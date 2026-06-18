نتنياهو يتحدى الولايات المتحدة ويرفض الانسحاب من جنوب لبنان

واختارت بنجامين نتنياهو المواجهة السياسية مع الديناميات التي فتحها اتفاق واشنطن – تييران. وبينما تسعى الولايات المتحدة إلى دعم المذكرة الموقعة مع إيران وإدراج الجبهة اللبنانية في عملية تصفية إقليمية، يدعي رئيس الوزراء الإسرائيلي أن الحرب لم تنتهي وأن الجيش الإسرائيلي يجب أن يظل في منطقة أمنية في جنوب لبنان ما دامت احتياجات إسرائيل الأمنية تقتضي ذلك. ويضع هذا الإعلان إسرائيل في حالة فشل مع المنطق الأمريكي، مع الادعاء اللبناني بالسيادة، ومع القراءة الإيرانية بأن الانسحاب الإسرائيلي من لبنان يجب أن يكون جزءا من الاتفاق النهائي. بالنسبة لبيروت، كلمات نتنياهو تؤكد أن الانسحاب من الجنوب سيكون الاختبار الحقيقي لنسبة السلطة الدبلوماسية.

A Challenge Statement after the Washington-Teheran Accord

وتحدث بنيامين نتنياهو في سلسلة من التوترات السياسية القوية. وينص الاتفاق المبرم بين الولايات المتحدة وإيران على مرحلة تفاوضية مدتها 60 يوما، وإلغاء التصعيد على عدة جبهات، والإشارة إلى السلامة الإقليمية للبنان. وإسرائيل ليست طرفا في هذا النص. ولا هيزبولا ولكن الجبهة اللبنانية مدمجة الآن في الميكانيكيات الإقليمية التي يريد واشنطن الحفاظ عليها. وهذا هو بالضبط ما يتنافس نتنياهو مع خط دعمه في جنوب لبنان. ويؤكد الاتفاق المؤقت السيادة اللبنانية دون أن يفرض صراحة انسحابا إسرائيليا فوريا بالمصطلحات التي أعلن عنها. وتستخدم إسرائيل هذا الغموض للدفاع عن صيانة قواتها.

According to available public evidence, Netanyahu stated that the conflict was not over and that challenges remained before Israel. وأضاف أن حكومته ستواصل التقدم بحذر وحكمة ووضوح. والغرض من هذا الجزء الأول من البيان هو إظهار أن رئيس الوزراء لا يعتبر المذكرة الأمريكية – الإيرانية نهاية للتسلسل العسكري. وهو يعاملها كقيود دبلوماسية جديدة، ولكن ليس كأمر تنفيذي.

ويتعلق الجزء الأكثر حساسية بجنوب لبنان. وتدعي نتنياهو أن إسرائيل ستستعيد الأمن والرخاء في المجتمعات الشمالية، كما يدعي أنه فعل في منطقة غزة. ويضيف أن هذا يتطلب الحفاظ على منطقة أمنية في جنوب لبنان وعدم تركها حتى تحتاج إسرائيل الأمنية إلى ذلك. According to him, this area separates Hezbollah from Israeli citizens and communities. وقد أبلغت الصحافة الدولية بالفعل عن صيغة وثيقة ادعت فيها نتنياهو أن القوات الإسرائيلية ستبقى في المناطق الآمنة ما دامت ضرورية لحماية البلد.

ثم أعاد نتنياهو هذا الخط إلى هدف أوسع: منع إيران من حيازة الأسلحة النووية. وعرض هذا الهدف بوصفه مهمة مركزية في حياته السياسية. وفي بيان سابق كررته الصحافة الإسرائيلية إلى حد كبير، قال إن إيران لن تكون لديها أسلحة نووية، سواء اليوم أو غدا، ما دام رئيس وزراء إسرائيل.

قلب الإعلان: البقاء في جنوب لبنان

والصيغة في المنطقة الآمنة هي القلب السياسي للرسالة. نتنياهو لا يطلب فقط ضمانات ويدعي أن الوجود الإسرائيلي في جنوب لبنان يجب أن يستمر ما دامت إسرائيل ترى ذلك ضروريا. ويتعارض هذا الوضع الانفرادي مع الموقف اللبناني الذي يدعو إلى الانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من الأراضي المحتلة ونشر الجيش اللبناني على الحدود الدولية. كما أنه يعقّد الموقف الأمريكي، حيث أن واشنطن تريد الحفاظ على الاتفاق مع طهران دون التسبب في استراحة مفتوحة مع إسرائيل.

« الصوت الذي استخدمه « ناتنياهو إنه لا يتحدث عن المهنة إنه يتحدث عن منطقة آمنة إنه لا يتحدث عن الأراضي اللبنانية وهو يتحدث عن مساحة تحمي المجتمعات الإسرائيلية في الشمال. إنه لا يضع تقويماً يجعل الانسحاب مشروطاً بـ « احتياجات أمن إسرائيل ». وتمنح هذه الصياغة تل أبيب سلطة تحديد مدة الاحتفاظ بها وحدها. ويحول الانسحاب إلى فرضية بعيدة تعتمد على تقييم إسرائيلي وليس على آلية دولية.

هذا النهج يمدد الخط الذي دافع عنه وزير الدفاع الإسرائيلي، إسرائيل كاتز. وادعى أن نتنياهو وهو يقودان سياسة واضحة: المحافظة على الجيش الإسرائيلي في المناطق الآمنة في لبنان وسوريا وغزة دون أي حد زمني، من أجل حماية الحدود والمواقع الإسرائيلية. هذا الموقف يدل على أن تصريح رئيس الوزراء ليس بالارتجال وهو يتفق مع مبدأ الوجود المطول على هامش الأراضي الإسرائيلية.

وبالنسبة للبنان، يعني هذا المبدأ الحفاظ على واقع عسكري. وتدعي إسرائيل أنها تعمل من أجل أمنها. وتعتبر بيروت ذلك انتهاكا لسيادتها. ويرى حزب الله أن رفض أي مناقشة بشأن أسلحته قبل الانسحاب. وترى الولايات المتحدة الآن أن ذلك يشكل خطرا على الاتفاق مع إيران. وبذلك تصبح المنطقة العازلة نقطة الاحتكاك الرئيسية بين الضرورات الإسرائيلية وإلغاء التصعيد الإقليمي.

خط يتناقض مع الضغط الأمريكي

بيان نتنياهو يأتي بعد عدة إشارات أمريكية غير عادية. وانتقد دونالد ترامب السلوك الإسرائيلي في لبنان، معتقدا أن نتنياهو يمكن أن تتبع نهجا أكثر قياسا. ودافع JD Vance عن الاتفاق مع إيران وتحدى الذعر الإسرائيلي حول النص. وأشار نائب رئيس الولايات المتحدة أيضا إلى أن إسرائيل لا تستطيع حل جميع مشاكلها الأمنية الوطنية بالقوة وحدها. هذا التسلسل يُظهر أنّ (واشنطن) الآن تريد الحدّ من قدرة إسرائيل على إلغاء الإتفاق الإقليمي.

(ناتنياهو) يستجيب بخط عكسي. It does not say that the regional agreement is invalid. إنه لا يهاجمها أمام كل جملة. ولكنه يؤكد، من خلال موقفه من جنوب لبنان، أن إسرائيل تحتفظ بمنطقها العسكري. وبالنسبة له، فإن أمن المناطق الشمالية له الأسبقية على ديناميات الانسحاب. ولذلك فإن الوجود الإسرائيلي ما زال مبرراً طالما أن حزب الله ليس نائياً أو ضعيفاً أو محتواها بطريقة تعتبرها إسرائيل كافية.

هذا الموقع يضع (ترامب) أمام خيار فإما أن يوافق واشنطن على استثناء إسرائيلي في لبنان، مما سيضعف مصداقية المذكرة مع إيران. فإما أن تدفع الإدارة الأمريكية نتنياهو نحو الانسحاب التدريجي، مع احتمال التسبب في أزمة مع الحكومة الإسرائيلية وأشد حق لها. وأفاد رويتر بأن إسرائيل تشارك بالفعل في مناقشات مع الولايات المتحدة للحفاظ على انتشارها في جنوب لبنان، في حين أكد الاتفاق الأمريكي – الإيراني السلامة الإقليمية للبنان.

ولذلك يبدو أن رئيس الوزراء الإسرائيلي يحاول إنقاذ الوقت. ومن خلال عرض المنطقة الآمنة كضرورة حيوية، تسعى إلى جعل أي ضغط من الولايات المتحدة مكلفا سياسيا. He talks to northern Israelis, soldiers deployed in Lebanon, his coalition and American officials. الرسالة هي نفسها: he believes that leaving now would expose Israeli citizens to Hezbollah.

Hezbollah reinforced by Israeli refusal

المفارقة هي أن بيان نتنياهو يعزز حجة حزب الله. وما فتئ الحزب الشيعي يقول منذ بداية هذا التسلسل إن الانسحاب الإسرائيلي يجب أن يسبق أي مناقشة بشأن أسلحته. وكلما أصرت إسرائيل أكثر على الحفاظ على المنطقة الأمنية، كلما كان بوسع حزب الله أن يقول إن أسلحته لا تزال ضرورية. وبالتالي، فإن الخط الإسرائيلي يخلق ذريعة سياسية بأن الحركة تستخدم لتأخير أي مناقشة داخلية بشأن احتكار الدولة اللبنانية للقوة.

وهذه الآلية هي إحدى العقبات الرئيسية في الملف. وترفض إسرائيل المغادرة ما دام حزب الله يحتفظ بقدراته في الجنوب. ويرفض حزب الله مناقشة أسلحته طالما بقيت إسرائيل في الجنوب. The Lebanese State wants an Israeli withdrawal, an army deployment, the return of the displaced and a reconstruction, but it cannot impose this sequence alone. بيان نتنياهو يجمّد المأزق.

كما أنها تعقّد موقف جوزيف أوون ويصر الرئيس اللبناني على أن يتبع لبنان طريقه في المفاوضات وأنه لا يمكن لأحد أن يتكلم باسمه. ولكن إذا كانت إسرائيل تحتفظ بمنطقة أمنية، وتؤكد إيران أن الانسحاب الإسرائيلي شرط من شروط الاتفاق النهائي مع واشنطن، فإن السيادة اللبنانية يمكن أن تناقش بين السلطات الخارجية. ومن ثم، فإن الرفض الإسرائيلي يجعل الموقف اللبناني الموحد أكثر ضرورة.

وقد يؤثر الإعلان الإسرائيلي أيضا على المفاوضات اللبنانية – الأمريكية – الإسرائيلية المقرر إجراؤها في 23 و 24 و 25 حزيران/يونيه. وستدافع بيروت عن وقف إطلاق النار النهائي والانسحاب الإسرائيلي ونشر الجيش اللبناني وعودة السجناء وإعادة البناء. (ناتنياهو) وصل إلى هذه الغاية بربطة وسيكون الأثر بين الموقعين أماميا.

جيش إسرائيلي معرض في الجنوب

بيان رئيس الوزراء جاء كما أن المعلومات الإسرائيلية تصف بعض الارتباك داخل الجيش المنتشر في لبنان. ويقول الجنود والقادة الذين اقتبستهم الصحافة الإسرائيلية إن قواعد فتح النار قد تغيرت، مما يقلل من قدرتهم على الرد على هجمات حزب الله. According to these accounts, Israeli forces are deeply engaged in Lebanon, sometimes in exposed positions, with a mission that has become less clear since the Washington-Tehran agreement.

وهذا يوضح تكلفة خط نتنياهو. وينطوي الحفاظ على منطقة آمنة على إقامة مواقع في بيئة معادية. If soldiers have reduced freedom of response so as not to compromise the regional agreement, they may feel vulnerable. إذا استأنف الجيش عمل هجومي أكثر، فمن المرجح أن يصطدم بالضغط الأمريكي. وفي كلتا الحالتين، تزداد صعوبة إدارة الأراضي.

وأفاد رويتر بأن إسرائيل نشرت خريطة تبين منطقة مراقبة موسعة في جنوب لبنان، تتجاوز المناطق العازلة المذكورة أصلا. وقد فُسرت هذه الخريطة على أنها إشارة إلى واشنطن وبيروت وحزب الله: إن إسرائيل ترغب في البقاء إلى أن يتم الوفاء بمتطلباتها الأمنية.

والمشكلة هي أن هذا الوجود المطول يمكن أن يصبح عبئا. إنها تفضح الجنود. إنها تغذي هجمات حزب الله. ويزيد الضغط الدبلوماسي. It prevents the full return of Lebanese inhabitants. وهي تبقي المشردين الإسرائيليين في الشمال في حالة من عدم اليقين السياسي، لأن الأمن الموعود يتوقف على منطقة عازلة متنازع عليها وليس على اتفاق مستقر.

Iran and nuclear as a superior justification

نتنياهو لا يفصل لبنان عن إيران. ويعود في بيانه إلى الهدف الرئيسي لمهنته السياسية وهو منع طهران من حيازة الأسلحة النووية. وهذه الصلة استراتيجية. بالنسبة له، حزب الله ليس مجرد ممثل لبناني. وهو جزء من الهيكل الإقليمي الإيراني. ويتمشى الحفاظ على منطقة أمنية في جنوب لبنان، وضرب مواقف حزب الله وتحدي اتفاق واشنطن – طهران، مع المنطق نفسه: منع إيران من تعزيز محورها الإقليمي.

وتوضح هذه القراءة سبب رفض نتنياهو عرض الانسحاب من الجنوب كمسألة لبنانية – إسرائيلية بسيطة. وفي رأيه أن مغادرة المنطقة بدون ضمانات سيكون بمثابة عرض على إيران وحزب الله مكاسب سياسية. ولذلك فإنه يريد الإبقاء على الوجود العسكري كعص، بما في ذلك خلال المفاوضات الأمريكية – الإيرانية.

لكن هذه الإستراتيجية الآن في مأزق كامل مع واشنطن. إدارة (ترامب) تسعى لإبرام اتفاق نهائي مع (إيران). وترغب في تأطير الطاقة النووية، وإعادة فتح هورموز، والحد من مخاطر الطاقة، وتهدئة الجبهات الإقليمية. The Netanyahu line, based on a prolonged presence in Lebanon and absolute distrust of Tehran, threatens this structure. إن إسرائيل لا تعارض رسميا عدم الانتشار. لقد تحدى الطريقة الأمريكية.

ولذلك، يحاول رئيس الوزراء الإسرائيلي شغل منصبين. يريد أن يبقى حليف واشنطن لا غنى عنه ضد إيران لكنه رفض السماح لواشنطن باستخدام الصفقة مع إيران لفرض انسحاب من لبنان. وسيكون هذا التناقض أحد التحديات الرئيسية في الأسابيع المقبلة.

رسالة إلى الائتلاف الإسرائيلي

بيان نتنياهو موجه أيضا إلى تحالفه. ويرفض أكثر الوزراء تطرفا، ولا سيما إيتامار بن غفير وبزل سموتريش، تقييد حرية العمل الإسرائيلية. يرون الاتفاق مع إيران خطيراً ويريدون الحفاظ على الضغط العسكري وبقوله إن المنطقة الآمنة يجب الحفاظ عليها طالما لزم الأمر، يبين نتنياهو أنه لا يستسلم علنا لواشنطن.

هذا الموقف يحمي حكومته مؤقتاً هذا يمنع حقه من اتهامه بالضعف فوراً يطمأن الناخبين الذين يطالبون برد قوي على حزب الله. وهو يعطي الشماليين صورة لقائد يرفض مغادرة منطقة تعتبر أساسية لسلامتهم.

لكنه يخلق مخاطرة عكسية إذا تطلب (ترامب) أخيراً انسحاباً، سيتعيّن على (ناتنياهو) العودة إلى بيانه أو الدخول في أزمة مع (واشنطن). وإذا حافظت على المنطقة على الرغم من الضغط الأمريكي، فإنها يمكن أن تضر بالاتفاق الإقليمي وأن تعزل إسرائيل. وإذا قبل انسحاب جزئي، فإنه سيتعين عليه أن يشرح لماذا لا غنى عن المنطقة قبل أن تصبح قابلة للتداول.

ومن ثم، فإن رئيس الوزراء الإسرائيلي في موقف ثابت يمكن أن يصبح فخا. وكلما أكد أن المنطقة الآمنة لا غنى عنها، فإن أي انسحاب سيكون بمثابة امتياز. وكلما وعد إيران بألا تمتلك أسلحة نووية، وكلما زاد احتمال عرض معارضيه لأي حل وسط أمريكي مع طهران كهزيمة.

بالنسبة للبنان، يوضح الإعلان المسألة

بالنسبة لبيروت، بيان نتنياهو له ميزة توضيح الخطوط. إن إسرائيل لا تتحدث عن الانسحاب السريع. يتحدث عن صيانة مكيفة لاحتياجاته الخاصة ولذلك يجب على لبنان أن يركز دبلوماسيته على تحويل السلامة الإقليمية إلى آلية انسحاب. ولا يكفي أن يذكر اتفاق واشنطن – تهران السيادة اللبنانية. ويجب ترجمة هذه السيادة إلى جدول زمني، والتحقق من الجيش اللبناني ونشره.

The Lebanese position should also avoid a narrativeفخ. وإذا قدمت إيران كضامن للانسحاب، ستضعف الدولة اللبنانية. وإذا تفاوضت واشنطن مع إسرائيل دون فرض سيادتها اللبنانية بوضوح، فإن بيروت ستكون مهمشة. وإذا استخدم حزب الله رفض إسرائيل لرفض أي مناقشة لأسلحته، فإن عودة الدولة ستظل غير كاملة.

ولذلك فإن بيان نتنياهو يجعل الخط اللبناني المتماسك أكثر إلحاحا. ويجب أن يستند إلى خمس نقاط هي: وقف إطلاق النار النهائي، والانسحاب الكامل، والجيش اللبناني على الحدود، وعودة السجناء وإعادة البناء. هذا هو الخط المحدد في بابدا قبل مفاوضات واشنطن. وسيتعين عليها الآن أن تواجه موقفا إسرائيليا يفترض: البقاء في الجنوب ما دام تل أبيب يعتبره ضروريا.

المتابعة ستتوقف على القدرة الأمريكية على اتخاذ القرار هل ستدع (ترامب) (ناتنياهو) يحافظ على منطقة عازلة باسم الأمن الإسرائيلي؟ أم أنه سيشترط أن يبدأ الانسحاب للحفاظ على الاتفاق مع إيران؟ وسيحدد الجواب القيمة الفعلية للبند اللبناني من المذكرة.

بيان يكشف المأزق الإسرائيلي

قوة بيان نتنياهو هي أيضا ضعفه. وهو يعرب عن إرادة واضحة: البقاء في جنوب لبنان، والحفاظ على منطقة آمنة، ومنع حزب الله من الاقتراب من شمال إسرائيل، ومنع إيران من الحصول على الأسلحة النووية. ولكنه لا يقول كيف يمكن لهذا الوجود أن يصبح حلا دائما. إنها لا تصلح المخرج وهو لا يحدد الشروط المحددة للانسحاب. وهي لا تستجيب للمطالبة اللبنانية بالسيادة. إنها لا تحل المعضلة الأمريكية.

ومن ثم، فإن إسرائيل تبدو قوية على الأرض، ولكنها مجبرة على الخروج السياسي. جيشه لديه مواقع رئيس وزرائه وعد بالبقاء لكن حليفه الرئيسي يريد اتفاق إقليمي تعود إيران إلى الطاولة إن لبنان يطالب بإقليمه. ويحافظ حزب الله على حجته. ويمكن أن تصبح المنطقة الأمنية التي يمثلها نتنياهو كحماية رمزا لعرقلة استراتيجية.

ولذلك، فإن 18 حزيران/يونيه يسجل توضيحا. نتنياهو لا يريد الانسحاب من جنوب لبنان طالما يعتبر المنطقة ضرورية لأمن إسرائيل واشنطن يريد الحفاظ على الصفقة مع إيران. تريد بيروت تحويل السيادة إلى انسحاب حقيقي. وترغب طهران في إدماج لبنان في الاتفاق النهائي. ويريد حزب الله تأجيل المناقشة بشأن أسلحته إلى أن تغادر إسرائيل.

في هذه المواجهة للجداول، بيان رئيس الوزراء الإسرائيلي لا يدفن الاتفاق الإقليمي. ويكشف عن نقطة الانهيار الرئيسية. ويمكن للنص أن يعد بوقف التصعيد. ولكن ما دام نتنياهو يدعي وجود منطقة أمنية في جنوب لبنان بدون حدود واضحة، سيظل السلام معلقا في مسألة بسيطة: من سيقرر الانسحاب الإسرائيلي، أو إسرائيل وحدها، أو واشنطن، أو مبدأ السيادة اللبنانية ذاته؟?