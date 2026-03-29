لبنان: 238 1 قتيلا، قذيفة جنوبية، لا تزال المعونة موجهة

ولا يزال سجل الإنسان ينمو في لبنان. According to the daily report sent this Sunday 29 March at 5 p.m by the Risk Management Unit to the Council Presidency, the cumulative number of deaths now reaches1 238من أجل543 3 مصاباوفي اليوم وحده، تنص الوثيقة على أنه49 حالة وفاةو116 إصابةوهو أيضا401 4 أعمال عدائية..663 مركزا للإقامة المفتوحة..136 147 مشردا داخليافي الملاجئ الجماعية170 35 أسرة مشردة– يؤكد هذا الجدول أن الحرب لم تعد تقتصر على خط المواجهة: فهي تؤثر على قرى الجنوب، والغوث، وطرق الإجلاء، وجميع النسيج المدني.

On the ground, Sunday was marked by a new series of Israeli strikes in southern Lebanon. In Bint Jbeil, the National News Agency confirmed that two drone strikes targeted an Islamic Health Authority centre near the city hospital. قتل اثنان من عمال الإنقاذ في هذا الهجوم. On the same morning, another rescue centre was also hit in Deir Kifa, with no casualties reported. The NNA also reported a raid on Haddatha, a strike on a house in Charkieh, as well as bombings on the outskirts of Frun and a raid on Qoleileh. In Aba, a night strike destroyed a house and killed two people, while in Nabatiyah, a trading mall suffered significant damage.

ضربة بنت جبيل ليست حلقة معزولة وهي تتدخل في أعقاب يوم سبق أن تميزت به هجمات ضد الصحفيين والعاملين في مجال الإنقاذ وأفراد الجيش اللبناني. The National News Agency reported on Saturday the official convictions after the death of journalists and the targeting of rescue personnel and soldiers, while Nabih Berri described these attacks as a « war crime » deliberately committed. وفي غضون ذلك، أعلن وزير الإعلام بول موركوس أنه أعاد إطلاق حالة الاعتداءات على الصحفيين أمام الهيئات الدبلوماسية.

وقد أبرزت وسائط الإعلام القريبة من حزب الله، من جانبها، استمرار هذا الاستهداف. The Al-Manar reported that two rescuers had been killed on Saturday while trying to eviction journalists hit on the Jezzine road. The same media also reported on Sunday that an ambulance had been targeted in Bint Jbeil, killing an ambulance attendant and the wounded he was carrying. ويربط المنار هذا التسلسل بنمط أوسع من الهجمات على الإسعافات الأولية في جنوب لبنان، في حين أن منظمة الصحة العالمية تشعر بالقلق إزاء تزايد عدد الإضرابات ضد الموظفين الطبيين.

سجل الصحة هو الآن واحد من أثقل في هذه الحرب. ووفقا لبيان مشترك أدلى به منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في لبنان وممثل منظمة الصحة العالمية، أصدره الجيش الوطني النيبالي، فإن تصعيد الهجمات على عمال الإسعاف الأولي والعاملين في مجال الصحة مسألة تثير قلقا بالغا، على الرغم من أن هذه الأفرقة تعمل بالفعل في ظروف متطرفة. In recent days, MTV Lebanon reported that dozens of first aid workers and health workers had already been killed or injured, and ambulances, rescue centres and hospitals had been damaged.

والعنصر العسكري، لا تزال الجبهة الجنوبية نشطة للغاية. The NNA relayed Sunday morning Hizbullah’s statements claiming to have targeted Merkava tanks in Beit Lif, Bayyada and Chamaa, as well as to have repelled Israeli incursion attempts. وقام المنار، من جهته، بتفصيل عمليات أخرى أعلنها التشكيل الشيعي خلال اليوم: ضرب دبابة في دير سيريان، وإطلاق النار على دبابة في بايادا، ومهاجمة الطائرات بدون طيار ضد الجنود الإسرائيليين في ألما الشعب. وفي اليوم السابق، أطلقت الحركة على عدة مواقع إسرائيلية موجة أوسع من الصواريخ والقذائف بدون طيار وقذائف مضادة للدبابات، في وصفها بأنها استجابة مباشرة للهجمات على لبنان.

وتشكل هذه المطالب جزءا من يوم استمرت فيه الضربات الإسرائيلية في تضييق عدة مناطق في الجنوب. The Al-Manar reported raids on Shaqra, Tayri and Jouaya, as well as bombardments on Wadi al-Sluqi and on the outskirts of Majdal Selm, Qabrikha, Safad al-Batikh, Barachit, Beit Yahun, Haris and Haddatha. وفي يوم السبت نفسه، أفادت نفس وسائط الإعلام بوقوع هجمات على مواقع في مقاطعة صور والنبطية والبقاع، مع عدد من الوفيات في منطقة ماراكي، وأتشيي، ودير الزهراني، وكفر تبنيت.

وتسلسل هذه الساعات الـ 48 الماضية يظهر في المقام الأول أن الإضراب يصل الآن إلى الروابط الأساسية للحياة المدنية. ويتأثر عمال الإنقاذ في مراكزهم وفي سيارات الإسعاف. الصحفيون يضربون على مسارات الأخبار كما أن الجنود اللبنانيين من بين ضحايا الغارات الأخيرة. In particular, Al-Manar reported the death of Corporal Mohammad Tfeily, a member of the Lebanese military police, after a strike on Deir al-Zahrani. إن هذا التراكم يغذي فكرة لبنان عن حرب تتجاوز تماما المواجهة الوحيدة بين إسرائيل وحزب الله وتستهدف الفئات التي يحميها القانون الإنساني الدولي.

وفي بيروت، لا يزول الضغط أيضا. On Sunday morning, the NNA reported Israeli threats against the inhabitants of the southern suburbs, indicating that the capital remains under tension, even though most deadly bombings are concentrated in the South. This atmosphere weights on the entire country: displacement of population, partial closure of institutions, online courses in several universities and growing concern over a conflict that continues to spread.

ويقدم تقرير الحالة الذي أحيل في الساعة ٠٠/١٧ صورة أوسع عن هذا التدهور. The238 1 حالة وفاةو543 3 مصاباومن الواضح في هذا الوقت أن آذار/مارس حول لبنان إلى مرحلة جديدة من الحرب. The663 مركزا للإقامة المفتوحةو136 147 مشردا داخلياوتركيب الملاجئ الجماعية يعطي فكرة عن حجم الأزمة الإنسانية. The401 4 أعمال عدائيةوأخيرا، يشار إلى أن الحرب لم تعد من خلال بضع ضربات مذهلة فحسب، بل من خلال ضغط عسكري مستمر ومتناثر يوميا يستخدم المدن والقرى والخدمات الحيوية.

والأحد، في جوهره، لا يغير طبيعة النزاع؛ بل إنه يؤكد التصعيد. ولا تزال الميزانية ترتفع. وتتواصل الضربات على عدة مناطق جنوبية. The operations claimed by Hezbollah show that the front remains open and mobile. ولكن الهجمات على عمال الإنقاذ والصحفيين والهياكل الأساسية المدنية هي أساساً الهجمات التي تصادف هذه السلسلة. In Bint Jbeil, near a hospital, two rescue workers were killed again. وهذه الحقيقة البسيطة تلخص، في حد ذاتها، حالة لبنان في نهاية اليوم: البلد الذي يصبح فيه حتى أولئك الذين يأتون لإنقاذ الآخرين أهدافا.