لبنان: ماكرون يدعو نتنياهو إلى « مسؤولية » و »إجحاف » الأصوات العالمية

ويتعلق الممر الأكثر ارتباطا مباشرا بلبنان بنجامين نتنياهو. عندما سألت عن الحالة في الشرق الأوسط، دعت إيمانويل ماكرون رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى إظهار « مسؤولية » و « عقلية ». وأضاف أن أمن إسرائيل لا يمكن ضمانه عن طريق غزو أرض مجاورة. وتشير هذه الجملة بصورة مباشرة إلى الموقف الإسرائيلي في جنوب لبنان وصيانة منطقة آمنة.

الصياغة قوية. (ماكرون) يعترف بمسألة أمن إسرائيل، لكنه يرفض فكرة أنه يمكن ضمانها عن طريق الاحتلال أو السيطرة الطويلة الأجل على الأراضي اللبنانية. إنه قلب الخط الفرنسي: أمن إسرائيل، نعم، الإنجازات الإقليمية في لبنان، لا.

ويأتي هذا الموقف في وقت غادرت فيه الهجمات الإسرائيلية جنوب لبنان مرة أخرى في 18 حزيران/يونيه، على الرغم من الاتفاق الإقليمي. ويشير الباريسيون إلى أن ثلاثة أشخاص قُتلوا في هجمات إسرائيلية على جنوب لبنان بينما تنص مذكرة التفاهم على نهاية الحرب على عدة جبهات. ويعزز استمرار الإضراب هذا صعوبة التسلسل: فالاتفاق موجود، ولكن إسرائيل لا تزال تعترض على تطبيقه في لبنان.

ولذلك، تريد فرنسا أن تعامل الجبهة اللبنانية كاختبار للاتفاق. وأيدت مجموعة الـ 7 وقفا قويا لإطلاق النار في لبنان، وجهود السلطات اللبنانية لتحقيق نزع سلاح حزب الله واحتكار الدولة للأسلحة، فضلا عن حماية السلامة الإقليمية للبنان وسيادته. وهذه التركيبة مهمة لأنها لا تقلل الملف اللبناني من أسلحة حزب الله، بل تشمل أيضا الانسحاب الإسرائيلي واحترام الأراضي اللبنانية.

ما تريد فرنسا القيام به للبنان

وللخط الفرنسي على لبنان عدة عناصر ملموسة. أولا، تؤيد باريس وقفا قويا ودائما لإطلاق النار. ثانيا، تدعو فرنسا إلى احترام السلامة الإقليمية اللبنانية. كما أنه يريد للدولة اللبنانية أن تستعيد تدريجيا احتكار الأسلحة، مع دور مركزي للجيش اللبناني. وأخيرا، تعتزم المحافظة على دور دولي في الجنوب، بما في ذلك من خلال اليونيفيل وآليات الرصد.

وهذه العناصر ليست جديدة، ولكنها تكتسب وزنا إضافيا بعد اتفاق واشنطن – تهران. أما الجبهة اللبنانية فهي الآن مدرجة في إزالة التصعيد الإقليمي. وإذا احتفظت إسرائيل بمنطقة أمنية في الجنوب، سيضعف الاتفاق. وإذا رفض حزب الله مناقشة أسلحته بعد انسحاب إسرائيلي، ستظل السيادة اللبنانية غير كاملة. ولذلك، تود باريس أن تدعم تسلسلا منظما: وقف إطلاق النار، والانسحاب الإسرائيلي، ونشر الجيش اللبناني، وعودة المشردين، والتعمير، والحوار الوطني.

ولخص جان – إيف لي درايان، الممثل الشخصي للرئيس الفرنسي للبنان، صعوبة هذه اللحظة بشرح أن البروتوكول يعترف بسلامة لبنان وسيادته، ولكن السلطات الإسرائيلية لا تشعر بأنها مرتبطة بهذا الاتفاق. وأضاف أن المفاوضات ستفتح على هذا الأساس، وأن حزب الله قال إنه لا يمكن أن يقبل وقف إطلاق النار أثناء احتلال الأراضي اللبنانية. هذه الملاحظة تصف بالضبط رمز التسلسل.

ومن ثم يمكن لفرنسا أن تتصرف على ثلاثة جرافات. الأول دبلوماسي: الموازنة مع الولايات المتحدة وإسرائيل ومجموعة السبعة ومجلس الأمن لتطبيق شرط السيادة اللبنانية. والنقطة الثانية هي: دعم الجيش اللبناني، الذي يجب أن يصبح الناشط المركزي في عودة الدولة إلى الجنوب. والثالث هو المدني: المساهمة في إعادة بناء القرى المدمرة، وعودة المشردين، واستعادة الخدمات الأساسية.

وقد تكرر ماكرون بالفعل في عدة تسلسلات أن فرنسا تحت تصرفها للإسهام في تحقيق الاستقرار بين لبنان وإسرائيل. والجديد هو أن اتفاق واشنطن – تيهيران يمكن أن يعطي هذا التوافر إطارا أكثر تحديدا. وستسعى باريس إلى الاندماج في مرحلة التنفيذ، ولا سيما في صفوف الجيش اللبناني واليونيفيل ورصد الانتهاكات.

إسرائيل: تدعم فرنسا الأمن، وليس المنطقة العازلة

لذا فإن موقف ماكرون تجاه إسرائيل على مستويين. إنه يعترف بحق إسرائيل في الأمن إنه لا ينكر تهديد حزب الله أو مكان إيران في المعادلة الإقليمية ولكنه يرفض ضمان هذا الأمن عن طريق الاحتلال أو عن طريق منطقة أمنية ممتدة في جنوب لبنان.

هذا الفارق ضروري وتشرح لماذا يدعو ماكرون نتنياهو إلى المسؤولية والعقلانية بدلا من الانفصال. ويحاول الرئيس الفرنسي إقناع إسرائيل بأنه لا يمكن بناء أمنها الطويل الأجل على وجود عسكري دون أفق. ويغذي هذا الوجود قصة حزب الله، ويزيد من صعوبة عودة المشردين اللبنانيين، ويضعف الدولة اللبنانية ويعقد تنفيذ الاتفاق الإقليمي.