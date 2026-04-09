قتل أربعة جنود لبنانيين في هجمات إسرائيلية

وفي يوم الخميس، أعلن الجيش اللبناني وفاة أربعة من أفراده العسكريين، مما أدى إلى مصرعهم في اليوم السابق في هجمات إسرائيلية في صيدا وبقاع وهرمل. وإلى جانب التوازن البشري، يمثل هذا الإعلان عتبة سياسية جديدة في التصعيد المستمر: إذ لم تعد التفجيرات الإسرائيلية تصل إلى المناطق والهياكل الأساسية المدنية فحسب، بل إنها تضرب أيضا المؤسسة العسكرية لدولة أضعفتها الحرب بالفعل.

وجاء الإعلان من مديرية توجيه الجيش. وفي بلاغ رسمي، حزنت القيادة على أربعة جنود سقطوا في 8 نيسان/أبريل 2026 نتيجة للعدوان الإسرائيلي. The soldiers killed were Sergeant-Chief Hussein Khaled Yassin, who was beaten in Saida, First Class soldier Mohammad Bassam Chheitli in Chmistar-Baalbeck, recruit Ali Hassan Qassem in Chmistar as well, and student-grade Ali Nassereddine in Mansoura-Hermel. The text leaves little room for doubt about the institutional seriousness of the event: it is the national army itself that declares the loss of four of its men in one day.

هذه الحقيقة تغيّر القراءة في الثامن من أبريل وحتى الآن، كان التركيز منصبا على حجم الإضرابات الإسرائيلية، والقصف المدني الثقيل، والمعركة الدبلوماسية حول وقف إطلاق النار في واشنطن – ثاران. وبوفاة هؤلاء الجنود الأربعة، هناك حاجة إلى واقع آخر: فالجيش اللبناني، الذي وقع بالفعل في بيئة حرب تتجاوزها، يصبح أيضا ضحية مباشرة للقصف. وفي بلد لا تزال فيه المؤسسة العسكرية واحدة من آخر كوادر وطنية مغايرة نسبيا، لا يشير لمس الجنود النظاميين فقط إلى فقدان الإنسان. وهذا يؤثر على فكرة الدولة والسيادة والسلطة العامة. وهذا التقييم الأخير هو تحليل سياسي يستند إلى مكان الجيش في النظام اللبناني.

أربعة جنود قُتلوا من جراء هجمات إسرائيلية

والبيان العسكري يورد تفاصيل هوية الرجال الأربعة. وقد ولد الرقيب الأول حسين خالد ياسين في ١٧ آب/أغسطس ١٩٩٣ في كفور، مقاطعة النبطية. The army said that he had received several decorations and several congratulate from the commander-in-chief. متزوج وأب لطفل قتل في صيدا وقد أُعلن عن جنازته يوم الخميس 9 نيسان/أبريل في الظهيرة، كوداع أولي لمقبرة هارت صيدا، قبل تنظيم الاحتفالات النهائية اللاحقة وفقاً لتاريخ ومكان الدفن الذي حددته أسرته ومؤسسة عسكرية.

وقد ولد جندي من الدرجة الأولى محمد بسام شيتلي في ١٥ أيار/مايو ١٩٩٦ في شميتسار – بالبيك. ومثل حسين خالد ياسين، تلقى العديد من التهاني من قائد الجيش. The press release states that he was single. وينص الإعلان الرسمي على أن تفاصيل جنازته ستوضح في تاريخ لاحق. ويشير هذا التوقع أيضا، في لحظة من التوترات الوطنية القوية، إلى وحشية زمن الحرب: إذ يعلن الجيش عن الوفاة، ولكن الأسر لا تزال مضطرة إلى تنظيم حداد في بلد يصبح فيه التشرد أكثر صعوبة بالضربات والتدمير.

وُلد تجنيد علي حسن قاسم في 20 نيسان/أبريل 2006 في مزرعة الداليل، منطقة بعلبك. وتلقى أيضاً عدة علامات ارتياح من القيادة. واحد، كان واحد من أصغر ضحايا هذه السلسلة من الضربات ضد الجيش. وكان من المقرر نقل جثته صباح يوم الخميس من مستشفى عبد الله في الرياض إلى قريته، حيث كان من المقرر رصد الحداد في نفس اليوم عند الظهر قبل دفنه في المقبرة المحلية. موت مثل هذا الجندي الشاب يزيد من الوصل العاطفي للإعلان وتشير إلى أنه نظراً للجفاف الذي تشهده البلاغات العسكرية، فإنه لا يكاد يبدأ أيضاً مسارات تنكسر.

The fourth military student, Ali Nassereddine, was born on 29 July 2003 in Al-Kouakh, Hermel. كان عزباء أيضاً وينص البيان على أن جنازته جرت صباح يوم الخميس الساعة ٠٠/١٠ في مقبرة شيربين الفوقا، هيرميل. ويشير مركزه كطالب متخرج إلى أن الجيش يفقد أيضا الرجال الذين لا يزالون في التدريب، أي جزء من مستقبله. وفي عدد قليل من الخطوط، يخلق نص القيادة صورة واضحة جدا: فالضربات التي وقعت في 8 نيسان/أبريل لم تؤثر فقط على قوة مقاتلة مجردة، بل على جنود من مختلف الرتب، وأعمار مختلفة، ومن مناطق مختلفة من لبنان.