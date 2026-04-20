لبنان: (أورموز) يمكنه أن ينزل هدنة

ولم يعد السؤال هو ما إذا كانت أزمة أورموز ستزيد سعر النفط في لبنان. والخطر الرئيسي بالنسبة لبيروت هو في أماكن أخرى: الهدنة في لبنان نفسه. وإذا انقطعت التسلسل الهش بين واشنطن وطهران في الخليج، فإن هدنة العشرة أيام على الجبهة اللبنانية يمكن أن تفقد مظلتها السياسية الرئيسية. وفي الحالة الراهنة من الأرض، سيكون ذلك كافياً لإعادة الجنوب إلى منطق الحرب المعلق.

لقد ظل لبنان يتنفس خلال الأيام القليلة الماضية دون طمأنة حقيقية. وقد عادت الأسر. وقد استعادت الأحياء في الضواحي الجنوبية في بيروت بعض الحركة. واستمر الإنقاذ في عملهم. وقد حاولت السلطات اللبنانية وضع التسلسل ضمن إطار حكومي، على أمل أن يمهد وقف إطلاق النار، حتى باختصار، الطريق لوضع ترتيبات أكثر استدامة. لكن هذه الإستراحة لم تبدو مثل التثبيت العميق وهي تبدو وكأنها وقفة من الخارج، في ظل ظروف، ومعرضة لأي تغيير إقليمي.

هذا هو المكان الذي يصبح مضيق أورموز حاسما مرة أخرى. وإذا انكسر الكسر بين واشنطن وطهران، إذا تفاقمت الحوادث البحرية، إذا كان الاستيلاء على سفينة شحن إيرانية من جانب الأمريكيين يشكل بداية مرحلة جديدة من المواجهة، فإن لبنان سيتوقف عن كونه ملفا منفصلا. وسيصبح أحد الأماكن التي يقاس فيها الضغط بين المخيمين. ومن الواضح أن الخطر الأول على لبنان لن يكون اقتصاديا أولا. وسيكون عسكريا وسياسيا وإقليميا.

وهذه الزاوية أساسية لأن الأراضي اللبنانية لا تزال غير مستقرة على الرغم من التوقف الجزئي عن القتال. وتحتفظ إسرائيل بالقوات داخل الأراضي اللبنانية. وقد أصدر الجيش الإسرائيلي لأول مرة خريطة لخط انتشاره الجديد في الجنوب، حيث توجد مواقع فعلية في منطقة سيطرة. لا يمكن للمدنيين العودة إلى كل مكان. الدمار هائل وغالباً ما يعود المشردون لرؤية مدى الخراب بدلاً من استئناف حياتهم العادية. ولم يقترح حزب الله أبداً أنه سيشعر بالارتباط الدائم بهيكل دبلوماسي تم التفاوض بشأنه فوقه.

هدنة لبنانية ليست سلاما

يجب أن نتذكر أولا ما هذه الهدنة وما هي ليست كذلك وعلقت بعض الاشتباكات. وسمحت ببدء عودة السكان المشردين. لقد فتحت مساحة دبلوماسية غير أنها لم تسوي مركز جنوب لبنان، وأوضحت طرائق الانسحاب الإسرائيلي، وحل مسألة تسليح حزب الله، أو استعادت سلسلة أمنية عادية على الحدود.

وفي الحسابات الرسمية، قدمت الهدنة أحيانا كخطوة واضحة نحو التسوية. على الأرض، الصورة أكثر قسوة. ويكتشف المقيمون الذين يعودون القرى المدمرة، والطرق المدمرة، ولا يزالون يهددون المناطق ويحدون من الوصول. العودة موجودة لكنها جزئية. الهدنة أعادت فتح الطريق. لم تقم بعد بإعادة بناء ظروف العودة.

هذه الظلّة تُغيّرُ التسلسلَ الكاملَ القراءة. فالسلام، حتى غير فعال، ينشئ آليات لتحقيق الاستقرار. إن هدنة قصيرة، في بيئة عسكرية لا تزال نشطة، تؤدي في المقام الأول إلى وقف إطلاق النار. إنها حالة متوسطة يمكن أن يؤدي إلى اتفاق أقوى. كما يمكن أن تكون بمثابة ممر بسيط بين مرحلتين من المواجهة. وفي لبنان، لا يوجد دليل على أن هذا الممر سيؤدي تلقائيا إلى تحقيق استقرار مستدام.

السلوك الإسرائيلي في الجنوب يظهر هذا ولا تزال البيانات العسكرية والسياسية الإسرائيلية تتكلم من حيث الأمن والمنطقة العازلة وتحييد الهياكل الأساسية في حزب الله. لم تختفي محركات البعثة لقد تكيف فقط مع الهدنة وهذا يعني أن إسرائيل لا تقترب من هذه الفترة كنهاية للحملة، بل كتحول تحت المراقبة.

على الجانب اللبناني، تحاول الحكومة وضع التسلسل في منطق مؤسسي. وترغب هيئة الرئاسة والسلطات المدنية في إظهار أن وقف إطلاق النار يمكن أن يصبح نقطة انطلاق لاتفاقات دائمة أكثر. هذا سيكون موجوداً. لكنه واقع بسيط: إن لبنان الرسمي لا يسيطر على جميع الجهات الفاعلة المسلحة أو المناطق الإقليمية. وما دامت البارامترات الرئيسية قائمة بين واشنطن وطهران واسرائيل، فإن بيروت تتحكم في النتائج بصورة رئيسية.

التضاريس الجنوبية لا تزال جاهزة لإعادة التحلل

وقد تأكدت آخر التطورات. وأطلق الجيش الإسرائيلي خط انتشاره داخل جنوب لبنان، وأعلن عمقه على بعد عدة كيلومترات من الحدود. هذا المنشور ليس تفصيلاً للتواصل. ويعني ذلك أن إسرائيل تريد أن تجسد وجودها، وأن تجعلها واضحة، وأن تعرضها كبيانات أمنية، وليس كحلقة مؤقتة بدون الغد.

بالنسبة لشعب الجنوب، هذه الخريطة لها تأثير ملموس جدا. إنها تسحب القرى جزئياً أو كلياً مقطعة عن إيقاعها المعتاد وهي لا تزال تشك في إمكانية العودة الكاملة. كما أنه يغذي واقعا نفسيا ثقيلا: فوقف إطلاق النار الذي يترك عقدا عسكريا أجنبيا أقل شبها بالخروج من الحرب من الحرب التي انقطعت قبل مستوطنته.

ويفاقم السجل الإنساني والإنساني للحملة الأخيرة هذا الهشاشة. ووفقًا للأرقام التي نقلتها السلطات والوكالات الإنسانية، فقد قُتل أكثر من 2000 شخص منذ بداية التصعيد في مارس، ونزح أكثر من 1.2 مليون شخص. ولا تزال عشرات الآلاف من الأسر تواجه تدمير منازلها، ووجود ذخائر غير منفجرة، وانهيار الهياكل الأساسية واستمرار انعدام الأمن.

وفي هذا السياق، لن يكون استئناف الأعمال القتالية بمثابة عودة إلى حالة سابقة. سيضرب أرض فارغة بالفعل، مدمر بالفعل، مستنفد بالفعل. وليس جنوب لبنان في مرحلة إعادة إعمار موحدة. وهي في مرحلة توقف هشة جدا بين الطيران والعودة والانتظار. وهناك إشارة إقليمية سلبية تكفي لتحويل هذا التعليق إلى هجرة جديدة.

والنقطة الحساسة الأخرى هي غموض الوصول. وشهدت بعض المناطق عودة المدنيين. ويظل آخرون مغلقين أو مقيدين بشدة. لم تضمن السلطات العسكرية الإسرائيلية بوضوح أن جميع النازحين سيتمكنون من العودة إلى ديارهم. بالنسبة لقرية، ولعائلة، لمزارع، هذا الشك ليس مجردا. وهو يحدد عمل الحقول، وإعادة تأهيل المساكن، وإعادة فتح الأعمال التجارية، وإرسال الأطفال إلى المدارس. ولا تزال الهدنة التي لا تنظم حرية العودة هدنة غير كاملة.

لماذا يهدد أورموز مباشرة الهدنة في لبنان

وقد تبدو الصلة بين أورموز ولبنان غير مباشرة من أول نظرة. في الواقع، هو الآن مركزي. لم تُبنى الهدنة اللبنانية في فراغ إقليمي. واستقرت في تسلسل أوسع حيث سعت واشنطن إلى احتواء التصعيد مع إيران، وتهدئة عدة جبهات في الوقت نفسه، والحفاظ على نافذة تفاوضية. وكانت الجبهة اللبنانية بمثابة منطقة مفيدة لوقف التصعيد في ذلك الوقت.

وهذا يعني أن الانقطاع في الخليج يمكن أن يسفر عن أثر معدي سياسي فوري تقريبا. وإذا توقف واشنطن وطهران عن الكلام، أو إذا واصلا الحديث في مناخ مفتوح من المواجهة البحرية، يفقد لبنان السياق الذي جعل الهدنة قابلة للتحمل للجميع. وسيكون لدى الولايات المتحدة رأس مال سياسي أقل لتكريسه للحفاظ على النار. ويمكن لإسرائيل أن تحتج بأن تسلسل ضبط النفس قد فشل. وستتمكن إيران من النظر في أنها لم تعد في مصلحتها أن تترك الجبهة اللبنانية مجمدة إذا تعزز الضغط الأمريكي في أماكن أخرى.

وبالتالي فإن الجبهة اللبنانية ليست مسرحا مستقلا. إنه بارومتر وطالما ظلت العلاقة بين واشنطن وطهران في منطق إدارة المخاطر، فإن وقف إطلاق النار في لبنان يمكن أن يصمد، بل مؤلما. وإذا عادت هذه العلاقة إلى المواجهة المفترضة، يصبح لبنان مرة أخرى أحد المناطق التي يُعاد فيها الضغط. هذا بالضبط ما يشير إليه تطور الساعات الأخيرة حول (أورموز).

إن قيام الولايات المتحدة بأخذ سفينة شحن إيرانية هو أكثر من أثرها البحري الوحيد. إنه يغير المناخ السياسي. وهو يعطي طهران سببا إضافيا للنظر في أن واشنطن ترغب في التفاوض مع مواصلة الإضراب. It complicates Pakistani mediation. إنه يقوي السرد على الجانبين. ونتيجة لذلك، تصبح كل جبهة مرتبطة بطريقة ما بالمحور الإيراني الأمريكي غير مستقرة أكثر، بما في ذلك لبنان.

يجب أن لا نتخيل التشغيل الآلي ولا تؤدي أزمة في أورموز فورا إلى استئناف القتال بشكل عام في جنوب لبنان. لكنه يغير حساب الجهات الفاعلة وفي منطقة كثيرا ما يسبق الحساب فيها إجراء بضع ساعات فقط، يكفي هذا التغيير لجعل الهدنة أكثر ضعفا.

وقف إطلاق النار من السياق الإقليمي

هذه واحدة من أهم الحقائق في هذا التسلسل. وكثيرا ما تقرأ الهدنة اللبنانية في بيروت كحدث لبناني. هذه القراءة كانت مفهومة. وقد شوهدت الآثار الأولى في لبنان: انخفاض الإضرابات، وعودة المشردين، والتنفس في الأحياء المتضررة. ومع ذلك، وبسرعة كبيرة، فُرضت قراءة أخرى. ولم يكن وقف إطلاق النار لبنانيا فحسب. كانت جزء من لحظة إقليمية أوسع.

من الأفضل أن يُظهر (واشنطن) أن بإمكانه أن يُخرج من التصعيد وكان من الأفضل أن تسمح طهران بوجود لحظة من الراحة دون أن يبدو أنها تحت الضغط. وتهتم إسرائيل بترجمة حملتها العسكرية إلى مكاسب إقليمية واستراتيجية في الوقت الذي ترعى فيه حليفها الأمريكي. ولكل منهما سبب مستقل لقبول استراحة محدودة.

والمشكلة هي أن انقطاعا محدودا لن يدوم طويلا إذا تم إلغاء المنطق بأكمله. إن لبنان لا يحتاج إلى نظام إقليمي مطابق تماما من أجل إقامة هدنة. يحتاج إلى حد أدنى من الانضباط في تقرير واشنطن – تهران. وهذا الحد الأدنى الذي أصبح هشاً اليوم في الخليج.

يمكنك قول ذلك بشكل مختلف إن لبنان لا يتعرض فقط لعواقب أورموز على النفط. وهي عرضة لعواقب أورموز على التسلسل الهرمي للأولويات الاستراتيجية. وإذا ما أعيدت حركة الخليج، فلن تعد الجهات الفاعلة تقرأ الهدنة اللبنانية كخطوة مفيدة. سوف يقرأونها كقيد مؤقت، حتى كترف أصبح عديم الفائدة.

حزب الله ليس مقفلا في المنطق الدبلوماسي اللبناني

والسبب الآخر الذي يجعل الهدنة هشة هو موقف حزب الله. وقبلت الحركة فترة تنحية فعلية. ولكنه لم يدمج تماما المنطق السياسي للمناقشات التي بدأتها الدولة اللبنانية. وأوضح مسؤول كبير وكالة أمريكية أن حزب الله لن يشعر بالارتباط بأي اتفاقات ناتجة عن المحادثات المباشرة بين لبنان وإسرائيل.

وهذا الموقف حاسم. وهذا يعني أن دبلوماسية الدولة وحدها لا تكفي لغلق الهدنة. ويمكن للبنان الرسمي أن يناقش ويضع خطوطه الحمراء ويسعى إلى وضع إطار دائم. ولكن إذا رأى الممثل المسلح الرئيسي في الجبهة أنه غير ملزم بالنتيجة، فإن قوة وقف إطلاق النار تظل مشروطة.

وهذا الانفصال بين الدولة والجماعة المسلحة ليس جديدا في لبنان. غير أنه يتطلب كثافة خاصة في التسلسل الحالي. وكلما قلصت الهدنة، كلما كان ذلك يتوقف على الموافقة التكتيكية من جانب الجهات الفاعلة على أرض الواقع. وكلما زاد اعتماده على الموافقة التكتيكية، كلما أصبح أكثر حساسية للتغيير في السياق الإقليمي. إن كانت (إيران) تضغط على موقفها ضد الولايات المتحدة فإن هامش الحكم الذاتي لـ(هزبولا) يقرأ بشكل مختلف يُصبحُ a قدرة لإعادة تنشيط الجبههِ.

هذا لا يعني أن قرار استئناف الهجمات سيتم الإعلان عنه علنًا أو على الفور. وتعرف المنظمات المسلحة أيضاً كيفية التعامل مع المناطق الغامضة. ويمكنها أن تختبر، وتقدم تقارير، وتستجيب على نحو محدود، وأن تحافظ على تصعيد. ولكن مجرد كون حزب الله لا يعتبر نفسه مرتبطا تلقائيا بالتسلسل الدبلوماسي يكفي لجعل الهدنة قابلة للنقض.

بالنسبة لبيروت، هذا ضعف كبير. تستطيع السلطة الدفاع عن استراتيجية تحقيق الاستقرار ولا يمكن أن يضمن أن تحترم جميع مراكز صنع القرار ذلك إذا ازدادت نسبة الطاقة الإقليمية سوءا. وطالما استمر هذا الانفصال، لا يزال لبنان عرضة لتمزق يمكن أن يتخذ قراره النهائي جزئيا خارج مؤسساته.

إن إسرائيل تعامل بالفعل الجنوب كمنطقة أمنية في المستقبل

إن هشاشة الهدنة لا تتوقف فقط على حزب الله. كما يتعلق الأمر بكيفية حديث إسرائيل وأعمالها. ولم تتخل السلطات الإسرائيلية عن الشعور بالتخلي عن مشروع منطقتها العازلة. وعلى العكس من ذلك، فإن الخريطة التي نشرت في 19 نيسان/أبريل والبيانات المتعلقة بتدمير الهياكل التي تعتبر مهددة تؤكد وجود قراءة أمنية طويلة الأجل.

وهذا الموقف يغير طبيعة وقف إطلاق النار. وإذا رأى طرف الهدنة أداة لتجميد المكاسب التكتيكية، وتوسيع العمق الدفاعي، والحفاظ على الضغط، فإنها لا تتناسب مع منطق التطبيع المتبادل. ويدخل في منطق تعليق مفيد. ويمكن فصل التعليق المفيد بمجرد توقفه عن تحقيق فوائده.

وفي هذا السياق، يمكن للتدهور في أورموز أن يقدم حجة إضافية إلى إسرائيل. وإذا اصطدمت طهران وواشنطن بالمواجهة، فيمكن لإسرائيل أن تحتج بأن الجبهة الشمالية لا يمكن أن تُعامَل على أنها قوسين. ويجوز له أن يقول إن حزب الله لا يزال امتدادا للنزاع الإقليمي، وأنه يجب توطيد المنطقة الأمنية في جنوب لبنان بدلا من الادعاء. وسيعاد تعريف الهدنة، بدلا من تعميقها، على أنها تنفس تشغيلي بسيط.

والخطر ليس مجرد التعافي المأساوي. وهو أيضاً بطء العودة إلى الوراء: ضربات نقطة، بل ومحدودية الوصول، وتدمير إضافي للهياكل الأساسية، وحوادث على طول خط النشر، واستجابات معيرة. الهدنة قد تموت بطرق عديدة يمكن أن تنفجر في ليلة واحدة ويمكنها أيضا أن تفرغ نفسها تدريجيا من مضمونها إلى أن تكون أكثر من كلمة دبلوماسية.

يكون المشردون أول من يدفع ثمن الانهيار

وكثيراً ما يشار إلى الهدنة بالطرق العسكرية والدبلوماسية. ومع ذلك، فإن رهائنه الأولى لا يزالون مدنيين. ومنذ الإعلان عن الحريق، بدأ الآلاف من المشردين داخليا في العودة إلى الضواحي الجنوبية في بيروت والنبطية وصور والعديد من المناطق الجنوبية. وجد الكثيرون مساكن غير صالحة للسكن، وشوارع مدمرة، وخدمات متقطعة، وبيئة لا تزال غير آمنة.

إذا انكسرت الهدنة، هذه العودة ستعكس على الفور. العائلات التي بدأت بالتحرك مجدداً يجب أن تغادر وأولئك الذين لا يزالون مترددين سيستنتجون أنه لا توجد نافذة آمنة. وستبقى المدارس والعيادات والمتاجر والشبكات المحلية في ما بينهما. ويمكن هزيمة نسيج العودة كله، الذي هو بالفعل غير مستقر، في غضون ساعات قليلة باستئناف الإضرابات أو بتشديد بسيط على الدخول.

التأثير النفسي سيكون هائلاً. يمكن أن يتحمل السكان نزوح الحرب. إنه يدعم بشكل أقل تكرار الحركة، خاصة عندما تكون قد بدأت بالفعل في العودة، للتنظيف، للإصلاح، لعرض نفسها. والشعور بالعيش في مكان مؤقت لا نهاية له يقوض المجتمع المحلي بشكل أعمق من إحصاءات التدمير.

وسيتأخر التعمير أيضا. ولا ينخرط أي فاعل جاد في أعمال البناء الثقيلة ما دامت مخاطر استعادة الحرائق مرتفعة. المتبرعون يتباطؤون الشركات تنتظر وتختلف الأسر المعيشية عن الإصلاحات الباهظة الثمن. وتدير البلديات حالة الطوارئ بدلا من التخطيط. والكسر في أورموز الذي سيفجر الهدنة في لبنان لن يدمر أكثر من ذلك فحسب. ومن شأنه أيضا أن يعرقل إمكانية إعادة بناء ما كان عليه بالفعل.

وتفيد التقارير بأن الجيش اللبناني وقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان تتعرضان للضغط مرة أخرى

نتيجة أخرى، أقل وضوحًا ولكنها حاسمة، تتعلق بالجهات الفاعلة التي من المفترض أن تحقق الاستقرار في الميدان. يحتاج الجيش اللبناني، الذي تم طلبه بالفعل على عدة مستويات، إلى حد أدنى من الهدوء لإعادة الانتشار بشكل مفيد وتأمين المحاور ومرافقة عمليات العودة وإعادة تأكيد الوجود المؤسسي في المناطق التي تعاني من كدمات. هدنة قصيرة بالكاد تعطيه الوقت لبدء هذا العمل. إنتكاس إقليمي سيقطع على الفور تقريبا.

وتواجه القوة حالة مماثلة، مع تزايد الضعف السياسي. فكل حادث يُرتكب ضد حفظة السلام، وكل اتهامات، كل صعوبة في الوصول، تقلل من قدرتها على الظهور كعامل استقرار. وفي مناخ إقليمي أكثر صعوبة، تتقلص مساحة المناورة فيه. ولا تختفي البعثة، ولكن أثرها الرادع والشرعية العملية يمكن أن يتلاشى.

وبالنسبة للبنان، سيكون هذا التآكل مكلفا. وكلما قلصت قدرة الجيش وقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان على أرض الواقع، كلما احتل الفراغ منطق المواجهة. وكلما هيمنة هذه المنطقات، كلما أصبحت الجبهة الجنوبية متاحة للرسائل العسكرية الإقليمية.

التكلفة الحقيقية للبنان ستكون أولا استراتيجية

وبطبيعة الحال، فإن الانقطاع في أورموز سيثقل أيضا على النفط والشحن والتضخم والاقتصاد اللبناني. هذا الخطر موجود إنه حقيقي ولكن في المستقبل القريب، يكون الخطر الأكثر أهمية هو تمزق استراتيجي. وبالنسبة للحرب التي تعود إلى جنوب لبنان، فإنها تعيد تجميع كل شيء آخر: الأسعار، والتشريد، والثقة، والاستثمار، والموسم الصيفي، والعلاقة مع المغتربين، والعمل السياسي الداخلي.

وبعبارة أخرى، لن يعاني لبنان من الآثار غير المباشرة للخليج فحسب. ويمكن أن تصبح مرة أخرى واحدة من المسارح المباشرة التي يُدفع فيها الفشل في إزالة التصعيد بين واشنطن وطهران. وهذه الإمكانية هي التي يجب أن تحكم التحليل. وعندما تعتمد الهدنة المحلية على توازن إقليمي، فإنها ليست محلية تماما. وعندما ينهار هذا التوازن الإقليمي، تصبح الحدود اللبنانية من أول الأماكن التي يمكن أن يظهر فيها الشقوق.

هذا هو السبب في أن الكلمة المركزية قد لا تكون مكسورة، ولكن التعرض. ويتعرض لبنان لقرار لا يتخذه، بموعد لا يصلح، لتوازن في السلطة لا يهيمن عليه. وما دامت أزمة أورموز لا تزال قائمة، فإن الهدنة في الجنوب يمكن أن تكسب بضعة أيام، وربما بعض الترتيبات، وربما بداية للترجمة السياسية. وإذا ما تغير الخليج، فإن لبنان يخاطر بأن يكتشف بسرعة كبيرة أن أكبر ضعف له ليس مشروع قانون الطاقة، ولكن حقيقة أن وقف إطلاق النار لم يوقف أبدا عن العمل من جانب آخر أكبر منه.