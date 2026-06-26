لبنان – إسرائيل: اتفاق على تجميد المنطقة الآمنة

ويغير البيان المنسوب إلى بنجامين نيتانياهو قراءة الاتفاق الإطاري الموقع في واشنطن بين لبنان وإسرائيل. وبدعوى أن أهم نقطة في النص هي استمرار وجود إسرائيل في المنطقة الأمنية في جنوب لبنان، يقدم رئيس الوزراء الإسرائيلي تفسيرا مختلفا جدا عن التفسير الذي دافعت عنه بيروت. وبالنسبة للبنان، كان من المقرر تقديم الاتفاق كخطوة أولى نحو استعادة السيادة والانسحاب الإسرائيليين. وبالنسبة لإسرائيل، فإنها تصبح أولا أداة للتوطيد العسكري في فرقة خاضعة للمراقبة على طول الحدود.

الاختلاف ليس مجرد خطاب إنه يلمس قلب الحل التوفيقي تقبل إسرائيل مبدأ الانسحاب الجزئي من بعض القطاعات تحت ضغط الولايات المتحدة، ولكنها تحتفظ بوجودها في المنطقة الآمنة. إن لبنان، من جانبه، يقبل اتفاقا لا يحدد جدولا زمنيا واضحا للتسوية النهائية لهذا الوجود الإسرائيلي على أرضه. ويؤدي عدم وجود تاريخ إلى تحويل الاتفاق الإطاري إلى آلية انتقالية مفتوحة، تتوقف مدة الاتفاق على معايير أمنية تحددها إسرائيل إلى حد كبير.

وستبقي إسرائيل هذه المنطقة على طول خط العين حتى اليوم الذي يتم فيه نزع سلاح حزب الله ولم يعد يشكل خطرا على الأراضي الإسرائيلية من لبنان. نفس القائد السياسي الذي اقتبس من السلسلة يضيف أن حرية الجيش الإسرائيلي في العمل العسكري ستستمر في جميع أنحاء المنطقة الأمنية وتضع هذه الصياغة الاتفاق في منطق رقابة موسع، لا في مرحلة بسيطة من الانسحاب التقني.

ولذلك فإن المسألة تتجاوز مسألة البطاقات. ويخلق النص حالة يمكن فيها دعوة الجيش اللبناني إلى استقرار المناطق الواقعة تحت سيطرته، مع تجنب الهجمات على القوات الإسرائيلية التي لا تزال موجودة في المنطقة الآمنة. وهذه المسؤولية تضع بيروت في موقف حساس. ويجب أن يجسد الجيش اللبناني السيادة الوطنية. غير أنه قد يُتهم، في رأي ما، بالتأمين غير المباشر لوجود الجيش الإسرائيلي على الأراضي اللبنانية.

انتصار دبلوماسي أمريكي غموض لبناني

وتقدم واشنطن الاتفاق كخطوة أولى نحو السلام الدائم. ورحب وزير الخارجية ماركو روبيو بخطوة هامة إلى الأمام، مع التسليم بأن العمل ما زال طويلا. وتسعى الولايات المتحدة إلى تحويل هدنة هشة إلى آلية أمنية أكثر استقرارا. كما يريدون إعادة القضية اللبنانية إلى إطار الدولة، من خلال إعطاء الجيش اللبناني دورًا مركزيًا في مواجهة حزب الله.

وبالنسبة للحكومة اللبنانية، يمكن الدفاع عن التوقيع كمحاولة للحصول عن طريق التفاوض على ما لم تزيله الحرب فورا: انسحاب إسرائيلي تدريجي، وعودة المشردين، وتعمير الجنوب، واستعادة سلطة الدولة. ولكن القراءة الإسرائيلية للنص تعقد هذا الدفاع. وإذا أعلنت إسرائيل أنها ستبقى في المنطقة الآمنة إلى أن يتم نزع سلاح حزب الله، يمكن اعتبار الاتفاق في لبنان قبولا مؤقتا للاحتلال دون موعد نهائي.

وهذا الغموض ثقيل سياسيا. ودعت بيروت إلى الانسحاب الكامل. ويبدو أن النص الموقع لا يضمن هذه النتيجة في غضون فترة محددة. إنه يفتح عملية، لكنه يترك القرار النهائي معلقًا في ظل ظروف أمنية واسعة جدًا. إن نزع سلاح حزب الله واختفاء أي تهديد وحرية العمل الإسرائيلية هي مفاهيم يمكن تفسيرها تفسيرا واسعا. يمكنهم تمديد الانتقال إلى أجل غير مسمى إذا لم تقم آلية مستقلة بحل النزاعات.

ولذلك يجب على الحكومة اللبنانية أن توضح أن الاتفاق ليس اعترافا بالمنطقة الآمنة، بل هو وسيلة للحد منه. وسيكون من الصعب الدفاع عن هذا التمييز إذا ظلت القوات الإسرائيلية حاضرة، وإذا استمرت الضربات، وإذا لم يتمكن سكان الجنوب من العودة. ويجب أن تحصل الدبلوماسية اللبنانية على ضمانات خطية وخرائط ومواعيد نهائية وإشراف دولي. وإلا، يمكن النظر إلى الاتفاق على أنه نص يورط الوجود الإسرائيلي بدلا من إنهائه.

الرهان الإسرائيلي: فصل لبنان عن إيران

وبالنسبة لإسرائيل، فإن المصلحة الاستراتيجية الرئيسية للاتفاق هي فصل المسألة اللبنانية عن المفاوضات الإيرانية. ومنذ بداية الأزمة، ارتبطت الجبهة اللبنانية بالمواجهة الإقليمية بين إسرائيل وإيران وحلفائها. ولا يزال حزب الله هو المذبحة العسكرية الرئيسية من طهران إلى ليفانت. ولذلك، فإن أي مناقشة بشأن جنوب لبنان تشير إلى مسألة التأثير الإيراني والقذائف والطائرات بدون طيار والقدرات الرادعة للحركة الشيعة.

وتسعى إسرائيل إلى نقل مركز الجاذبية. وبتوقيع اتفاق إطاري مباشرة مع لبنان، في إطار الوساطة الأمريكية، يحاول أن يعامل حزب الله كمشكلة داخلية لبنانية وليس كجزء من مفاوضات إقليمية مع إيران. وتخدم هذه الطريقة عدة أغراض. وهو يعزز الفكرة القائلة بأنه ينبغي للدولة اللبنانية أن تتحمل مسؤولية الإقليم وحدها. وهو يضع الجيش اللبناني أمام التزام السيطرة على الجنوب. وهو يقلل من قدرة طهران على تقديم الجبهة اللبنانية كخريطة إقليمية قابلة للتداول.

والبيان المنسوب إلى السفير الإسرائيلي في واشنطن يسير في هذا الاتجاه. ويدعي أن الاتفاق ينبغي أن يسمح لإيران وهيزبولا بأن يخرجا من المعادلة. وتعكس هذه الصيغة القراءة الإسرائيلية للحل التوفيقي. إن إسرائيل لا تسعى فقط إلى الهدوء على الحدود. وهو يريد تغيير الهيكل السياسي والعسكري لجنوب لبنان. وهو يريد أن يعتمد أمن حدوده الشمالية على الجيش اللبناني والضمانات الأمريكية، وليس على توازن مع حزب الله.

هذا الانفصال يخدم مصالح نتنياهو. ويمكن لرئيس الوزراء الإسرائيلي أن يقول إنه لا يستسلم إلى حزب الله. يمكن أن يقدم الإقامة في منطقة الأمان كتأمين ضد المخاطر. يمكنه أيضًا قبول عمليات السحب الجزئي دون أن يبدو أنه يتراجع، نظرًا لأن الوجود في الفرقة الرئيسية لا يزال مؤكدًا. ثم أصبح الاتفاق أداة لإدارة الضغط الأمريكي، أكثر من التخلي عن استراتيجية إسرائيل العسكرية.

« خط الصفر » مركز الصراع الجديد

يشير « خط الصفر » إلى المنطقة العسكرية تقول إسرائيل أنها تريد أن تحافظ على جنوب لبنان وهي لا تتوافق مع حدود معترف بها دوليا. وتقدمها إسرائيل كحدود تنفيذية لحماية مناطقها الشمالية. وبالنسبة للبنان، فإنه يشكل انتهاكا للسيادة الوطنية إذا أدى إلى سيطرة عسكرية إسرائيلية دائمة شمال الحدود.

وتأتي الصعوبة من المفردات. إن إسرائيل تتحدث عن منطقة آمنة. ويمكن للبنان أن يعتبرها منطقة محتلة. ويمكن للولايات المتحدة أن تعاملها كمنطقة انتقالية. ويمثل حزب الله دليلا على أن المواجهة لا تزال مفتوحة. ولذلك يستخدم كل طرف تعريفا مختلفا لوصف نفس التضاريس. وقد يحول هذا الاختلاف دون تنفيذ الاتفاق إذا لم توضحه الخرائط المحددة وقواعد الانسحاب.

وتشكل حرية العمل العسكري التي تزعمها إسرائيل نقطة متفجرة أخرى. وإذا احتفظ الجيش الإسرائيلي بالحق في الإضراب في جميع أنحاء المنطقة الأمنية، فإن الهدنة ستظل جزئية. ولن يتمكن السكان من اعتبار المنطقة مستقرة. ولن يتمكن الجيش اللبناني من ممارسة السلطة الكاملة والمرئية. تهم الانتهاك ستتضاعف وسيحتفظ حزب الله بحجة لتبرير وجوده أو قدرته على الرد.

ومن ثم يمكن أن تخلق الحالة مفارقة. ويهدف الاتفاق إلى إبعاد حزب الله عن الحدود. ولكن إذا حافظت إسرائيل على منطقة آمنة وحرية العمل العسكري، سيكون بوسع حزب الله أن يقول إن نزع السلاح المحلي لا مبرر له ما دامت الأرض لا تزال محتلة. الآلية التي من المفترض أن تقلل من شرعية حزب الله يمكن أن تقدم حجة سياسية جديدة، خاصة للسكان الذين يعيشون مع الضربات وقيود الوصول.

الجيش اللبناني في موقع عالي الخطورة

والدور الموكل للجيش اللبناني مركزي ولكنه خطير. يجب أن يكون دعامة عودة الدولة إلى الجنوب. ويجب أن تخضع المناطق التجريبية لسيطرتها الحصرية. ولا ينبغي لأي ممثل غير حكومي أن يحتفظ بأسلحة أو مواقع. ويلبي هذا الهيكل المتطلبات الأمريكية والإسرائيلية. كما أنها تتطابق مع الهدف الرسمي للحكومة اللبنانية، التي تريد استعادة السيادة.

ولكن المهمة يمكن أن تصبح سريعة لا يمكن الدفاع عنها. وإذا منع الجيش اللبناني الهجمات على الجنود الإسرائيليين المتبقين في المنطقة الأمنية، يمكن اتهامه بحماية العدو. وإذا لم تتصرف إسرائيل، فإنها ستتهمها بعدم الوفاء بالتزاماتها. إذا واجهت (هزبولا) فإنها تفتح أزمة داخلية وإذا تجنّب ذلك المواجهة، فإن واشنطن ستحكم بأن الآلية لا تعمل. ولذلك فإن الجيش هو مركز آلية يمكن أن تتجاوز تكاليفها السياسية قدرتها المؤسسية.

ويزداد هذا التوتر بسبب افتقار الجيش اللبناني إلى الموارد. وهي بحاجة إلى المركبات والاتصالات والمراقبة والوقود والتمويل. ويجب عليها أيضا أن تحافظ على تماسكها الوطني. ويمكن لجيش يُنظر إليه على أنه محايد وسيادي أن يؤدي دوراً في تحقيق الاستقرار. وقد يفقد جيش ينظر إليه على أنه ينفذ الظروف الإسرائيلية – الأمريكية بعض شرعيته في المناطق المعنية.

ولذلك سيتعين على الحكومة أن تحدد علنا قواعد البعثة. ولا يمكن أن يظهر الجيش اللبناني كحارس للأمن الإسرائيلي. ويجب عرضه كضامن للأمن اللبناني وعودة المدنيين والانسحاب التدريجي. ويجب ترجمة هذا المعاني إلى واقع. وسيتعين على الجنود اللبنانيين أن يتحكموا في الأراضي، ولكن عليهم أيضا حماية السكان. وسيتعين عليها أن تمنع الأسلحة غير المشروعة، ولكنها تطالب أيضا بوقف الهجمات الإسرائيلية. وبدون هذا التوازن، يمكن أن تصبح البعثة متفجرة سياسيا.

عدم وجود جدول زمني يضعف النص

وعدم وجود جدول زمني نهائي هو الضعف الرئيسي للاتفاق. ويمكن أن يكون الانسحاب الجزئي خطوة نحو التوصل إلى حل. يمكن أن تصبح أيضاً جيلاً دائماً وهو يعتمد على الوقت والظروف وآليات التحكيم. وإذا تمكنت إسرائيل من البقاء إلى أن ترى حزب الله محايدا، فإن الخروج من المنطقة الأمنية سيتوقف على معيار انفرادي. ومع ذلك، لن يرغب أي ممثل إسرائيلي في تحمل الخطر السياسي المتمثل في إعلان اختفاء التهديد.

إن نزع سلاح حزب الله ليس مجرد تدبير محلي. وللحركة بعد عسكري وسياسي واجتماعي وإقليمي. وترتبط ترسانتها بإيران، والمشهد الداخلي اللبناني، والعلاقة مع إسرائيل، وإحياء ذكرى الحروب السابقة. إن تثبيت الانسحاب الإسرائيلي للاختفاء الكامل للتهديد هو وضع حد للوجود الإسرائيلي في أفق غير مؤكد.

ولذلك سيستفيد لبنان من التمييز بين عدة مستويات من المشاركة. ويتعلق المستوى الأول بمجالات تجريبية. ويتعلق الثاني بتخفيض المنطقة الأمنية. ويتعلق الثالث بالتنظيم النهائي. ويتعلق الأمر الرابع بالمسألة العامة المتعلقة بأسلحة حزب الله. وإذا ظلت هذه المستويات مشوشة، يمكن استخدام كل لبنة في حزب الله لإرجاء الانسحاب الإسرائيلي.

كما أن مسألة التوقيت مسألة أساسية للمشردين داخليا. ولا يمكن للأسر أن تنظم عودتها في مرحلة انتقالية لا نهاية لها. ولا يمكن للبلديات إعادة البناء دون معرفة المناطق التي يمكن الوصول إليها. ولا يستطيع المانحون الدوليون تمويل الهياكل الأساسية المعرضة للعمليات العسكرية الدائمة. ولذلك فإن عدم وجود تواريخ محددة يجعل من الصعب تحويل الاتفاق إلى انتعاش حقيقي.

المكاسب التكتيكية الإسرائيلية والقيود الاستراتيجية

وحققت إسرائيل عدة مكاسب تكتيكية في هذا التسلسل. وهي تحتفظ بوجود في المنطقة الأمنية. إنه يحتفظ بحرية العمل العسكري. وفرض قضية حزب الله على مركز الاتفاق. يضمن أن يتم استدعاء الجيش اللبناني للسيطرة على المناطق التي يجب استبعاد حزب الله منها. وتمكن أيضاً من ضمان القبول، مؤقتاً على الأقل، بانسحاب جزئي وليس كامل.

وهذه المكاسب لا تضمن انتصارا استراتيجيا. إن الوجود المطول في جنوب لبنان يعرض الجيش الإسرائيلي للاستمرار في اللبس والدموع. ومن شأن القتال، والكمين، والنيران المستهدفة، والهجمات القريبة أن تحول المنطقة الآمنة إلى حيز مكلف. لا يحتاج حزب الله إلى استعادة الأرض لتحدي الوجود الإسرائيلي. تحتاج فقط إلى جعل هذا الوجود غير مستقر ومكلف سياسيًا وضعيفًا عسكريًا.

والخطر على إسرائيل هو الفوز بالبطاقة وفقدان المدة. المنطقة الأمنية يمكن أن تطمئن بعض من رأي إسرائيل في الأجل القصير. إلا أنه إذا أسفر عن خسائر منتظمة، أو يحول دون العودة المستدامة لشعب شمال إسرائيل، أو يحافظ على جبهة مفتوحة مع حزب الله، فإنه سيصبح عبئا. إن التجربة التاريخية لجنوب لبنان تزن في الذكريات الإسرائيلية. فرقة الأمن يمكنها أن تحمي مؤقتاً ويمكنها أيضاً أن تحبس الجيش في حرب لبس ودموع.

ويمكن لحزب الله، من جانبه، أن يستغل هذا التناقض. تكبدت خسائر كبيرة ودمار. لكنه يستطيع وصف أي صيانة إسرائيلية بأنها احتلال. يمكنه أن ينتظر الضغط السياسي ليرتفع في إسرائيل. كما يمكنه استخدام الضربات الإسرائيلية لتعزيز خطابه عن المقاومة. وهذا هو السبب في أن المكاسب العسكرية الإسرائيلية لا تترجم تلقائيا إلى ميزة استراتيجية مستدامة.

مناقشة إسرائيلية تحت الضغط الانتخابي

بيان نتنياهو يستجيب أيضاً لقيد داخلي ويجب على رئيس الوزراء أن يطمئن إلى الرأي الإسرائيلي الذي تميزت به هجمات حزب الله وإخلاء المواقع الشمالية. يجب أن تظهر أن اتفاق واشنطن لا يعني الانسحاب تحت ضغط الولايات المتحدة. وبزعمه أن إسرائيل ستبقى في المنطقة الآمنة، فإنه يكفل لمخيمه السياسي ووزراءه المعارضين لأي تنازل.

وأشد وزراء الائتلاف، بما في ذلك بيزل سموتريش وإيتامار بن غفير، يرفضون فكرة الانسحاب الذي يعتبر انتصارا لهزبولا. ضغطهم يقلل هامش مناورات نتنياهو وحتى الانسحاب الجزئي يمكن أن يؤدي إلى أزمة داخلية إذا لم تعتبر الضمانات كافية. ولذلك يجب على رئيس الوزراء التوفيق بين ثلاثة مطالب متضاربة هي: تلبية واشنطن، وتفادي الانفصال عن حقه، والحفاظ على موقف ثابت ضد حزب الله.

ويوضح هذا القيد أهمية الحكم على المنطقة الآمنة. ويحول الاتفاق الإطاري إلى نص يتفق مع الخط الصلب الإسرائيلي. وبوسع نتنياهو أن يقول إن إسرائيل تقبل عملية، ولكنها لا تتخلى عن حريتها في العمل. يمكنه قبول المناطق التجريبية دون الموافقة على الانسحاب النهائي المؤرخ. ويمكنها أن تبيع الصفقة كوسيلة لنزع سلاح حزب الله، وليس كحل وسط إقليمي.

وبالنسبة لواشنطن، فإن هذا الموقف مفيد ومشكوك فيه في الوقت نفسه. إنه يسمح لـ نتنياهو بالتوقيع لكنه يحد من نطاق ما يدل عليه وإذا ظلت إسرائيل حرة في التصرف عسكرياً ولم تلتزم بالموعد النهائي، فإن لبنان سيجد صعوبة في الدفاع عن الاتفاق. ولذلك سيتعين على الوساطة الأمريكية أن تحول الصياغة السياسية إلى آلية ملزمة. هذه أصعب نقطة في المرحلة التالية.

لبنان الذي يواجه التكلفة السياسية للانتقال

وحظيت بيروت بالاعتراف بدورها الحكومي في الجنوب. ويصبح الجيش اللبناني الممثل المركزي لهذا الترتيب. ويجب أن تخضع المناطق التجريبية للسيطرة اللبنانية. ويكتسب مبدأ الانسحاب الإسرائيلي الجزئي. وتقدم هذه العناصر الحجج الحكومية للدفاع عن الاتفاق. ولكن التكلفة السياسية لا تزال مرتفعة.

ويقبل لبنان وجود إسرائيلي دون جدول زمني نهائي. كما يقبل المنطق الأمني الذي يجب أن يثبت فيه الجيش اللبناني أنه يمكن أن يمنع حزب الله من العمل في مناطق معينة. ويمكن لهذه التشكيلة أن تخلق تعارضا بين السيادة التي تظهر والسيادة التي تعيش. وإذا استمرت إسرائيل في الإضراب، إذا بقي جنودها في المنطقة الآمنة، وإذا كان على الجيش اللبناني أن يتجنب وقوع حوادث ضدهم، فإن الشعب قد يعتبر الاتفاق غير متوازن.

ولذلك ستحتاج الحكومة إلى تحقيق نتائج واضحة بسرعة. انسحاب حقيقي أول، منطقة عادت إلى الجيش اللبناني، وإعادة فتح الطرق، وعودة السكان، وتعليق الضربات. وبدون هذه العلامات، سيُهاجم الاتفاق كتنازل دون اعتبار. ومع هذه العلامات، يمكن عرضها على أنها عملية غير فعالة ولكنها مفيدة.

وسيكون دور الاتصال حاسما. ويجب على السلطات اللبنانية أن تتجنب الوعود المفرطة. وسيتعين عليهم أن يشرحوا أن الاتفاق ليس سلاما كاملا، بل إطارا لإلغاء التصعيد. وسيتعين عليها أيضا أن تعترف بالصعوبات، ولا سيما عدم وجود جدول زمني نهائي. من السهل أن ينتصر الخطاب في الميدان.

اتفاق يمكن أن يستقر أو يتجمد الاحتلال

ويمكن للاتفاق الإطاري الموقع في واشنطن أن يمهد الطريق لإلغاء التصعيد. يمكن أن تسمح بالانسحابات الجزئية وتقوية الجيش اللبناني وإنشاء مناطق دون وجود لحزب الله. كما يمكن أن يسهل عودة النازحين وإعادة الإعمار، إذا انخفض العنف. هذه هي القراءة التي دافع عنها واشنطن ومؤيدو الحل التوفيقي في بيروت.

ولكن نفس الاتفاق يمكن أن يجمّد أيضا واقعا غير مؤات في لبنان. وإذا ظلت المنطقة الأمنية خاضعة لسيطرة إسرائيل لفترة غير محددة، وإذا استمرت حرية العمل العسكرية الإسرائيلية، وإذا كان الانسحاب النهائي يتوقف على نزع السلاح الكامل لهزبولة، فإن النص قد يرتب وجودا طويلا بدلا من وضع حد له. وهي القراءة الحاسمة التي ستفرض نفسها في جزء من المناقشة اللبنانية.

وستعتمد على المرفقات والخرائط والجداول الزمنية وآلية التحقق. ويمكن أن يكون الاتفاق الإطاري مفيدا إذا حدد اتجاها واضحا. ويصبح الأمر خطيراً إذا كان يترك الكثير من الغموض لصالح توازن القوى. بيان نتنياهو يدل على أن توازن القوى لا يزال مركزيا. إسرائيل تريد أن تبقي المنطقة آمنة. إن لبنان يريد استعادة سيادته. وترغب الولايات المتحدة في فصل الملف اللبناني عن الملف الإيراني. يريد حزب الله منع النص من تحويل تهميشه إلى التزام دولي.

التسلسل لن يلعب فقط في واشنطن سيلعب في أول منطقة تجريبية، في رد فعل حزب الله، في إنضباط الجيش الإسرائيلي، في قدرة الجيش اللبناني على الأرض وفي الضغط الأمريكي على نتنياهو. وتم التوقيع على النص. وسيتوقف نطاقها الحقيقي على القطاع الأول الذي ستوافق فيه إسرائيل على الانسحاب، واللحظة الأولى التي سيضطر فيها لبنان إلى إثبات قدرته على استعادة السيطرة دون أن يظهر كوصي على وجود إسرائيلي مطول.