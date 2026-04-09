في الصباح، تم بيع هدنة. وفي المساء، دفن لبنان بالفعل موتاه. وفيما بين الاثنين، كانت هناك هذه اللحظة السخيفة تقريبا عندما أراد البعض أن يعتقد أن وقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران يمكن أن يحمي أيضا، بمجرد السحر الدبلوماسي، بيروت، الضواحي الجنوبية، صيدا، صور، البقاع، هرميل والقرى الجنوبية. كان من الجيد جدا أن يكون صحيحا. ولا تزال إسرائيل تضرب. وقال دونالد ترامب إن لبنان ليس جزءا من الاتفاق. In a few hours, the country received the largest wave of bombings in this war phase.

الأكثر قسوة في هذا اليوم ليس حتى عدد الضربات إنه ميكانيكي أولاً الوعد ثم الغموض. ثم الضجة. ثم سيارات الإسعاف. ثم يدعو إلى التبرع بالدم ثم الأقارب الذين ينتقلون من مستشفى إلى آخر مع اسم على الهاتف ويأملون أن لا يكون مكتوبا على قائمة. لبنان يعرف هذا التسلسل بالقلب وهو يعرف ما تعنيه هذه اللحظة التي لا تزال فيها الدبلوماسية تتكلم في المستقبل بينما المشرحة بالفعل ذاهبون إلى الحاضر.

وأوضحت إسرائيل أنها تضر بالهياكل الأساسية لحزب الله. أكثر من 100 موقع، يقول جيشه. بيروت، البقاع، الجنوب. وكان البيان الصحفي جاهزا، كما كان المبرر. كما هو الحال دائماً، كل شيء عقلاني على الورق والشلل على الأرض. وكما هو الحال دائما، فإن الكلمات العسكرية تصل في الوقت المناسب، والهيئات المدنية مع تأخير إحصائي طفيف. ونحن ننتظر الميزانية المدمجة، ونقوم بصقل الأرقام، ونعد على نحو سليم ما تبقى من القنابل في حالة إدارية قليلة جدا.

في هذا الوقت، الأرقام نفسها تقول الفوضى. وقدمت وزارة الصحة اللبنانية تقييما مؤقتا لـ 112 وفاة و 837 إصابة. وأبلغ الدفاع المدني اللبناني عن مقتل 254 شخصاً وأصيب أكثر من 129 1 شخصاً بجروح. كل هذا يعني شيئاً بسيطاً: لا أحد يعتقد بجدية أننا أنهينا العد الضحايا مازالوا تحت الأنقاض Others are not yet identified. والكثير منهم مازالوا يبحثون عن أحبائهم في المستشفيات

There was Chmistar, with ten dead and four wounded near the cemeteries, while residents were waiting for a funeral procession. كان هناك بيروت، الضواحي الجنوبية، صيدا، صور، هيرميل. These neighbourhoods and villages were struck almost at the same time, as if the trauma had to be extended, distributed equitably, so that no one would feel forgotten in the disaster. وعلى هذا المستوى، لم نعد في المنطق العسكري وحده. ويقع المرء في دائرة سحقه: إذ يذكر لبنان بأنه يمكن تفجيره في كل مكان، ويذكّر المنطقة بأن هدنة يمكن أن تكون موجودة في التلفزيون دون وجود على الأرض.

الشيء الأكثر وضوحا هو أن وقف إطلاق النار لم يسقط في لحظة درامية. حُرم من الإعلان الرسمي عن وفاته. وقد أُفرغ من جوهرها بهذه الوحشية البيروقراطية التي تقع على عاتق السلطات العظمى وحلفائها: لا، لبنان غير مدرج؛ لا، هذه الجبهة مستمرة لا، لا يجب أن نخلط حسناً إذاً عليك أن تسمي الأمور باسمهم لم يكن سلاما إقليميا. ولم تكن هذه حتى بداية للسلام الإقليمي. وكان وقفا انتقائيا، ونفسا استراتيجيا للبعض، في حين ظل لبنان متغير التكيف.

وهنا يصبح السخرية التزاما أخلاقيا تقريبا. كان لدينا هدنة الصباح و حفر المساء لقد تلقينا ردوداً دقيقة من المستشارين والمكالمات اليائسة من المستشفيات لقد جعلنا الوسطاء يتحدثون عن ضم لبنان والقنابل التي تقول أنه لا شيء وباختصار، شهدنا مظاهرة تاريخية مثالية لما هو عليه وقف إطلاق النار الإسرائيلي بدون لبنان: وقفة للبعض، وهي مذبحة للآخرين.

وتعزى المأساة اللبنانية أيضا إلى هذا التكرار. لقد شهد هذا البلد بالفعل اتفاقات لا توقف الحرب حقا. He has already heard promises of de-escalation while violations are accumulating. وقد سبق له أن علم أن بقاءه في المنطقة، في ظل التسلسل الهرمي لحالات الطوارئ، كثيرا ما يأتي بعد حسابات الآخرين. إلا أن هناك شيئا شريرا بصفة خاصة في يوم 8 نيسان/أبريل: فهو سيعرض، في غضون ساعات قليلة، أكثر مظاهرة وحشية للفجوة بين الخيال الدبلوماسي والواقع اللبناني.

الليلة، لم يتبقى أي وهم والأرقام المؤقتة فقط، والقوائم غير المكتملة، وعمال الإغاثة المستنفدين، والأسر التي تنتظرهم، وهذه الحقيقة اللبنانية جدا: عندما يتحدث الجميع عن الاستقرار، من الضروري دائما التحقق من جانب الحدود الذي يسقط الاستقرار، ومن أي جانب تسقط القنابل.