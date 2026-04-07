لبنان: محاصرة قافلة الفاتيكان، جرح الخوذة الزرقاء الفرنسية

The convoy was to bring medicines, basic necessities and, beyond that, a concrete sign that the Christian villages bordering the South Lebanon were not completely abandoned. غير أنه في يوم الثلاثاء، تعين على هذه البعثة الإنسانية التي نُظمت تحت رعاية الناصرية في لبنان أن تعود بعد أن أُطلق عليها النار بالقرب من ديبل في منطقة بنت جبيل. The convoy, escorted by the French battalion of La Finul, could not reach its destination. According to available information, the vehicles were hit, and a French Blue Helmet was injured. وهذا يمثل عتبة جديدة في التدهور الأمني في الجنوب: فحتى بعثة ذات صلة بالفاتيكان، تحت حماية الأمم المتحدة، لم تعد قادرة على الوصول إلى السكان المدنيين المحاصرين بالفعل في القتال.

The Lebanese National Information Agency reported that the convoy of the Apostolic Nuncio had to turn around after more than two hours of waiting in a locality near Bint Jbeil, due to the exchange of fire and the intensification of fighting between Israel and Hezbollah. The mission targeted villages such as Debl, Ain Ebel and Rmeich, where residents lack essential products, medicines and infant milk. ولذلك فإن فشل هذه العملية الإنسانية ليس مجرد انتكاسة. وهو يوضح واقعا أشد صرامة: ففي جنوب لبنان، أصبح وصول المساعدات الإنسانية نفسها عرضة الآن لإطلاق النار.

وكانت القافلة تتجه نحو ديبل، بالقرب من الحدود الإسرائيلية، عندما أطلقت النار عليها بالقرب من منطقة الحدود. وأُبلغ عن حدوث أضرار مادية في المركبات. ولكن العنصر الرئيسي، في هذه السلسلة الجديدة، هو إصابة الخوذة الزرقاء الفرنسية. ولم يترجم وجود الوحدة الفرنسية إلى ضمان مرور. بل على العكس من ذلك، أدى إلى إقامة معرض مباشر جديد لحفظة السلام يُرسل لتأمين بعثة إنسانية. The episode confirms that the Finul is no longer merely a theoretical observation or interference force: it is now itself caught by the military degradation of the ground.

وهذه النقطة حساسة بوجه خاص بالنسبة لباريس. وقد أبلغت فرنسا بالفعل عن وقوع حوادث خطيرة في الأيام الأخيرة ضد وحدتها في جنوب لبنان. وفي مجلس الأمن، أشار ممثله إلى أعمال خطيرة ارتكبت ضد الجنود الفرنسيين في منطقة فينول، ولا سيما في الناقورة. وقد أظهرت الحوادث الأخيرة الأخرى بالفعل أن الجنود الفرنسيين لم يعودوا في ملجأ، بما في ذلك في رحلات لوجستية. The case of the Vatican convoy extends this series in an even more symbolic framework: this time it is not only a UN movement that has been exposed, but a humanitarian mission to Christian villages, carried by the Holy See.

ويظهر هذا التسلسل حقيقة متزايدة الوضوح في الجنوب اللبناني. The Christian border villages, especially Debl, Ain Ebel and Rmeich, largely refuse eviction despite Israeli calls to leave the area. Many people assure that this war is not theirs and believe that abandoning their village would mean lost moral and human control. ولكن هذا الخيار للبقاء في حالة من العزلة المتزايدة. وسلطت حملات التبرع المحلية الضوء على نقص الأدوية وحليب الأطفال والسلع الأساسية. كان على قافلة الفاتيكان أن تستجيب بالتحديد لهذه الحالة الطارئة The fact that he could not pass, despite the escort of the Finul, further worsens the feeling of encirclement.

غير أن الطابع الديني والدبلوماسي للبعثة يعطيها أهمية خاصة. ولم يكن نقلا بسيطا للمعونة التي نظمتها رابطة من بين آخرين. فقد كانت قافلة مرتبطة بالراهبة البدائية، ومن ثم إلى ممثل الكرسي الرسولي في لبنان، تستهدف صراحة المواقع المسيحية في الجنوب. وكان من المفترض أن يوفر هذا البعد للبعثة مزيدا من الشرعية الأخلاقية. ويترتب على وقف إطلاق النار أثر عكسي: فهو يبين أن أي عملية تخضع لهذه الرعاية لم تعد تستفيد من مساحة محمية. وتواجه المعونة والدبلوماسية الدينية والحماية الدولية الآن نفس القيود التي يواجهها الآخرون.

وقد شجب الأبوي الماروني بالفعل إلغاء قافلة سابقة إلى ديبل، تشير إلى انتهاك للقانون الإنساني الدولي. هذه المفكرة تصبح أقوى بعد حلقة يوم الثلاثاء وعندما لا تستطيع قافلة للمدنيين المحتاجين إلى الأدوية الوصول إلى وجهتها، ويصاب أحد حفظة السلام الفرنسيين أثناء مرافقته، لم تعد المشكلة إنسانية فحسب. ويصبح سياسيا ودبلوماسيا ودوليا. It calls into question the very possibility of maintaining channels of assistance to civilian localities, which are identified, known and theoretically protected by the principles of the law of war.

وفي هذه القرى، من المحتمل أن يكون الأثر النفسي حاداً مثل نقص المواد. The inhabitants already know that they live in exposed localities. ولكنهم لا يزالون يأملون في أن تعبر القوافل الإنسانية التي يرافقها فينول، بمشاركة فرنسية وبدعم من الفاتيكان، خط الخطر. The failure of this mission says something else: it suggests that no label, neither religious nor humanitarian nor UN, is enough to guarantee the passage. وهذا الانطباع عن تزايد التخلي الذي ينتشر الآن في قرى المنطقة.

The fact that a French Blue Helmet was injured finally changes the scope of the case in Paris. وما دامت هذه الحوادث تقتصر على التخويف أو الطلقات التحذيرية أو الضرر المادي، فإن فرنسا لا تزال تتكلم عن تدهور خطير ولكنه احتوى عليه. The wound of one of his soldiers in a Vatican-related humanitarian convoy gives the case a more direct charge. ويحول الحادثة المحلية إلى علاقة دبلوماسية محتملة بين باريس والأمم المتحدة والجهات الفاعلة المشاركة في القتال في جنوب لبنان. وتذكّر أيضاً بأن الجنود الفرنسيين في لافينول لم يعودوا مجرد شهود على حرب لا يتقيدون بها، وهم يواجهون الآن آثاراً أكثر أمامهم.

وفي جنوب لبنان، هذا الثلاثاء، فإن الصورة الأكثر روعة ليست فقط صورة قافلة متوقفة. وهذه هي حالة المعونة الإنسانية من الفاتيكان، التي ترافقها الكتيبة الفرنسية في لافينول، التي أُجبرت على التراجع تحت إطلاق النار في مقار القرى التي أضعفتها بالفعل حالات النقص والعزلة. وفي هذا المشهد، تفرض حقيقة الآن نفسها في المأزق: فالإصابة بخوذة زرقاء فرنسية تبين أن حتى أجهزة الحماية الدولية تشتعل في الحرب.