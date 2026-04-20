لبنان: تؤكد إسرائيل أن الجندي الذي صور تمثال يسوع هو إسرائيلي

ولم يعد من الممكن أن يلجأ الجيش الإسرائيلي وراءه الشك أو المشروطية أو الحجة إلى التلاعب البصري. والوظيفة التي نشرها الحساب الرسمي للجيش الإسرائيلي تمثل تحولا واضحا: فالصورة التي تظهر جنديا يضرب تمثالا للمسيح في جنوب لبنان هي صورة حقيقية جدا، والرجل المرئي على الصورة هو بالفعل جندي إسرائيلي يعمل في المنطقة.

وفي غضون ساعات قليلة، غير الملف طبيعته. لم يعد هناك أي سؤال عن صورة متنازع عليها وهناك حقيقة تعترف بها المؤسسة نفسها.

وبعد الانتهاء من الفحص الأولي الذي كان ينظر إلى صورة نُشرت في وقت سابق من اليوم لمضايقات مصممي جيش الدفاع الإسرائيلي رمزا مسيحيا، تقرر أن الصورة تصور مصمما تابعا لجيش الدفاع الإسرائيلي يعمل في جنوب لبنان. يرى جيش الدفاع الإسرائيلي الحادث بعظمة..https://t.co/U6P3x8KWBb جيش الدفاع الإسرائيلي19 نيسان/أبريل 2026

وهذا التأكيد مرهق سياسيا. إنه يغلق الباب أمام خط الدفاع الأكثر ملاءمة، والذي يتكون من الإنكار أو النسبية أو التحدث عن المونتاج أو التسمم أو دعاية العدو. كما أنه يغير القضية. وما كان لا يزال، قبل ساعات قليلة، يشكل الجدل بشأن الحجية الآن مشكلة تتعلق بالقيادة والانضباط العسكري والمسؤولية السياسية والصورة الدولية.

وعندما يعترف الجيش بأن أحد رجاله كرس رمزاً مسيحياً في إقليم مجاور يحتله عسكرياً، فإنه لم يعد يدير حادثة بسيطة. وتواجه الحقيقة التي لا يمكن أن تعود من مصادر خارجية.

والأكثر إثارة في هذا التسلسل هو السرعة التي انتقلت بها إسرائيل من الشك إلى الاعتراف. وقد أوضح المتحدث الرسمي نداف شوشيني في البداية أن الجيش يدرس موثوقية المنحدر، وأنه إذا كانت الصورة حقيقية وحديثة، فإن هذا السلوك لا يطابق القيم المتوقعة للجندي. ثم جاءت الرسالة الرسمية: بعد أول فحص، ثبت أن الصورة تظهر جنديا من الجيش الإسرائيلي يعمل في جنوب لبنان.

وأضافت المؤسسة أنها تنظر إلى الحقائق بصرامة كبيرة، وأنه سيتم إجراء تحقيق من قبل القيادة الشمالية وأنه سيتم اتخاذ تدابير ضد المتورطين.

التغيير حاسم ويعني ذلك أن إسرائيل لم تعد تتحدى حقيقة صورة الجندي أو عضويته. لذلك لم يعد قلب المناقشة هو ما إذا كان المشهد قد وقع، ولكن ما ستفعله إسرائيل الآن بتأكيدها.

من الصورة الفيروسية إلى الاعتراف الرسمي

في النزاعات المعاصرة، يتم تداول العديد من الصور التي لم يتم التحقق منها، أو إخراجها من السياق، أو إعادة تدويرها لأغراض أخرى. وتعرف الجيوش هذا وكثيرا ما تستخدمه للحفاظ على منطقة ضبابية مفيدة. وهذا هو السبب في أن الاعتراف الرسمي بالمبتذل يغير كل شيء.

وبالاعتراف بأن المشهد يُظهر أحد جنوده، ينسحب الجيش الإسرائيلي من أشد مؤيديه الحزينة حجة الصنع الكاذب أو العدائي.

وهذا أمر أكثر أهمية لأن ردود الفعل الأولى، على الشبكات الاجتماعية، اتبعت سيناريو أصبح روتينيا. جزء من المدافعين عن إسرائيل تحدث على الفور عن صورة ملفقة، كذب معاداة السامية، التلاعب بالحرب الإعلامية. إن التوثيق الإسرائيلي يجعل هذا رد فعل لا يمكن الدفاع عنه.

ولم يعد اتهاما لبنانيا أو فلسطينيا أو متشددا. والجيش الإسرائيلي نفسه هو الذي يقول: نعم، هذا الرجل هو واحد منا.

وهذا الاعتراف له أيضا أهمية رمزية خاصة في لبنان. لأن الصورة لا تظهر عمل قتالي أو تبادل لإطلاق النار أو تدمير موقع عسكري إنها تظهر تدنيس حر.

الجندي المسلح لا يحيّل أي تهديد فوري. إنه يبحث عن تمثيل للمسيح إنه لا يضرب هدف عسكري يضرب رمزاً.

وهي تفعل ذلك في جنوب لبنان، في منطقة تشعر فيها المجتمعات المسيحية بالفعل بالضعف والكشف والتهديد في ظل استمراريتها.

ويأخذ الملف بعدا أكبر بكثير من بُعد زلة الفرد. فلو كانت لفتة رجل، فإن وزنه السياسي يكمن في السياق الذي وقع فيه: احتلال عسكري بحكم الواقع لمناطق جنوب لبنان، والقرى المشردة أو المفرغة جزئيا، والملاجئ المتضررة، ووجود حدود مسيحي يعتبر بالفعل ضعيفا.

التأكيد الإسرائيلي لا يصلح أي شيء ولكنه يكبت على الأقل شكلاً آخر من أشكال الإهانة، وهو ما كان سيشمل معاملة الشهود والسكان والأشخاص غير المهاجرين بوصفهم دعاة غير قادرين على قول الحقيقة.

ما تقوله إسرائيل بالضبط وما لا تقوله إسرائيل

والبيان الإسرائيلي دقيق في نقطة واحدة، ومبهم بشكل ملحوظ على عدة نقاط أخرى. وهو يؤكد صحة الصورة والهوية المؤسسية للجند: فهو بالفعل جندي إسرائيلي يعمل في جنوب لبنان.

ويضيف الجيش أن سلوكه يتعارض تمامًا مع القيم المتوقعة من قواته، وأن التحقيق جارٍ وأنه سيتم اتخاذ التدابير المناسبة وفقًا لاستنتاجاته. وتقول أيضًا إنها تعمل مع المجتمع المحلي لإعادة التمثال إلى مكانه.

ولكن هذه اللغة، مهما كانت، لا تفي بالجوهريات. اسم الجندي لم يُعلن ولم يبلغ عن رتبته. وحدته لم تحدد.

ولا يُعرف ما إذا كان الرجل قد عُلّق بالفعل، أو أُبعد من منصبه، أو سُجّل، أو تم استجوابه بموجب نظام تأديبي، أو في غضون ذلك سيُتخذ قرار. ومن غير الواضح أيضا ما إذا كانت سلسلة القيادة المباشرة ستدرس خارج نطاق المسؤولية الفردية.

وهذا الظلم هو محور المشكلة. لأن المؤسسة العسكرية يمكنها دائماً أن تدين فعلاً شفوياً، خاصة عندما يصبح من المستحيل إنكاره. السؤال الحقيقي ليس الجملة بالكلمات إنها العقوبة في العمل.

والآن، في هذه المرحلة، يبدو الخطاب الإسرائيلي آلية جيدة الأداء: الاعتراف بما تتطلبه الصورة من الاعتراف، والصدمة، بفتح تحقيق، والوعد بالمتابعة، ثم إحالة الباقي إلى وقت إداري قد ينساه الرأي.

وهذا هو المكان الذي يأخذ فيه اللبنانيون، بل والمسيحيون، انعدام الثقة معناه الكامل. ولا يكون التحقيق ذا قيمة إلا إذا أدى إلى شيء غير بيان الأزمة. وبدون تحديد واضح، لا تتحمل أي مسؤولية، ولا عقوبة واضحة، فإن هذا التحقيق سيبدو أقل شبهاً بعملية عدالة من الهروب.

في لبنان، يرى الكثيرون بالفعل أنه ستار دخاني، وصيغة لإدارة وسائل الإعلام، ومسحوق محوري يُلقى في أعين الناس لاحتواء السخط دون مواجهة خلفية الفضيحة.

إن استعادة التمثال، إذا حدث، لن تغير هذا الواقع. وضع رمز في مكانه لا يزيل النية التي أدت إلى كسره، ولا رسالة الهيمنة الواردة في الفعل. يمكننا إصلاح الخشب أو البلاستك ليس من السهل إصلاح ما قالته الصورة.

لماذا هذا التأكيد أكثر جدية من اعتراف تقني بسيط

وقد يغري المرء أن يرى في هذه السلسلة مشكلة توثيق بسيطة: صورة فيروسية، ثم التحقق الرسمي. هذا سيكون خطأ.

والاعتراف الإسرائيلي أكثر خطورة من الاعتراف التقني، لأنه ينطوي على عدة مستويات من المسؤولية.

أولا، يصل إلى مصداقية الخطاب المتكرر. منذ سنوات، تقدم إسرائيل جيشها على أنه الأكثر أخلاقية في العالم، صيغة متكررة داخل البلاد وخارجها. هذه الخطابة ليست غير واضحة. إنه يعمل على تأطير النظرة الدولية، لتثبيت فكرة التفوق الأخلاقي، للاعتقاد بأن الأخطاء الفادحة أو الإهانات أو التدهور لن تكون سوى استثناءات هامشية في كل فاضل للغاية.

وعندما يضطر الجيش نفسه إلى الاعتراف بأن أحد جنوده قد كرس رمزا مسيحيا في قرية لبنانية، فإن موقفه الأخلاقي لا يزال مثيرا للإعجاب. بدأت تبدو كشعار دفاعي آخر.

ثم يصل هذا التأكيد إلى علاقة إسرائيل بالطوائف المسيحية، سواء في لبنان أو خارجه. لا تتعلق القضية فقط بسكان ديبل أو المنطقة التي يقع فيها التمثال. يتعلق بالعلاقة بين الجيش ورمز ديني يمكن التعرف عليه عالميًا.

المسيح الذي كسره جندي عملي ليس صورة سهلة التواجد في ملف محلي إنها صورة تُعمم، تؤلم، وتُطبع بشكل دائم في ذكريات سبق أن عملت بها دمارات أخرى للأماكن المقدسة، المسيحية أو الإسلامية.

وأخيرا، فإن التأكيد مهم لأنه يأتي في وقت تشعر فيه القرى المسيحية في الجنوب بالفعل بأنها مهددة بأكثر من حرب. انهم يشعرون بالتهديد من خلال الحقبة المحتملة.

إن الخط الأصفر الذي تفرضه إسرائيل في جنوب لبنان يلمس أو يقترب من عدة مناطق مسيحية ويغذي الخوف من العودة أو التشريد المطول أو الفراغ البطيء المفروض. وفي هذا السياق، فإن رؤية جندي إسرائيلي يهاجم تمثال المسيح لم يعد مجرد تضحية. وهذا، بالنسبة لكثير من السكان، دليل إضافي على أن وجودهم نفسه لا يعتبر جديرا بالاحترام.

بالنسبة للمسيحيين في الجنوب، التأكيد لا يغير الألم، بل يغير الدليل

في القرى الحدودية، تأثير الاعتراف الإسرائيلي متناقض. إنها لا تريح أي شيء. إنها لا تخفف غضبها. هي لا تَعْسرُ لا الإساءة ولا الخوف ولا الموتى.

لكنه يجلب شيئاً أساسياً: دليل مُعترف به.

وقد قال المسيحيون في جنوب لبنان، منذ أسابيع، إنهم لا يتأثرون بضربة، بل كطوائف ملموسة. وهم يتحدثون عن العزلة، وقطع الطرق، وعرقلت القوافل، وتضرر الملاجئ، والأسر المشردة.

كما يتذكرون الأحداث التي أثرت بشدة على نظرتهم للحرب، بما في ذلك وفاة القس بيير الراعي في كلايا، وهو كاهن ماروني قُتل في مارس أثناء مساعدة الجرحى. من لحظة سقوط القسيس، يفهم الكثيرون أنه لا يوجد شخصية أخلاقية أو دينية توفر حماية رمزية أكثر.

ومن ثم فإن صورة الجندي الذي ضرب تمثال المسيح قد استلمت من خلال هذه الذاكرة المباشرة. ليس كحلقة مفصّلة، لكن لحظة أخرى في سلسلة طويلة من الوحشية والخوف والإذلال.

وعندما تؤكد إسرائيل أن الرجل في الصورة هو في الواقع جندي إسرائيلي، فإنها تصادق عليه على الرغم مما كان يقوله السكان بالفعل: ما رأوه لم يكن هلوسة جماعية ولا نسيجا للحرب الإعلامية.

هناك بُعد أخلاقي قوي. ولأن المجتمعات المضرورة لا تطالب فقط بجبر مادي. كما يطلبون عدم سرقة حقيقة ما عانوا منه.

أول عنف هو الفعل الثاني، في كثير من الأحيان، هو إنكار. ومن خلال تأكيد الصورة، تزيل إسرائيل على الأقل هذا العنف الثاني. لكنه لا يبرئ نفسه وعلى النقيض من ذلك، فإنه ملزم بالبرهنة على أن كلماته بشأن خطورة القضية ليست مجرد جراحة تجميلية.

الأرض المقدسة والأماكن المقدسة ضربت واحدة تلو الأخرى

وفهما لحجم العاطفة، من الضروري الإشارة إلى ما يمثله جنوب لبنان في الخيال المسيحي الشرقي. إنه ليس مجرد خاسر وطني معرض للحرب كما أنها أرض إنجيلية.

مر المسيح من خلال منطقة صور وسيدون. بالنسبة للأسر المسيحية في الجنوب، هذه الذكرى ليست مسألة مهمة وهي تضع أراضيها في ظل استمرارية برسوية، وفي جغرافية مقدسة تعيش يوميا، بين أبراج الجرس، والملاذات، والمقابر، وممرات، وممرات، وأبراج عميقة الجذور.

ومن ثم، فإن تدمير تمثال المسيح في هذا المشهد لا يؤدي فقط إلى تدهور جسم ديني. إنه تدنيس مكان للذكرى في أرض يعيش سكانها أيضًا كقديسين.

وهذه الإصابة لا تهم المسيحيين وحدهم ويمر جنوب لبنان بأماكن مسلمة مقدسة، ومجمعات، ومصاصات، ومزارات شيا أو سوني ذات صلة بالتفانيات المحلية القديمة.

كما أصيب العديد من هذه المواقع بأضرار أو جُرحت في الأسابيع الأخيرة. تركت حالة ضريح شمعون الصفا في شمعة، الذي تم الإبلاغ عن تأثره بشدة ومن ثم تم تدميره من قبل المسؤولين الثقافيين والتراثيين، بصماتها على الأذهان خارج مجتمع واحد.

وهذه النقطة تستحق أن يقال بصراحة. إن العنف الحالي لا يتعلق بالمنازل والطرق فحسب. كما أنه يؤثر على التضاريس المقدسة للجنوب. تصل إلى معالم تربط الأحياء بتاريخهم، ومجتمعاتهم بأراضيهم، وإيمانهم بالجغرافيا.

هذا هو السبب في أن مسألة تمثال المسيح ليست مجرد فساد للحرب. وهو جزء من سلسلة أوسع من الهجمات على الأماكن المقدسة والرموز، المسيحية والإسلامية على حد سواء.

ديبل والحدود والخوف من الفراغ

ويأتي الاعتراف الإسرائيلي في نهاية المطاف في سياق خاص للغاية: وهو تزايد القلق بشأن مستقبل قرى الحدود المسيحية. ويعيش ديبل، وروميش، وعين إيبل، وقلايا، ومواقع أخرى، لأسابيع مع فكرة أن الحرب لا تهدد فقط الهيئات، بل أيضا الاستمرارية الديمغرافية والاجتماعية والروحية لوجودها.

الناس يعرفون معنى البداية يعلمون أن العودة غير مضمونة وهم يعرفون أيضا أن الحدود الفارغة تتغير بسرعة. يَتوقّفُ أَنْ يَكُونَ a مساحة حياةِ. تصبح منطقة مراقبة، مراقبة، مناورات، تدمر أحياناً.

إن الخط الأصفر الإسرائيلي، الذي نُشر بعد يوم وقف إطلاق النار واحتفظ به كخط متقدم للنشر، يعزز هذا الغموض. وبالنسبة لكثير من الأسر المسيحية، فإن ذلك لا يشبه تدبيراً أمنياً مخصصاً سوى أسلوب تعليق حقها في البقاء.

في هذا السياق، تأخذ صورة الجندي والمصادقة الإسرائيلية معنى إضافيًا. لا يقولون أن جندي أخطأ نفسه. إنهم يظهرون علاقة أوسع بهذه القرى ورموزهم.

والعلاقة التي يسمح فيها جيش الاحتلال لنفسه بالبادرة الحرة، ثم يعد بإجراء تحقيق بعد ذلك. علاقة يُنظر فيها إلى المنطقة لأول مرة على أنها مساحة تشغيلية، وعندها فقط كمكان تسكنه المجتمعات مع كنائسهم وكهنتهم وموتهم وذكرياتهم.

ما يستحقه التحقيق عندما يعتمد كل شيء على الجزاءات

الحقيقة في هذه الحالة لم تعد الصورة ولا هو الهوية المؤسسية للجندي. هذه النقطة من الحقيقة هي التالية.

وإذا أسفر التحقيق الذي أعلنته إسرائيل عن نداء غامض من أجل النظام، وفرض عقوبة غير مرئية، وإبرام إداري مغلق خلف الأبواب المغلقة أو النسيان السريع، فإنه سيؤكد ما يخشاه الكثيرون بالفعل: فهو لن يستخدم إلا لاستيعاب صدمة وسائط الإعلام.

وسيظهر بعد ذلك على ما هو في عقول العديد من اللبنانيين: أداة لإلغاء المذبحة، وليس العدالة.

وعلى النقيض من ذلك، إذا قام الجيش الإسرائيلي بتحديد هوية الجندي علنا، ويحدد تسلسل قيادته، ويعلن عقوبة واضحة، ويعترف بالأهمية الدينية والسياسية للإشارة، ويعترف بأنه ليس تفصيلا بدون نتيجة، فإن خطابه بشأن خطورة القضية سيكتسب بداية من المصداقية.

وفي الوقت الراهن، لا يوجد هذا الائتمان. لا يمكن أن يكون موجوداً لأن الصورة كانت عنيفة جدا. لأن السياق ثقيل جداً ولما كان المسيحيون في جنوب لبنان قد رأوا بالفعل موتهم، فقد رأوا بالفعل قراهم مهددة، وشهدوا بالفعل رموزهم متأثرة، ولم يعد بوسعهم أن يكتفيوا بالإهانة الإجرائية.

ومن ثم، فقد أكدت إسرائيل الأهمية الأساسية: نعم، إن الجندي الذي يضرب تمثال المسيح هو بالفعل جندي إسرائيلي. ويدمر هذا الحكم وحده جميع ردود أفعال الرفض التي تلت نشر كليشيه.

وهي الآن تلزم دولة العبرية بمغادرة سجل الكلمات المتفق عليها. يبدأ الاختبار الحقيقي بعد الاعتراف، في اللحظة التي يجب فيها تحديد ما إذا كانت الأخلاق المعلنة ستنتج أخيرًا عقوبة حقيقية، أو ما إذا كانت ستظل، مرة أخرى، صيغة رائعة موضوعة على الفراغ.