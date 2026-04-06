نفى الجيش اللبناني أطروحة « مستأجرين جدد »

ولا تزال الإضراب الإسرائيلي الذي وقع مساء يوم 5 نيسان/أبريل ضد شقة في عين سعيده، ميتن، يغذي الجدل. في قلب الأسئلةِ a إشاعة تَنتشرُ بسرعة بعد الهجومِ: الوجود المزعوم للمستأجرين الجدد في البنايةِ، a فرضية قُدّمتْ لتَوضيح الإضرابِ. غير أن الجيش اللبناني يؤكد في استنتاجاته الأولية على العكس تماما.

وتذكر المؤسسة العسكرية في بلاغها أن التحقيقات الموقعية الأولى لم تكشف عن أيعدم وصول مستأجرين جدد مؤخرا إلى المبنىمستهدف وهذا العنصر مركزي، لأنه يتناقض مع إحدى القصص التي عممت في الساعات التي أعقبت القصف، والتي كان يمكن وفقا لها أن يكون الشاغلون المركبون حديثا هم الهدف الحقيقي للمداهمة.

إشاعة ظهرت مباشرة بعد الإضراب

وفي كثير من الأحيان، بعد مثل هذا الهجوم، بدأت عدة نسخ في التعميم بسرعة كبيرة. In the first few hours, while the aid was still scouring the rubble and the exact identity of the victims was gradually confirmed, the idea of new tenants has been imposed in some discussions as a possible path. وأشار إلى أن الشقة أو المبنى كان يمكن أن يستخدمها مؤخرا شخص مطلوب أو يتصل بنشاط تستهدفه إسرائيل.

وحدثت هذه الفرضية أكثر من ذلك حيث بدا أن الإضراب نفسه موجها للغاية. وفقاً للجيش اللبنانيقنبلتان من طراز GBU-39عبرت السقف ثم الطابق الرابع قبل أن تنفجرالطابق الثالثحيث قتل ثلاثة أشخاص وأصيب آخرون. وهذه الدقة التقنية تغذي بطبيعة الحال فكرة أن استخبارات معينة قد أدت إلى الغارة.

بلاغ الجيش يغلق الباب الأول

وفي هذه النقطة بالذات، يغير البلاغ العسكري من قراءة القضية. بالقولPreliminary investigations revealed no new tenants in the buildingوأغلق الجيش اللبناني أحد أكثر التفسيرات تعليقا منذ الهجوم. وهذا لا يعني أن جميع مناطق الظل قد اختفت. ومع ذلك، فإن هذا يعني أن إحدى أكثر الخيوط رواجا في هذه المرحلة لا تستند إلى نتائج المحققين الميدانيين.

وبعبارة أخرى، فإن الخلاف يتعلق بفرضية اكتسبت شكلا من المصداقية في الفضاء العام قبل التحقق منها حتى. ويتضمن البيان العسكري هنا تمييزا أساسيا بين المضاربة والعناصر الثابتة. He also recalls that, after such a strike, the rapid circulation of unconfirmed narratives can guide public debate in an erroneous direction.

لماذا أصبحت هذه المسألة حساسة للغاية

مسألة المستأجرين الجدد ليست مجرد تفاصيل عقارية إنها تمس قلب الخلاف السياسي والأمني حول عين سعيدي. وإذا كان المحتلون الجدد قد استحوذوا بالفعل على الشقة قبل الإضراب بفترة وجيزة، ربما يكون بعضهم قد شاهد أدلة على وجود تحت الأرض أو على استخدام المكان في الوقت المناسب. ومن ناحية أخرى، إذا لم يكن هناك مستأجر جديد، يصبح السؤال أكثر إثارة للقلق:على ماذا كان الهدف بالضبط من الشقة؟

وهذا هو المكان الذي تتخذ فيه القضية بعدا أوسع نطاقا. إن الإضراب على مبنى سكني في المتر، بعيدا عن الجبهات المباشرة للجنوب، قد تسبب بالفعل في عاطفة قوية. The fact that the army dismisses the thesis of new occupants reinforces questions about the precise nature of the intelligence that led to the attack, or the possibility that another element might have motivated the strike.

وهناك مسار آخر لا يزال مفتوحا: الرجل الذي يشاهده الدراجة النارية

غير أن البلاغ العسكري لا يغلق الملف بأكمله. الجيش يقولشوهد شخص يغادر مبنى الدراجة النارية بعد الهجوم مباشرةويواصل التحقيق تحديد هذا الشخص وتحديد مزيد من التفاصيل. This element is sufficient to keep open the possibility of an unexplained fact around the strike.

ولكن مرة أخرى، الجيش حذر. وهي لا تربط هذا الشخص علناً بهدف معين أو تنظيمه أو مسؤوليته. وهي تشير فقط إلى هذه الحقيقة كنقطة تحقيق. وهذا الحذر مهم، لأنه يتناقض تماما مع السرعة التي عممت بها بعض التفسيرات حول ما يسمى بالوافدين الجدد في المبنى.

معركة سردية حول إضراب مستهدف

The case of Ain Saadé illustrates aميكانيكي now frequent in the episodes of war: before the end of the technical findings, several competing accounts accounts emerge to explain what happened. In this case, the the thesis of new tenants had an immediate function. وسمحت بإعطاء منطق واضح لضربة على مبنى سكني، مما يوحي بأن الهدف لا يتصل بالسكان العاديين في المبنى.

إنكار الجيش اللبناني لا ينهي الخلاف. إنه يتحرك ولم يعد السؤال المطروح هو من عاش في المبنى فحسب، وإنما هو السبب في أن هذه الإضراب الدقيق قد نفذ في ظل هذه الظروف، مع أي معلومات مسبقة، وإزاء الهدف الحقيقي. ومن خلال الدعوة إلى تجنب المضاربة حتى نهاية التحقيق، تسعى القيادة العسكرية بشكل واضح إلى احتواء هذه المعركة قبل أن تتحول إلى حقيقة موازية.