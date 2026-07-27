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من يقرر حقاً؟?

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Newsdesk Libnanews
L'auteur: Newsdesk Libnanews
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Liban-Israël : qui décide vraiment ?
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Beta translationهذه نسخة مترجمة آليا في مرحلة تجريبية. يرجى التعامل بحذر مع الصياغة والتفاصيل والتحقق من النسخة الفرنسية عند الحاجة.

منذ وقف إطلاق النار في 21 حزيران/يونيه، حددت ست جولات من المفاوضات في روما « مناطق رائدة » في جنوب لبنان. وفيما بين انتقادات نبيه بيري، ورفض حزب الله، والاجتماع الجديد المقرر عقده في 4 آب/أغسطس، تظل مسألة السيادة كاملة.
– LibnaNEWS.com

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Newsdesk Libnanews - translated by IA
Newsdesk Libnanews - translated by IAhttps://libnanews.com
Libnanews est un site d'informations en français sur le Liban né d'une initiative citoyenne et présent sur la toile depuis 2006. Notre site est un média citoyen basé à l’étranger, et formé uniquement de jeunes bénévoles de divers horizons politiques, œuvrant ensemble pour la promotion d’une information factuelle neutre, refusant tout financement d’un parti quelconque, pour préserver sa crédibilité dans le secteur de l’information.

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