافقا لا يفي تماما بالأهداف الإسرائيلية.

هذه اللحظه تخدم ايزنكوت. يمكنه التنديد بفشل استراتيجية نتنياهو دون الدفاع عن الاتفاق على هذا النحو. قد يقول أن الخطأ لا يكمن فقط في الامتيازات الأمريكية ولكن في عدم قدرة إسرائيل على ترجمة قوتها إلى نتائج دبلوماسية. يمكنه أن يشرح أن الحكومة الجادة كان يجب أن تنسق أهدافها مع واشنطن، وتضع خطوطًا حمراء واقعية وتتجنب الاعتماد على مزاج البيت الأبيض.

إن النزعة التعسفية هائلة، لأنها لا تأتي من السلام. إنها تأتي من رجل يعرف القيود التشغيلية. يمكن لأيزنكوت أن يلوم نتنياهو على الخلط بين العمل العسكري والاستراتيجية. يمكنه القول إن تكاثر الجبهات قد أنتج وهمًا بالقوة، ولكن أيضًا إرهاقًا عسكريًا وضغطًا دوليًا واعتمادًا متزايدًا على الولايات المتحدة. وبعد ذلك تصبح اتفاقات إسلام أباد مؤشرا على وجود عيب تجريبي.

مجتمع أكثر قسوة، ولكن ليس بالضرورة أكثر إخلاصا لنتنياهو

وقد تضرر السكان الإسرائيليون منذ عام 2023. ويمكن النظر إلى هذا التطور دعما لاستجابات عسكرية أوسع نطاقا، وعدم الثقة في الحلول التوفيقية، وزيادة الخطابات الأمنية المطلقة، وزيادة التسامح مع العمليات المدمرة. الصدمة في السابع من أكتوبر أزعجت المعالم. لم يعد العديد من الإسرائيليين يؤمنون بالترتيبات الهشة مع الأعداء الذين يعدون بزوالهم.

ولا يعني هذا التصعيد تقديم الدعم التلقائي إلى نتنياهو. على العكس من ذلك، يمكن أن يتحول ضده. ويلومه جزء من الرأي على تركه البلد المستضعف قبل عام 2023. وانتقاد آخر له لعدم تحقيق انتصار واضح بعد ذلك. ونددت عائلات الرهائن بعدم إعطاء الأولوية لأحبائهم. وانتقد المسؤولون العسكريون عدم وجود استراتيجية خروج. الناخبون اليمينيون يؤمنون بأنه يعطي الكثير للضغط الأمريكي. يعتقد ناخبو القديسين أنه يعطي الكثير لبن غفير وسموثر.

(إيزنكوت) يمكنه الاستفادة من هذه المجموعة يتحدث إلى مجتمع يريد الحزمة، ولكن يشك في كفاءة الحكومة. هو يُمْكِنُ أَنْ يَجْعلَ شكلاً منضبطاً مِنْ الوطنيةِ. إنه لا يعد بسلام فوري وهو لا يطلب من الإسرائيليين التخلي عن خوفهم. يُخبرهم أن الخوف يجب أن يُحكم ولا يُستغل.

ويمكن أن تردد هذه الحجة في صفوف الوسطاء، والأطباء، والأسر العسكرية، والناخبين الذين تظاهروا ضد الإصلاح القضائي قبل الحرب. كما يمكن أن يؤثر على بعض الناخبين اليمينيين الذين لم يعودوا قادرين على تحمل تجاوزات الائتلاف. والسؤال هو ما إذا كان يمكن لهذه الكتلة أن تصبح أغلبية سياسية متماسكة. ويظهر التاريخ الإسرائيلي أن الجنرالات الذين دخلوا السياسة نادرا ما ينجحون بدون آلة حزبية قوية.

ياشار، رهان حكومة بديلة

وبعد مغادرته لتشكيل بيني جانتز والكنيست، بدأ ايزنكوت في بناء مركبته السياسية الخاصة، ياشار، التي يشير اسمها إلى فكرة خط مستقيم أو خط مستقيم. إن اختيار الاسم يوجز الرسالة. ويريد أن يعارض نتنياهو سياسة تعتبر أقل تلاعبا وأقل اعتمادا على المتطرفين وأكثر شرعية في أولوياته.

والتحدي كبير. ولا يمكن قصر بديل عن نتنياهو على شخصيته. ويجب أن يجمع بين الأطراف والناخبين والمصالح المتضاربة. يجب أن تتحدث إلى الوسطيين وشيوخ اليمين والليبراليين والأمن والعلمانيين وعائلات الجنود وبعض المتدينين المعتدلين. ويجب عليها أيضا أن تتعامل مع الأطراف العربية، أو على الأقل مع دورها البرلماني، الذي لا يزال موضوعا متفجرا في السياسة الإسرائيلية.

(بولز) الآن يضع (إيزنكوت) بين المنافسين الجديين في (نيتنياهو)، وأحياناً في صف مع (نافتلي بينيت) في المسابقة لقيادة مخيم (نيتانياهو). هذا لا يجعله مفضلاً إن النظام الإسرائيلي ينتج مفاجآت. يتم تشكيل الائتلافات وتهزم بسرعة وتحتفظ نتنياهو بقدرة استثنائية على نزع الشرعية عن معارضيها وكسر تحالفاتهم. لكن ظهور ايزنكو كخيار للحكومة يغير المعادلة.

فميزتها الرئيسية هي مصداقيتها الأمنية. عائقه الرئيسي هو افتقاره للفوضى الشعبية. نتنياهو يهيمن على المشهد لأنه يستطيع أن يقول قصة بسيطة: هو ضد أعداء إسرائيل، هو ضد النخبة، هو ضد الضغوط الخارجية. Eisenkot يُخبرُ a أكثر austere قصّة: ولا بد للدولة من أن تصبح جدية مرة أخرى، ويجب ألا يكون الجيش فعالا، ويجب أن يكون للحرب غرض. هذه القصة يمكن أن تقنع. غير أنه يتطلب انضباطا سياسيا نادرة.

ما سيتغير ايزنكوت للبنان

ونظرا للبنان، لا ينبغي الخلط بين ظهور إيزنكوت وبين الوعد بالاسترخاء التلقائي. تاريخه العسكري مرتبط ارتباطاً وثيقاً بالجبهة الشمالية انه يعرف حزب الله كتهديد استراتيجي وهي لا تدافع عن الانسحاب غير المشروط أو الاعتراف بالأرصدة التي تفرضها إيران. الحكومة التي يقودها يمكن أن تظل ثابتة، إن لم تكن صعبة، على وجود حزب الله في جنوب لبنان وعلى قدرات الحركة العسكرية.

الفرق يمكن أن يكون في مكان آخر ومن المحتمل أن تولي إيزنكوت مزيدا من الاهتمام للتنسيق مع واشنطن، والشرعية الدولية، والأهداف القابلة للتحقيق. ويمكنها أن تحاول تجنب الضربات المأساوية التي تعزل إسرائيل دون تحقيق مكاسب دائمة. ويمكنها أن تقبل الترتيبات الأمنية إذا أزالت حزب الله بصورة فعالة من الحدود، وأن تعزز دور الجيش اللبناني وأن تكفل المراقبة الدولية الموثوقة.

وهذا لا يعني أنه سيكون لصالح المصالح اللبنانية. سيدافع عن المصالح الإسرائيلية. غير أنها قد ترى أن السيادة اللبنانية التي تسيطر عليها الدولة بشكل أفضل والضمانات الدولية أفضل من الفوضى الدائمة التي تستغلها إيران وحزب الله. وهذا التمييز مهم. وفي المنطق الإسرائيلي الحالي، كثيرا ما تعتبر الدولة اللبنانية ضعيفة أو غائبة. يمكن أن يسعى النهج الأكثر استراتيجية إلى تعزيز محاور الدولة بدلاً من التحدث من خلال القنابل فقط.

إن اتفاقات إسلام أباد تجعل هذا الانعكاس أكثر إلحاحا. وإذا فرض النص النهائي انسحابا إسرائيليا وضمانا للسيادة اللبنانية، يتعين على إسرائيل أن تختار بين عرقلة أو تكيف أو مفاوضات. قد يفضل نتنياهو الذي يعتمد على اليمين المتطرف المواجهة. ويمكن أن يسعى أيزنكوت إلى تحويل القيود الدبلوماسية إلى ترتيب أمني. ثم تعتمد النتيجة للبنان على قدرة بيروت على تقديم خطة جدية للجنوب.

بديل جاد لكن ليس بعد إجابة كاملة

ويصبح غادي ايزنكوت بديلا خطيرا لنتنياهو لأنه يستجيب لطلب محدد من الناخبين الإسرائيليين: البقاء قويا دون أن يكون سجين رحلة إلى الأمام. وهو يتمتع بمصداقية الجندي، والحزن الشخصي للحرب، وخبرة الموظفين، وببعد عن تجاوزات الائتلاف الحالي. قد يتهم (ناتنياهو) بفقدان السيطرة على العلاقة مع (واشنطن) بسوء التنبؤ بالعواقب السياسية للحرب و السماح للوزراء المتطرفين بتخفيض هامش إسرائيل الاستراتيجي.

ولكن هذا البديل لا يزال غير كامل. ولم يثبت أيزنكوت بعد أنه يستطيع قيادة حملة وطنية، وبناء تحالف، وصياغة مشروع واضح بشأن أكثر المسائل متفجرة: غزة، والرهائن، ولبنان، وإيران، والمستوطنات، والمحكمة العليا، وفوق الأرثوذكس، والعلاقة مع الولايات المتحدة. كونه رئيساً جيداً للموظفين لا يكفي ليكون رئيساً جيداً للوزراء وقد شهدت إسرائيل بالفعل هذا الوهم.

ومع ذلك فإن ارتفاعه يعكس تطورا حقيقيا. وبعد اتفاقات إسلام أباد، لم تعد مسألة الإسرائيليين مجرد من سيضرب الأقوى. ويصبح على علم بمن سيمنع القوة الإسرائيلية من التحول إلى مأزق دبلوماسي. نتنياهو وعد بانتصار كامل وتحدد اللحظة الحالية حدود هذا الوعد. (إيزنكوت) لا يعد بسلام وهو يبشر باستراتيجية أكثر تنظيما، في بلد أدت فيه الحرب إلى تصعيد العقول، ولكنه يستنفد أيضا الثقة في من يقودها.