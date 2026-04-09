لبنان: ما الذي ينبغي تذكره هذا الصباح بعد 24 ساعة من إطلاق النار

إن إعلان وقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران لم يوفر للبنان سوى استراحة من الجبهة. وفي صباح يوم الخميس ٩ نيسان/أبريل، يستيقظ البلد بعد مرور أربع وعشرين ساعة عنيفة منذ افتتاح هذه المرحلة الجديدة من الحرب. وأسفرت الإضرابات الإسرائيلية يوم الأربعاء عن ما لا يقل عن 254 حالة وفاة وأكثر من 100 1 حالة إصابة وفقاً للدفاع المدني، في حين نشرت وزارة الصحة اللبنانية تقييماً مؤقتاً لـ 182 حالة وفاة و 890 حالة إصابة، وهو ما عرض أيضاً على أنه غير نهائي. In Beirut, residential areas were hit, sometimes without notice. وفي الجنوب، لا تزال مواقع بأكملها تتعرض للقصف، وأدى تدمير جسر القسمية إلى زيادة تفاقم عزلة المناطق التي أضعفتها بالفعل التفجيرات وأوامر الإجلاء. وبالنسبة للسلطات اللبنانية، كما هو الحال بالنسبة للعديد من العواصم الأجنبية، لم تعد المسألة عسكرية فحسب: بل هي الآن مصداقية وقف إطلاق النار الإقليمي الذي يجري الاضطلاع به على الأراضي اللبنانية.

والتناقض بين التسلسل الدبلوماسي وواقع التضاريس هو تناقض وحشي. وبينما دافعت كل من إيران وباكستان وفرنسا والمملكة المتحدة وأستراليا والأمم المتحدة، بدرجات متفاوتة، عن فكرة أنه لا يمكن لأي هدنة خطيرة أن تتجاهل لبنان، أكدت إسرائيل والولايات المتحدة من جديد أن الجبهة اللبنانية غير مدرجة في الاتفاق. وفي ليلة الأربعاء، افترض بنيامين نتنياهو علنا هذا الخط بالقول إن لبنان لم يكن جزءا من وقف إطلاق النار وأن الجيش الإسرائيلي سيواصل ضرب حزب الله بالقوة. وبعد ساعات قليلة، استؤنفت التحذيرات والمداهمات وقصف المدفعية والصواريخ. وفي الساعة ٤٠/١١، يبدو أن لبنان يمثل نقطة الانهيار في هدنة متنازع عليها بالفعل، وفي الوقت الذي يجري فيه إعادة تعريف المعركة الدبلوماسية بالقوة.

آخر 24 ساعة: حملة إضراب واسعة النطاق بشكل استثنائي

وفي يوم الأربعاء، أجرى الجيش الإسرائيلي ما وصفه نفسه بأنه أكبر موجة من الضربات ضد حزب الله منذ بداية هذه المرحلة من النزاع. ويفيد رويتر بأن إسرائيل أبلغت عن استهداف أكثر من 100 مركز قيادة ومواقع عسكرية للحركة في بيروت وبقاع وجنوب لبنان في تسلسل مدته عشر دقائق، وهو ما يمثل انقطاعا عن نطاق الحركة. The raids affected densely populated areas. In Beirut, several strikes shook the capital in the afternoon and then in the evening. واضطرت فرق الإنقاذ إلى إجلاء السكان المحاصرين إلى المباني المنهارة جزئيا. ودعا أحد أكبر المستشفيات في العاصمة إلى تقديم هبات بالدم على وجه الاستعجال. كما رأى مراسلو رويترز أن الأشخاص المصابين يُنقلون على الدراجات النارية بسبب نقص سيارات الإسعاف الكافية.

التوازن البشري مازال يتحرك هذا الصباح وأبلغ الدفاع المدني اللبناني عن 254 حالة وفاة وأكثر من 100 1 إصابة في جميع أنحاء البلد، في حين أصدرت وزارة الصحة تقديرا مؤقتا ثانيا لـ 182 حالة وفاة و 890 إصابة. ويعزى الفرق بين مجموعتي الأرقام إلى استمرار عدم اكتمال عمليات التمرد، في حين يظل الضحايا تحت الأنقاض، ويصعب الوصول إلى بعض المناطق الجنوبية. وفي الساعة 40/10، أحالت الحركة إلى لبنان تقريراً إخبارياً عن وكالة الأنباء الوطنية يفيد بأن الهجوم على الزراية قد تسبب في أكثر من عشرة ضحايا، بمن فيهم النساء والأطفال، مما يشير إلى أن السجل لا يزال يتطور ساعة بعد الساعة. In this context, any encrypted photograph remains provisional.

ولكن ما لم يعد موضع شك هو الطبيعة الاستثنائية ليوم الأربعاء ووصفها رويتر بأنها الأكثر فتكا منذ بداية الحرب في 2 آذار/مارس، بعد أن أطلق حزب الله النار دعما لطهران في أعقاب الضربات الأمريكية – الإسرائيلية على إيران. وتحدث مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، عن مستوى تدمير هائل وسجلات مدنية " فظيعة " . وفي بلد سبق أن تعرض للقصف بأسابيع، حل هذا الارتفاع الجديد في الطاقة محل مناخ من التنحية. وفوق كل شيء، تبين أنه على الرغم من الهدنة المعلنة بين واشنطن وطهران، ظلت الجبهة اللبنانية مفتوحة تماما، مع ما يترتب على ذلك من عواقب إنسانية فورية.

بيروت، صور، زراييه: المناطق المتضررة هذا الصباح مرة أخرى

بعد صدمة الأربعاء، لم تتوقف التفجيرات بالليل During the morning, reports relayed by MTV Lebanon based on sentes from the National Information Agency reported new strikes on Qlaileh, Kherbet Selem and Charqiyeh. At 1046, MTV was still relaying an NNA sent on these raids in the south. وقبل ذلك بوقت قصير، في الساعة 40/10، أفادت القناة نفسها بأن الهجوم على الزراية قد قضى بأكثر من عشرة أرواح. هذه الإعلانات تُظهر أن يوم الخميس لا يُفتح للاستقرار، بل لمواصلة التسلسل العسكري.

ومنطقة صور معرضة بشكل خاص. وفي يوم الأربعاء، أصدرت إسرائيل تحذيرات متكررة إلى شعب صور، وأمرته بمغادرة المنطقة فورا والعودة شمال نهر الزهراني. ويلاحظ رويتر أن أوامر الإجلاء هذه حدثت بعد بيان نتنياهو الذي يستبعد لبنان من وقف إطلاق النار. وهكذا يجد السكان أنفسهم محاصرين بين أوامر المغادرة والطرق التي أصبحت غير مؤكدة والضربات التي لا تزال تستهدف المناطق المفتوحة والمأهولة. بالنسبة لكثير من العائلات، مفهوم « منطقة آمنة » يصبح بلا معنى تقريبا.

ولا تزال الحالة في بيروت متوترة بنفس القدر. ضربات يوم الأربعاء وسط العاصمة مثل الطرف الجنوبي وتشير رويتر إلى أن بعض الدوائر المركزية لم تتلق أي إنذار مسبق. وفي يوم الخميس، زعم الجيش الإسرائيلي أنه قتل علي يوسف هارتشي، في اليوم السابق في بيروت، بصفته سكرتيرا شخصيا لنيم قاسم وابن أخيه. كان MTV Lebanon يعيد هذا الإعلان الإسرائيلي في الساعة 48/10. وفي هذه المرحلة، لا يزال من الصعب قياس النطاق العسكري الدقيق لهذه الإضراب، ولكن أثره السياسي واضح: إذ تود إسرائيل أن تبين أنها تستطيع أن تضرب رأسية حزب الله مباشرة إلى العاصمة.

جسر قسمية: رمز للعزلة الجنوبية

One of the most serious developments on the ground is the Qasmiyeh bridge north of Tyre on the Litani River. ويفيد رويتر بأن إسرائيل ضربت يوم الأربعاء آخر جسر لا يزال قابلا للاستعمال يربط جنوب لبنان ببقية البلد في هذا القطاع. حتى أن متحدثاً عسكرياً إسرائيلياً قال أن المنطقة الواقعة جنوب (ليتاني) أصبحت الآن مفصولة عن لبنان ولهذه الجملة، بما يتجاوز نطاقها الوصفي، بعد سياسي قوي جدا. وهو يعطي الانطباع بأن إسرائيل لم تعد تستهدف الأهداف العسكرية المخصصة فحسب، بل تسعى أيضا إلى إعادة تشكيل مكان الحرب ماديا عن طريق عزل كامل الأراضي.

وأبلغت وكالة الإعلام الوطنية، من جانبها، في الصباح أن الجيش اللبناني قطع الطريق على جسر القسمية بعد أن تلقى تهديدا إسرائيليا على الجسر. Other NNA sentes then reported that the Civil Defence and Relief teams were working to reopen the bridge, while families south of the Litani were calling for eviction by claiming to be under a « total seat » after the bridge was destroyed. لقد ذكرت شركة (إل بي سي) قبل أسبوعين أن الإضرابات الإسرائيلية على جسور (ليتاني) أعاقت بشدة الحركة وأرسلت رسائل تصعيد واضحة بشكل متزايد

بالنسبة إلى الجنوب، الرهان حيوي. إن تدمير الجسور أو تحييدها لا يعني فقط إبطاء تداول حزب الله. ويعقِّد أيضا إيصال المعونة، وإجلاء الجرحى، والوصول إلى المستشفيات، والحياة اليومية لآلاف المدنيين. تشير رويتر إلى أن إسرائيل قد ضربت بالفعل المستشفيات ونباتات الطاقة في المنطقة التي تقول أنها تريد أن تتحول إلى « منطقة خضراء ». ومن ثم، فإن تدمير آخر جسر تشغيلي في منطقة صور أمر يبعث على القلق العميق، أي أن رؤية الليطاني الجنوبي تحول إلى جيب تحت حريق مستمر، وهو أمر يزداد صعوبة إعادة الإمداد بالوقود والإنقاذ.

استئناف تبادل إطلاق النار: حزب الله، الصواريخ، صفارات الإنذار

واستأنف حزب الله، الذي أوقف إطلاق النار عند فكرة وقف إطلاق النار، بما في ذلك لبنان، هجماته. كتب رويتر في وقت مبكر من يوم الخميس أن الحركة قد أطلقت صواريخ على كيبوتز في مانارا، وفي الصباح، في الساعة 05/11، نقلت الطائرة من طراز MTV Lebanon يدّعي حزب الله أنها استهدفت كيريات شمونا بالصواريخ، ثم في الساعة 14/11، نُفّذت صفارات الإنذار الإسرائيلية في كريات شمونا وميتولا وتل هاي. ومن ثم، فإن الجبهة الشمالية لإسرائيل قد أُطلقت النار مرة أخرى، على الرغم من أن كثافة هذه الردود لا تزال، في الوقت الراهن، لا يمكن مقاومتها بحجم الضربات الإسرائيلية في اليوم السابق.

إن تجدد إطلاق النار هذا يغلق على لبنان في معدات هائلة. وكلما زادت إصابات إسرائيل على نطاق واسع، كلما كان حزب الله يعتقد أنه يتعين عليه الرد من أجل عدم تأييد فكرة أن لبنان يمكن أن يقصف دون تكلفة فورية. وكلما زاد رد حزب الله، فإن إسرائيل تؤكد أن الجبهة اللبنانية متميزة عن الهدنة الإيرانية – الأمريكية وتبرر استمرار عملياتها. والديناميات كلها أكثر خطورة لأن المدنيين يعيشون بالفعل في حالة متطرفة على أرض الواقع: أكثر من ١,٢ مليون مشرد، وفقا لما ذكره رويترز، ومناطق بأكملها تخضع لأوامر الإجلاء، وشبكة حركة المرور التي تضررت بالفعل.

ولا يزال خطاب حزب الله يركز على فكرة انتهاك إسرائيلي لوقف إطلاق النار. وفي يوم الأربعاء، أوضح رئيس الوزراء إبراهيم موساوي لرويتر أن الحركة أُبلغت بأنه كان جزءا من الهدنة، وأنه امتثل لذلك قبل أن تقوم إسرائيل باغتصابها عن طريق ارتكابها " الغضب " في جميع أنحاء لبنان. ومن الواضح أن إسرائيل أو واشنطن لا تعترف بهذه الصيغة. ولكن من المهم فهم منطق رد الحركة الشيعة: ففي نظر حزب الله، ليست مسألة كسر هدنة، بل الاستجابة لرفض إسرائيل لها.

ملاحظات إسرائيلية: استبعاد لبنان من الهدنة وتحمل استمرار الحرب

وقد أصبح الخط الإسرائيلي أشد صرامة في الساعات الأخيرة. وفي مساء يوم الأربعاء، قال بنيامين نتنياهو في خطاب تلفزيوني أن وقف إطلاق النار مع إيران لا ينطبق على لبنان وأن الجيش الإسرائيلي يواصل هجماته ضد حزب الله بالقوة. ويفيد رويتر أن البيت الأبيض، من خلال صوت كارولين ليفيت ثم نائب الرئيس جي دي فانس، اتخذ هذا الموقف بقوله إن استبعاد لبنان كان سوء تفاهم شرعي على الجانب الإيراني. وبعبارة أخرى، عمل واشنطن وتل أبيب بسرعة كبيرة لإغلاق أي قراءة إقليمية للهدنة.

إلا أن التركيبات الإسرائيلية على الأرض هي التي تحظى باهتمام هذا الصباح. (رويتر) يقتبس من متحدث عسكري إسرائيلي يشرح أن المنطقة الواقعة جنوب (ليتاني) قد تم فصلها عن لبنان On X, the Arab-speaking spokesman of the Avichay Adraee army also said on Monday that Hezbollah had moved beyond its traditional stronghold of the Dahiyé to religiously mixed neighbourhoods in Beirut, before added that Israel would pursue it » in all places. » هذا الخطاب يعد ويبرر الضربات في مناطق أوسع من أي وقت مضى. كما أنها تغذي الخوف في العاصمة من أن الحرب ستتوقف عن الاقتصار على بعض المناطق التي تم تحديدها للوصول إلى مساحات حضرية متزايدة التنوع.

ويضاف إلى ذلك إشارات وسائط الإعلام الإسرائيلية. MTV وأبلغ لبنان هذا الصباح في الساعة 58/7 أن فريقا وزاريا صغيرا قد تلقى إحاطة من نتنياهو بشأن الاتفاق مع إيران واستبعاد لبنان. وقد يبدو ذلك تقنيا، ولكنه يؤكد أن الفصل بين الملفين ليس مجرد تفصيل للبلاغات: إذ يفترض أنه خط سياسي مركزي للحكومة الإسرائيلية. وهذا يعني بالنسبة لبيروت أنه لا يمكن افتراض أي ترضية إلى أن يتخذ قرار صريح بإدراج لبنان.

المبادرات الدبلوماسية: دعم لبنان، ولكن بدون أي قفل حقيقي

وعلى الصعيد الدبلوماسي، تلقى لبنان دعما شفويا أكبر في الساعات الأخيرة. (إيمانويل ماكرون) اتصل بـ(دونالد ترامب) و(ماسود بيزيشكيان) لإخبارهم أن وقف إطلاق النار لن يكون « مقبولاً ودائماً » بدون ضم لبنان وكرر جان – نويل باروت يوم الخميس أنه ينبغي تغطية بيروت بالاتفاق. كما أعربت المملكة المتحدة، بصوت يفيت كوبر، عن رغبتها القوية في توسيع الهدنة في لبنان ووصفت التفجيرات الإسرائيلية بأنها " مضرة بشدة " . وأدانت إسبانيا الإضرابات التي تعتبرها مخالفة للقانون الدولي ولوقف إطلاق النار، بينما اعتبرت أستراليا أيضا أن الهدنة ينبغي أن تنطبق على لبنان.

وحذرت الأمم المتحدة من جانبها من أن استمرار النشاط العسكري الإسرائيلي في لبنان يشكل خطرا جسيما على وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين بين الولايات المتحدة وإيران وعلى جهود السلام في المنطقة. وهذه الصياغة مهمة لأنها تتعارض ضمنا مع القراءة الأمريكية لجبهة لبنانية مستقلة. وهو ينضم أيضا إلى الخط الفرنسي والبريطاني والأسترالي بعناية أكبر. والمشكلة بالنسبة لبيروت هي أن التقارب الدبلوماسي لا يزال غير كامل. وهي لا تشمل الولايات المتحدة، التي لا تزال الجهة الفاعلة التي لا غنى عنها في أي وقف فعال للتصعيد. وما دامت واشنطن تكرر أن لبنان غير مدرج في الاتفاق، فإن مواقف باريس، ولندن، ومدريد، وكانبيرا، أو الأمم المتحدة سوف تزن سياسيا، ولكن دون إنشاء آلية ملزمة.

ومن ثم، فإن لبنان يجد نفسه في حالة متناقضة: فلم يُعترف أبداً بشكل شفهي بمركزيته في الأزمة، ولكنه لم يسبق له أبداً أن استبعد عملياً من إطار الهدنة التي افترضها بوضوح الفاعلان اللذان يملكان أكبر قدرة على العمل العسكري على أرض الواقع. يوجد دعم دبلوماسي ولا تزال الحماية غير موجودة. وهذه القراءة هي استنتاج من المواقف العامة المتناقضة في واشنطن وإسرائيل والعواصم الأخرى.

ما يكشفه صباح 9 أبريل

في الساعة 40/11، يمكن تلخيص الحالة في لبنان في ثلاث ملاحظات. الأول هو المساعدة الإنسانية: إن البلد يخرج من يوم من القصف غير المسبوق في هذه المرحلة من الحرب، الذي لا يزال سجلا مؤقتا ولكنه كارثيا بالفعل، للمستشفيات التي تعاني من التوتر وأفرقة الإغاثة التي تواجه دمارا متعددا. والنقطة الثانية هي عسكرية: فبعدما تدخل الحرب في تسلسل هش، تستمر هذه الحرب صباح اليوم بضربات جديدة في الجنوب، وبواسطة تبادل لإطلاق النار، بل وبنية أساسية أكثر تدهورا للطرق، لا سيما حول جسر القسمية. والثالث دبلوماسي: يؤكد جزء كبير من المجتمع الدولي أنه يجب إدراج لبنان في وقف إطلاق النار، ولكن هذا الموقف يواجه وضع حد لغير الأمريكيين الإسرائيليين.

جسر قسمية وحده يوجز هذا اليوم. إنه عمل استراتيجي، طريق للمدنيين، رمز للعزلة عن الجنوب ودليل ملموس على أن الحرب تغير جغرافية لبنان وتظهر بيانات نتنياهو ومسؤولون عسكريون إسرائيليون أن هذا التحول لا تعتبره إسرائيل كضرر جانبي، بل كضغط على استراتيجيتها. أما فيما يتعلق بالمبادرات الدبلوماسية، فهي تؤكد أن المسألة اللبنانية لم تعد ثانوية في المناقشات الإقليمية، ولكنها لا توفر في الوقت الراهن حماية فعالة للمدنيين.

هذا هو السبب في حالة هذا الصباح هو أكثر من مجرد سجل من الإضرابات والموازين. وهو يبين أن لبنان أصبح مقياسا ملموسا لقوام أو فشل وقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران. وما دامت بيروت، وتايريه، وزراييه، وقلية، وخربيت سليم لا تزال تضرب بينما تناقش العواصم محيط الهدنة، فإن الواقع سيظل كما هو الحال بالنسبة لللبنانيين: فالحرب الشاملة يمكن أن تستمر حتى عندما تدعي المنطقة أنها ستتوقف.