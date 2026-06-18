نواف سلام في باريس: الجيش في وسط عودة الدولة

نواف سلام في باريس لا يضع الجيش اللبناني في صميم مناقشة ثنائية مع فرنسا فحسب. وهي تضعه في صميم معادلة أكبر بكثير: الانسحاب الإسرائيلي من الجنوب، ومستقبل القوة الدولية، وعودة المشردين، وإعادة بناء القرى، واستعادة الدولة بوصفها السلطة الوحيدة على أراضيها. وفي تسلسل يهيمن عليه الاتفاق الإقليمي بين واشنطن وطهران، يسعى رئيس الوزراء اللبناني إلى ترجمة السيادة إلى وسائل ملموسة. نشرة صحفية لا تحمل الحدود إن أي قرار لا يؤمن الطريق. ولا يكفي الوعد بوقف إطلاق النار لطمأنة أسر الجنوب. ولكي تعود الدولة، يجب أن تكون القوة الوطنية حاضرة ومجهزة ومدفعة ومتنقلة ومغطى سياسيا.

وتأتي زيارة باريس مع بقاء جنوب لبنان غير مستقر. ووفقا لتقارير صحفية، تناقش إسرائيل مع الولايات المتحدة استمرار وجود عسكري في بعض مناطق الجنوب، على الرغم من أحكام الاتفاق الإقليمي التي تعيد تأكيد السلامة الإقليمية اللبنانية. هذه البيانات تزن على كل المحادثات ولا يمكن لبيروت أن تتحدث عن العودة إلى طبيعتها إذا استبقي الجيش الإسرائيلي مواقعه. ولا يمكن لباريس أن تتحدث عن تحقيق الاستقرار إذا ظلت القرى تحت تهديد الطائرات بدون طيار أو الضربات أو المنطقة الأمنية المفروضة بحكم الواقع. ولذلك فإن دبلوماسية نواف سلام تبدأ من مجرد ملاحظة: إن الانسحاب الإسرائيلي وتعزيز الجيش اللبناني ليسا ملفين منفصلين. وهي شرط واحد للسيادة.

زيارة فرنسية في لحظة رائعة

وتقدم باريس نواف سلام نقلة سياسية مفيدة. وقد تلقت إيمانويل ماكرون بالفعل رئيس الوزراء اللبناني في إليسيه في تسلسل يتسم باستمرار التوترات في الشرق الأوسط وهشاشة وقف إطلاق النار في لبنان. ثم أشارت إلي الالتزام الفرنسي بالاحترام الكامل لوقف إطلاق النار هذا، مع ربط استقرار البلد بسيادته وتعميره وإصلاحه. ويشكل هذا الخط الفرنسي اليوم إطارا لللحظة الدبلوماسية الجديدة.

تشريد (سلام) ليس فقط حول الحصول على بيانات الدعم وقد تلقى لبنان بالفعل الكثير. إنه يبحث عن القدرات ويواجه البلد سلسلة من المهام المتزامنة: مرافقة عودة المشردين داخليا، وتوثيق الدمار، واستعادة الخدمات الأساسية، والدفاع عن موقفه في مجلس الأمن، ومواصلة التنسيق مع اليونيفيل، والإعداد لنشر جيشه على نطاق أوسع. ويتطلب كل من هذه المهام وسائل، وسلسلة واضحة من القيادة، والحماية السياسية الدولية.

يمكن لفرنسا أن تتصرف على عدة مستويات. ويمكنها أن تناشد شركائها الأوروبيين. ويمكنها أن تدعم الجيش اللبناني من خلال المعدات والتدريب والتعبئة الدبلوماسية. ويمكنها الدفاع عن دور القوة الدولية. It can also remind Israel that maintaining a military presence in southern Lebanon contradicts any stabilization sense. لكن باريس لا تستطيع أن تحل محل واشنطن. ولا تزال الولايات المتحدة هي اللاعب الذي له أقوى نفوذ على إسرائيل.

This French limit explains the feasibility, but also the inadequacy, of the visit. ويسعى السلام إلى مضاعفة نقاط الدعم. لا يمكنه أن يستقر مع عراب واحد. باريس تجلب لغة السيادة. (واشنطن) يمكن أن يثقل على الجيش الإسرائيلي. ويمكن أن تسهم الدوحة في التمويل. وتوفر الأمم المتحدة الإطار القانوني. وتحاول الحكومة اللبنانية عقد هذه القنوات معا دون فقدان استقلالها الذاتي.

الجيش اللبناني، محوري لعودة الدولة إلى الجنوب

ويقع الجيش اللبناني في صميم المناقشات لأنه المؤسسة الوحيدة القادرة على تجسيد الدولة في الجنوب. يمكن للإدارات إدارة المعونات ويمكن للبلديات أن تحدد الضرر. يمكن للدبلوماسيين التفاوض ولكن على الطرق، وفي القرى، وقرب الخط الأزرق، تتخذ السيادة شكلا ملموسا: الوحدات المنشورة، والمراكز المحمية، والدوريات المنتظمة، والتنسيق مع السكان، والقدرة على الاستجابة، وعلاقة منظمة مع اليونيفيل.

هذه المهمة سياسية أكثر من عسكرية جيش ضعيف أو غائب يترك الأرض لجهات فاعلة أخرى ثم يمكن لإسرائيل أن تبرر وجودها بسبب الفراغ الأمني. ويمكن لحزب الله أن يبرر أسلحته بعدم قدرته على حماية القرى. يمكن للسلطات الأجنبية أن تناقش لبنان بدونه وعلى العكس من ذلك، فإن وجود جيش مرئي ومدعوم ومعترف به يعطي الحكومة حجة: فالإقليم يمكن أن تحتجزه الدولة، لا قوة أجنبية أو طرف مسلح.

وهذا المنطق لا يعني أن الجيش يمكنه تسوية قضية حزب الله وحده. ولا تزال مناقشة الأسلحة سياسية ووطنية وإقليمية. ولا يمكن فرضها بقرار إداري بسيط. لكن الجيش يمكنه أن يخلق إطار هذه المناقشة ويمكنها أن تضمن الأرض بعد انسحاب إسرائيلي، وأن تخفض ذرائع استبقاء العسكريين الأجانب وتوفر بديلا وطنيا لمنطق الميليشيات.

وهذا هو السبب في أن مسألة الوسائل تصبح مركزية. وتحتاج القوات المسلحة اللبنانية إلى مركبات، وقود، واتصالات، وقطع الغيار، والمراقبة، والوحدات الهندسية، وقدرات إزالة الألغام، واللوجستيات المستدامة. They also need sufficient wages to maintain internal cohesion. وفي بلد يشهد انهيارا ماليا، لا يقتصر دعم الجيش على تسليم المعدات. يجب أن نبقي مؤسسة واقفة.

قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان، شبكة الأمان أو الانتقال الهش

زيارة (سلام) إلى (باريس) تجري أيضاً في لحظة من عدم اليقين حول اليونيفيل ولا تزال قوة الأمم المتحدة أحد الصكوك الدولية القليلة في جنوب لبنان. وهو لا يحل محل الجيش اللبناني. ولم تمنع جميع الانتهاكات. وهو يواجه الانتقادات الإسرائيلية والقيود التشغيلية. لكن ضعفه الوحشي سيخلق فراغاً خطيراً.

وقد ذكر نواف سلام بالفعل، خلال رحلة إلى باريس أبلغ عنها تحالف القوى من أجل السلام، أن لبنان سيظل بحاجة إلى وجود دولي، ويفضل أن تكون الأمم المتحدة، بعد مغادرة القوة أو تحولها. ويستند هذا الموقف إلى ملاحظة واقعية: لا يمكن أن يمر الجنوب خلال بضعة أسابيع من حرب مفتوحة أمام الأمن الوطني الكامل دون دعم خارجي. وتوفر قوة دولية، حتى غير فعالة، المراقبة، وقناة وصل، وشكل من أشكال الحياد التي تحتاجها بيروت.

ولذلك، فإن السؤال هو عدم الاختيار بين الجيش اللبناني واليونيفيل. يجب أن نوضح الأمرين يجب أن يكون الجيش الممثل السيادي وينبغي أن تكون اليونيفيل الآلية الدولية للدعم والمراقبة والاتصال. ولا يمكن تحقيق هذا التكامل إلا إذا كانت الولاية واضحة، فإن قواعد الاشتباك مفهومة، ولا يعامل الشركاء الدوليون قوة الأمم المتحدة كبديل للدولة.

باريس لديها اهتمام مباشر بهذه المسألة وتشارك فرنسا في القوة الدولية ودفعت تكلفة بشرية في جنوب لبنان. وقد أدى وفاة أفراد حفظ السلام في المنطقة إلى زيادة القلق إزاء أمن البعثة وظروف استمرارها. وفي هذا السياق، يصبح دعم الجيش اللبناني أيضا وسيلة لحماية مستقبل وجود دولي مفيد ولكنه ضعيف.

الانسحاب الإسرائيلي: الحالة التي بدونها يحجب كل شيء

ويجب ألا يحجب مركزية الجيش الشرط الأساسي الرئيسي: الانسحاب الإسرائيلي. وبدون الانسحاب، سيظل النشر اللبناني غير كامل. وبدون الانسحاب، سيحتفظ حزب الله بحجته الرئيسية. وبدون الانسحاب، سيظل سكان الجنوب معلقين من القرار العسكري لدولة مجاورة. فبدون الانسحاب، يمكن لباريس وواشنطن والأمم المتحدة أن تتحدث عن السيادة، ولكن الأرض ستقول شيئا آخر.

ويبرر المسؤولون الإسرائيليون الإبقاء على مواقع في الجنوب لأسباب أمنية. وهي تشير إلى المناطق الاستراتيجية، وحماية شمال إسرائيل، والحاجة إلى منع حزب الله من الانتقال إلى أماكن قريبة من الحدود. وهذه القراءة تستجيب لشاغل حقيقي للمجتمع الإسرائيلي. لكنه يصطدم بحق لبنان في السيطرة على أرضه.

بالنسبة لبيروت يجب عكس المنطق ويجب أن يسمح الانسحاب الإسرائيلي بنشر الجيش، ثم فتح مناقشة وطنية بشأن الأسلحة واستراتيجية الدفاع. وإذا طلبنا أولا نزع سلاح حزب الله في حين لا تزال إسرائيل حاضرة، فإن الدولة اللبنانية تخاطر بالانفجار الداخلي. إذا لم نتحدث أبداً عن الأسلحة بعد الانسحاب ستبقى الولاية غير كاملة والصعوبة ليست المبدأ فحسب. إنها التقويم.

دبلوماسية (سلام) هي الدفاع عن تسلسل الخطوة الأولى: وقف الإضرابات والانتهاكات بصورة يمكن التحقق منها. الخطوة الثانية: الانسحاب الإسرائيلي الكامل. المرحلة الثالثة: تعزيز النشر العسكري بدعم دولي. الخطوة الرابعة: عودة المشردين داخليا وإعادة الإعمار. الخطوة 5: الحوار الوطني بشأن احتكار القوة واستراتيجية الدفاع. ويمكن الطعن في هذا التسلسل. ولها ميزة تجنب فخ المناقشة التي تجري تحت الاحتلال.

الاحتياجات المالية التي لا يستطيع لبنان تغطيتها بمفرده

السيادة لها تكلفة. فالدولة اللبنانية، التي أضعفتها سنوات من الأزمة المالية، لا يمكن أن تنطلق وحدها من ارتفاع جيشها أو إعادة بناء الجنوب. According to information reported in previous Franco-Lebanese exchanges, Nawaf Salam mentioned considerable humanitarian needs for the coming months. وتضاف هذه الاحتياجات إلى النفقات العسكرية والاجتماعية والإدارية اللازمة لتحقيق الاستقرار.

ولذلك يجب أن تتجنب المعونة الدولية خطأين. الأول هو تمويل حالة الطوارئ الإنسانية دون تعزيز الدولة. وهذا من شأنه أن يعفي الأسر، ولكن يترك الأرض الأمنية دون تغيير. والثاني هو تمويل الجيش فقط دون تلبية الاحتياجات المدنية. وهذا من شأنه أن ينشئ سيادة مسلحة، ولكن هشة اجتماعيا. ويحتاج الجنوب إلى كل من الأمن والحياة اليومية.

ويمكن للبعد القطري أن يؤدي دوراً رئيسياً هنا. ولدى الدوحة موارد مالية وقدرات وساطة يمكن أن تستخدمها بيروت. ويمكن لقطر أن تساعد في دعم الأرصدة أو المعدات أو اللوجستيات أو برامج العودة المدنية. ولكن هذه المعونة يجب أن تكون جزءا من خريطة طريق وطنية. ويجب ألا ينتج تبعية جديدة أو دوائر متوازية متعددة.

يمكن أن تكون فرنسا منصة. ويمكن لمؤتمر لدعم الجيش اللبناني وقوات الأمن، الذي ذكرته عدة وسائط إعلام ومسؤولين، أن يجمع بين الالتزامات الأوروبية والعربية والدولية. ولكن المؤتمر لن يكون كافيا إذا لم يؤد إلى عمليات التسليم، والتمويل المتعدد السنوات، والرصد، والمؤشرات الدقيقة. ولا يحتاج الجيش اللبناني إلى صورة عائلية. وهو يحتاج إلى موارد تشغيلية.

السلام بين الدعم الخارجي والتوازن الداخلي

ويجب أن يدير نواف سلام أيضا معادلة سياسية داخلية. التحدث إلى باريس أو واشنطن أو الدوحة ليس كافيا. ويجب على رئيس الوزراء أن يقنع القوات اللبنانية بأن تعزيز الجيش لا يهدف إلى فصيل ضد آخر، بل إلى الدولة ضد الفراغ. هذا الفارق حاسم وإذا اعتبر الدعم العسكري ضغطا غربيا على حزب الله قبل الانسحاب الإسرائيلي، فإنه قد يزيد من استقطاب البلد. وإذا قُدِّمت كأداة للسيادة بعد الانسحاب، فيمكنها أن تجمع على نطاق أوسع.

موقع (سلام) مبني على الحذر المؤسسي وهو لا يعد بأن الجيش سيحل جميع التناقضات اللبنانية وحدها. ويسعى إلى منحه مكاناً مركزياً في مرحلة انتقالية. وقد يبدو هذا النهج بطيئا. إلا أنها تستجيب لهشاشة البلد. ولا يمكن للبنان أن يتحمل حربا داخلية بشأن مسألة الأسلحة وقت تدمير الجنوب، ويعود المشردون داخليا، وتحتفظ إسرائيل بقدرتها على الإضراب.

ويجب ألا يصبح هذا الحذر ثابتا. يجب على الحكومة أن تضع خطة بسرعة وينبغي لها أن تبين أين ينبغي للجيش أن ينشر، بأي إطار زمني، تحت أي تنسيق مع اليونيفيل وما هي الالتزامات الدولية. وسيتعين عليها أيضا أن تعد إطارا سياسيا للمستقبل. ولا يمكن أن تظل السيادة صيغة متكررة لكل تحرك رسمي.

وتزداد المخاطر كلما كان الاتفاق الإقليمي بين واشنطن وطهران يمكن أن يغير توازن القوى. وإذا فرضت الولايات المتحدة وقفاً للتصعيد على إسرائيل، وتشجع إيران حزب الله على ضبط النفس، فإن نافذة ستفتح للدولة اللبنانية. وإذا فشل أحد مقدمي مشروع القرار، فإن لبنان يخاطر بالعودة إلى المواجهة. ولذلك يسعى السلام إلى إعداد الدولة لاستغلال فرصة قد تكون قصيرة.

مصداقية الدولة ستكون على الأرض

ويمكن تلخيص هذه المادة على النحو التالي: إن الجيش اللبناني هو محور المناقشات الدبلوماسية لأنه يقع في صميم عودة الدولة إلى الجنوب. وبدونه، يمكن للانسحاب الإسرائيلي أن يخلق فراغا. فبدون الانسحاب، لا يمكن نشره بالكامل. فبدون وجود قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان أو وجود دولي، يمكن كشفه. وبدون تمويل، ستظل هشة. وبدون توافق سياسي في الآراء، سيكون ذلك مفيدا.

باريس ممر مفيد، ولكن ليس الوجهة النهائية. المقياس الحقيقي لزيارة (ناواف سلام) لن يكون بيان (اليزي) وسيكون من الواضح في قرى الجنوب: إعادة تنشيط المراكز، والطرق الآمنة، والسكان المطمئنين، والتنسيق مع البلديات، وتوثيق الانتهاكات، والعودة التدريجية للخدمات، والقدرة على منع تكرار الحرب عن طريق الحوادث.

يمكن لفرنسا أن تساعد في تنظيم هذا الانتقال. يمكنه دفع شركائه لدعم الجيش يمكنه الدفاع عن وجود دولي في الجنوب ولعلها تذكر أن نزع سلاح حزب الله يجب أن يعالجه اللبنانيون ولا يفرضه الاحتلال. ولكن على لبنان نفسه أن يحدد التسلسل، وأن يتخذ الخيارات، وأن يتجنب المعونة الأجنبية التي تحل محل القرار الوطني.

رحلة (سلام) إلى (باريس) تقول شيئاً من اللحظة اللبنانية البلد يريد أن يصبح موضوع أمنه ولم يعد يريد أن يكون المكان الذي تضرب فيه إسرائيل، حيث تتفاوض إيران، حيث تحاكم الولايات المتحدة، وحيث تنادي فرنسا. وسيصبح الجيش الوجه الملموس لهذا الطموح. ولا يزال يتعين النظر إلى ما إذا كان شركاء لبنان سيعطونه الوسائل اللازمة للوجود في الجنوب، وما إذا كانت القوات اللبنانية ستوافق على أن عودة الدولة لم تعد مجرد وعد، وإنما منظمة بارزة على الأرض.