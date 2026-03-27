مضائق العالم أو أسرار القوة

على متن سفينة شحن، الرياح المالحة تمر عبر الجسر، السلاسل الطحن، والأفق يضيق إلى بضعة كيلومترات واسعة. هنا، كُلّ متر يُحسبُ، كُلّ مناورة يُمْكِنُ أَنْ تَأخُذَ تداعياتَ كوكبيةَ. ونرحب في عالم المضائق، وهذه الممرات الضيقة التي تتحكم في تدفق التجارة العالمية وتملي سرعة الاقتصاد العالمي.

عندما تصبح الجغرافيا السلطة

وقد يعتقد المرء أن الجغرافيا العالمية الرقمية والمتصلة بالشبكة لم تعد مهمة. ومع ذلك، فإن أكثر من 80 في المائة من التدفقات التجارية عبر البحر، وحفنة من الممرات الضيقة تركز معظم هذه التدفقات.

على السطح، الكابتن يفتش الأفق. الذهاب إلى مضيق مثل (أورموز) أو (مالاكا) ليس مجرّد منعطف، بل يضيف آلاف الكيلومترات، أيام التأخير، مئات الآلاف من الدولارات في الوقود والتأمين. كل موجة وكل تيار كل رياح تصبح بيانات استراتيجية

Ormuz: the energy core of the planet

في جنوب إيران، مضيق أورموز هو عقيدة حيوية. كل يوم، حوالي 20 في المائة من تدفقات النفط في العالم هناك. يقول البحارون عن الليالي عندما يرتفع التوتر: ناقل يقترب أكثر من اللازم، طائرة بدون طيار تطير فوق المضيق، والأسواق تذعر فورا. إن الإغلاق المؤقت، وأسعار النفط آخذة في الازدياد، والمصافي تذعر، والأمم عادت لحساب كل لتر.

مدغشقر: الشريان الآسيوي تحت الضغط

The Malacca Strait is a little corridor between Indonesia and Malaysia, but it transports energy and goods to billions of people. البحّار يُخبرون خطوط السفن التي تُحكّمُ، المحركات الدوارة، في انتظار دورهم. وترى الصين أن الكثير من طاقتها تمر عبرها: فالاضطرابات المحلية تصبح معضلة عالمية.

باب المنديب: الباب الأحمر

وبين اليمن وشرق أفريقيا، يمكن لباب المنديب أن يتحول إلى أزمة عالمية. وهنا، صراع محلي أو هجوم على سفينة شحن لتجاوز أفريقيا، مما يضيف آلاف الكيلومترات إلى مسارها وملايين الدولارات إلى التكاليف. ويعلم الملاحون أن هذه المضائق هشة: وهي حادثة صغيرة، والاقتصاد العالمي يزدهر.

جبل طارق: ولي البحر الأبيض المتوسط

إن مضيق جبل طارق، الذي يتسم بالرقابة على خريطة، يربط المحيط الأطلسي بالبحر الأبيض المتوسط. وتقترب السفن بحذر، لأنه على الرغم من أن التهديد العسكري منخفض، فإن أقل اضطراب – وهو انهيار، وعاصفة، وقطعة – يمكن أن يبطئ النقل البحري في قارة بأكملها.

Bosphorus and Dardanelles: Turkish veins

وهذه المضائق التي تسيطر عليها تركيا تربط البحر الأسود بالبحر الأبيض المتوسط. وتعد صادرات الحبوب والهيدروكربونات حيوية. ويعلم البحاران الأوكرانيون والروسيون أن اتفاقية مونترو يمكن أن تغير الأمور بين عشية وضحاها، وأن القيود العسكرية يمكن أن تحول المرور اليومي إلى مأزق استراتيجي.

Taiwan: The Red Thread of Technology · Global Voices

إن مضيق تايوان، الذي يفصل الصين عن الجزيرة، ممر تشارك فيه التجارة البحرية أكثر بكثير. السفن التي تحمل نصف الموصلات، ضرورية لهواتفنا وحواسيبنا، وأحيانا عبور السفن العسكرية مشاهدة كل حركة. ولا يظل الحصار هنا إقليمياً أبداً: فالتداعيات التي تترتب عليه ترتفع إلى أكشاك المخازن وسلاسل الإنتاج في جميع أنحاء العالم.

وزن مضيق مغلق

ويتسبب كل مضيق مغلق، حتى بضع ساعات، في إحداث أثر هيمنة: انفجار تكاليف النقل، والتأخير، وازدحام الموانئ، وارتفاع أسعار السلع. وأظهر مثال قناة السويس أن حادثا واحدا فقط يمكن أن يشل التجارة العالمية في بضعة أيام، مما يحول الموانئ إلى خطوط شاحنات عائمة.

المضائق، أدوات السلطة

وفي مواجهة أوجه الضعف هذه، فإن القوى العظمى على جميع الجبهات:

• The United States is patrolling the Gulf and the China Sea.

• China builds alternative bases and roads.

• Iran transforms Ormuz into a strategic lever.

• Turkey strictly controls its straits.

إن كل ممر الآن أداة من أدوات السلطة، وهي أداة يمكن أن تجعل الاقتصاد العالمي مفعماً بالسفينة في العاصفة.

الاستنتاج: حيث تلتقي العولمة بالبحر

وعلى متن سفينة شحن، عبر مضيق، ندرك أن العولمة ليست افتراضية فحسب. وهو ملموس وهش ويعتمد على هذه الممرات الضيقة. وهذه المضائق ليست مجرد حوادث جغرافية: فهي تهب السلطة، وهي نقاط يمكن أن تقرر فيها بضعة كيلومترات من المياه مصير بلايين الناس.

فالعالم الرقمي يمكن أن يحرز تقدما في سرعة الضوء، ولكنه يظل سجينا لقوانين البحار. وفي هذه البحار المضائق تحمل المفاتيح