مطالبات ترمب بالتفاوض مع إيران، طهران تنفي أي حوار

(دونالد ترامب) يؤكد أن المناقشات المثمرة والبناءة قد جرت مع (إيران) خلال اليومين الماضيين لكن (طهران) يعارض الإنكار الواضح « لن يكون هناك حوار مع « واشنطن وخلف هذا التناقض هو سؤال محوري: ما الذي يقوله ترامب بالضبط، من الذي سيتفاوض مع الولايات المتحدة، مع من على الجانب الإيراني، وما الذي ستنطوي عليه هذه التبادلات حقا؟ وفي هذا الوقت، تظهر الأدلة قبل كل شيء معركة من السرد. ويتحدث واشنطن عن التقدم الدبلوماسي. إيران تتحدث عن الخيال السياسي ولم يظهر حتى الآن على الملأ أي إطار تفاوضي يعترف به الجانبان.

ما قاله ترامب بالضبط

(دونالد ترامب) نشر أولاً رسالة رسمية عن الحقيقة الاجتماعية ويدّعي أن الولايات المتحدة وإيران كانا، خلال الفترة« آخر يومين »المناقشاتمثمر جداً وبنّاءوتنص على أن المقصود من هذه التبادلات هو وضع لائحة تنظيمية.« مكتمل ونهائي »الأعمال العدائية في الشرق الأوسط. في نفس الرسالة، أعلن أنه أمر « قسم الحرب »التأخير لمدة خمسة أيامأي إضراب ضد محطات الطاقة الإيرانية والهياكل الأساسية للطاقة. He added that the carry-over remainedنجاح الاجتماعات والمناقشات الجارية– وهذه الصياغة مهمة. وهذا يعني أن تعليق الإضرابات ليس مجرد عمل من جانب واحد من أعمال التحذير، في السرد الرئاسي للولايات المتحدة. ويقدم التقرير كنتيجة مباشرة للحوار الذي بدأ بالفعل ويعتبر واعدا.

ومن ثم أكملت ترامب هذه الرسالة أمام الصحافة. ووفقاً للتقارير المتاحة، قال إن هناك الآننقاط الاتفاق الرئيسية..نقاط الاتفاق الرئيسيةبين الطرفين واقترح إمكانية التوصل إلى اتفاق بسرعة، ربما في غضون أسبوع، إذا استمر الزخم. كما أعطى هذه السلسلة محيطا واسعا جدا. إنه لا يتحدث عن تجنب الضربات الوشيكة وهو يتحدث عن إمكانية التوصل إلى تسوية شاملة للأزمة. وهذا التمديد للميدان حاسم. إنه يسمح لـ (ترامب) بتقديم إعلانه ليس مجرد إستراحة عسكرية بل كبداية مخرج حربي

المشكلة هي أن (ترامب) لا تقدم أي تفاصيل عملية لتدعيم هذه القصة He did not publish a common document. He did not declare a meeting place officially recognized by both sides. لم يعط قفزة عامة لم يقم بمزيد من التفاصيل عن الطبيعة الدقيقة لـ « نقاط الاتفاق الرئيسية » التي يدعي أنها حصلت عليها وهذا الافتقار إلى المتابعة الدقيقة يضعف إعلانها. وفي مثل هذه الأزمة، تترك المفاوضات الحقيقية عادة آثاراً أكثر وضوحاً، حتى ولو كانت ضئيلة. وهنا، تظل المادة العامة ضعيفة للغاية من حيث نطاق الكلمات المستخدمة.

الذي سيتفاوض مع الجانب الأمريكي

في هذه النقطة، ترامب أعطى بعض الأسماء. كانت المناقشات ستقود على الجانب الأمريكيستيف ويتكوفمبعوثه إلى الشرق الأوسطJared Kushnerزوج ابنه ومستشاره لوقت طويل هذا الدوق مقتبس صراحة في التقارير الأكثر صلابة في اليوم. ودورهم أساسي في السرد الرئاسي. (ترامب) يريد أن يُظهر أنّه ليس فقط تبادل مُرتجل أو كرة دبلوماسية وعلى النقيض من ذلك، تسعى إلى إعطاء صورة لقناة منظمة بالفعل تُعهد بها إلى الأقارب بثقة سياسية مباشرة.

اختيار هذين الاسمين ليس شيئاً لا يُذكر. (ستيف ويتكوف) يجسد دبلوماسية (ترامب) الموازية والشخصية ومن ناحية أخرى، لا يزال جاريد كوشنر مرتبطاً بالقضايا الرئيسية في الشرق الأوسط المتعلقة بالترامب. فمشاركتهم، وإن كانت حقيقية جداً بالمصطلحات الموصوفة، تشير إلى أن البيت الأبيض يحبذ إجراء مفاوضات ذات مركزية سياسية قوية، أكثر من عملية دبلوماسية تقليدية ذات طابع مؤسسي طويل. This corresponds to the Trump method: customize the negotiation, make it politically readable and directly attribute its possible success. لكن هذه الطريقة أيضاً لديها ضعف وهو يستند إلى كلمات الرئيس ورغبته أكثر مما يستند إلى ترتيبات دبلوماسية شفافة.

وفي هذا الوقت، لم يسلط الضوء بوضوح على أي ممثل أمريكي آخر في البلاغ الرئاسي. هذا لا يعني أنه لا توجد قناة أخرى وهذا يعني ببساطة أن (ترامب) اختارت علناً أن تركّز السرّي على هذا الترادف. ويزيد هذا الطابع الشخصي من البعد السياسي للإعلان. ويبدو أن هذا التسلسل يمثل مبادرة ترومبية يُدعى في حد ذاته أكثر من مفاوضات بين الدول.

مع من يقول (ترامب) أنه يتحدث على الجانب الإيراني

إنها أكثر نقطة غامضة ترامب يدعي أنه يتحدث إلى المسؤول الإيراني« محترم »لكنه يقول أنهلاالدليل الأعلىMojtaba Khameneiوقد أثار هذا الإيضاح على الفور المضاربة، حيث إنه يزيل القمة الرسمية للسلطة الدينية والعسكرية، بينما يشير إلى وجود محاور رفيع المستوى. Reuters reports this formulation without the US President publicly giving the name of that interlocutor. إنه عنصر رئيسي ويدّعي (واشنطن) أنّه يتحدّث إلى شخص مهمّ، لكن بدون أن يكون قادراً على التحقق من هوية من.

وقد أثارت بعض المضاربات الصحفية أرقاما أخرى من النظام الإيراني، ولكن أقوى المصادر لا تسمح، في الوقت الراهن، بتقديم اسم فريد على النحو المحدد. والشيء الصارم الوحيد الذي يمكن أن نكتبه هو: ترامب يدعي أن أحد كبار المسؤولين الإيرانيين متورط في العملية، لكنه لا يحدد علنا بطريقة يمكن التحقق منها. وهذا الظلم يضعف بطبيعة الحال نسخته. In such a tense crisis, the identity of the interlocutor is not a detail. وهو يحدد المستوى الفعلي للقناة ومصداقيتها وقدرتها المحتملة على التوصل إلى اتفاق.

كما أن عدم وجود اسم له فائدة سياسية ممكنة. It allows Trump to argue that there is a serious dialogue, while preventing an immediate denial of name from destroying all its narrative. ولكن هذا الحذر له تكلفة. كلما كانت القناة غير موثقة كلما كان الإنكار الإيراني أقوى بالنسبة لـ (تيهيران) يتحدث بوضوح: يقول أنه لا يوجد حوار مع (واشنطن)

متى ستجري هذه المناقشات؟

أماكن تبادل الصور« آخر يومين »قبل إعلانها. وتشير السجلات المتاحة إلى أن المناقشات كانت ستجرى أساساالأحدمع محاكمة مخططةالاثنينهذا يطابق نافذة قصيرة جدا ومكثفة وضعت قبل انتهاء الطول الأمريكي لمضيق أورموز والهياكل الأساسية للطاقة الإيرانية. لا يوجد شيء بريء بشأن التقويم هذا يسمح لـ (ترامب) بالقول: أنا أضغط، حصلت على بعض النقاش، وأنا أعلق الإضرابات لأن هذه المناقشات تمضي قدماً. كل التأثير السياسي لرسالته يعتمد على هذا التسلسل الزمني

لكن هذا النشوة من التقويم يغذي الشك أيضاً يومان من المناقشات نادراً ما تكفي لإنتاج « نقاط الاتفاق الرئيسية » في مثل هذا النزاع الثقيل دون أن ينشر أي هيكل أدنى. وهذا لا يجعل وجود الاتصالات مستحيلا. هذا يجعل فكرة التفاوض المتطور بالفعل أكثر هشاشة لتبرير مسلسل (ترامب) الإنتصاري وكلما أقصر الوقت، يلزم توخي المزيد من الحذر بشأن العمق الحقيقي لما نوقش.

كما يعزز التسلسل الزمني قراءة أخرى. (ترامب) نفسه قد خلق خطراً على التصعيد الحاد من خلال إنذاره ومن ثم يحدث التأخير الذي دام خمسة أيام في الوقت المحدد الذي كان من المقرر أن ينتج فيه هذا الإنذار آثاره. وبعبارة أخرى، يتزامن الوقت المتاح للمناقشات المفترضة أيضا مع الوقت الذي كان على واشنطن أن تختاره بين تنفيذ التهديد والتراجع التكتيكي. هذا الفرضي يغذي قراءة إيران أن (ترامب) لا يُعلن فتحة، بل يسعى لإعادة تأهيل المعتكف.

ما ستركز عليه المناقشات

أول موضوع محدد هومضيق أورموز– إن التسلسل الأخير كله يدور حول حرية الملاحة، وعرقلة حركة المرور جزئيا، والتهديدات الأمريكية إذا لم تعيد طهران فتح الممر البحري. ويشير رويتر إلى أن تأجيل الإضرابات هو جزء مباشر من هذه الأزمة. لذلك فإن المضيق في صميم ادعاءات (ترامب) على الرغم من عدم وجود وثيقة عامة تفصل المعايير

المسألة الثانية هي التهديد الأمريكيمحطات توليد الطاقةوالبنية التحتية للطاقة الإيرانية– وهذا هو أكثر النقاط الملموسة إلحاحا. وتعلق شركة ترامب هذا الخيار لمدة خمسة أيام. وهذا يعني أن هذا الملف، سواء كان في صميم المفاوضات الحقيقية أو مجرد تبادل الإشارات، هو جزء من المحتوى العملي للتسلسل. هذا هو التحدي الرئيسي لأن الهجوم على هذه المرافق سيفتح دورة من الأعمال الانتقامية الإقليمية البالغة الخطورة، خاصة ضد الطاقة والهياكل الأساسية للمياه في الخليج.

والموضوع الثالث المحتمل أوسع:إزالة التصعيد على الصعيد الإقليميترامب يتحدث عن تسوية كاملة ونهائية للأعمال القتالية وهذا يوحي بأنه لا يقصر التبادل على أورموز أو على مسألة الطاقة وحدها. ولكن مرة أخرى، يجب أن نكون صارمين. إنه تفسير منطقي لكلماته، وليس إطاراً مفصلاً يُعلن عنه. وفي هذا الوقت، لا توجد خريطة طريق مؤكدة رسميا على أي مسارات عسكرية أو نووية أو بحرية أو إقليمية. وبالتالي، لا تزال المادة المحددة لـ »نقاط الاتفاق الرئيسية » غير معروفة.

لماذا الإنكار الإيراني مهم جداً

لم تكن إيران راضية عن التزام الصمت. وذكرت وزارة خارجية بلده أنه كان هناك« لا حوار »مع واشنطن واعترف بالجهود التي تبذلها البلدان الإقليمية في مجال الوساطة، لكنه رفض عرضها على أنها مفاوضات أمريكية – إيرانية. هذا الفارق حاسم ويعني ذلك أن طهران تعترف بوجود وسطاء محتملين، بينما تطعن أماميا في النسخة الأمريكية من حوار بدأ بالفعل بين العاصمتين.

هذا الإنكار يغير المعنى السياسي لإعلان ترامب إذا كان هناك صمت إيراني فقط، واشنطن يمكن أن لا تزال غامضة. ولكن الرفض العام الواضح والفوري يحول التسلسل إلى مواجهة سردية. ترامب يقول: نحن نتحدث، نمضي قدما، لدينا بالفعل نقاط اتفاق. لا، نحن لا نتحدث معك، وما تقدمه كمفاوضة لا يستحق هذا الاسم. ومنذ ذلك الحين، لم تعد الحقيقة الرئيسية تقدم دبلوماسي مزعوم. وهذا هو عدم توافق الحسابات الرسمية.

وهذا الرفض يخدم أيضا الأهداف الداخلية الإيرانية. إنه يسمح للقوة بعدم الظهور كتاجر تهديد بعد إنذار أمريكي وهو يحمي الموقف الثابت للنظام. أخيراً يتجنب إعطاء (ترامب) نصراً رمزياً حراً وفي هذا النوع من الأزمات، يشكل الاعتراف بالمحادثات بالفعل امتيازا سياسيا. وبرفضها، ترفض طهران على وجه التحديد تقديم هذا الامتياز.

وقد يوجد الوسطاء، ولكن هذا لا يكفي للحديث عن المفاوضات.

يقول رويترباكستان وتركيا ومصروسيشارك في جهود الوساطة. وتشير تقارير أخرى أيضا إلى إجراءات تتخذها البلدان الإقليمية للحد من التوترات. This opens up a reasonable hypothesis: there may be indirect contacts, messages, messages, exploratory proposals or facilitation attempts. ولكن هذا الافتراض لا يحل المسألة الرئيسية. ولا تصبح قناة غير مباشرة مفاوضات سياسية معترف بها إلا إذا وافق الطرفان على الاعتراف بوجودها أو نطاقها. لكن إيران ترفض ذلك

ولذلك يجب التمييز بين مستويين. الأول هو الوساطة الممكنة، التي يمكن التنبؤ بها في أزمة من هذا القبيل. والثاني هو المفاوضات الجوهرية التي طالبت بها ترامب. بين، هناك فجوة. وفي الوقت الحالي، تتيح الحقائق إمكانية الحديث عن جهود الوساطة والدعوة الأمريكية من أجل إقامة حوار متقدم. وهي لا توضح أن عملية تفاوض معترف بها من قبل واشنطن وطهران قائمة بالفعل.

وهذا التمييز ضروري لكتابة الحق. القول أنه لا يوجد أي اتصال على الإطلاق سيكون مفرطاً والقول إن هناك مفاوضات ثبتت جدواها ستقطع شوطاً كبيراً. ولا تزال هذه الصيغة أشد صرامة: تؤكد شركة ترامب أن حواراً كبيراً يجري حالياً؛ وأن إيران تنفي ذلك؛ وأن الوساطة الإقليمية موجودة أو ذُكرت؛ ولكن لم يُظهر بعد أي إطار يعترف به الجانبان علناً.

تأجيل الإضرابات أيضاً يبدو كتراجع أمريكي تكتيكي

حتى بطرح مسألة المحادثات جانباً، تبقى حقيقة واحدة: (ترامب) دفع خمسة أيام من الضربات التي هدد بإطلاقها ضد البنية التحتية للطاقة في إيران. وأدى هذا التأخير على الفور إلى تخفيض النفط ورفع أسواق الأسهم. This shows that investors have read the announcement as a decrease in the immediate risk of extreme escalation. ولكن رد الفعل المالي هذا لا يثبت وجود تفاوض قوي. ويظهر قبل كل شيء أن واشنطن قد أزالت مؤقتا التهديد الأكثر انفجارا في الوقت الراهن.

عدة أسباب قد تفسر هذه العطلة وهددت إيران بالانتقام من الهياكل الأساسية الإقليمية، بما في ذلك الطاقة والمياه. The risk around Ormuz remained high. وأعربت بلدان الخليج العربية عن قلقها إزاء مرافقها الخاصة. وكانت الحملة التي تستهدف محطات الطاقة المدنية ستثير اعتراضات قانونية وإنسانية كبيرة. وفي هذا السياق، يمكن قراءة التأجيل على أنه توقف مفروض بالتكلفة المحتملة لخطوة عسكرية جديدة. The Iranian denial reinforces precisely this reading: for Tehran, there is no negotiation, there is a Trump who has retreated.

وبعبارة أخرى، تتعلق معركة القصة أيضا بتفسير هذا التأخير الذي دام خمسة أيام. وبالنسبة لواشنطن، فهي نتيجة للتقدم الدبلوماسي. وبالنسبة لطهران، تكشف عن الأثر الرادع لتهديداتها ومخاطرها الإقليمية. وطالما لا يظهر المزيد من الخرسانة، فإن هاتين القارئتين ستستمران في مواجهة بعضهما البعض.