وما زال الأثر الإنساني للهجمة الإسرائيلية في لبنان ينمو. According to the Lebanese Ministry of Health, reported on Monday, 6 April, the total number of deaths since 2 March reached 1,497, while 4,639 people were injured. On the ground, NNA sentes describe a sequence marked by sustained shelling in the South, repeated strikes on the southern suburbs of Beirut and increasing pressure on medical services.

الرقم الأخير الذي أبلغت عنه وزارة الصحة يوم الاثنين يمثل زيادة سوء تقييم الجيش الوطني لـ 461 1 حالة وفاة و 430 4 إصابة وتبين الفجوة كيف تستمر الحالة في التطور، مع إجراء استعراضات منتظمة للحالة مع إجلاء المصابين، ووفاة المستشفيات، واستمرار عمليات الإغاثة.

وفوق الخسائر في الأرواح، لا يزال الضغط الإنساني كبيرا. The NNA reported on Sunday, via the Great Serail Disaster Management Unit, that the number of internally displaced persons had reached 137,774. This figure gives the measure of the ongoing destabilization: the war is no longer being read through the daily strikes and assessments, but also through a massive displacement of population that weights on the host municipalities, schools, collective centres and health structures.

جنوب بيروت: الإضرابات المتكررة والإنذار بالإجلاء

ومن أبرز التطورات التي حدثت في الساعات القليلة الماضية تكثيف الهجمات على ضواحي بيروت الجنوبية. The NNA reported that eight raids had targeted different areas of the area until Sunday, confirming a new sequence of bombings concentrated on the southern periphery of the capital. كما أفادت الوكالة باستئناف الرحلات الجوية الإسرائيلية على علو منخفض فوق بيروت وجبل لبنان، وهي علامة على استمرار الضغط الجوي خارج المناطق الحدودية.

The same momentum continued with an eviction warning targeting several parts of the southern suburbs, according to the NNA. وهذه الطريقة، التي أصبحت متكررة الآن، تجمع بين رسالة أولية ثم تضرب، في المناطق المكتظة بالسكان التي يعيش فيها الناس والمشردون والأسر التي ترحب بأقارب من الجنوب. وحتى عندما يصدر تحذير، فإن التركيز الحضري، والمواعيد النهائية القصيرة، وتهدئة المحاور تجعل هذه المغادرات صعبة للغاية.

لا يزال الجنوب مركز الحرب

بيد أن جنوب لبنان لا يزال محور التركيز الرئيسي للقصف. The NNA reported that an Israeli strike on Kfarhatta had killed seven people, including a child. وتوضح هذه الحلقة التكلفة البشرية الباهظة للغاية للمداهمات على المناطق الجنوبية، حيث لا تزال المنازل والطرق والمناطق السكنية معرضة للهجمات المتكررة.

وأبلغت الوكالة الرسمية أيضا صباح يوم الاثنين عن سلسلة من الغارات على القرى في منطقة النبطية بين منتصف الليل والفجر. وعلى نفس المنوال، أبلغ الجيش الوطني النيبالي عن حدوث وفيات في ضربة على برج رحمة، وكذلك في أضواء إسرائيلية تغطي مقاطعة صور. وتظهر استمرارية القصف ليلا وصباحيا أن الحرب لا تلاحظ أي دورة حقيقية من التوقف. The strikes followed each other at a steady pace, with cumulative effects on relief, hospitals and residents.

زيادة الضغط الصحي

ويتزايد وضوح التأثير على النظام الصحي. The NNA relayed the appeal of the Rmeish priest for the urgent deployment of a field hospital in the locality. ووفقا للإرسال، يعزى الطلب إلى التدهور الشديد للحالة الإنسانية والصحية في المنطقة. وعندما تطلب السلطة المحلية هيكلاً طبياً ميدانياً، يعني ذلك أن قدرات الإدارة العادية قد خرجت بالفعل عن موعدها أو كانت ضعيفة جداً.

والسجل الوطني للجرحى، الذي حدد الآن في 639 4 وفقا لآخر تقرير لوزارة الصحة تم ترحيله يوم الاثنين، يلهم هذا التوتر. وهو لا يعكس فقط عدد الضحايا المباشرين للقصف. He also says the overload of emergencies, operating units, intensive care units and ambulance networks in a country where hospital supply was already under pressure before this new phase of war.

الأعمال العدائية واستمرارها

وفي الوقت نفسه، أصدر الجيش الوطني النيبالي أيضا بلاغات عن هجمات شنت على الهياكل الأساسية الإسرائيلية ومستوطنتين وقاعدة مراقبة ميرون. وتشير هذه البيانات إلى أن النزاع لا يزال في اتجاهين، على الرغم من أن معظم التكاليف البشرية الموثقة في الساعات الأخيرة في الأراضي اللبنانية تأتي من الضربات الإسرائيلية.

الصورة العامة التي تظهر في السادس من أبريل هي الحرب التي تنتشر بعمق. ولا تزال الضواحي الجنوبية في بيروت مستهدفة. لا يزال الجنوب يجمع أكثر التفجيرات فتكا. وهناك عشرات الآلاف من المشردين داخليا. وتتطلب المرافق الصحية المحلية تعزيزات استثنائية. ولا يزال سجل الإنسان الوطني يرتفع بوتيرة مطردة، حيث بلغ عدد القتلى 497 1 وإصابة 639 4 بجروح منذ 2 آذار/مارس.