لبنان: مقاطعة حزب الله والأمال الوزارية تؤكد الأزمة في مؤتمر القمة

إن الأزمة التي افتُتحت بسحب اعتماد السفير الإيراني إلى لبنان تجتاز عتبة سياسية أكثر خطورة. According to consistent information in Beirut, the ministers of Hezbollah and the Amal movement will not participate in the government meeting, transforming a diplomatic dispute into a direct institutional confrontation within the executive. ويأتي هذا الغياب المعلن بعد قرار وزارة الخارجية اللبنانية بإعلان السفير الإيراني محمد رضا شيباني غير مرغوب فيه، وطلب منه مغادرة الإقليم بحلول 29 آذار/مارس.

وكان من المقرر أصلا أن يكرس اجتماع مجلس الوزراء لدراسة الانعكاسات السياسية والأمنية والاجتماعية للحرب، ولا سيما التصعيد الإسرائيلي، والتشريد الجماعي للسكان، والعواقب الداخلية للنزاع. ولكن الملف الإيراني قد غير فجأة طبيعة الاجتماع. لم يعد التعيين مجرد مجلس للأزمات. ويصبح ذلك اختبارا للتماسك الحكومي، في الوقت الذي تحاول فيه الدولة أن تؤكد أنها لا تزال الراعي الوحيد لاتخاذ القرارات الدبلوماسية والشرعية المؤسسية.

A Diplomatic Decision Becomes Political Crisis

وبررت وزارة الخارجية قرارها بانتهاكات الممارسات الدبلوماسية والبروتوكول. وأشارت بيروت أيضا إلى أن هذا التدبير لا يعني انقطاع العلاقات الدبلوماسية مع طهران. من وجهة نظر قانونية، السلطة تعتمد على المبدأ التقليدي لسيادة الدولة للدفاع عن فعل يُعرض على أنه يندرج ضمن صلاحياتها العادية. ولكن في لبنان، اندلعت هذه القراءة المؤسسية على الفور إلى قراءة سياسية عكسية تماما.

بالنسبة لـ (هيزبولا) و (آمال)، القضية تفوق شخص السفير الوحيد. وينظر العصا الشيعة إلى ذلك كتدبير عدائي ضد إيران، يُتخذ في سياق حرب إقليمية وتشديد واضح للقوة تجاه النفوذ الإيراني. (هيزبولا) أدان قراراً بـ « الحياة » كان مخالفاً لمصالح لبنان الفضلى، في حين دعا القادة الدينيون الشيعة إلى إلغائه. أمال، من جانبه، اعتبر أن العودة إلى هذا القرار ستشكل فضيلة وطنية، قائلا إنه لن يسمح لهذه المسألة بأن تمر دون رد فعل.

وما، مرة أخرى يوم الثلاثاء، يمكن أن يُقدَّم كذراع دبلوماسي أصبح أزمة نظامية منخفضة الضوضاء. ومن خلال اختيار مقاطعة الجلسات، يقدم وزراء العصبة الشيعة ترجمة مؤسسية لرفضهم. ولم يعودوا يدينون القرار فقط. يعني أن التحدي سيكون الآن في صميم عمل الحكومة

A direct test for Joseph Aoun and Nawaf Salam

The sequence puts President Joseph Aoun and Prime Minister Nawaf Salam under maximum pressure. According to political sources cited by the Pan-Arab press, contacts have been made between the Head of State and Nabih Berri to try to contain the escalation, guarantee the holding of the session and prevent the fracture from settling in government work on a lasting basis. وحتى الآن، أبقت الرئاسة نفسها من التعليق العام الجبهي، علامة على الحساسية القصوى للحاضر.

بالنسبة لـ (نواف سلام) ، الرهان ثقيل جداً وقد اتهم رئيس الحكومة بالفعل الحرس الثوري الإيراني بقيادة عمليات حزب الله في لبنان، ويعتقد أن البلد قد جر إلى حرب لم يختارها. وقد حظرت حكومته أيضا الأنشطة العسكرية لحزب الله على الأراضي اللبنانية في 2 آذار/مارس، مدعية أن الدولة وحدها يمكن أن تقرر الحرب والسلام، وتدعو إلى تسليم الأسلحة إلى السلطة العامة. In this context, the expulsion of the Iranian Ambassador appears less as an isolated episode than as one of the links of a stronger political line towards Tehran and its Lebanese ally.

بالنسبة لـ (جوزيف أون)، الصعوبة أمر آخر. ويجب عليها أن تحافظ على سلطة الدولة، وعلى استمرارية الحكومة والسلام المدني. لكن كل من هذه الأولويات يصور في اتجاه مختلف وإذا تطرق إلى المسألة الإيرانية، ستبدو الرئاسة ضعيفة. إذا كان يُبقي الخطّ غير مُتطوّر، يُعرّض نفسه لضغط أعمق مع العصا الشيعة. وهذا هو بالضبط ما يعطي الأزمة جسامتها الحالية: فهي لا تتعلق بقرار دبلوماسي فحسب، بل أيضا بقدرة مؤتمر قمة الدولة على منع نشوب نزاع بين السيادة المؤسسية والسلطة الداخلية.

(شيت تاند) يربط القضية الإيرانية بكل شيء آخر

The current voltage cannot be read separately from the rest of the Lebanese sequence. ويتداخل النزاع على السفير الإيراني مع شعبتين أخريين مفتوحتين بالفعل: مسألة المفاوضات مع إسرائيل ومسألة احتكار الأسلحة. ويفيد آشارق العوسات بأن النزاع على السفير يعكس أيضا الرفض الأوسع نطاقا من جانب الشيعة لأي ديناميات من المفاوضات المباشرة مع إسرائيل. وفي الوقت نفسه، تكثفت المناقشات حول سيادة الدولة ومكان أسلحة حزب الله أكثر منذ استئناف الحرب.

ووضع حزب الله أيضا خطا دون امتيازات. سكرتيرها العام، (نايم قاسم)، رفض فكرة التفاوض مع إسرائيل « تحت النار »، وفي هذا السياق، لا يُنظر إلى القرار ضد السفير الإيراني على أنه مجرد تذكير بالبروتوكول، ولكن كمحاولة لإعادة تحديد التوجه الاستراتيجي للبنان في اللحظة التي يعتزم فيها الحزب الشيعي مواصلة المواجهة.

وهذا يفسر أيضا صعوبة ردود الفعل. وبالنسبة للعاصمة الشيعة، فإن العودة إلى القرار الدبلوماسي ليست بادرة رمزية. ومن شأن ذلك أن يحول دون إنشاء سابقة سياسية تبدأ فيها الدولة اللبنانية بالارتقاء، حتى بالتدريج، بحيز التأثير الإيراني في بيروت. وعلى العكس من ذلك، فإن انسحاب القوات المؤيدة للإبقاء على القرار سيكون الاعتراف بأن الحكومة لا تستطيع أن تتصرف بسيادة بمجرد أن تمس قضية طهران أو حزب الله.

كسر داخلي يفترض الآن

ربما أهم شيء في التسلسل الحالي هو الجمهور الآن و الطبيعة المفترضة للكسر وأيد الطرفان المعارضان لحزب الله، ولا سيما القوات اللبنانية والكتيب، القرار ضد السفير الإيراني. وعلى العكس من ذلك، فإن العصا الشيعة تتطلب خطوة إلى الوراء. وفيما بين، تحاول الرئاسة احتواء الإنفجار دون أن تفقد يدها. النسيج لم يعد يشعر به إنها مكشوفة ومنظمة وتعبر جهاز الولاية بأكمله

وتسلط الأزمة الضوء أيضا على حقيقة سياسية أخرى: فالنفوذ الإيراني، الذي يعامل منذ فترة طويلة كبيانات ثابتة للمشهد اللبناني، يعترض عليه الآن أمامي جزء من السلطة. الحكومة أوقفت الإيرانيين من دخول البلاد بدون تأشيرة، وحظرت أنشطة حزب الله العسكرية وزادت من علامات الاستيلاء. المعارضون، حزب الله وحلفائه يستجيبون عن طريق التنقيب عن اتجاه يتفق مع المصالح الغربية والإسرائيلية. إن مواجهة السرد هذه تغذي أزمة اليوم.

ما تغيره المقاطعة

The boycott of Hezbollah and Amal ministers does not automatically bring down the government. لكنه يغير عدة أشياء في آن واحد أولا، إنه يرسي فكرة أن مجلس الوزراء يمكن أن يصبح مجالا دائما للمواجهة بشأن المسائل المشروعة. ثمّ، هو يُضعفُ سياسياً قدرةَ مجلسِ الوزراءَ للكَلام مَع صوتِ واحد بينما البلاد في حالة حربِ. وأخيراً، يُعرّض خطر الشلل الأوسع إذا لم يكن هناك حل وسط بين بعبدا وسيريل وعين التنة.

ولذلك، فإن السؤال المطروح في المستقبل القريب ليس فقط ما إذا كان الاجتماع سيُعقد. It is to know what will remain of government solidarity after this arm. بالنسبة لقضية السفير الإيراني قد أحدثت بالفعل أول أثر دائم لها: فقد كشفت أنه خلف وحدة المواجهات التي فرضتها الحرب هناك خطوط كسور سليمة أو حتى مشددة على السيادة والتحالفات الإقليمية ومركز صنع القرار الحقيقي في لبنان.