قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان: ماكرون وملوني

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس المجلس الإيطالي جورجيا ميلوني يوم الخميس 25 حزيران/يونيه استعدادهما للعمل على تحالف متعدد الجنسيات لمرافقة لبنان بعد انتهاء ولاية قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان. وقد صدر هذا الإعلان عقب اجتماع ثنائي في أنتيبس، في جنوب فرنسا. ويأتي ذلك مع تأطير مستقبل قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان الآن بجدول للخفض التدريجي، بعد آخر تجديد يقرره مجلس الأمن.

يريد الزعيمان إعداد آلية دولية قادرة على دعم استقرار جنوب لبنان عندما تتوقف بعثة الأمم المتحدة عن أنشطتها بصيغتها الحالية. وأشار إيمانويل ماكرون إلى تحالف بشأن آلية ما بعد الاتحاد، بالتنسيق مع الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة. وأكد جورجيا ميلوني الاتفاق الفرنسي – الإيطالي بشأن هذا التوجه وأشار إلى إمكانية عقد مؤتمر دولي بشأن الملف اللبناني.

ولا تزال العملية في مرحلة تحضيرية. ولم تُعلن أية اختصاصات محددة، وتكوين نهائي، وجداول تنفيذية. غير أن فرنسا وإيطاليا، وهما مساهمان رئيسيان في قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان، تسعىان إلى تجنب حدوث فراغ أمني في منطقة حدودية تتسم بالتوترات بين إسرائيل وحزب الله والدولة اللبنانية. وتضع باريس وروما المبادرة لدعم سيادة لبنان وتعزيز المؤسسات اللبنانية.

باريس وروما يريدان أن يجهزا ما بعد الاتحاد

وضع الاجتماع بين إيمانويل ماكرون وجورجيا ميلوني لبنان مرة أخرى في قلب التنسيق الفرنسي الإيطالي. ولكلا البلدين وجود قديم في القوة. ويضعهم التزامهم العسكري والدبلوماسي والإنساني ضمن الجهات الفاعلة الأوروبية الأكثر اهتماما بمستقبل جنوب لبنان. وتقيم فرنسا علاقة تاريخية مع بيروت. وإيطاليا واحدة من البلدان الرئيسية المساهمة بقوات في بعثة الأمم المتحدة.

إن فكرة التحالف المتعدد الجنسيات لا تعني بعد إنشاء قوة جديدة. وبدلا من ذلك، تشير المصطلحات المستخدمة إلى نظام يُبنى، يمكن أن يشمل عدة دول، والاتحاد الأوروبي، والأمم المتحدة. يجب تحديد الدور الدقيق لهذا الائتلاف. ويمكن أن يشمل الدعم المقدم إلى الجيش اللبناني، والمراقبة، وتنسيق الأمن، والدعم اللوجستي، أو تحقيق الاستقرار في المناطق الحدودية. ولا تزال هذه الخيارات تعتمد على القرارات الدولية وعلى موافقة السلطات اللبنانية.

وشددت إيمانويل ماكرون على التنسيق مع الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة. ويوضح هذا التوضيح أن باريس لا تريد أن تعرض المبادرة على أنها نهج ثنائي صارم. وتسعى فرنسا إلى إدراجه في إطار أوسع من أجل إضفاء الشرعية السياسية والتشغيلية على الآلية المقبلة. وتتشاطر إيطاليا هذا النهج، حيث أن أمن جنودها والحفاظ على وجود دولي في جنوب لبنان هما من أولويات روما.

وأفادت جورجيا ميلوني بأن البلدين ناقشا إمكانية تنظيم مؤتمر دولي. ويمكن لهذا الاجتماع أن يجمع بين المساهمين المحتملين والشركاء الأوروبيين وممثلي الأمم المتحدة والسلطات اللبنانية. كما يمكن أن توضح الوسائل المالية وقواعد الاشتباك ودور القوات المحلية. ولم يعلن عن أي تاريخ لهذا المؤتمر.

جدول زمني لبعثة الأمم المتحدة

وقد حضرت اليونيفيل في لبنان منذ عام 1978. وتم تعزيز ولايتها بعد حرب عام 2006 مع قرار مجلس الأمن 1701. وتعمل البعثة في جنوب لبنان، بين نهر الليطاني والخط الأزرق. وهو يرصد وقف الأعمال العدائية ويرافق الجيش اللبناني ويعمل كقناة اتصال مع الأطراف المعنية. وكثيرا ما اعتبرت بيروت أن دورها لا غنى عنه، ولكنها انتقدت من جانب إسرائيل، التي تعتقد أنها لم تمنع تعزيز حزب الله في المنطقة.

ومن المقرر أن تنتهي ولاية القوة في 31 كانون الأول/ديسمبر 2026. وبعد ذلك التاريخ، يجب تنظيم انسحاب منظم وآمن لموظفيها على مدى سنة واحدة، بالتشاور مع الحكومة اللبنانية. وهذا الجدول يغير تغييرا عميقا معادلة الأمن. ويمنح أصحاب المصلحة بضعة أشهر لتحديد ما يمكن أن يحل محل البعثة الحالية أو مرافقتها أو تكملها. يتناسب الاقتراح الفرنسي الإيطالي مباشرة مع هذه النافذة الدبلوماسية.

وأوصى الأمين العام للأمم المتحدة بمواصلة الوجود العسكري الدولي في لبنان بعد انتهاء الولاية الحالية. ولا تعني هذه التوصية بالضرورة توسيع نطاق القوة في شكلها الحالي. وهو يسلط الضوء على خطر حدوث فراغ في منطقة لا تزال فيها الدولة اللبنانية تشارك في جهود النشر والتوطيد. ويجب أن يفصل مجلس الأمن بين التوقعات اللبنانية والتحفظات الإسرائيلية والمواقف الأمريكية وشواغل البلدان المساهمة.

ولذلك تسعى إيطاليا وفرنسا إلى الموازنة في وقت مبكر من المناقشة. وتهدف مبادرتها إلى إعداد خيارات قبل الموعد النهائي. كما يرسل إشارة إلى السلطات اللبنانية وإسرائيل والأمم المتحدة والشركاء الأوروبيين الآخرين. غير أنه سيتعين قبول الآلية المقبلة سياسيا وتأمينها على أرض الواقع. وقد أبرزت الهجمات والحوادث التي أثرت على مواقع القوة في السنوات الأخيرة ضعف القوات الدولية.

جنوب لبنان في قلب الآلية المقترحة

ولا يزال جنوب لبنان هو جوهر القضية. وتركز المنطقة على مسائل السيادة والأمن والتعمير. وشهدت المجتمعات المحلية القريبة من الخط الأزرق تشرد السكان وتدميرهم وفرض قيود على الوصول إليهم. وتسعى السلطات اللبنانية إلى مرافقة عودة السكان واستعادة الخدمات الأساسية وتعزيز وجود الدولة. ويضيف الطرف المقرر لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان قيدا إضافيا على هذا التسلسل.

يجب أن تأخذ الآلية المستقبلية في الاعتبار دور الجيش اللبناني. وقد دعا الشركاء الدوليون منذ وقت طويل إلى نشره بفعالية في الجنوب. وتشدد الحكومة اللبنانية على ضرورة توفير الموارد البشرية واللوجستية والمالية الكافية. يجب على الجيش ضمان وجود مرئي، والسيطرة على التضاريس، والتعاون مع السلطات المحلية والحفاظ على التنسيق مع الشركاء الأجانب. وبدون بناء القدرات، سيظل أي انتقال بعد قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان هشا.

وستظل مسألة الخط الأزرق محورية أيضا. ويشكل هذا الخط الانسحابي للأمم المتحدة مرجعا عمليا بين لبنان وإسرائيل. فهو لا يحل جميع المنازعات الحدودية، ولكنه يهيِّل آليات المراقبة والتبادلات غير المباشرة. وقد عملت اليونيفيل لفترة طويلة كواجهة بينية حول هذا الخط. وينبغي لجهاز ما بعد الاتحاد أن يحدد من يرصد الحوادث وينقل المعلومات ويتدخل في حالة التوتر.

ولا يمكن فصل البعد السياسي عن البعد العسكري. ولا يزال حزب الله من العناصر المسلحة الرئيسية في لبنان. ولا تزال إسرائيل تدعو إلى تقديم ضمانات أمنية على حدودها الشمالية. وتؤكد الحكومة اللبنانية التزامها بالسيادة الوطنية ودور المؤسسات. وفي هذا السياق، ينبغي لتحالف دولي أن يتجنب أن يصبح موضوع خلاف داخلي. وينبغي تقديم الدعم للدولة اللبنانية، وليس كبديل لسلطاتها.

فرنسا وإيطاليا، وهما بلدان منخرطان بالفعل في الميدان

وتدرك إيطاليا وفرنسا قيود القوة. وتعرضت وحداتها للتوترات على أرض الواقع، والقيود المفروضة على الحركة، وحوادث العنف. وفي تشرين الأول/أكتوبر 2024، أدانت باريس وروما ومدريد إطلاق النار في البعثة، في أعقاب إصابات بين أفراد حفظ السلام. وقد أشارت العواصم الثلاثة إلى أن حماية موظفي الأمم المتحدة مسألة من مسائل القانون الدولي. وقد عزز هذا التسلسل المطالب الأوروبية بتوفير ضمانات أمنية للجنود المنتشرين.

وتتابع إيطاليا القضية باهتمام خاص. وزارت جورجيا ميلوني بيروت في عام 2024 في سياق توترات إقليمية قوية. وفي ذلك الوقت، شددت روما على سلامة قواتها وضرورة الحفاظ على دور القوة. والوجود الإيطالي في البعثة عنصر هام في سياستها في منطقة البحر الأبيض المتوسط. كما أنها تمنح إيطاليا الشرعية للمشاركة في تعريف ما بعد الاتحاد.

وقد اضطلعت فرنسا من جانبها بدور دبلوماسي ثابت منذ وقف إطلاق النار في تشرين الثاني/نوفمبر 2024. وزار إيمانويل ماكرون لبنان في كانون الثاني/يناير 2025 لدعم السلطات الجديدة وتشجيع تعزيز الجيش اللبناني. وتشارك باريس في المناقشات المتعلقة بتحقيق الاستقرار في الجنوب، والانسحاب الإسرائيلي، والسيادة اللبنانية، وتعبئة الشركاء الدوليين. والمبادرة مع روما تمتد هذا الخط الدبلوماسي.

وحدث التقارب الفرنسي الإيطالي في لبنان أيضا بعد عدة فترات من التوتر بين باريس وروما بشأن قضايا أوروبية أخرى. ويتبين من التنسيق الذي أُعلن في أنتيبس أن الحكومتين ترغبان في إظهار التقارب في شرق البحر الأبيض المتوسط. ويصبح لبنان مجالا للتعاون التنفيذي، حيث تتضافر مصالح الأمن والاستقرار الإقليمي والوجود الأوروبي.

ائتلاف لم يتم تحديده بعد

كلمة الائتلاف تغطي عدة امكانيات. ويجوز لها أن تعين هيكلا للدعم السياسي، أو بعثة لتقديم المساعدة، أو مجموعة من البلدان المساهمة، أو إطارا للتنسيق. وفي الوقت الحاضر، لم تعلن أي سلطة عن إنشاء قوة عسكرية مستقلة لتحل محل اليونيفيل مباشرة. تحدثت الحكومة الفرنسية عن ترتيب ما بعد اليونيفل. وتترك هذه الصياغة طواعية طابع الآلية.

والخيار الأول هو مواصلة دعم الجيش اللبناني. ويمكن للبلدان المشاركة أن توفر التدريب أو المركبات أو معدات المراقبة أو الاتصالات أو المساعدة اللوجستية. ومن شأن هذا النهج أن يعزز السيادة اللبنانية مع تجنب إنشاء قوة أجنبية ثقيلة جديدة. غير أنه سيحتاج إلى تمويل كبير وتنسيق وثيق مع سلطات بيروت.

ويمكن أن يتخذ الخيار الثاني شكل آلية امتثال دولية. وسيقوم برصد الحوادث ودعم قنوات الاتصال وتقديم تقارير إلى الأمم المتحدة أو إلى مجموعة من الشركاء. وهذا سيكون أقل عبئا من قوة حفظ السلام. غير أنه يمكن اعتبار ذلك غير كاف إذا تدهورت الحالة الأمنية أو رفضت الجهات الفاعلة المحلية التعاون.

ومن شأن خيار ثالث أن يجمع بين دعم الجيش اللبناني، وانخفاض الوجود الدولي، والتنسيق السياسي. وسيكون أكثر اتساقا مع فكرة إنشاء آلية انتقالية. ومن شأنه أن يحافظ على وجود أجنبي دون تكرار اليونيفيل بالضبط. غير أنه سيتوقف على اتفاق سياسي دقيق. ويتعين على الأمم المتحدة والولايات المتحدة والأوروبيين ولبنان وإسرائيل أن تقبل بارامترات الولاية.

مبادرة تتعلق بالسيادة اللبنانية

قدم إيمانويل ماكرون المبادرة كوسيلة لتعزيز سيادة لبنان. وهذا المفهوم أساسي في الخطاب الدولي بشأن البلد. وهي تشير إلى قدرة الدولة على السيطرة على إقليمها، ونشر جيشها، وضمان الأمن دون الاعتماد على القوات المسلحة غير التابعة للدولة. كما يشير إلى حماية المدنيين، واستقرار الحدود، وتشغيل المؤسسات.

وبالنسبة لبيروت، تعني السيادة أيضا احترام الأراضي اللبنانية وإنهاء الانتهاكات. ويجب على الحكومة اللبنانية أن تدافع عن هذا الموقف أثناء التفاوض على المعونة الدولية. ويجب أن تحصل على ضمانات دون إعطاء انطباع بالتخلي عن القرار الوطني. ولذلك ينبغي بناء الآلية المقبلة مع السلطات اللبنانية. وبدون موافقتهم، لن يكون لأي وجود دائم شرعية كافية.

ويعلم الشركاء الأوروبيون أن المسألة لا تزال حساسة في لبنان. وقد قبلت اليونيفيل منذ وقت طويل لأنها استندت إلى ولاية لمجلس الأمن وإلى طلب لبناني. وينبغي لأي آلية بديلة أن تحافظ على هذا المبدأ. ويمكن لتحالف يتصور أنه سيُفرض أن يغذي الانقسامات الداخلية. وعلى النقيض من ذلك، يمكن للائتلاف الذي يعتبر بمثابة دعم للدولة أن يرافق عملية الانتقال، لا سيما إذا كان يعزز قدرات الجيش والمؤسسات.

وستكون السيادة اللبنانية أيضا في صميم المناقشات مع إسرائيل. ولن يحل انسحاب اليونيفيل المسائل المتعلقة بالحدود والأمن. وينبغي لنظام ما بعد الاتحاد أن يقلل من خطر التصعيد، وأن يحافظ على قنوات الاتصال، وأن يدعم تنفيذ الترتيبات القائمة. وستتوقف مصداقيتها على قدرتها على العمل دون خلق توترات جديدة.

الخطوات الدبلوماسية التالية

ويفتح الإعلان الفرنسي – الإيطالي سلسلة من المشاورات. ويتعين على باريس وروما أولا أن يوضحا مقترحاتهما مع الأمم المتحدة. وعليها أن تقنع الشركاء الآخرين بالانضمام إلى المبادرة. ويمكن للاتحاد الأوروبي أن يؤدي دورا سياسيا أو ماليا، ولكن على الدول الأعضاء أن تتفق على مستوى الالتزام. ويمكن لبعض البلدان المساهمة في قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان أن تنتظر الحصول على ضمانات أمنية قبل الشروع في إطار جديد.

وسيكون موقف الولايات المتحدة حاسما. وأيدت واشنطن نقل المسؤوليات على نحو أوضح إلى الدولة اللبنانية وجيشها. وسيتعين على سلطات الولايات المتحدة تقييم ما إذا كان الائتلاف المقترح يفي بهذا الهدف أو ما إذا كان من المحتمل أن يوسع نطاق نموذج يعتبره إسرائيل غير كاف. وسيلزم أيضا النظر في مجلس الأمن إذا أقامت الآلية علاقة رسمية مع الأمم المتحدة.

وستراقب إسرائيل المناقشات بعناية. لقد طلبت سلطاته ضمانات لوجود حزب الله جنوب نهر الليطاني وأمن الحدود ويمكنهم أن يرفضوا آلية ينظرون فيها قريبا جدا من القوة المؤقتة الحالية. ومن جهة أخرى، يمكنهم النظر في آلية تحقق أقوى أو تقديم دعم مباشر إلى القوات المسلحة اللبنانية إذا استجابت لشواغلهم الأمنية.

ويجب على لبنان، من جانبه، أن يحدد طلباته. قد تطلب الحكومة الدعم من الجيش والبنية التحتية وعودة السكان. ويمكنها أيضا أن تدافع عن الحفاظ على وجود دولي لتجنب حدوث فراغ. وينبغي للسلطات اللبنانية أن تربط هذه الأولويات بإعادة بناء الجنوب، وإدارة المشردين داخليا، والالتزامات المتعهد بها في مناقشات وقف إطلاق النار.

إعلان بدء مرحلة التفاوض

ولا ينشئ إعلان أنتيبس بعد الآلية الخلف لليونيفيل. وهي تبدأ مرحلة تحضيرية. وترغب فرنسا وإيطاليا في منع الموعد النهائي المحدد في 31 كانون الأول/ديسمبر 2026 من أن يؤدي إلى انتقال مرتجل. كما أنهم يريدون الحفاظ على وجود أوروبي في تحقيق الاستقرار في لبنان حيث لا تزال المنطقة معرضة للتوترات العسكرية والسياسية.

ستحتاج الأشهر القليلة المقبلة إلى توضيح الأساسيات. وسيكون من الضروري معرفة الدول التي ستشارك، في إطار أي ولاية، بالوسائل والمجالات. ويتعين أيضا تحديد العلاقة بين الترتيب المقبل، والجيش اللبناني، والأمم المتحدة، وآليات رصد وقف إطلاق النار القائمة. وستكون مسألة التمويل بنفس القدر من الأهمية. ولا يمكن للتحالف بدون موارد كافية أن يكفل بعثة دائمة.

الجدول الزمني يتطلب قراراً سريعاً وتواصل قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان عملها حتى نهاية عام 2026 ومن المقرر أن تنسحب للسنة التالية. وقد تتيح هذه الفترة الانتقال التدريجي. ويمكنها أيضا أن تخلق مجالا من عدم اليقين إذا لم تنجح المناقشات. وتسعى فرنسا وإيطاليا الآن إلى توحيد الشركاء حول إطار مشترك، بينما تتوقع بيروت ضمانات ملموسة لجنوب لبنان.