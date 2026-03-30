لبنان: ما الذي يتذكره هذا الصباح

Theلبنانواستيقظ هذا الاثنين على مجموعة من الإشارات المثيرة للقلق: قُتل في الجنوب خوذة زرقاء، واستهدفت ضربات جديدة الضواحي الجنوبية في بيروت بعد تحذير إسرائيلي، ولا يزال القتال في جنوب الليطاني يغذي الشائعات والمناطق الرمادية ويزيد من التوترات. وعلى مدار الساعات الـ 24 الماضية، يؤكد التسلسل تكثيفا عسكريا وإنسانيا وإعلاميا، في حين أن الجبهة اللبنانية لا يمكن فصلها الآن عن الحرب الأوسع نطاقا بين إسرائيل وإيران، وفي خلفية الولايات المتحدة.

وأعلن فينول بالتفصيل أن أحد جنوده قُتل في الليلة التي انفجرت فيها قذيفة في أحد مواقعها بالقرب من أديشيت القصير في جنوب لبنان. وأصيب خوذة زرقاء أخرى بجروح خطيرة، في حين أفادت وزارة الخارجية الإندونيسية أن الضحية إندونيسية وأن ثلاثة أفراد آخرين من الوحدات أصيبوا بطلقات مدفعية غير مباشرة قريبة. وقالت بعثة الأمم المتحدة إنها غير قادرة في هذه المرحلة على تحديد مصدر المشروع وفتح تحقيق. وهذه النقطة أساسية: فهي تشير إلى أن المواقف الدولية، التي من المفترض أن تؤدي دوراً في تحقيق الاستقرار، تتعرض الآن أيضاً لنزاع أكثر انتشاراً، يتألف من إضرابات عن كثب، وإطلاق النار عبر خطوط المواجهة.

وعلى الأرض اللبنانية، شهدت الـ 24 ساعة الأخيرة قصفا إسرائيليا جديدا. وأفادت صور وإرسالات محلية بوقوع هجوم على الضواحي الجنوبية في بيروت في أعقاب تحذير إسرائيلي يستهدف عدة أحياء. وفي الجنوب، واصلت وسائط الإعلام المحلية الإبلاغ عن الغارات وطلقات المدفعية والقتال على عدة محاور، بينما كان الضغط يتزايد في جميع أنحاء الشريط الحدودي ونحو المرتفعات من هرمون إلى مزارع شبعا. ويؤكّد هذا التسلسل طريقة يجري تنفيذها الآن: الإنذار أو التفرغ الجزئي أو الكلي لمنطقة ما، ثم الإضراب المقدم من الجيش الإسرائيلي على أنها موجهة ضد البنية التحتية لحزب الله. وبالنسبة للسكان، فإنها تحافظ على عدم الاستقرار الدائم، حيث أن المناطق المهجورة بالفعل لا تزال معرضة للخطر.

الأحد ترك أيضاً علامة ثقيلة جداً على التوازن البشري The Lebanese Ministry of Health reported that the number of deaths since 2 March had risen to1 238من أجل543 3 مصاباThe last survey refers49 حالة وفاةو116 إصابةفي الـ 24 ساعة الأخيرة، مع الضحايا124 طفلاو52 من الأفراد الطبيين وموظفي الإغاثةولا تتحدث هذه الأرقام جميعها عن واقع الأرض، ولكنها ترسم اتجاها واضحا: فالتدهور الإنساني يتسارع حتى مع تدهور قدرات الاستجابة. The UN agencies and WHO, for their part, recalled that at least75 هجوماوقد أُبلغ عن القطاع الصحي منذ 2 آذار/مارس في لبنان،51 حالة وفاةمقدمو الرعاية ومقدمو الرعاية115 إصابة.

The other event of the last few hours remains the death of three journalists in southern Lebanon, immediately denounced in Beirut as an attack on the press. The victims include Ali Shoeib, correspondent for Al-Manar, and Fatima Ftouni and Mohammed Ftouni d’Al-Mayadeen. The episode weighted heavily in the Sunday sequence, not only for its symbolic load, but also because it is part of a series of attacks affecting journalists, rescuers and civilian personnel near the front. The Lebanese authorities described this as a crime against journalists, while Paris recalled that media professionals should never be targeted. In the country, this case reinforces the idea that the protection lines usually accepted in wartime are narrowed day by day.

متحركة أكثر في الجبهة الجنوبية، ولكن لا تزال غامضة

النقطة الأكثر حساسية هذا الصباح هي تطور خط الاتصال جنوب (ليتاني) وتظهر عدة إشارات توسعا في العملية الإسرائيلية. وأبلغت متابعة الليل عن إرادة إسرائيلية لتمديد منطقة العمل في جنوب لبنان، في حين قامت وسائط الإعلام اللبنانية بنقل عملية إسرائيلية عبر الحدود من جبل هرمون إلى جنوب لبنان. At the same time, LBCI reports highlights an expansion of operations along the northern altitudes from the Hermon to the Shabaa farms. هذه المجموعة توحي باستراتيجية حبس الفؤوس العالية ونقاط الهيمنة مع هدف عسكري واضح ولكنه يترك أيضاً سؤالاً سياسياً أوسع: إلى أي مدى يتوقع أن تنتشر هذه المنطقة العازلة بحكم الواقع؟

وفي هذا السياق، عممت الشائعات أثناء الليل وفي الصباح الباكر بشأن القبض على قلعة بوفورت أو قلاط الشقيف في جنوب لبنان. ويهيمن الموقع، الذي يحمل قيمة رمزية واستراتيجية عالية، على جزء هام من الإغاثة الجنوبية. وتشير حسابات التعقب المفتوحة المصدر إلى احتجازه من قبل القوات الإسرائيلية. وفي وقت كتابة هذا التقرير، لم يظهر أي تأكيد مستقل وصريح من الإرسالات اللبنانية الرئيسية التي جرت استشارتها هذا الصباح. وهذا التحذير هو أكثر ضرورة منذ أن قدمت بوفور تقارير منذ عقود عن معركة المواقف وحرب السرود. ومن ثم، فإن من الأشد صرامة في الدولة أن تتحدث عنإشاعةعلى خلفية من التقدم الإسرائيلي، ليست حقيقة مؤكدة.

الضباب حول (بوفورت) ليس فساداً يقول شيئا عن الحرب الحالية فيلبنان: a war where tactical information circulations very quickly, often before being crossed, and where every altitude, every village and every road node can become within hours a military, media and psychological issue. وبالنسبة لإسرائيل، فإن السماح بفكرة إحراز تقدم في هذا القطاع سيكون له قيمة تشغيلية ورمزية. وبالنسبة لحزب الله ومؤيديه، فإن إنكار أو إعادة تنشيط مثل هذا التقدم هو أيضا معركة من التصور. وعلى الصعيد المحلي، هناك ما هو أكثر من أي شيء آخر: زيادة الخطر، وتدمير الطرق، وعزلة المناطق بأكملها، وتزايد صعوبة تدخل عمال الإغاثة بسرعة. وهذه القراءة مستمدة من المعلومات المتاحة بالفعل، ولكنها تظل جزئياً تحليلاً يستند إلى عناصر لا تزال متحركة.

بيروت تحت التهديد، الجنوب تحت النار

ضربة هذا الصباح على ضواحي بيروت الجنوبية بعد تحذير إسرائيلي يذكرنا بأنه لا توجد مقصورة للمسرح اللبناني معزولة الآن ويتكرر النمط الذي لوحظ منذ بداية الشهر: لا تزال إسرائيل تعامل الدهية كمساحة من الضربات المتكررة، حتى عندما يكون جزء كبير من السكان قد غادر بالفعل. هذا المنطق يتجاوز الحدود المستهدفة It feeds anxiety in Greater Beirut, disrupts economic flows and maintains a climate where the displacement of the inhabitants itself becomes an indicator of war. ومرة أخرى يوم الأحد، جرت احتفالات بالم في عدة كنائس تحت تهديد النزاع، مما يشير إلى أن البلد يحاول الحفاظ على حياة مدنية دنيا على الرغم من تكثيف الإضرابات.

وفي الجنوب، يبدو الوضع أكثر توترا لأن الحرب تتجاوز القيود اللوجستية والإنسانية المتزايدة. The bridges and roads are damaged, the rescue teams work under the risk of a second strike, and the communes near the front line empty in successive waves. يشير التقرير الأخير لوحدة إدارة المخاطر إلى136 147 مشردا داخلياوفي بعض المناطق، لم يعد المقيمون يغادرون فقط للهروب من الإضراب، ولكن لأنهم لم يعودوا قادرين على التنبؤ بمكان خط الخطر الحقيقي. The topography of the South, made up of altitudes, valleys and villages connected by a limited road network, reinforces this vulnerability. ومع تحركات القتال، يصبح هيكل الإقليم بأكمله عاملا من عوامل الخطر.

24 ساعة

المؤشر آخر مستوى معروف الوفيات في لبنان منذ 2 آذار/مارس 1 238 الإصابات منذ 2 آذار/مارس 3543 الوفيات خلال الـ 24 ساعة الأخيرة 49 إصابة في آخر 24 ساعة 116 الأطفال الذين قتلوا منذ 2 آذار/مارس 124 الناجين قتلوا 52 المشردون 136 147

هذه الأرقام تعطي درجة كبيرة، وليس صورة كاملة. ولا بد من قراءتها كمقياس للتطور. ولا يزال عدد المشردين داخليا، على سبيل المثال، أقل من التقديرات الإنسانية الأخرى الأوسع نطاقا، لأن أساليب العد تختلف فيما بين الوكالات. ومن جهة أخرى، فإن الديناميات متسقة من مصدر إلى آخر: فالخسائر المدنية آخذة في الازدياد، ويدفع القطاع الصحي سعراً ثقيلاً بصورة غير عادية، ويقترن الضغط العسكري بتأثير جماعي للاستنفاد. ويضيف وفاة الخوذة الزرقاء الإندونيسية إشارة إنذار إضافية: فحتى أجهزة تحقيق الاستقرار الدولية لم تعد مأهولة في البيئة التشغيلية الحالية.

إعادة تحديد الخطة الدولية كل ساعة لبنانية

وأصبح من المستحيل قراءة الحالة اللبنانية دون النظر إلى ما جرى في الليل على المستوى الإقليمي. وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه يواصل إضراب الهياكل الأساسية العسكرية في طهران، في حين واصلت إيران إرسال قذائف إلى إسرائيل وفقا للجيش الإسرائيلي. وفي الخليج، أبلغت الكويت عن هجوم على محطة تحلية تنتج أيضا كهرباء، حيث قتل عامل هندي، وأبلغت المملكة العربية السعودية عن اعتراض خمس قذائف تسيارية باتجاه إقليمها الشرقي. ومن ثم، فإن الصراع يمتد بعيدا عن وجه إسرائيل – إيران: فهو يؤثر على الطرق البحرية، ومواقع الطاقة، والشركاء الإقليميين، الأمر الذي ينعكس فورا على لبنان، سواء على المسرح المباشر أو منطقة الإسقاط في نزاع أوسع.

دونالد ترامب زاد من شدّة النبرة قائلاً أن هناك « تغيّر نظامي » في إيران وحاججاً بأن 20 ناقلة يمكنها المرور عبر مضيق أورموز في الأيام القادمة وفي الوقت نفسه، اقترح أن تتمكن الولايات المتحدة بسهولة كبيرة من السيطرة على جزيرة كارغ الإيرانية، محطة النفط الرئيسية في البلاد. وهذه التصريحات لا تغير في حد ذاتها الحالة العسكرية في لبنان، ولكنها تعزز الانطباع بوجود تصعيد دون عقيدة ثابتة: من جهة، كلمة أمريكية متطرفة؛ ومن جهة أخرى، فإن الافتتاحيات التكتيكية تدور حول أورموز. وبالنسبة لبيروت، فإن هذا يعني في المقام الأول أن الجبهة اللبنانية لا تزال عرضة للقرارات التي تتخذ خارج حدودها.

والآثار الاقتصادية واضحة بالفعل. In Asia, the markets opened in sharp decline and the oil went up again, with a barrel of WTI going up over $100 according to several market tracking reports this morning. وصدقت إسرائيل، من جانبها، على ميزانية ذات منحى دفاعي عال لعام 2026، حيث أضيفت أكثر من 30 بليون شيكل إلى الوزارة المعنية، ليصل هذا البند إلى أكثر من 142 بليون شيكل وفقا للجنة المالية للكنيست. كما أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية أمرا بمبلغ ١٤٨ مليون دولار في قذائف ١٥٥ ملم من منظومات " Elbit Systems " . وهذه القرارات المحاسبية والصناعية مهمة للبنان، إذ أنها تشير إلى أن الحرب لا يجري التفكير فيها، على الجانب الإسرائيلي، باعتبارها مجرد سلسلة من الأيام القليلة.

وأفادت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أيضا بأن مجمع خوندب للمياه الثقيلة لم يعد يعمل بعد الضربات الإسرائيلية، ولكن لم تكن هناك أي مواد نووية معلنة. وهذا العنصر ليس له صلة مباشرة بالإقليم اللبناني، ولكنه يلقي الضوء على طبيعة اللحظة الإقليمية: فالعمليات تستهدف الآن مواقع ذات قيمة استراتيجية عالية جدا، ويمكن أن تؤثر على الوضع العسكري والدبلوماسي والطاقي للمنطقة بأسرها. وبالنسبة للبنان، فإن هذا يعني شيئا بسيطا: فكلما كان الصراع متأصلا في الأهداف البعيدة المدى، كلما كان ذلك بعيدا عن احتمال حدوث انتعاش محلي.

ما يتغير للبنان هذا الصباح

وعلى الصعيد اللبناني، هناك ثلاثة اتجاهات واضحة. أولا، دخلت الحرب مرحلة لم تعد فيها الحوادث العديدة فقط: فهي تستجيب لبعضها البعض. A strike in Beirut was no longer dissociated from a driven south of the Litani, nor from a night of strikes on Iran. ثمّ الفضاء المحمي يُخفّضُ. ويتعرض المدنيون وموظفو الإغاثة والصحفيون وحتى حفظة السلام بشكل متزايد. وأخيرا، تصبح معركة المعلومات تقريبا بمثابة هيكل للمعركة الميدانية، كما يتضح من قضية بوفورت. In this landscape, editorial prudence is not a weakness; إنها حالة من الموثوقية ويستند هذا التجميع إلى العناصر المحددة هذا الصباح ومنظورها.

وخلال الساعات القليلة القادمة، سيتعين رصد عدة نقاط عن كثب: تحديد منشأ المشروع الذي ضرب موقف الفيل، وإمكانية تأكيد أو تأكيد الحالة حول قلعة بوفورت، والتوازن الموحد للضربات الليلية في الجنوب وبيروت، والعواقب المحلية لتوتر جديد محتمل حول أورموز. ويضاف إلى ذلك عامل آخر، أقل دراماً وإن كان حاسماً: قدرة لبنان على الحفاظ على قنوات الإغاثة والصحة والتشرد الداخلي في حين أن الضغط العسكري لا يزال مرتفعاً. هذا الصباح، البلد ليس فقط تحت القنابل. كما أنها تقع في منطقة تضخيم حيث تكون كل ساعة من الحروب أكثر قليلا من خريطة الخطر.