محمود درويتش، مفتاح أدبي لقراءة الحاضر

وهناك كتّاب يُحتفل بهم، وآخرون يقرأون لأن لغتهم لا تزال تلمّح في الوقت الراهن. محمود داروفيتش ينتمي إلى الفئة الثانية. وبعد أكثر من خمسة عشر عاماً من وفاته، لم يكن عمله تراثاً ثابتاً ولا مجرد إشادة ثقافية. وهي لا تزال كلمة نشطة في العالم العربي، لأنها تمكنت من تحويل التجربة الفلسطينية إلى مسألة شعرية عالمية، دون أن تمزقها من تاريخها الملموس. في الأيام القليلة الماضية، مقالالقدس العربيThe strength of this presence was restored through the dialogue between Darwich and Elias Sanbar, as well as the resume in Paris of the long composition « The earth is transmitted as the language », sign that in March 2026, Darwichian poetry continues to be read, spoken and reinterpreted on contemporary cultural scenes. هذه العودة لا علاقة لها بالطقوس النتنوية وعلى العكس من ذلك، يقول إن داروفيتش لا يزال أحد المؤلفين القلائل القادرين على تقديم معلومات حساسة عن الحاضر العربي من خلال الأدبيات.

هذه الأخبار من محمود داروفيتش تأتي أولا من طبيعة عمله. ولد في عام 1941 في البيرا، وهي قرية فلسطينية دمرت في عام 1948، ثم أصبحت أحد الأصوات العظيمة للشعر العربي المعاصر، وأعطى درويتش شكلا أدبيا لتجارب لم تفقد شيئا من كثافتها: النفي، نزع الملكية، الانتظار، الذاكرة الجرحى، التوتر بين الأرض والغياب، بين الهوية وهشاشتها. LEncyclopaedia Britannicaوتذكّر بأن كتابته أعطت صوتها للنضال الفلسطيني وأن قصائده تتميز بشكل خاص بالخسائر والنفي والمقاومة. لكن لتقليص (دارويتش) إلى « نهاية القضية » سيكون قراءتها عن كثب وتألفت قوته على وجه التحديد من إخراج التجربة الفلسطينية من الخطاب السياسي لإدراجها بلغة من الشك والقلة والحب والخوف والبقاء. وهذا هو السبب في أن شاعره ما زال صالحاً خارج فلسطين وحدها: فهو يؤثر على الطريقة التي تمر بها المجتمعات العربية بالقتل والحرب والإذلال واستمرار الرغبة في الوقوف.

وإذا ظل دارويتش مرجعا أدبيا رئيسيا لفهم الحاضر، فإنه أيضا لأن عمله لا يفصل التاريخ عن التاريخ الجماعي. في المنزل، الذاكرة ليست متحف وهي تعمل كقوة متحركة، وأحيانا مؤلمة، وأحيانا الادخار، مما يمنع الحقبة الكاملة. فالأرض، في نصوصها، ليست مجرد إقليم مفقود أو مدعى عليه. إنها مساحة مأهولة بالأسماء والأصوات واللفتات اليومية والأمهات والقرى والرائحة والمواسم واللغة، من جانبها، لا تستخدم فقط لوصف هذه الأرض. ويصبح التمديد، والدليل الباقي على قيد الحياة، وأحيانا آخر مكان يمكن فيه استيعاب العضوية. المادة الأخيرةالقدس العربيمكرس لـ »الأرض تُنقل كلغة » يُصرّ على هذا التحديد تحديداً، مُذكّراً بأنّ مسرحاً باريسياً عظيماً اختار تسليط الضوء على هذا العمل في مارس 2026. هذه التفاصيل تهم وهو يبين أنه في الوقت الذي تعود فيه القضية الفلسطينية إلى مركز الوعي العالمي، فإن درويتش لا يظهر كمحفوظات، بل ككلمة قادرة على ربط الميراث والإرسال والأخبار.

عمل استمر بالتحدث إلى الحاضر

وفي المشهد الفكري العربي، يحتل محمود درويتش مكانا وحيدا. لم يكن مجرد شاعر للعاطفة الجماعية كان أيضاً كاتب مضاعفات وتكمن أهميتها في رفضها تخفيض فلسطين إلى شعار وهوية إلى صيغة مغلقة. كتابته تتطور في تناقض تدّعي أنّها عضوة، لكنّها حذرة من حبسه. تغنّي الأرض، لكنّها تعلم أنّ المنفى يغير ذاكرة المكان. فهو يحمل ذاكرة وطنية، ويبقي في الوقت نفسه منفتحا لإمكانية اكتساب خبرة بشرية أوسع. وهذا التوتر يفسر طولها. وفي الحالات التي تظل فيها أصوات أخرى متمسكة بلحظة تاريخية محددة، لا يزال درويتش يعمم لأنه أعطى شكلا دائما للحقائق التي لم تختفي.

إن العالم العربي المعاصر، من خلال التشريد القسري، والحروب الطويلة، والحدود الصعبة، والمجتمعات المحطمة، يجد في عمله قفزة عاطفية وسياسية مألوفة. في (دارويتش)، المنفى ليس مجرد خروج جغرافي يُصبحُ a حالة يَكُونُ. يمكنك النفي بعيدا عن بلدك، ولكن أيضا في المنزل، في مدينة محاصرة، بلغة مسيطرة أو في وقت لم يعد يعترف بك. ويفسر هذا العمق سبب بقائه حاضراً في قراءات الأزمة الحالية. فعمله يسمح لنا بالتفكير معا في الكارثة المادية والثبات الداخلي. إنها تقول كيف يمكن أن يضرب الناس، ويتفرقون، ويشردون، بينما لا يزالون يحملون خيالا، وذاكرة وكلمة. وهذا هو بالضبط ما يجعل شاعره متجذرا جدا في المناقشات المتعلقة بغزة أو فلسطين أو لبنان أو سوريا أو غيرها من الأماكن العربية التي تعمل بالحرب والكسر.

أهمية (دارويتش) أيضاً بسبب قدرته على تحويل الشعر إلى مكان من التفكير وهي لا تقدم إجابات سياسية فورية. إنه لا يكتب مقالات تحريرية في الآية إنه ينتج شيئاً آخر: ذكاء شاعري للمأساة في رسائله الدراما التاريخية لا تسحق الحياة الداخلية الحبّ، الأمّ، الخبز، القهوة، المشهد، اللسان، الدهن، الجسد، الطفولة والموت تتعايش مع نزع الملكية الوطنية وهذا التعايش ضروري. وتشير إلى أن المجتمعات التي تمر بأزمات لا تتألف فقط من علاقات القوة أو إحصاءات التدمير أو الخرائط العسكرية. كما أنها مصنوعة من البشر الذين يتذكرون الذين يرغبون ويخافون من النسيان ويستمرون في تسمية العالم في نفس الوقت الذي يلقون فيه. هذا هو المكان الذي لا يزال دارويتش علامة بارزة. وهو يحول دون تخفيض الأزمة إلى ميكانيكييها السياسيين.

المنفى ليس كموضوع ولكن كشرط

أحد المواضيع الرئيسية لشعر (محمود درويتش) هو المنفى ومع ذلك، لا ينبغي فهم هذه الكلمة بالمعنى الأضيق. ولا يعني المنفى في المنزل المغادرة القسرية أو عبور الحدود أو العيش بعيدا عن المنزل. وهي تشير إلى كسر دائم بين الذات والمكان، وبين الاسم والبيت، وبين الذاكرة والحاضر. ويمر هذا الكسر بالوضع الفلسطيني، ولكنه يتجاوز هذا الإطار بكثير. It also sheds light on the contemporary feeling of an Arab world where millions live between displacement, waiting, impossibility of return and fear of erasure.

إن موضوع المنفى هذا يتردد اليوم بقوة معينة. وتتميز المنطقة بتحركات سكانية هائلة، ومدن مدمّرة، وأجيال تنمو بين لغتين، ووطنين أو شكلين من أشكال الغياب. وقراءة داروفيتش في هذا السياق، لا تعود فقط إلى شاعر فلسطيني عظيم. يجب أن نجد جراماً من الغضب يساعد على التفكير في الحياة العربية المعاصرة في المنزل، المنفى ليس حادثاً يقترب من الوقت يصبح هيكل للمعنى وهي تحول العلاقة إلى الذاكرة والجسد واللغة والمستقبل. يرغمنا على التساؤل عن ما تبقى عندما ينسحب المكان عندما يختفي المنزل عندما تستمر الأرض في الوجود

وهذا هو السبب في أن عمله لا يزال موجودا. إنها لا تتحدث عن الدراما السابقة إنها تتحدث عن حالة حالية فالجمعيات العربية المعاصرة، حتى عندما لا تكون فلسطينية مباشرة، تعترف في داروفيتش بجزء من تجربتها الخاصة: علاقة غير مستقرة مع الفضاء، وهوية مناقشتها بصورة غير مقصودة، وذاكرة مهددة بالعنف أو الزمان. (دارويتش) يحول هذا عدم الاستقرار إلى شكل شاعري إنه لا يحلها إنه يجعلها قابلة للقراءة وهذا ما تفعله الأدب في كثير من الأحيان عندما لا تقول السياسة الحقيقة

الذاكرة المقاومة ضد الحقبة

والموضوع الرئيسي الثاني لداروفيتشي، الذي لا يمكن فصله عن الأول، هو موضوع الذاكرة. مرة أخرى، يجب أن نحذر من قراءة بسيطة جدا. الذاكرة في منزله ليست احتفالاً صافياً بالماضي ولا مجرد اخلاص عاطفي إنها معركة ضد العصور وهي تعمل ضد اختفاء الأسماء وتدمير الأماكن ومصادرة السرد. وبهذا المعنى، فإنه ليس سلبياً أبداً. إنها تمثل إنها تجمع الشظايا إنه يعيد الكثافة البشرية إلى ما يريده العنف من الصمت

وهذه الذاكرة ترتبط ارتباطا وثيقا بالحالة الراهنة. إن العالم العربي المعاصر يمر بصراعات لا تدمر الأرواح فحسب بل تدمر أيضا المحفوظات والمنازل والأحياء والمناظر الطبيعية والاستمرارية الثقافية. وفي هذا السياق، يذكرنا إعادة قراءة داروفيتش بأن الأزمة ليست مجرد أزمة مادية. إنها أيضاً سردية من يتحدث؟ من يسمي؟ من يرسل؟ من يحافظ على المسارات؟ الإستئناف في مارس 2026 من « الأرض تُنقل مثل اللسان » يذكرنا بالضبط أن الإرسال في « دارويتش » في قلب البادرة الشعرية الأرض لا تنخفض إلى تربة وهو أيضاً ما يلقيه الخطاب، عن طريق الإيقاع، عن طريق الذاكرة الجماعية. ولا يزال هذا الحد موضوعياً بشكل مذهل في وقت نرى فيه كيف أن الكفاح من أجل الوجود ينطوي أيضاً على الكفاح من أجل الوصف.

إذاً (دارويتش) يساعدنا على فهم أن الذاكرة ليست عدو الحاضر إنه أحد المواد الخام وفي الأزمات المعاصرة، لا يزال الماضي يعود، ليس كذاكرة فحسب، بل كعنصر نشط من الهويات والصراعات والمخيلات. شعره يعطي هذه العودة عمقاً يُظهر أنه لا يعيش إلا الحاضر المباشر الناجين، الغياب، الميراث المزعج موجود أيضاً وهذا هو السبب في أن عمله لا يزال يتحدث بقوة إلى القراء العرب للأجيال المختلفة. وتضع الكلمات على هذه الحياة في مجرى الزمن، على هذا الشعور بالتواجد هنا وفي أماكن أخرى، الآن وفي ظل ماضي غير مغلق.

شاعر يربط بين الحميم والجماع

وما يميز أيضا محمود درويتش عن جزء من الشعر المتطرف هو قدرته على ربط التاريخ الجماعي بالخبرة الحميمة. إنه لا يكتب من موقف لقد كان يكتب من إصابة تعتقد في داخله، ينتقل المنفى من خلال الجسم، الدهون، الصوت، الرغبة، العلاقة مع الأم، إلى المحبوب، إلى المشهد وحتى إلى الصمت. ويكتسي هذا البعد أهمية حاسمة لفهم سبب استمرار عمله. وفي العالم العربي المعاصر، كثيرا ما توصف الأزمات من خلال السياسات الجغرافية، والمواجهات المسلحة، والتدخلات الأجنبية، والمواءمة الإقليمية. كل هذا ضروري لكن غير مكتمل ويشير الأدب من جانبه إلى ما يعانيه الناس من عمق هذه الأحداث.

(داروتش) يعرض هذه القراءة الأخرى على وجه التحديد شعره لا يتجاهل السياسة إنها تمر به طوال الوقت لكنها تنقله إلى أرض الوجود إنها تسأل ما الذي يصبح إنساناً عندما يأخذه التاريخ بعيداً عن مكانه، عندما يضطر إلى نقل ذاكرة مضرورة، عندما يعيش في خضم الخسارة والحفاظ على الذات. هذه المسألة عصرية للغاية. فهو لا ينطبق على فلسطين فحسب، بل أيضا على جميع المجتمعات العربية التي تتعرض للحرب والنفي والكسرات الداخلية وهشاشة الممتلكات.

وفي هذا الصدد، تقدم الأدبيات قراءة مختلفة للأزمة. وهو لا يحل محل التحليل السياسي أو العمل الصحفي. It complements them by reintroducing what strategic discourses often leave out of scope: the texture of lived time, the persistence of memory, the anguish of disappearance, the fragility of identities exposed to violence. ولذلك، فإن قراءة داروفيتش اليوم ترفض قراءة حافلة بالأحداث للعالم العربي. ومن المهم الاعتراف بأن الأزمات الراهنة ليست مجرد وقائع بل هي تجارب أيضا. وأن هذه التجارب تتطلب لغة قادرة على تحمل الألم والمتعة والكرامة.

دارويتش وقراءة العالم العربي المعاصر

أخيراً، قوة (محمود درويتش) الدائمة تأتي من وصوله إلى فهم أوسع للعالم العربي المعاصر ولا يشير عمله إلى فلسطين كقضية خاصة فحسب. فهو يجعل فلسطين مسرحا تتركز فيه مسائل أوسع: نزع الملكية والسيطرة والذاكرة والهوية واللغة والعلاقة بين الفرد والتاريخ. وهذه القدرة على التكثيف هي التي تفسر استمرار مركزيتها. ومن خلاله، تصبح التجربة الوطنية شكلا من أشكال المعرفة الإقليمية.

The recent return of Darwich in cultural news, through the Parisian scene and the text ofالقدس العربييقدم دليلاً قوياً على هذا وعندما يعود الشاعر الذي توفي في عام 2008 بمثل هذا الوضوح في هذه المناقشة، فإنه ليس لأنه كان سيصبح رمزاً بدون محتوى. هذا لأن لغته لا تزال توفر أدوات للتفكير وفي عالم مشبع بالصور وردود الفعل الفورية والتعليقات الفورية، تفرض دارويتش قدرا آخر من الوقت. وهو يُلزمنا بإعادة قراءة الحاضر في ضوء طول المدة: الخسارة والنفي والانتقال والذاكرة.

هذا الإغراء ثمين إنه يمنعنا من خلط الموضوع وفهمه. إن الأزمة العربية المعاصرة لا تتجلى فقط في تدفق الأخبار. وهو ينطوي على وساطة وأعمال وأشكال قادرة على إدراج الحدث في تاريخ أكبر. (داروفيتش) يقوم بهذه المهمة إنها لا تعطي الحقيقة كلها ولكنها تستعيد عمقاً أساسياً وتشير إلى أن الشعوب لا تعيش فقط من خلال القرارات الدبلوماسية والنزاعات وعلاقات السلطة. كما أنهم يختبرون الكلمات، والعهود، والذكريات والحكايات التي تمنعهم من الاختفاء رمزياً قبل أن يختفيوا سياسياً.

هذا هو السبب في أن محمود درويتش لا يزال أكثر بكثير من الاسم الرئيسي للشعر العربي الحديث. ولا تزال هناك إشارة أدبية إلى فهم الحاضر، لأنه يوضح ما لا يزال العالم العربي المعاصر يواجهه بهذه الكثافة: المنفى بدون سور، مهدد الذاكرة، والأراضي المتنازع عليها، واللغة كملجأ وكرامة كشكل من أشكال المقاومة. وبما أن المنطقة لا تزال تمر بالحروب والحركات وأزمات التمثيل، فإن عملها يبدو أقل من مجرد نصب تذكاري للماضي بدلا من أن يكون مفتاحا دائما للقراءة، وهو وسيلة للعيش في وقت عربي دون أن ينجم عنه فقدان الذاكرة أو التبسيط.