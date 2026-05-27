فيري جونيه: متوجه إلى قبرص وسوريا وتركيا في 9 حزيران/يونيه

وَعدَت في العام الماضي، وتوقعت كل الصيف، ثم تأخّرت، تعود العبّارة من جونيه هذه المرة بالجدول والمعدلات والموعد. وأعلن سيدار ويفز إطلاق وصلاته البحرية من ميناء جونيه في 9 حزيران/يونيه 2026. ولا تزال المقصد الرئيسي لارناكا، في قبرص، مع إعلان ثلاثة معابر أسبوعية. لكن العرض لم يعد يتوقف في الجزيرة المجاورة. The network published by the operator adds Latakia, in Syria, and Mersin, in Turkey, with durations ranging from 2:59 a.m. to almost 12 hours depending on travels and stops. بالنسبة لـ(جونيه) هذه أكثر من مجرد خدمة صيفية جديدة. وهي عودة دور بحري توضع بين قوسين.

في النهاية سيغادر السفينة

الأخبار لها رائحة الإنتقام الحلوة. وما فتئ لبنان يتكلم لسنوات عن إحياء وصلة حقيقية للركاب إلى قبرص. رآه الكثيرون كفكرة لطيفة لكن دائماً ما يُدفعون في اليوم التالي. وهذه المرة، يكون التحفظ مفتوحاً وتعمم الأسعار الأولى. وتعلن التذكرة الموحدة إلى لارناكا بمبلغ 95 دولارا للشخص الواحد. وتبلغ فئتا الإضافة والصالة 155 دولارا و 175 دولارا على التوالي. وبالنسبة لرحلة أُعلن عنها في الساعة 3: 59 صباحا، لن تطير السفينة بالطائرة على الكرونومتر. يلعب بطاقة أخرى أقل إجهاداً، وصولاً مباشراً إلى الميناء، وجهة نظر البحر الأبيض المتوسط، وهذا المتعة الصغيرة، لبنانية جداً، لتحويل رحلة إلى مخرج.

الجدول الزمني بسيط لقبرص ومن المقرر أن تُعلن المغادرة من جونيه إلى لارناكا يوم الأربعاء والأحد في الساعة 00/9 والجمعة في الساعة 00/10. وترد الجداول في وقت بيروت. وهذا يعطي ثلاثة معابر أسبوعية في اتجاه لبنان – سايبر. وبالنسبة للأسر، والطلاب، والسياح، واللبنانيين الذين يرغبون في ضرب بضعة أيام في لارناكا، وأييا نابا، وليماسول أو بافوس، يبدو الشكل تقريبا وكأنه عطلة نهاية أسبوع جاهزة للاستعمال. في صباح يوم الجمعة، العودة إلى التنظيم حسب الأماكن المتاحة، والبحر بين الاثنين.

ثلاثة وجهات من جونيه

(سيدار ويفز) أيضاً لديه فأسين آخرين. The Jounieh-Lattaquié route is announced in 2h59. وتتراوح الأسعار المنشورة لسوريا من 135 دولارا إلى 150 دولارا حسب التواريخ. وتُبيَّن حالات العبور إلى اللاذقية يومي الأربعاء والأحد. The connection to Mersin in Turkey is longer. The shortest time announced is 5:30 a.m., while some trips may approach 12 hours when they include a stopover in Latakia. وتتراوح المعدلات إلى ميرسين من 165 دولارا إلى 275 دولارا. والأيام المحددة لهذه الوجهة هي الثلاثاء والأربعاء والسبت والأحد. The set draws a small maritime map of the eastern Mediterranean, with Jounieh as the starting point.

وفي المجموع، يبين العرض المنشور تسعة فترات أسبوعية لكل جهة مقصد بالإضافة إلى: ثلاثة من أجل (لارنكا) واثنين من أجل (لاتاكيا) وأربعة من أجل (ميرسين). ويجب أن يُقرأ هذا الرقم على أنه شبكة إطلاق تجارية، يرجح أن يتطور وفقاً لشكل الموسم والطلب والطقس والموانئ. ومع ذلك، فإنه لا يزال كبيرا. (جونيه) ليس محتواه بقارب رمزي في الأسبوع. The port is offered a regular activity, with several days of departure and a range of prices large enough to reach different profiles. المسافر في عجلة من أمره سيحتفظ بالطائرة. المسافر المرن يمكنه النظر إلى البحر.

مرفأ نوم طويل

وعودة جونييه إلى المشهد البحري غير مهمة. The port had officially reopened after many years of operational sleep. وقد قُدِّمت على أنها مستعدة لاستيعاب سفن الركاب، بعد العمل والجهود الرامية إلى إعادتها إلى الدائرة. فهي لم تعد تعمل منذ فترة طويلة في مجال النشاط الدولي العادي. كان موجوداً بالطبع. المحليون يعرفونه. المراكب أيضاً. لكنه لم يعد يلعب دور الباب الأمامي أو باب الخروج، الذي شهدته المدينة في فترات أكثر صعوبة من التاريخ اللبناني.

لأن (جونيه) لديه ذاكرة بحرية خاصة وخلال الحرب الأهلية، عندما أصبحت الطرق البرية مستحيلة وكان مطار بيروت في بعض الأحيان غير متاح، كان الميناء بديلا حيويا. وربطت فيريز الساحل اللبناني بقبرص. وقد أخذت الأسر والمسافرون والمغتربون والطلاب والمصابون إلى البحر من هذه المنطقة عندما أغلق البلد برا وجوا. والعلاقة مع (لارنكا) لم تكن شيئاً من الخيال الذي اخترع في العطلات وهو يعيد تنشيط ذاكرة ملموسة، ذاكرة لبنان الذي كان يبحث دائما عن مخرج، حتى عندما كانت الجنة والأرض معقدة.

هذه المرة، الرحلة تريد أن تكون خفيفة

والفرق هذه المرة هو نبرة المشروع. ولا يقدم القارب نفسه كحل طارئ، بل كعرض للنقل والسياحة. وتتحدث الرسالة التجارية عن الهروب والراحة والبحر الأبيض المتوسط والسفر بدون مطار. الظل يحسب. وفي المخيلة اللبنانية، كثيرا ما كانت قبرص الوجهة المتسرعة للرحيل، في انتظار التأشيرات، والانتقال إلى أماكن أخرى. (سيدار وايفز) يحاول جعلها وجهة أكثر سهولة للمتعة الرهان ليس بحرية فحسب هو أيضاً نفسي الأمر يتعلق بإقناع أن الخروج من (جونيه) يمكن أن يتقيأ بعطلة نهاية الأسبوع، ليس فقط بالأزمة.

المعدلات في هذا الاتجاه. وبنسبة 95 دولاراً من فئة لارنكا القياسية، يقل سعر المكالمات عن بعض العروض الجوية في آخر دقيقة، ولا سيما في الموسم المرتفع. وينبغي أن تكون المقارنة حذرة. تتواصل الطائرة مع (بيروت) إلى (لارنكا) في أقل من ساعة طيران، لكن هناك حاجة للمزيد من الدخول إلى المطار، الدخول، الدخول، الدخول، الصعود، الأمتعة. وتستغرق العبارة حوالي أربع ساعات من الميناء إلى الميناء. إنها تتيح وقتاً أطول، لكن أحياناً أسهل للعيش. ويقوم المسافرون بحساباتهم وفقا لميزانيتهم والصبر والأمتعة والرغبة في بدء العطلات قبل وصولهم.

ويستند الجدول الزمني لتعريفات قبرص إلى ثلاثة مستويات. المعيار يفتح الوصول للرحلة معظمهم يستهدف من يريدون راحة أعلى ويستهدف الصالة المسافرين الذين يرغبون في دفع المزيد من أجل تجربة أكثر هدوءا أو أكثر متعة على متن الطائرة. ولا بد من فحص التفاصيل الدقيقة للخدمات التي يشملها الحجز عند تطور العروض. وبالنسبة للجهات الأخرى، تُعرض الأسعار في شكل نطاقات. لاتاكيا بين 135 و 150 دولار (ميرسين) أعلى بكثير، بين 165 و 275 دولاراً، بسبب المسافة والطرق الممكنة.

المدة التي يتعين أن توفرها المقصد

ويعطي الجدول أيضا قراءة عملية. جونيه لاتاكوي هو أقصر طريق، مع أقل من ثلاث ساعات. (جونيه لارناكا) يحتل الوسط في 3: 59 جونيه ميرسين يطلب المزيد من التنظيم على الهواء، أسرع معبر سيعلن في الساعة 5: 30 صباحاً مع توقف الرحلة تصبح يوماً صغيراً في البحر لم تعد مجرد خطوة إنها رحلة يُخطط لها بالكتب، والسماعات، والصبر، وشاحنات الهاتف، ولأكثر الحساسية، الاحتياطات المعتادة ضد مرض البحر.

ولا تزال الإجراءات نقطة مركزية. وبالنسبة لقبرص، يجب على المسافرين اللبنانيين التحقق من شروط دخولهم قبل الحجز. ولا تحل تذكرة العبارة محل التأشيرة عند الاقتضاء. ويجب على المسافرين أيضا التحقق من صحة جوازات سفرهم، ومتطلبات التأمين، وشروط القاصرين، وأي قواعد خاصة ببلد المقصد. وينطبق الشيء نفسه على سوريا وتركيا. الأسعار تجذب العيون لكن نجاح الرحلة سيعتمد كثيراً على الوثائق إعادة العبارة لا تزيل الأوراق إنه ببساطة ينقله من النافذة الجوية إلى نافذة البحر.

نفس لـ(جونيه)

بالنسبة لـ(جونيه)، قضية السياح واضحة. The city already has a well-known bay, a lively seafront, restaurants, hotels, close to Harissa and swift access from Beirut and Kesrouan. A regular connection may add a new clientele, including Cypriot, Syrian or Turkish. ويمكنها أيضاً أن تشجع على إقامة لفترات قصيرة في لبنان إذا اتبعت الإجراءات والأمن. العبارة لن تحول الاقتصاد المحلي وحده. بيد أنه يمكن أن يعطي الميناء وظيفة واضحة وأن ينشئ حركة حول سيارات الأجرة ووكالات السفر والمطاعم والمقهى وأماكن الإقامة.

The project also comes at a time when Lebanese are looking for alternatives. وتتزايد تذاكر الطيران بسرعة خلال العطلات والعطلات المدرسية وعطلات نهاية الأسبوع الممتدة. مطار بيروت يركّز معظم حركة المرور الدولية في البلاد. ومن ثم، فإن أي رواية بحرية توفر نفسا. لن تحل محل الرحلات. وهي لن تحل مشاكل قطاع السياحة. لكنها تضيف خياراً. In a country where options are often reduced over crises, this simple addition is enough to create curiosity.

التأثير الرمزي ليس ثانوي ويعطي رؤية قارب بانتظام من جونيه إلى لارناكا ولاتاكاي أو ميرسين صورة مختلفة للبلد. ولم يعد لبنان يمثل نفسه كمقصد يخدمه مطار مشبع واقتصاد تحت الضغط. إنه يستعيد وجوداً بحرياً عابراً حتى متواضعاً إن منطقة البحر الأبيض المتوسط أصبحت مرة أخرى منطقة عادية من مناطق المرور. ويمكن للأجيال الأكبر سنا أن تعتبر هذا تذكيرا بالسفر الأكثر صعوبة. وسيشهد الشباب أساسا بديلا للطائرة، أو خطة صيفية، أو فرصة لنشر شريط فيديو للمغادرة مع الخليج في الخلفية.

الإختبار الحقيقي سيأتي بعد الإطلاق

ولا تزال مسألة الانتظام قائمة. ويجب أن تكتسب الخدمة البحرية ثقة المسافرين. وسيتعين عليه أن يفي بجداوله، ويدير حالات التأخير، ويفيد بوضوح في حالة الطقس المعاكس، ويستجيب لطلبات السداد، ويستقر منصة الحجز. الإطلاق يجذب الانتباه وسيتوقف الاستمرار على التنفيذ. يُستخدم الشعب اللبناني لإشهار ذلك المشعل ثم يغلق لتركيب الخط بشكل مستدام (سيدار وايفز) سيحول تأثير الرواية إلى عادة الإختبار الحقيقي لن يكون البداية الأولى وسيأتي بعد عدة أسابيع من المعابر، عندما يقارن الركاب الوعود والخبرة الحقيقية.

وسيقوم المهنيون في مجال السياحة أيضا برصد الفوائد. ويمكن للصلة البحرية المنتظمة أن تسمح بصيغ مشتركة مع التذاكر والفنادق والتأمين والنقل. وتقدم عدة وكالات بالفعل هذا النوع من المنتجات لقبرص أو تركيا. والفرق، مع مغادرة جونيه، يكمن في التجربة. يمكنكم أن تتخيلوا ثلاث حزم ليالي، ورحلات ذهابا وإيابا للطلاب، وعطلات نهاية الأسبوع العائلية، أو عروض للمغتربين الذين يريدون السفر بين لبنان وقبرص دون المرور عبر المطار. وسيتوقف النجاح على السعر النهائي بمجرد إضافة الضرائب والأمتعة والنقل والتأمين.

ولذلك، يظل الاحتراز مفيدا. والأسعار المعلنة تبدأ الأسعار أو النطاقات. ويمكن أن تتفاوت وفقا للتاريخ، والفئة المختارة، والطلب، وشروط الحجز. وقد تتغير الجداول أيضا. الرحّال سيحتاجون لتفقد موقع الشركة مباشرة قبل الشراء لكن الشيء الأساسي هناك: الخط المعلن العام الماضي لم يعد وعدا غامضا. ويدخل في الجدول 2026 تاريخا ومقصدا ومدة ومقدارا. وفي لبنان، وفي كثير من الأحيان، تتأخر الإعلانات، فإن هذا بالفعل معبر صغير ناجح.

The launch also has a small urban reach. (لسنوات، عاشت (جونيه باي) معظمها حول المطاعم و المارينز الخاصة وسيارة الكابلات إلى (هاريسا. عودة راكب منتظم يغير المشهد. ويصبح الميناء مكاناً للمغادرة مرة أخرى، مع جداول زمنية ومسافرين قادمين من أجل شيء غير ركوب السواحل. وهذا التطبيع البحري، إذا كان ثابتاً، يمكن أن يساوي تقريباً الرواية التجارية.

The launch scheduled for June 9 will mainly put Jounieh to the test. وسيتعين على المرفأ أن يستوعب الشيكات، والركوب، والضرائب، والعائلات التي تصل في وقت مبكر جدا، والوافدين في وقت متأخر، والحقائب الثقيلة جدا، والأنانيين على رصيف الميناء. هذا الهرج قد يكون أفضل علامة. بعد سنوات عندما بدا الميناء ينظر إلى البحر دون الاقتراض حقا، عودة الركاب ستعطي الخليج حركة أكثر تحديدا. وستكون العلامة الرئيسية التالية أول يوم أربعاء لمغادرة لارناكا، مع توقع وصولها في الساعة 12:59 مساء، وإذا بقي البحر مهبلا، ستستغرق أربع ساعات لإعادة اكتشاف أن قبرص ليست بعيدة حتى الآن.

المراجع العملية