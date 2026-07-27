من يقرر حقاً؟?

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Beta translationهذه نسخة مترجمة آليا في مرحلة تجريبية. يرجى التعامل بحذر مع الصياغة والتفاصيل والتحقق من النسخة الفرنسية عند الحاجة.

منذ وقف إطلاق النار في 21 حزيران/يونيه، حددت ست جولات من المفاوضات في روما « مناطق رائدة » في جنوب لبنان. وفيما بين انتقادات نبيه بيري، ورفض حزب الله، والاجتماع الجديد المقرر عقده في 4 آب/أغسطس، تظل مسألة السيادة كاملة.

– LibnaNEWS.com

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