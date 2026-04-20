لبنان: الركام لا يزال يوصل موتاه

ولم يجمّد وقف إطلاق النار الأثر الإنساني للحرب في لبنان. وعلى النقيض من ذلك، فتحت تسلسلاً يبرز الآن الوفيات التي أزيلت مؤقتاً من الأنظار القصفات والنيران والانهيارات وعدم إمكانية الوصول إلى مناطق معينة.

ومنذ دخول الهدنة حيز النفاذ، ظلت أفرقة الإغاثة والدفاع المدني والبلديات ورابطات الإغاثة الصحية والخدمات الصحية تزيل باستمرار الأنقاض، وأصيبت المباني في الساعات القليلة الماضية قبل توقف الحريق، وحتى المباني أو المناطق التي لا يزال من الصعب استكشافها.

ومن ثم فإن النتائج تزداد سوءا بعد وقوع الضربات، ليس لأن موجة جديدة من القصف كان من شأنه أن ينتج ميكانيكيا معظم الخسائر، ولكن لأن البلد يمكن أن يحسب في نهاية المطاف بعض الوفيات التي لم يصل إليها بعد.

وهذه الثغرة بين العنف الذي عانت منه والمحاسبة المحتملة التي تضرب الآن. The figures published by the authorities and relayed by the National Information Agency are no longer just snapshots of the hour following a strike. وهي تصبح منتجات عمل بطيء وخطر ومنهجي.

It is necessary to clear the concrete, stabilization the slabs, secure damaged buildings, engage excavators, intervene by hand in some pockets of collapse, then transfer the bodies, identify them and sometimes carry out DNA tests. وفي الحرب التي رُشّت فيها أحياء بأكملها، تحول هذه المرحلة وقف إطلاق النار إلى وقت لتعافي الضحايا.

وتعطي رسائل اليوم والفترة التي تلي الهدنة صورة واضحة عن هذا الواقع. In Tyre, Kfar Melki, Qadmous, in the area of the Qasmiyeh bridge, but also in Beirut and other areas where the search for missing persons continues, the post-strike remains a time of search.

ويجب توضيح ما يلي: ولم تنته صحيفة التوازن الوطني من الارتفاع. The health authorities themselves have written black and white, stating that the final figure can only be stopped after the lifting of the rubble, the extraction of the remains, DNA tests and the identification of the victims.

ميزانية رسمية لا تزال مؤقتة

الرقم الأول الذي يتعين استخدامه، وربما أهم واحد لفهم التسلسل الحالي، هو الرقم الذي أبلغته وزارة الصحة العامة اللبنانية والذي أخذته وكالة الإعلام الوطنية: في 16 نيسان/أبريل، في منتصف الليل،.

وكان من بين هؤلاء 100 من العاملين في مجال الإسعافات الأولية والعاملين في مجال الصحة الذين قتلوا و 233 من المصابين بهذه المهن. وتستحق هذه الدقة التأكيد عليها، لأنها تقول شيئان في آن واحد: حجم التكلفة البشرية العامة، وكون هذه التكلفة البشرية الهائلة لم تتعزز بالكامل بعد.

والكلمة الأثقل في هذا البيان الصحفي ليست بالضرورة العدد. هو الاحتياطي الذي يرافقه. The Ministry of Health has indicated that the final assessment will be announced only after the end of the rubble removal operations, body extraction, completion of DNA tests and identification of their owners.

وفي بلد كثيرا ما ترد فيه أرقام الحرب كحقيقات مغلقة، تشير هذه الصيغة إلى أن الرقم الرسمي لا يزال مفتوحا. كل موقع بحث، كل جثة وجدت كل شخص مفقود يمكن أن ينقل الحسابات القومية.

ويتمتع هذا الاحتياطي الإداري بنطاق إنساني ملموس جدا. It means that at the time the state is already announcing 2,294 deaths, it itself acknowledges that other victims have not yet been integrated. بعضهم تحت المباني المنهارة. ولا تزال هناك طلبات أخرى في مناطق يسهل الوصول إليها جزئيا. Others have been found but not yet formally identified.

وبالتالي، فإن الميزانية المالية ترتفع في مرحلتين. أولاً عن طريق استخراج الجثث جسدياً ثم بالتسجيل الرسمي.

هذه ليست تفاصيل إحصائية إنها معلومات مركزية عن طبيعة الحرب التي ضربت البلد للتو. وعندما يتعين على الدولة أن تنتظر استخراج الرفات واختبارات الحمض النووي لإثبات توازنها، فإن هذا يعني أن التدمير كان مكثفا جدا بحيث لا يمكن تسجيل جميع الوفيات وقت الإضراب.

ونتجت الحرب ضحايا غير مرئيين لعدة أيام، وأحيانا أكثر. The ceasefire did not end this violence. وهو يسمح فقط بقياسه بشكل أكمل.

في (تاير)، لا تزال الأرقام تتحرك

(تاير) يركّز الكثير من هذا الواقع. واستهدفت إحدى آخر ضربات إسرائيلية كبرى قبل بدء نفاذ وقف إطلاق النار منطقة سكنية في المدينة. وبسرعة كبيرة، أُبلغَت المرسلات الأولى عن ميزانية ثقيلة لكنها لم تكتمل بعد.

وفي صباح يوم 17 نيسان/أبريل، أفادت وكالة المعلومات الوطنية أن غارة اليوم السابق، التي وقعت قبل دقائق قليلة من توقف الحريق، قد وصلت إلى 13 قتيلا وأكثر من 70 جريحا، في حين استمر البحث عن ثمانية أشخاص مفقودين تحت الأنقاض.

هذه الأرقامِ تَقُولُ أساسيَ. أولا، الضربة ضربت منطقة مأهولة بالسكان. ثانيا، يتجاوز عدد الجرحى إلى حد بعيد الدائرة المباشرة الوحيدة للموتى، وعلامة على موجة من الصدمة وانهيار في مساحة حضرية كثيفة.

وأخيرا، ظل ثمانية أشخاص مطلوبين بعد مرحلة الإغاثة الأولى. هذا يدل على أن الخراب كانت ضخمة جداً للسماح بالإستخراج الكامل في حالة الطوارئ.

وذكرت رسالة أخرى من الوكالة، نُشرت بعد ذلك، أن عمليات نقل الأنقاض ما زالت مستمرة في المدينة، ولا سيما حول مبنى صلاح ال ١٢. ارتفاع المبنى يضيف بعداً هاماً هنا.

مبنى في 12 طابق ثم انهار لا يفتش مثل منزل واحد وتحتاج جيوب الحرق والطابق المضغوط والكتلة الخرسانية إلى عمليات طويلة ومتتالية وثقيلة تقنيا. وعندما تبلغ وكالة المعلومات الوطنية عن مواصلة البحوث في هذا المبنى، فإنها تقول بصورة غير مباشرة إن الميزانية المالية المحلية لا تزال عرضة للتطور آليا.

وفي 20 نيسان/أبريل، أبلغت بعثة أخرى عن إزالة رفات إضافي من روبل مبنى في صور. هذه النقطة حاسمة وتبين أن المدينة، بعد عدة أيام من الهدنة، لا تزال تُسلّم موتاها.

لقد مر وقت التفجير لكن وقت اكتشاف الضحايا ليس كذلك بالنسبة للعائلات، هذا الإغراء فظيع بعض الأقارب كانوا يأملون بالإنقاذ وبعد ذلك، أكثر من ساعات وأيام، تحول الانتظار إلى بحث الجسم.

ولذلك فإن وقف إطلاق النار لم يجلب الصمت فحسب. وقد وفر اليقين التدريجي لبعض الخسائر.

وتجدر الإشارة أيضا إلى أن الصحافة اللبنانية، التي تقتبس من الوكالة الرسمية، لا تزال تشير إلى البحث في صور عن ثمانية أشخاص مفقودين في نفس المنطقة. وهذا يعني أن الدمج المحلي لا يزال في الوقت الراهن غير كامل.

وشكل هذا الأساس 13 حالة وفاة نُشرت في 17 نيسان/أبريل. لكن الحفر لم تكن مغلقة وهكذا تبين حالة صور كيف يمكن أن تظل ميزانية محلية متنقلة بعد عدة أيام من الإضراب الأخير.

مبنى مؤلف من 12 طابقاً، رمز لميزانية الرصيد المؤجل

وأصبح مبنى السلام، في المنطقة السكنية المستهدفة في صور، أحد رموز هذه الميزانية المؤجلة. إن مجرد قيام الوكالة بتعيينه وتحديد أن لديه 12 طابقا كافيا لشرح صعوبة العمليات.

In this type of structure, the impact of a strike does not only produce immediately visible victims. إنه يخلق طبقات من الإنهيار. الناجين الذين يمكن الوصول إليهم يتم إجلاءهم أولاً. The wounded who are trapped but can be located can then be extracted. ثم تأتي أبطأ ساعات، تلك حيث تنظر الفرق في جيوب عميقة.

كما أن عدد الجرحى، الذي يبلغ أكثر من 70 جريحاً وفقاً للإرسال الصادر في 17 نيسان/أبريل، يدل أيضاً على عنف الحلقة. وهذا الحجم لا يعني فقط الجثث المدفونة، بل أيضا الضغط على المستشفيات، والاسعاف، ومراكز الترايج، وأفرقة الإنقاذ.

In a city where the deaths of previous days are still buried, the addition of dozens of wounded and missing persons turn the truce into an extension of the emergency. وهكذا يمثل الإطار أكثر من حالة محلية واحدة. إنه يعطي مفتاح القراءة لكل لبنان.

ويضرب كل موقع كبير قبل أن تتبع الهدنة نفس المنطق: إذ يُعلن عن إجراء تقييم أولي في الساعات التالية، ثم الأرقام التي لا تزال ترتفع مع عمليات الحفر، وتحديد الهوية، وما يعقب ذلك من تقدم.

كفر ملكي، قداموس، حي السلوم: مواقع أخرى تزيد من المحاسبة

الجنوب ليس فقط تاير وتظهر إرسالات وكالة الإعلام الوطنية، على العكس من ذلك، الجغرافيا الأكثر انتشارا في الميزانية المؤجلة.

In Kfar Melki, a mission reported the removal of three bodies and the eviction of four wounded from the rubble of a four-storey building struck the night before. ولا تزال تفاصيل هيكل المبنى تحسب.

إنه ليس مشهداً متضرراً بسيطاً، بل مبنى مرتفع بما فيه الكفاية لتوليد كومة من الأنقاض والبحث لعدة ساعات. وأشارت الرسالة أيضا إلى أن البحوث استغرقت وقتا طويلا وأن أفرقة الدفاع المدني والإغاثة الصحية اضطلعت بها.

وتشير هذه النقطة إلى أن الميزانية العمومية ليست مجرد بيانات صحية مجردة. وهو يعتمد على القدرة التشغيلية على البقاء في الموقع، والعمل لساعات، وإزالة الضحايا والناجين في بيئة متدهورة.

وقبل ذلك ببضعة أيام، في القادموس، أبلغت وكالة الإعلام الوطنية عن انسحاب أربع جثث وإجلاء ثلاثة جرحى من مجمع الخدرة، واستهدفهم إضراب إسرائيلي. ومرة أخرى، يتكرر هذا النمط: أي موقع مدني أو سكني متضرر، ووفيات عديدة، وجرح في وقت متأخر، وصحيفة توازن محلية لا تقتصر على الدقائق الأولى بعد الغارة.

وكون هذه الأرقام تتعلق بمعقد يضيف مستوى من الصعوبة. وتحتاج مجموعة من المباني المتضررة إلى المزيد من الموارد، وإلى مزيد من التنسيق، وإلى مزيد من الوقت لإكمال البحث.

وفي الضواحي الجنوبية في بيروت، هاي السلوم، أعلنت وكالة أخرى عن استخراج جثتين من مبنى يستهدفه إضراب إسرائيلي يوم الأربعاء الماضي. وتكتسي هذه النقطة أهمية خاصة لأنها توسع نطاق مركز التنسيق إلى ما وراء جنوب لبنان وحده.

ولا تقتصر الميزانية المؤجلة على القرى أو المناطق القريبة من خط المواجهة. وهي تتعلق أيضاً بالمناطق الحضرية الكثيفة في العاصمة وضواحيها، حيث أُصيبت المباني ولم يتسن الوصول إلى جميع المختفين على الفور.

ولا ينبغي قراءة هذه الحالات على أنها مجرد موجزات إقليمية. وهي تبين أن ميزانية الميزانية الوطنية ترتفع بإضافة الأسر المعيشية المحلية، كل منها له مزاجه الخاص. وهناك ثلاث هيئات هنا، وأربعة منها، واثنتان في مكان آخر، لا تزال هناك جثث أخرى بعد عدة أيام من إرسال أول: وهذه الآلية المؤجلة للإضافة هي بالتحديد ما يحول وقف إطلاق النار إلى فترة من الميزانية المسببة للدوار.

القسمية: الجثتين المطلوبتين في النهر

The Qasmiyeh bridge case gives this sequence an even hard dimension. هنا، الإنقاذ لا يفتش المباني فحسب. إنهم يبحثون عن جثث في النهر.

وأعلنت السلطات المحلية إغلاق الجسر من الساعة 00/9 للسماح بالبحث عن رفاتين في النهر. وأفادت رسالة لاحقة من وكالة الإعلام الوطنية أن طائرة إسرائيلية بلا طيار تحلق فوق المنطقة أثناء العمليات.

ويلخص هذان العنصران، مجتمعين، جزءا أساسيا من الحالة. فمن جهة، يدخل لبنان في البحث عن ضحايا لم يعثر عليهم وقت وقوع الضربات. ومن ناحية أخرى، لا تزال هذه المرحلة تتعرض لضغوط عسكرية إسرائيلية، مرئية في السماء فوق الموقع.

وبالتالي، فإن وقف إطلاق النار لا يخلق حيزا آمنا تماما للعمليات الإنسانية وعمليات الوفاة. هذا يجعلهم ممكنين بدون حمايتهم بالكامل.

وقد يبدو العدد نفسه، وهو رفاتان، محدودا بالمقارنة مع ميزانيات المباني الكبيرة المنهارة. سيكون من الخطأ تقليله إلى أدنى حد وتكشف كل عملية من هذا النوع عن اختفاء لا يمكن حله إلا بعد توقف الحريق.

فتفتيش جثتين في المياه، تحت جسر أو حوله، يعني أن موجة الحرب نقلت الضحايا من المشاهد التي يمكن البحث عنها فورا. ولم تعد أعمال الإنقاذ تقتصر على إزالة الخرسانة. يجب أن تستجوب، تغطس، تفحص تيارات، تفتش أكوام السفن، وتفتيش المصارف.

وتشير قسمية إلى أن الحرب قد أسفرت عن وفيات لا تدفن في المباني فحسب. وقد تم توقع البعض أو إبعاده أو جعله غير قابل للكشف عن طريق تدمير الهياكل الأساسية وعن طريق ظروف الإضراب ذاتها.

وهذا التنوع في مشاهد البحث يجعل من الصعب تحديد التقييم النهائي. كما أنها تلزمنا بأن نفكر في التكلفة البشرية التي تتجاوز المباني المنهارة وحدها.

البحوث مستمرة أيضا في بيروت

وأبلغت وكالة الإعلام الوطنية أيضا عن زيارة لمواقع البحث والإنقاذ في بيروت، في منطقتي عين المريش وطول الخيات. والمصلحة الرئيسية لهذا الإرسال لا تكمن في الإعلان عن رقم واحد جديد، بل في ما يقوله عن مدة الجهد.

وبعد عدة أيام من الإضراب، استمر البحث عن المفقودين في العاصمة. والرسالة الضمنية واضحة: وهنا أيضا، لم يتم العثور على كل شيء بعد.

وهذه المعلومات تكمل الأرقام الأكثر روعة من الجنوب. وتبين أن الحرب تركت مواقع للبحث في عدة أقاليم في آن واحد. الميزانية العمومية لا تنمو في مدينة واحدة ويعود إلى أماكن مختلفة، ذات إيقاعات مختلفة، وأحياناً في وسائل الإعلام شبه التشريح بالمقارنة مع الغارات الكبيرة للجبهة الجنوبية.

وتشير أيضا إلى أن سلسلة الإنقاذ لا تزال منتشرة في العديد من المسارح في الوقت نفسه. وفي حين تواصل فرق في صور تفتيش مبنى من 12 طابقا، تواصل أفرقة أخرى عملياتها في بيروت وغيرها في منطقتي النبطية وجنوب لبنان.

وهذا يعني أن حجم الحاجة يتجاوز بكثير معالجة موقع رئيسي واحد. The country does not manage a single balance sheet. وهو يدير مجموعة من ميزانيات محلية لا تزال غير كاملة.

أربعة مباني لا تزال تحت الحفر

ونتج عن إرسال آخر قامت به الوكالة، بمناسبة جولة قام بها المدير العام للدفاع المدني، عنصر رقمي هام: ففي محافظتي النبطية وجنوب لبنان، واصلت الأفرقة البحث عن الأنقاض ورفعها في أربعة مبان مدمرة، بهدف العثور على جميع المفقودين.

This figure, four buildings or structures still under search, helps to measure the residual extent of work. وهذا يعني أن ما بعد الصدمة لا يتعلق بقعة ساخنة واحدة، ولكن على الأقل عدة جيوب من الدمار لا تزال نشطة من وجهة نظر الإغاثة.

غير أن عدد الضحايا المحتملين يختلف في كل مبنى، وكذلك صعوبة التدخل. ولا تزال بعض المواقع محمية. ويحتاج آخرون إلى عمل شاق قبل أن يتمكنوا حتى من التحقق مما إذا كان الضحايا لا يزالون هناك.

ومن ثم، فإن أكثر المعلومات فائدة هنا ليست مجرد المجموع الممكن في المستقبل، بل هي التأكيد على أن عددا كبيرا من المواقع لم ينجز بعد تقييمه الكامل. وهذا يفسر سبب رفض السلطات منطقيا تجميد الرقم النهائي.

وما دامت أربعة مباني على الأقل لا تزال قيد البحث الفعلي في هاتين المحافظتين، وما زالت هناك مواقع أخرى في صور أو بيروت أو في أماكن أخرى يجري تفتيشها، فإن أي سياج إحصائي سيكون اصطناعيا.

ويزداد الرصيد أيضا لأنه يجب تحديد الهيئات

وهناك جانب آخر، أكثر دقة، ولكن حاسم: العثور على جثة لا يكفي دائماً لإدخالها في كتاب الاسم على الفور. The Ministry of Health explicitly mentioned the need to complete DNA tests and identify identities.

This indicates that some bodies are found in a state or under conditions that make immediate identification impossible. In air wars in urban areas, this reality is not exceptional.

الحرائق، الانهيار، الضغط تحت النظارات وطول الوقت قبل التعافي في بعض الأحيان تتدهور الجثث ولذلك، كثيرا ما تتوقع الأسر إجابتين منفصلتين. أولاً، هل وجدت جثة؟ إذاً، هل يمكننا تأكيد أنّه قريب مفقود؟?

In the meantime, the state cannot always immediately settle its figures. ويعني ذلك أيضاً أن التقييم النهائي لا يعتمد على عمل المحارم وعمال الإنقاذ فحسب، بل يعتمد أيضاً على الطب الشرعي والمختبرات وإجراءات تحديد الهوية.

ومن ثم يمر البلد بمرحلة تنحدر فيها الحرب من السماء إلى المشرحة والرسوم والسجلات الإدارية. It is another violence, less visible, but decisive to understand why the official number remains provisional.

ما تقوله الأرقام بالفعل عن حجم الكارثة

وحتى الأرقام المؤقتة ترسم بالفعل جدولا ثقيلا جدا. A national record of 2,294 deaths and 7,544 injuries in about six weeks of conflict, including 100 rescue workers and health workers killed, places the sequence among the hardest that the country has known over such a short period of time.

ويضاف الآن إلى هذه الكتلة الرصيد المؤجل للمواقع التي تم تفتيشها بعد الهدنة. In Tyre, a raid has already been credited with at least 13 deaths, more than 70 wounded and eight missing persons wanted.

In Kfar Melki, three people were killed and four injured from a four-storey building. In Qadmous, four dead and three wounded. في (هاي السلوم) تم العثور على جثتين في مبنى.

وفي قسمية، يُلتمس رفاتان في النهر. وبالإضافة إلى ذلك، لا يزال البحث جاريا في أربعة مباني مهدمة في الجنوب ومنطقة النبطية، فضلا عن الحفريات المبلغ عنها في بيروت.

هذه الأرقام لا تصف حلقة مغلقة وهي تصف ميزانية وطنية لا تزال قيد التطوير.

ويجب أيضا التأكيد على العلاقة بين القتلى والجرحى والمفقودين. وعندما تسفر ضربة واحدة في صور عن أكثر من 70 إصابة وثمانية إصابات لا تزال مطلوبة، يعني أن التدمير يتجاوز بكثير عدد الهيئات المرئية على الفور. المفقودين غالباً ما تكون البقعة العمياء في الساعات الأولى.

إن أثر وقف إطلاق النار هو بالتحديد الحد من هذا الموقع الأعمى. وهو لا يقلل من عدد الضحايا الذين سبق أن تسببوا في ذلك. إنه ببساطة يسمح لهم بالكشف.

حرب تستمر في الأنقاض

وقد تبدو الصيغة متناقضة، ولكنها تتطابق مع الواقع الملاحظ على أرض الواقع. ولا تزال الحرب مستمرة في الأنقاض، وليس من خلال الضربات نفسها، ولكن من خلال الطريقة التي ما زالوا يرغمون البلد على السعي إلى موته.

ولا تعيش الأسر خارج الصراع. وهي تمر بمرحلة انتقال من لحظة الإضراب إلى لحظة اليقين. وطالما بقي أحد الأقارب تحت مبنى، في مجمع مدمر، في نهر أو بين أجساد مجهولة، لم تنته الحرب بالنسبة لهم.

فرق الإنقاذ أيضاً تعيش فترة زمنية أخرى. They no longer operate solely in the urgency of the ongoing bombing. إنهم يعملون بالتحمل. ويمكن أن تؤدي كل ساعة من ساعات البحث إلى اكتشاف، ولكن أيضا إلى عدم وجود اكتشاف، وإلى الحاجة إلى معدات لإعادة التجهيز، وإلى تأمين صفعة أو انقطاع العمل لأن طائرة بدون طيار تحلق فوق الموقع، كما هو الحال في قسمية.

التوازن البشري يعتمد أيضاً على قدرة البلد على الحفاظ على هذه العمليات باستمرار وهذا التحمل هو بُعد رئيسي في هذه اللحظة.

وفي بلد مفزوّر اقتصاديا بالفعل، يحشد كل موقع بحث الموارد البشرية والتقنية واللوجستية. ومع ذلك لا توجد طريقة أخرى. فبدون هذا العمل، سيظل المفقودين بلا وضع. ومعه، أصبحوا محصّنين، ومحددين، وعادوا إلى أحبائهم.

الإحساس الحقيقي بالزيادة في الميزانية

وللقول إن التوازن بعد وقف إطلاق النار يمكن أن يعطي انطباعا مضللا بتدهور ما بعد وقف إطلاق النار. وفي الواقع، تكشف هذه الزيادة في المقام الأول عن مدى ما أسفرت عنه القصف بالفعل. ويزداد العدد الآن لأن الأنقاض تنجز تدريجيا ما تتضمنه.

وهذا ليس تناقضا في وقف إطلاق النار. هذه واحدة من أظلم عواقبها.

ولذلك فإن البلد يمر بمرحلة خاصة جدا. الأسلحة أكثر هدوءاً من ذي قبل لكن الموتى ما زالوا يعودون للأخبار ولم تعد الأرقام تنفجر في لحظة الإضراب، بل تهب أثناء البحث.

ولم يعد العنف ينظر إليه فقط في النيران. وينص على سحب رفات إضافي في صور، وفي ثلاث جثث مستخرجة في كفر ملكي، وفي أربع جثث أخرى في القداموس، وفي جثتين في حي السلوم، وفي رفاتين مطلوبين تحت جسر القسمية، وفي الإشارة البدانة، من جانب السلطات نفسها، إلى ورقة رصيد لا تزال غير نهائية.

وطالما بقيت المباني قيد البحث، ما دام الأشخاص المفقودين مطلوبين، إلى أن تكتمل اختبارات الحمض النووي، فإن لبنان لا يعرف بعد العدد الكامل من خسائره. وهذا ما يكشف عنه هذا التسلسل بشدة: فوقف إطلاق النار لم يغلق العد، بل أعطى البلد ببساطة الوقت المؤلم لاكتشاف، طبقة بعد طبقة، ما تركته التفجيرات تحت الأنقاض.