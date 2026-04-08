لماذا تخسر الولايات المتحدة حرب الخليج

وقد تجنّب واشنطن في اللحظة الأخيرة حدوث تصعيد كامل مع إيران. ولكن الهدنة التي أُعلن عنها في 7 و 8 نيسان/أبريل لمدة أسبوعين لا تغير التشخيص الأساسي: إن الولايات المتحدة آخذة في الظهور من حرب الخليج هذه. They did not obtain by force what they demanded from Tehran. The Strait of Ormuz was not reopened under US military compulsion, but after negotiation. The US security umbrella did not prevent Iranian strikes in the Gulf or fully reassure regional allies. الأوروبيون لم يتبعوا واشنطن في التسلق وعلى المسرح الدولي، التسلسل أكّد عودة (إيران) كممثل مركزيّ من إعادة الطاقة الأمريكية. الحرب لم تكن مجرد أزمة عسكرية كانت تكشف عن الحدود الأمريكية

حرب شنت لفرض خطوط حمراء أن واشنطن لم تنفذ

الملاحظة الأولى تتعلق بالهدف ذاته للحملة الأمريكية أرادت إدارة (ترامب) أن تجبر (إيران) على الإفصاح عن النقاط الرئيسية: الأمن البحري في الخليج، الضغط على حلفاء (واشنطن) الإقليميين، ولكن الهدنة الممزقة في الخارج لا تظهر تسليم إيراني. وعلى النقيض من ذلك، يبين التقرير أن طهران قد وصلت إلى طاولة المفاوضات بإبقاء العديد من أطرافها. وتواصل إيران فرض شروطها على الجدول الزمني، وعلى دور أورموز، وعلى إطار المناقشات المقبلة في إسلام أباد. Even sentes favouring de-escalation recognize that the major background files remain open.

هذا هو أول هزيمة أمريكية A power gains when it obtains, through pressure, the political result it sought. هنا، الولايات المتحدة في الغالب حصلت على استراحة. لم يفككوا برنامج إيران النووي ولا يحلوا مسألة القذائف ولا يدمروا دور طهران الإقليمي وفي الأدلة المتاحة، لا تزال إيران تطالب بنهاية الإضرابات الأمريكية، وضمانات عدم التحقّق والتعويض، ودور مباشر في النظام المقبل لمضيق أورموز. وبعبارة أخرى، لم تؤد الحرب إلى الاستسلام الاستراتيجي الإيراني. وقد أدى إلى مفاوضات لا تزال إيران قادرة على وضع شروطها.

(أورموز) لم تُعيد فتحه من قبل القوة الأمريكية، ولكن عن طريق التفاوض.

أقوى رمز لهذا الفشل هو مضيق أورموز (دونالد ترامب) ربط تعليق الإضرابات بـ « الكمال، الفوري والآمن » إعادة فتح المضيق لكن إعادة فتح هذا لم تُزال عسكرياً وقد تحقق ذلك عن طريق وقف إطلاق النار عن طريق التفاوض، في إطار الوساطة الباكستانية، مع الاعتراف صراحة بدور إيراني في تنسيق المرور. هذا فرق كبير ولو أن القوة العسكرية الأمريكية فرضت بالفعل قانونها، لكانت أورموز قد أعيد فتحها تحت حرية الملاحة التي يكفلها واشنطن وحلفائها. إن ما يستجد يختلف اختلافاً كبيراً: فهو مكيف لحركة المرور، ومناقشته، ومكتوب، وأحياناً، حتى في المقترحات الإيرانية.

وتؤكد الحالة البحرية ذلك. وحتى بعد إعلان الهدنة، ظلت شركات كبيرة مثل مايرسك حذرة وأوضحت أنه ليس لديها ما يكفي من الأمن لاستئناف العمليات العادية. وقدرت شركة Hapag-Lloyd، من جانبها، التكلفة الإضافية للأزمة بمبلغ يتراوح بين 50 و 60 مليون دولار في الأسبوع، مع إغلاق نحو 000 1 سفينة في المنطقة. وهذا يعني أن وقف إطلاق النار البسيط لم يمحو تأثير إيران على الخطر البحري. وعلى النقيض من ذلك، لا يزال المضيق يُعامل بوصفه حيزا تحتفظ فيه إيران بقدرة تصفية سياسية وعسكرية لم تتحاشها واشنطن.

ولعل أكثر الولايات المتحدة إهانة هنا: كان من المفترض أن يكون أورموز المظاهرة التي لا يمكن لأي سلطة إقليمية أن تتحدى بشكل دائم حرية الملاحة التي تكفلها البحرية الأمريكية. لقد كان للحرب أثر عكسي. وأظهرت أن القفل الإيراني، حتى الجزئي والانتقائي، يكفي لتعطيل التدفقات، وتفجير تكاليف التأمين، وتطهير مئات السفن، وإعادة الولايات المتحدة إلى طاولة المفاوضات. وفي الخليج، هذه رسالة قوة عكسية: فالتفوق الجوي الأمريكي لا يكفي لاستعادة النظام البحري وحده.

المظلة الأمريكية أظهرت حدودها في الخليج

الهزيمة الأمريكية الثانية آمنة وأظهرت الحرب أن ضمانات واشنطن لشركائها في الخليج لم تكن مقنعة بما فيه الكفاية لمنع إيران من ضرب أو تهديد الهياكل الأساسية الاستراتيجية الإقليمية. The attack claimed by the Revolutionary Guards against the Jubail petrochemical complex in Saudi Arabia illustrated this vulnerability. وحتى عندما لم يتم الوصول إلى بعض المرافق أو اعتراضها، كانت الرسالة الاستراتيجية واضحة: ظلت إيران قادرة على لمس جوهر الطاقة في الخليج على الرغم من الوجود الأمريكي في المنطقة.

هذا أمر أساسي لأن النظام الإقليمي للولايات المتحدة يقوم على هذا الوعد تحديداً: حماية ملك الخليج، وتأمين البنية التحتية الحيوية، وضمان طرق الطاقة واحتواء القوى العدائية. غير أن الأزمة الأخيرة أظهرت وجود هيكل أكثر هشاشة مما أعلن عنه. إن قواعد الولايات المتحدة، والرادار المتطورة، والأجهزة البحرية، والوجود العسكري، لم تخلق إحساسا حقيقيا بالعجز الإقليمي. وعلى النقيض من ذلك، فإن خلافة الإنذارات في العديد من بلدان الخليج واستمرار وجود خطر على الممرات البحرية يعطي صورة للسلامة المتطورة وغير المكتملة والتفاعلية بدلا من كونها وقائية.

وهذا لا يعني أن الولايات المتحدة قد اختفت عسكريا من الخليج. هذا يعني أنهم فشلوا في إثبات أن وجودهم كان كافياً لتحييد أثر إيران الاستراتيجي حلفاء الخليج الظل حاسم الحامي لا يُحكم عليه فقط على قدراته النظرية، بل على قدرته على منع الخطر من تحقيقه. وفي هذه الحرب، نشأ الخطر. ومن ثم توقفت المظلة الأمريكية عن الظهور كضمان كامل. وقد أصبحت تغطية غير دقيقة ومكلفة ومعالة للمفاوضات النهائية مع طهران.

الحلفاء الغربيون لم يتبعوا واشنطن

الهزيمة الثالثة هي الدبلوماسية والأطلسي. الشركاء الأوروبيون الأمريكيون لم يتبعوا واشنطن في التصعيد وقال إن الاتحاد الأوروبي يرحب بوقف إطلاق النار ويدعو إلى مواصلة الجهود الدبلوماسية، ولكنه لا يؤيد منطق الحرب الصريح ضد إيران. بل وكشفت إسبانيا علناً أن إعلانات منظمة حلف شمال الأطلسي الأمريكية تدفع الآن أوروبا إلى البحث عن بدائل أمنية، وأشارت إلى أن البلدان الأوروبية رفضت الانضمام إلى دوريات بحرية أمريكية في مضيق أورموز بعد بدء الحرب. وذهب مدريد أبعد من ذلك بتصنيف الحرب غير المشروعة والمتهورة وحظر استخدام المجال الجوي وقواعد العمليات الأمريكية الهجومية.

هذا الكشك ثقيل مع معنى وعلى مدى عقود، استندت المصداقية الاستراتيجية الأمريكية أيضا إلى قدرتها على تجميع ائتلاف غربي حول عملياتها الرئيسية. وفي هذه الأزمة، كانت واشنطن أكثر عزلة من المعتاد. وقال إن أوروبا تؤيد إزالة التصعيد، وليس منطق القوة. وواجهت المملكة المتحدة نفسها خلافا بشأن استخدام القواعد البريطانية، مع تزايد الضغط لحظر أي عمل يمكن أن يعرض لندن للتواطؤ في الانتهاكات المحتملة للقانون الدولي. وهذا الجو يقول الكثير: إن الحلفاء التقليديين لم يتصرفوا كتحالف للحرب، ولكن كشركاء قلقين بشأن جرهم بعيدا جدا.

وبالنسبة لواشنطن، تتجاوز التكلفة الحرب الإيرانية الوحيدة. إنه يلمس هيكل قيادته قوة خارقة تهدد، ثم تنسحب، دون أن تحشد حلفاءها بالكامل، لم يعد يظهر كمركز غير متنازع في كتلة. It appears to be an actor capable of opening a crisis, but less able to control its political coalition. وفي الخليج، يعني ذلك قدرا كبيرا: فالخوف لم يعد بالضرورة سمة للتحالف، لا سيما إذا ضاعف من خطر الارتباط باستراتيجية تعتبر غير متوقعة.

واشنطن معزولة في الأمم المتحدة وعلى الساحة الدولية

الهزيمة الرابعة دولية ولم تحول الولايات المتحدة موقفها إلى توافق دبلوماسي في الآراء. وكان أكثر الانتكاسات وضوحا في مجلس الأمن، حيث حجب حق النقض الصيني والروسي القرار المتعلق بتنسيق حماية الملاحة في أورموز. وحتى إذا كان النص قد انخفض، حتى دون الحصول على إذن صريح باستخدام القوة، فإنه لا يعبر الجدار السياسي ضد مبادرة ينظر إليها على أنها مواتية جدا لواشنطن وإسرائيل. وبالإضافة إلى ذلك، امتنعت باكستان وكولومبيا عن التصويت. وبعبارة أخرى، أخفقت الولايات المتحدة في بناء جبهة دولية واسعة بما يكفي لتحويل قراءتها للأزمة إلى قاعدة مشتركة.

ربما الأكثر أهمية هو الهجوم الدبلوماسي المضاد لمنافسي واشنطن ورفضت الصين وروسيا الخطة الأمريكية، ثم أيدتا منطق إلغاء التصعيد والدبلوماسية. وأشادت طهران، من جانبها، بحق النقض هذه بوصفه حماية من إضفاء الشرعية على العدوان الأمريكي. ومرة أخرى، لم تعزل الحرب إيران. وعلى العكس من ذلك، أكدت اللجنة أن عدة سلطات رئيسية رفضت متابعة واشنطن على أرض التسلق. وفي نظام دولي مجزأ بالفعل، يشكل انتكاسة كبرى للولايات المتحدة: فهي لا تزال قادرة على الإضراب، والتهديد، والانتشار، ولكنها لم تعد قادرة على فرض الغرام السياسي للنزاع وحده.

وأظهر هذا التسلسل أيضاً شيئاً آخر: فقد احتفظت إيران بهوامش مع جهات فاعلة مثل الصين، التي لا تزال مستوردة رئيسية للطاقة وشريكاً مستحيلاً للتجاهل. ولكن عندما تندلع الحرب في منطقة مركزية مثل الخليج، فإن عزلة الخصم لا تقاس فقط بعدد الإدانة الغربية. وهو يقيِّد قدرته على الحفاظ على الدعم والتقاليد والقنوات. وفي هذه المرحلة، قاومت إيران أكثر مما تمنى واشنطن.

أبقت إيران هوامش تجارية أراد واشنطن إغلاقه

وهناك بعد آخر من أبعاد الفشل الأمريكي يتعلق بالتدفقات. ولم تخفض واشنطن الصادرات الإيرانية إلى الصفر، ولم تحول أورموز إلى ممر يسيطر عليه حلفاؤها. وعلى النقيض من ذلك، تبين عدة تحليلات أن إيران تمكنت من اتباع نهج انتقائي في المرور عبر المضيق، مفضلة بعض الأعلام والمثبتات. ويشير العالم إلى أن إيران تمكنت، حتى بدون إغلاق كامل، من شل جزء كبير من حركة المرور مع السماح لبعض السفن من بلدان تعتبر أقل عدائية، ولا سيما الصين والهند. The Wall Street Journal, for its part, refers to a now politicized transit corridor, with ships from countries deemed friendly that continue to circulation while others are blocked or subject to special conditions.

هذا التناظر مدمر للقصة الأمريكية ويعني ذلك أن إيران، في الوقت الذي تدعي فيه واشنطن الدفاع عن حرية الملاحة، تنجح في تحويل أورموز إلى أداة من الهرميات الجغرافية السياسية. وتدفع الولايات المتحدة وحلفائها ثمن التوقف المرتفع، في حين تواصل بعض الجهات الفاعلة غير الغربية الحفاظ على هوامش الوصول. وفي عالم تقاس فيه القوة أيضا بالقدرة على ضمان التدفقات إلى الأصدقاء وحرمانهم من المعارضين، فهي إشارة إلى وقف التشغيل. لم تستعيد أمريكا السيطرة على الشريان؛ ولا بد من أنها وجدت أنه لا يمكن أن يمنع إيران من جعلها أداة متمايزة.

الحرب جلبت (ترامب) من تهديد للمساومة

سياسياً، التسلسل أضر أيضاً صورة (دونالد ترامب). كل خطابه كان مبنياً على الردع عن طريق التهديد الأقصى غير أن الوقائع تبين أنه علّق التصعيد في غضون 90 دقيقة من الموعد النهائي الذي حدده بنفسه، بعد وساطة باكستانية وعلى أساس اقتراح إيراني يعتبر عملياً. وهو تحول سياسي رئيسي. كان على الرئيس الذي أراد أن يفرضه الإنذار أن يعود إلى التفاوض الزعيم الذي وعد بإعادة فتح (أورموز) تحت ضغط الولايات المتحدة كان عليه أن يقبل إعادة فتحه تحت إشراف إيراني الصانع لم يفرض موافقته He had to accept a compromise where Iran keeps its main levers.

هذا التسلسل ليس فقط مشكلة صور تقول شيئاً عن هيكل ميزان القوى وقد أدت التهديدات الأمريكية إلى الخوف والتقلب، ولكنها لم تنتج بلاغا إيرانيا. وأطعموا في نهاية المطاف إلغاءً تفاوضياً، على حساب انطباع عكسي. وهذا هو السبب في أن العديد من الاتهامات التي تدور ضد ترامب – وهو رجل التهديدات الذي أصبح من رجال الآثار، وعدم إعادة فتح أورموز بالقوة، وعدم عزل إيران – تجد على الأقل بداية سياسية في الحقائق الجديرة بالملاحظة. ليست كلها موثقة بشكل قوي ولكن فكرة التحول من التسلط إلى التفاوض القسري واضحة.

التهديدات للبنية التحتية المدنية زادت من عزلة واشنطن

وثمة نقطة أخرى ساهمت في العزلة الأمريكية هي خطاب التهديد بالهياكل الأساسية المدنية. وقد رحبت المؤسسات الأوروبية بوقف إطلاق النار، ولكنها فعلت ذلك بعد البيانات الأمريكية التي تعتبر مثيرة للقلق بوجه خاص، والتي تستهدف التدمير الشامل إذا لم تثمر طهران. وشددت عدة ردود فعل بريطانية أيضا على رفض المشاركة في أي عملية يمكن أن تستهدف الهياكل الأساسية المدنية أو تعرض لندن للاتهامات بالتواطؤ في انتهاكات القانون الدولي. هذا السؤال ليس هامشياً إنه يؤثر بشكل مباشر على مشروعية العمل الأمريكي عندما يسعى حلفاءك علناً إلى إبعاد أنفسهم عن بعض تهديداتك، لم تعد أنت الضامن للقانون، بل كعامل خطر سياسي وقانوني.

يجب أن تكون حذراً بشأن المفردات وتوثق المصادر المفتوحة المتاحة التهديدات التي تتعرض لها الهياكل الأساسية المدنية وانتقادات قوية لمخاطر انتهاكات القانون، ولكنها لا تحدد تلقائياً جميع أكثر المحاور خطورة التي تدور في النقاش السياسي. ومن جهة أخرى، من الواضح أن هذه الخطابة قد كلفت الشرعية الدولية للولايات المتحدة. وعززت الحكمة الأوروبية، ويسّرت المواجهات الدبلوماسية ضد خصومهم، وزادت من صعوبة إنشاء جبهة سياسية واسعة خلف واشنطن.

انتصار جوي بدون انتصار استراتيجي

وإجمالا، أكدت حرب الخليج تناقضا أصبح محوريا للسلطة الأمريكية: فالتفوق العسكري لم يعد يضمن تلقائيا النصر السياسي. وقد أظهرت الولايات المتحدة أنها يمكن أن تضرب وتهدد وتزن على الزمان. They did not show that they could impose the final result alone. (إيران) لم تسقط ولم يعاد فتح أورموز بالقوة. The Gulf allies did not receive a demonstration of full security. أوروبا لم تتبع التسلق The UN has not validated the US approach. ونهاية الأزمة تتطلب الآن مفاوضات في إسلام أباد، وليس انتصارا أمريكيا لا يمكن إنكاره على الأرض.

لهذا السبب يخسر (واشنطن) من حرب الخليج هذه حتى لو تجنّب سيناريو أسوأ إنه لا يخسر لأنه كان سيهرب عسكرياً يخسر لأنه لم يحوّل سلطته إلى نظام سياسي وكشف عن ضعف مظلته الإقليمية، وتآكل قدرته الائتلافية، ومرونة إيران الدبلوماسية، وتفتت عالم لم يعد فيه التخويف الأمريكي كافيا لإجبار جميع الجهات الفاعلة على الانحناء. In the Gulf, this type of defeat counts as much as a military setback: it alters the calculations of all partners, opponents and mediators for the rest.