لبنان: الساعة 00/18، توفي أكثر من 500 1 شخص منذ 2 آذار/مارس

في الساعة ٠٠/١٨، عبر لبنان عتبة غيرت قراءة الحرب. The infographic provided by the Health Emergency Operations Centre of the Ministry of Public Health now sets the cumulative balance sheet at530 1 حالة وفاةو812 4 إصابةمنذ بدء القتال في 2 آذار/مارس في اليوم الوحيد7 نيسان/أبريلإنها قائمة33 حالة وفاةو173 إصابةالأرقام التي نقلتها شركة LBCI في فترة بعد الظهر تتسق مع هذا البند، كما تورد تفاصيل السعر الذي دفعه المدنيون والخدمات الأساسية، مع102 امرأة..130 طفلاو57 موظفا صحيابين الوفيات المسجلة حتى الآن ومن ثم فإن مرور أكثر من 500 1 قتيل ليس مجرد مؤشر إحصائي. وأكد أن لبنان قد دخل حرباً ذات لبس ودموع ثقيلين، حيث يضاف كل يوم ورقة توازن مستقلة دون فقدان اليوم السابق لم يعد ينتج آثارها.

إن هذا المعبر هو الأهم من كل ما يحدث بسرعة كبيرة. وذكّرت شركة Libnanews مرة أخرى في استعراضها الصحفي الذي نشر في 7 نيسان/أبريل بأن البلد لا يزال تحت الضغط الأقصى، بين الإضرابات المتزايدة، والمعركة من أجل الوصول الحيوي، والخسائر الجسيمة في الأرواح. وبعد ساعات قليلة، تبين الدراسة الاستقصائية الصحية والتقييم الذي أجرته شركة LBCI أن هذا الضغط قد تغير أكثر. ولم يعد لبنان في سلسلة متقطعة من التوترات. وهي في مرحلة تؤدي فيها الحرب إلى الوفاة والإصابة والعزلة في القرى والتوجهات الأرضية والتوتر السياسي الداخلي.

وتزيد ميزانية الـ 24 ساعة الأخيرة من الجبهة اللبنانية

عدد اليوم33 قتيلا و 173 جريحابالفعل يعطي حجم الـ 24 ساعة الماضية ولكن يجب وضعها في سياقها الجغرافي. According to the NNA, the night and morning were marked by intensified Israeli strikes in the South and in the Bekaa, with at leastثمانية قتلىسُجلت في هجمات ليلية:ثلاثة في ماراكيه..1 إلى Zebdine..واحد في دير الزهرانيوثلاثة في (تيريدبا)ولا تنتمي هذه المواقع جميعها إلى نفس المحور التكتيكي المباشر الذي يبين أن اليوم لم يلخص في منطقة واحدة. بل على العكس، انقسم الخطر بين الساحل الجنوبي وداخل النبطية وعدة جيوب جنوبية عميقة.

ديناميات اليوم تؤكد هذا التشت The strikes did not only target border areas in the strict sense. وقد وسعوا نطاق العمل حيث لا يزال الجنوب وخطوط دعمه معرضين باستمرار. وهذا يعني أنه لا ينبغي قراءة السجل اليومي لـ 33 حالة وفاة نتيجة لغارة رئيسية واحدة، بل نتيجة لسلسلة من الهجمات على عدة أجزاء من البلد، مقترنة بالقتال البري وقصف المدفعية. إن هذا التجزؤ في الجبهة يجعل التوازن البشري أكثر صعوبة في استيعابه وثقة من الناحية السياسية.

بينت جبيل ومحوره لا يزال القلب العسكري في اليوم

في الساعة ٠٠/١٨، ظلت المنطقة الأكثر حساسية هي المنطقة الواقعة فيبنت جبيلونهج. وأفادت حركة تحرير الكونغو في أعقاب وقوع اشتباكات عنيفة بين حزب الله والجيش الإسرائيلي في المحور.Ainata-Maroun al-Ras-Bint Jbeilبينما كانت إسرائيل تحاول الدفع نحو المدينة منAinata..كونيوالطيرينحوصف الهواالذي يهيمن على بنت جبيل According to the chain, Hizbullah responded with suicide drones and rockets, while the Israeli army shelled the area with 155 mm gun and conducted new air strikes on the altitudes and accesses of the city.

هذه الجبهة حول بنت جبيل ليست حلقة من بين الآخرين. وهو يركِّز جزءاً حاسماً من اليوم لأنه يقول أين تُلعب المعركة العميقة لجنوب لبنان. ولم نعد نشن هجمات التحرش أو في تبادل لمرة واحدة على الحدود. ونحن في محاولة للسيطرة على الدخول والتلال وقرى الخط الثاني حول مدينة رمزية واستراتيجية على حد سواء. وهكذا تظل معركة بنت جبيل أفضل مؤشر للمنطق العسكري الإسرائيلي في هذه اللحظة: المضي قدما في النقاط المهيمنة، وتوطيد الممرات، ثم محاولة فرض واقع إقليمي أعمق من مجرد الحدود الحدودية.

استمرت القصف حتى نهاية فترة ما بعد الظهر

والساعات الأخيرة من اليوم لم تكن واضحة. On the MTV home page at 6 p.m., several updates showed, on the contrary, the continuation of the strikes and alerts:ضربة طائرة بدون طيار على عباسيهفي مقاطعة صور18:00في حين أن القناة نقلت أيضاً في أخبارها عن التطورات اليومية حولهانوالقطاعات الأخرى في الجنوب. نفس الصفحة أيضاً أشارت إلى إطلاق (هزبولا) النار على (إسرائيل) واستمرار التطورات العسكرية في جنوب (لبنان) مما يشير إلى أن الجبهة كانت في وقت الحادثة

وبالتالي، فإن صورة الـ 18 ساعة هي صورة يوم غير مغلق. والسجل الإنساني معروف بالفعل، ولكن وتيرة الأحداث تبين أن الضربات والمبادلات لم تتوقف مع سقوط فترة بعد الظهر. It is an important element to read correctly the 33 deaths of the day: this balance is already heavy, and it intervenes even though the front was still in motion at the time of the point.

Hezbollah maintains its response capacity

على جانب حزب الله،Al Manarوفي نهاية عصر اليوم، أظهرت عدة بلاغات عسكرية رغبة واضحة في زيادة الضغط على المؤخرة الإسرائيلية بينما ينمو الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان. إلىالساعة 41/17:: أبلغت السلسلة عن إطلاق صواريخ على الهياكل الأساسية للجيش الإسرائيليمأمونوفي مستعمرةRosh Pinaإلىالساعة 48/17أعلن عن صلاحية جديدة ضد البنى التحتية العسكريةAcreثم إلىالساعة 14/18وأبلغت عن هجوم شنته طائرات بدون طيار على حزام من الجنود الإسرائيليينMetulaوفي ثكناتYiftah.

These announcements alone are not independent verification of each military result claimed. لكنهم يسمحون لنا بفهم المنطق العام لهذا اليوم وكلما زاد الجيش الإسرائيلي من حدة توجهاته حول بنت جبيل وفي عدة قرى في الجنوب، كلما سعى حزب الله أكثر إلى إظهار أنه يحتفظ بقدرته على الإضراب خارج خط الاتصال المباشر. وفي الساعة ٠٠/١٨، يظل هذا البعد من أبعاد الاستجابة متأصلا تماما في المشهد العسكري لهذا اليوم.

السلطة اللبنانية تحاول احتواء الكسور الداخلي

وعلى الصعيد السياسي المحلي، ركزت الرئاسة اللبنانية اتصالاتها على الاستقرار الداخلي. وفقاً لـ (إل بي سي)جوزيف أوونالثلاثاء قال أن الظروف الأمنية الحالية لا تزال تحت السيطرة وشدد على ضرورة التنسيق بين المواطنين والجيش ودوائر الأمن والبلديات، وأوضح أن الجيش ينتقل إلى بيروت والمناطق الأخرى للحفاظ على النظام وطمأنة السكان. He also warned that no citizen remaining in his village or locality should be charged with treason, collaboration or disloyalty.

هذا التدخل ليس عرضاً وهي تستجيب لمناخ التوتر الداخلي الذي تغذيه الضربات خارج الحدود الجنوبية وحدها، والشائعات حول المناطق المدنية المتضررة، والخوف المتزايد من أن تؤدي الحرب أيضا إلى فجوة بين اللبنانيين. ومن الواضح أن الرئيس يسعى إلى منع التوسع العسكري من أن يؤدي إلى أزمة من الشك الواسع النطاق بين المشردين داخليا والمقيمين والقرى في الجنوب والداخل. وبعبارة أخرى، لا تزال الدولة تحاول الحفاظ على جبهة ثانية هي: جبهة التماسك الوطني.

The Vatican, Christian villages and the failure of aid

The last 24 hours have also confirmed the deterioration of humanitarian access in Christian villages in the South. ولخصت ليبنانيو مرة أخرى هذا الصباح هذه المعركة بوصفها " وصول بحرية " للبنان، من الجبهة الجنوبية إلى الطرق الموصلة. وقد تم اختبار هذا التشخيص بصورة ملموسة للغاية مع الصعوبات المستمرة في إعادة تزويد بعض المناطق الحدودية بالوقود، مثلالديون..Ain EbelوRmeichوقد أضعف بالفعل القتال والنقص ورفض جزء من سكانه التخلي عن القرية. ولذلك فإن منطق المقر ليس عسكريا فحسب. ويصبح أيضا لوجستيا وإنسانيا.

هذا البعد يحسب الكثير لفهم نقطة الـ18 ساعة وسجل وفيات 530 1 وفاة وحده لا يوجز الحالة اللبنانية. The last 24 hours also show a country where roads, villages and supply lines themselves become war issues. وفي هذه القراءة، لا يعاني الجنوب من الإضراب فحسب: بل يعاني أيضا من تقلص تدريجي في هوامشه الحيوية.