لبنان – إسرائيل: الاتفاق الإطاري الموقع في واشنطن

ووقع لبنان وإسرائيل اتفاقا إطاريا في واشنطن في إطار الوساطة الأمريكية، بعد عدة أيام من المفاوضات بدعم مباشر من وزارة الخارجية. وعرض وزير الخارجية ماركو روبيو هذا التوقيع كخطوة هامة نحو السلام بين البلدين. غير أنه اعترف بأن العمل لا يزال طويلا. والنص ليس معاهدة سلام. إنه يفتح سلسلة من التنفيذ التدريجي، تتمحور حول جنوب لبنان، والانسحاب الإسرائيلي الجزئي، وانتشار الجيش اللبناني واستبعاد الجهات المسلحة غير الحكومية في مناطق معينة.

تنازل مزدوج في قلب النص

ويشكل الاتفاق نقطة تحول سياسية، حيث يوافق كل طرف على الابتعاد عن موقعه الأصلي. وقد قبلت إسرائيل مبدأ الانسحاب الجزئي، في حين أعربت حكومتها حتى الآن عن رغبتها في الإبقاء على قواتها في المناطق التي تعتبر ضرورية لأمنها. إن لبنان، من جانبه، يقبل عمليا وجودا إسرائيليا متبقيا خلال المرحلة الانتقالية، ويدعو في الوقت نفسه إلى الانسحاب الكامل والفوري والكامل للمناطق المحتلة. هذا الامتياز المزدوج هو قلب الحل التوفيقي كما أنه يفسر هشاشة النص.

يجب قراءة الوثيقة الموقعة في واشنطن كإطار عمل، وليس كحل مكتمل. ولم تنشر جميع التفاصيل الدقيقة للخرائط والمواعيد النهائية وآليات المراقبة. غير أن الإعلانات المتاحة تتيح تحديد الهيكل العام. وترغب الولايات المتحدة في إنشاء مناطق تجريبية في جنوب لبنان. وفي هذه المناطق، سيقلل الجيش الإسرائيلي من وجوده أو يسحبه. وسيسيطر الجيش اللبناني على الأرض. وينبغي استبعاد الجماعات المسلحة غير الحكومية، ولا سيما حزب الله.

وتتعلق النقطة الأكثر حساسية بأمن الجنود الإسرائيليين الذين لا يزالون حاضرين خلال الفترة الانتقالية. ووفقا لمنطق الخطة، سيتعين على لبنان أن يتحمل نصيبا من المسؤولية عن تحقيق الاستقرار في القطاعات المعنية، بغية تجنب الهجمات على القوات الإسرائيلية إلى أن يتم انسحابها. هذا الالتزام يمكن أن يضع الجيش اللبناني في موقف صعب. وسيتعين عليها أن تظهر كأداة للسيادة الوطنية، دون إعطاء صورة للقوة التي تحمي وجود إسرائيلي تنافس عليه جزء كبير من الرأي اللبناني.

الخطر السياسي على بيروت

وهذا الغموض يرجح بالفعل على القراءة اللبنانية للاتفاق. وعرض ممثل لبنان في واشنطن، ندا موواد، التوقيع كخطوة أولى نحو استعادة السيادة. وشكرت السلطات الأمريكية باسم الرئيس جوزيف أوون ورئيس الوزراء نواف سلام. اختيار الكلمات ليس محايداً وتعني بيروت أن الاتفاق يجب أن يؤدي إلى انسحاب إسرائيل وعودة الدولة، وليس إلى التطبيع السياسي أو الاعتراف بحقيقة عسكرية.

ولذلك تدخل الحكومة اللبنانية منطقة مخاطر داخلية. وسيتعين عليه أن يشرح سبب قبوله لسحب جزئي بدلاً من الانسحاب الكامل الذي طلبه. وينبغي له أيضا أن يشرح لماذا يمكن دعوة الجيش اللبناني إلى تأمين مرحلة يظل فيها الجنود الإسرائيليون موجودين في الإقليم. يمكن للسلطات الدفاع عن هذا الموقف من خلال الادعاء بأنه خطوة ضرورية نحو الانسحاب الكامل. غير أن معارضيهم قد يعتبرون هذا امتيازا رئيسيا أو حتى شكلا من أشكال التنسيق غير المباشر مع إسرائيل.

ويقع الجيش اللبناني في صميم هذا التوتر. ومن المفترض أن تسيطر على المناطق التجريبية وحدها. وينبغي لها أن تمنع عودة مقاتلي حزب الله أو الأسلحة أو الهياكل الأساسية إلى القطاعات المعنية. ويجب عليها أيضا أن تمنع هذه المناطق من أن تصبح مسرحا للهجمات على القوات الإسرائيلية في عملية الانسحاب. ويمكن لهذه البعثة أن تعزز دورها الوطني. كما يمكن أن يعرضه لاتهامه بالتعاون مع العدو، خاصة إذا استمر الإسرائيليون في ضرب أماكن أخرى في لبنان.

والتحدي سياسي وعسكري أيضا. في أذهان العديد من اللبنانيين، يجب على الجيش حماية السكان والدفاع عن الأراضي وتجسيد الوحدة الوطنية. وإذا كان ينظر إليها على أنها تكفل أمن الجنود الإسرائيليين الذين لا يزالون موجودين في الجنوب، فإن صورتها يمكن إضعافها. ولذلك يجب على الحكومة أن تنظم مهمتها تنظيما صارما. وسيتعين عليه أن يتذكر أن الهدف لا يزال الانسحاب الإسرائيلي وعودة النازحين واستعادة السيادة اللبنانية، وليس الحماية الدائمة لمنطقة احتلال.

إسرائيل تريد استبعاد حزب الله من الجنوب

وتقدم إسرائيل الاتفاق من زاوية مختلفة. وقال السفير الإسرائيلي في واشنطن، يشيل ليتر، إن إيران وتقاليدها تسعى إلى تدميرها، في حين أن إسرائيل تريد سلاما حقيقيا مع لبنان. وأضاف أن النص ينبغي أن يمكّن إيران وحزب الله من الخروج من المعادلة. وهذه القراءة تضع قضية حزب الله في صميم الآلية. وبالنسبة لإسرائيل، لا يكون الانسحاب منطقيا إلا إذا منع الجيش اللبناني حركة الشيعة من العودة إلى موقعها بالقرب من الحدود.

This condition nourishes tensions. حزب الله ليس من الموقعين على الاتفاقية، لكنه مستهدف بشكل مباشر بأحكامها. ويبدو أن النص يسعى إلى الالتفاف على مسألة نزع السلاح الكامل للحركة، بدءا بمجالات محدودة. وفي هذه المناطق، لا يسمح إلا للجيش اللبناني بالتحكم في الأرض. وتتفادى هذه الطريقة الانفتاح الفوري للمناقشة الوطنية بشأن ترسانة حزب الله بأكملها. غير أنها تفرض معتكفا محليا على الحركة يمكن تفسيره على أنه تحد لوجودها العسكري في الجنوب.

ولذلك يمكن لحزب الله أن يطعن في الاتفاق دون أن يفشل رسميا. ويجوز لها أن تشجب الانتهاكات الإسرائيلية أو أن ترفض الاعتراف بالجهاز أو أن تحافظ على الضغط غير المباشر. ويمكنه أيضا أن ينتظر لمعرفة ما إذا كانت إسرائيل تفي بالتزاماتها. ويجب على الحكومة اللبنانية أن تتجنب المواجهة الداخلية المباشرة بينما تثبت لواشنطن وتل أبيب أن الجيش يمكن أن يمارس السلطة الحقيقية. وهذا الحد الأقصى يجعل تطبيق النص أكثر صعوبة من توقيعه.

المناطق الرائدة كآلية توفيقية

والمناطق الرائدة هي الآلية المركزية للتسوية. ويجب عليها أن تمكن من اختبار الثقة، والقطاع حسب القطاع. وتأخذ إسرائيل بنهج تدريجي، يتجنب الانسحاب العالمي الفوري. ويحصل لبنان على مبدأ مغادرة إسرائيلية، حتى وإن كانت محدودة. ولدى الولايات المتحدة إطار يمكن التحقق منه للحد من خطر التصعيد. ولكن النجاح سيتوقف على موقع المنطقة الأولى، والتوقيت الذي تم اختياره، ودرجة الحرية الممنوحة للجيش اللبناني.

وسيكون اختيار المنطقة الأولى حاسما. وإذا كانت تقع في منطقة تحتفظ فيها إسرائيل الآن بوجود مرئي، فإن بيروت ستتمكن من عرض الاتفاق بوصفه أول معتكف إسرائيلي. وإذا كانت في منطقة أقل حساسية، تجد الحكومة اللبنانية صعوبة في إقناع رأيها. وستسعى إسرائيل، من جانبها، إلى تجنب انسحاب يعطي حزب الله صورة انتصار عسكري. (واشنطن) يجب أن يتحكّم بين هذين الحتميين.

ومسألة التحقق مفتوحة أيضا. من سيرى عدم وجود أسلحة غير حكومية؟ من سيتحقق من أن الجيش الإسرائيلي قد انسحب بالفعل من منطقة ما؟ ما هو الدور الذي ستضطلع به الولايات المتحدة أو اليونيفيل أو الشركاء الدوليون الآخرون؟ وهذه النقاط التقنية أساسية. وبدون آلية ذات مصداقية، يجوز لكل طرف أن يتهم الطرف الآخر بانتهاك الاتفاق. إن لبنان، بآلية تدخلية للغاية، يواجه خطر السيطرة الخارجية على سيادته.

هدنة لا تزال هشة على الأرض

التوقيع يأتي في سياق عسكري غير مستقر واستمرت الهجمات الإسرائيلية في جنوب لبنان على الرغم من الغموض المعلن. وتدعي إسرائيل أن تستهدف أفراد حزب الله المزعومين أو تهديدات فورية. ويشجب حزب الله انتهاكات وقف إطلاق النار، ولكنه لم يرد دائما. ويضعف هذا الوضع الثقة. ولن يدوم الاتفاق الإطاري طويلا إذا استمر القصف، إذا كانت المركبات مستهدفة أو إذا اندلعت المواجهات بالقرب من القرى.

وبالنسبة للبنان، تمثل عودة المشردين داخليا أحد الاختبارات الرئيسية. العائلات الجنوبية لن تحكم على الاتفاق من نشرات واشنطن الصحفية وسيعتبرون من الممكن العودة إلى قراهم، والطرق المفتوحة، وإيجاد المياه، والكهرباء، والاتصالات السلكية واللاسلكية، والحد الأدنى من الأمن. وإذا ظلت المناطق الرائدة مفاهيم دبلوماسية لا أثر لها على أرض الواقع، فإن النطاق السياسي للتوقيع سيخفض بسرعة.

ويجب على الحكومة اللبنانية أيضا أن تنظم عملية التعافي. ويؤثر التدمير على المنازل والهياكل الأساسية العامة والأراضي الزراعية والشبكات الأساسية. وشرعت السلطات في الحديث عن تحديد الأضرار، وتطهير وتمويل الإصلاحات العاجلة. يمكن أن يسهل الاتفاق الإطاري هذه المرحلة إذا كان يقلل من العنف ويسمح بالوصول إلى المناطق المتضررة. ويمكنها أيضا أن تعقّدها إذا ظلت بعض المواقع خاضعة للسيطرة الإسرائيلية أو في منطقة أمنية متنازع عليها.

« واشنطن » كضامن و »ليفر »

لا يزال البعد الأمريكي حاسما. وعرض ماركو روبيو الاتفاق كخطوة هامة إلى الأمام، لكنه اعترف بأن الطريق ما زال طويلا. وسيتعين على واشنطن أن تواصل الضغط على إسرائيل حتى لا يظل الانسحاب الجزئي نظريا. وسيتعين عليها أيضا أن تدعم الجيش اللبناني، ماليا وسوقيا، إذا تعين عليه الاضطلاع بمسؤوليات جديدة. وبدون موارد إضافية، يمكن إعطاء الجيش مهمة ثقيلة جدا على قدراته الحالية.

كما أن الاتفاق يعطي الولايات المتحدة رافعة في بيروت. ويمكن ربط المساعدة على التعمير والدعم العسكري والاعتراف الدولي بتنفيذ الخطة. وهذا المنطق يمكن أن يعزز الدولة اللبنانية، ولكنه يمكن أن يغذي أيضا الاتهامات بالوصاية الأجنبية. على الحكومة أن تحافظ على توازن دقيق ويجب أن يحظى بتأييد أمريكي دون أن يبدو أنه ينفذ برنامجا أمريكيا أو إسرائيليا.

وفي إسرائيل، سيكون التنفيذ صعبا أيضا. ويرفض المسؤولون الحكوميون أي انسحاب لا يضمن أمن شمال إسرائيل. ويعتقد جزء من الائتلاف أن حزب الله سيستغل حتى المغادرة الجزئية. ولذلك سيتعين على رئيس الوزراء الإسرائيلي أن يقدم الاتفاق نصرا أمنيا. ومن المحتمل أن يقول إن إسرائيل لا تترك مناطق معينة إلا لأن الجيش اللبناني يتعهد باستبعاد حزب الله. وسيكون هذا العرض ضروريا لاحتواء النقد الداخلي.

ومن ثم يمكن تلخيص الحل التوفيقي في صيغة بسيطة. وتتفق إسرائيل على التراجع، ولكن ليس في كل مكان وليس على الفور. ويوافق لبنان على انتظار الانسحاب الكامل، مع توليه مسؤولية أمنية في المرحلة الانتقالية. وتكفل الولايات المتحدة العملية دون أن تكون قادرة فجأة على إزالة التوترات المحلية والمعارضة الداخلية والمخاطر العسكرية. ويتيح هذا الهيكل إحراز تقدم دبلوماسي. وهو يتضمن أيضا بذور الأزمات المقبلة.

اليونيفيل والمسألة القانونية

ويضع النص أيضا القوة في موقف حساس. ولا تزال بعثة الأمم المتحدة موجودة في الجنوب حتى نهاية ولايتها، ولكنها لم تعد الإطار المرجعي الوحيد. ويمكن للمناطق الرائدة أن تُنشئ ترتيبا موازيا، بقيادة سياسية من واشنطن، وينفذه الجيش اللبناني. ولذلك ينبغي توضيح العلاقة بين اليونيفيل والسلطات اللبنانية ومراقبي الولايات المتحدة والقوات الإسرائيلية المنسحبة. ويمكن أن يؤدي التحلل غير المحدد إلى حوادث تنسيق. كما يمكن أن يضعف الدور التقليدي لبعثة الأمم المتحدة، في وقت تكون فيه مناقشة ما بعد الاتحاد مفتوحة بالفعل.

المسألة القانونية ليست ثانوية. وينبغي للبنان أن يتجنب إعطاء انطباع بأنه يعترف بوجود عسكري إسرائيلي شرعي على أراضيها. وستتمكن السلطات من القول بأن هذا الوجود مؤقت ومحدود زمنيا ويعتزم أن يختفي. ولكن أي غموض في النص سيتم فحصه. ويتساءل المعارضون عما إذا كان الاتفاق يحدد تاريخ الانسحاب الكامل أو ما إذا كان يترك إسرائيل لتبت في هذه الوتيرة. كما سيسألون من سيجيب إذا تعرض جندي إسرائيلي للهجوم في منطقة انتقالية. وإذا تدخل الجيش اللبناني لمنع وقوع هجوم، فإنه سينتقد. وإذا لم تتدخل إسرائيل، فإنها قد تتهمها بعدم الوفاء بالتزاماتها.

فترة اختبار للاتفاق الإطاري

وبذلك يفتح توقيع واشنطن فترة تجريبية. ويوفر النص إطارا، ولكنه لا يحل بعد التناقضات. وطلب من إسرائيل أن تبدأ بالمغادرة دون أن تفقد وجهها. وطلب إلى لبنان أن يقبل الانتقال الذي لا يفي بمتطلبه الأصلي للانسحاب الكامل. ويدعو الجيش اللبناني إلى تأمين الجنوب دون اتهامه بحماية المحتل. ستظهر الأسابيع القليلة القادمة ما إذا كانت هذه المعادلة يمكن أن تصمد في القرى وعلى الطرق وحول المناطق التجريبية الأولى.

وستتوقف المتابعة على قرارات ملموسة. ويقوم الطرفان بنشر أو تحديد البطاقات والمواعيد النهائية وإجراءات الانسحاب وإجراءات الرقابة. سيكون عليهم تحديد أول منطقة تجريبية وسيتعين عليهم تحديد القواعد المنطبقة على الجنود الإسرائيليين الموجودين قبل مغادرتهم. وقبل كل شيء، يجب عليهم منع وقوع حادث عسكري من فشل المرحلة الأولى. ولذلك فإن السلام الذي أعلنته روبيو لا يزال احتمالا، وليس حقيقة مكتسبة.

وفي لبنان، من المحتمل أن تبدأ المناقشة بشأن طبيعة امتياز واشنطن بالضبط. وسيقول مؤيدو الاتفاق إنه يوفر أخيرا طريقا نحو الانسحاب الإسرائيلي، وعودة الدولة وإعادة بناء الجنوب. ويقول نقاده إنه يضفي الشرعية المؤقتة على وجود إسرائيلي ويفرض مهمة خطيرة سياسيا على الجيش اللبناني. وفيما بين هاتين القارئتين، ستحتاج الحكومة إلى تحقيق نتائج واضحة على أرض الواقع.