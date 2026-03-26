نواف سلام يرفع النبرة ضد إسرائيل ويعلن شكوى إلى مجلس الأمن

اعتماد الحكومة اللبنانية تدابير أمنية جديدة في بيروت

وأعلنت الحكومة اللبنانية يوم الخميس تدابير جديدة لتعزيز الأمن في العاصمة، في ظل التصعيد العسكري وتزايد التوترات الإقليمية.

وترأس الدورة نواف سلام في سيرايل الكبرى، وخصصت رسمياً للمشردين داخلياً، وعواقب القصف الإسرائيلي وآثاره العسكرية والإنسانية والاجتماعية والمالية والاقتصادية. غير أن السياق السياسي يهيمن على الاجتماع. عدم وجود العصابة الشيعة يؤكد أن قضية السفير الإيراني لم تعد مجرد نزاع دبلوماسي

وفي نهاية الاجتماع، أفاد وزير الإعلام، بول موركوس، بأن السلطة التنفيذية قررت تعزيز الترتيبات الأمنية في بيروت بشكل واضح. According to him, this decision will lead to an intensification of army and security patrols in the city, with the aim of reassuring the population, while the war continues to weight on the country.

بيروت تندد بالمشروع الإسرائيلي جنوب ليتاني

وفي قلب الاجتماع، رد نواف سلام بقوة على البيانات المتكررة التي أدلى بها المسؤولون الإسرائيليون بشأن احتمال احتلال المنطقة الواقعة جنوب الليطاني. According to the Head of Government, threats to a « security zone » or « buffer zone » constitute an extremely serious development for Lebanese sovereignty.

واتهم رئيس الوزراء إسرائيل بتفجير معظم الجسور على نهر الليطاني من أجل قطع هذه المنطقة عن بقية الأراضي اللبنانية. وندد أيضا بعملية تشريد جماعي لسكان المدن والقرى الواقعة جنوب النهر، فضلا عن تقدم يومي للجيش الإسرائيلي، مصحوبا بتدمير المنازل، وفي بعض الأحيان استكمال الأحياء أو المناطق.

وبالنسبة لنواف سلام، تثير هذه الأعمال مخاوف من الرغبة في منع العودة السريعة للمدنيين إلى ديارهم. The Head of Government stated that these practices violate international law, international humanitarian law and the UN Charter.

الشكوى اللبنانية المقدمة إلى مجلس الأمن

وفي مواجهة هذه الحالة، طلب رئيس الوزراء من وزير الخارجية أن يقدم فورا شكوى إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. وأعلن أيضا عن اعتزامه الاتصال مباشرة بالأمين العام للأمم المتحدة في نهاية الاجتماع، بغية إحالة المسألة رسميا إلى المحافل الدولية.

وتمثل هذه المبادرة محاولة لبنانية جديدة لتدويل الانسحاب من الهجوم الإسرائيلي في جنوب البلد، في وقت تسعى فيه بيروت إلى الاعتراف بالخطر الذي يشكله أي تركيب مستدام لمنطقة عازلة أو فرقة أمنية في أراضيها.

الكويت في مركز اهتمامات الحكومة

وقد تميز الاجتماع الوزاري أيضا برد فعل رئيس الوزراء على الإعلان في الكويت عن تفكيك خلية إرهابية جديدة. وأعرب نواف سلام عن أسفه لأنه، من بين المتهمين في هذه القضية، كان هناك شخصان قدمتهما السلطات الكويتية على صلة بحزب الله.

وأكد أن أي هجوم على أمن الكويت يؤثر أيضا على لبنان، مؤكدا على القوة التاريخية للعلاقات بين البلدين. وأشار إلى أن الأغلبية الساحقة من المجتمع اللبناني في الكويت تحترم القوانين النافذة وتسهم بنشاط في الحياة الاقتصادية للبلد.

وقال رئيس الحكومة إنه اتصل بنظيره الكويتي للإعراب عن إدانة بيروت الصارمة لهذه الأعمال، وكذلك تضامن لبنان الكامل مع الإمبراطورية.

The Shiite boycott gives another scope to the meeting

ولكن الرواية السياسية الرئيسية لهذا اليوم هي مقاطعة حزب الله وأمال الوزراء. كان غيابهم مرتبطاً اتصالاً مباشراً بقرار بيروت هذا الأسبوع لإعلان السفير الإيراني شخصاً غير مرغوب فيه وطلب منه مغادرة البلاد بحلول 29 آذار/مارس وشجب كلا الجانبين هذا التدبير، فوجداه معاديا لإيران ومخالفا لمصالح لبنان.

وتتيح هذه المقاطعة المجال المؤسسي للأزمة. وهو يعكس عمق الاختلاف بين السلطة التنفيذية، من جهة، التي تسعى إلى تأكيد صلاحيات الدولة في المسائل الدبلوماسية، ومن جهة أخرى، عصا الشيعة التي تعتبر هذا القرار هجوما سياسيا على طهران، وضد مكانها في توازن لبناني.

نواف سلام يحذر من إعادة تركيز الهجمات الإيرانية على الخليج

وثمة تسليط آخر على خطابه يتمثل في نبذ مركز جسامة الضربات الإيرانية. وادعت نواف سلام أن التفجيرات الإيرانية كانت موجهة الآن إلى بلدان الخليج أكثر منها إلى الأراضي الإسرائيلية.

وقال إنه منذ بداية الحرب، كان 83 في المائة من الهجمات الإيرانية، سواء كانت قذائف أو طائرات بدون طيار، قد أثرت بشكل رئيسي على بلدان الخليج، ولكن أيضا على الأردن وتركيا وأذربيجان، مقارنة بنسبة 17 في المائة فقط الموجهة إلى إسرائيل. According to him, among the targets affected were vital facilities and civilian sites, which constituted a particularly dangerous escalation.

وأقر رئيس الوزراء بأن دول الخليج تمكنت من الدفاع بفعالية عن أراضيها، ولكنه رأى أنه لا يمكن للبنان أن يظل صامتا عندما تستهدف البلدان العربية الصديقة يوميا. وأعلن أنه سيواصل اتصالاته مع العديد من القادة العرب لإعادة تأكيد تضامن بيروت.

المشردون كضحايا حرب مفروضة على لبنان

كما أعرب رئيس الحكومة عن رغبته في العودة إلى مسألة المشردين داخلياً، مؤكداً أنهم، مثل جميع اللبنانيين، هم الضحايا المباشرون للحرب المفروضة على البلد. وادعى نواف سلام أنه لم يتم استشارة المشردين أو أغلبية اللبنانيين بشأن الحرب ولم يقرروا دخولها.

ووصف النزاع بأنه " حرب الآخرين على ترابنا " ، معتقداً أن لبنان ليس لديه أي مصلحة في أن يدخل في هذه المواجهة. ويتمشى ذلك مع النهج الذي اعتمده رئيس الوزراء بالفعل في الأيام الأخيرة، وهو النهج الذي تتبعه الدولة التي تسعى إلى فصل نفسها سياسيا عن حرب ترى أنها عانت منها ولم تختارها.

الحكومة تحت الضغط، ولكن السعي إلى خط واضح

وسمحت جلسة الخميس للسلطة التنفيذية بتسليط الضوء على ثلاث رسائل متزامنة: رفض تحويل جنوب لبنان إلى منطقة عازلة إسرائيلية، والتضامن مع الكويت وبلدان الخليج في مواجهة التهديدات الأمنية، والاستعداد للظهور كضامن للاستقرار الداخلي، لا سيما في بيروت.

وتسعى الحكومة، باختيارها جعل التدابير الأمنية مرئية في العاصمة وتقديم شكوى إلى مجلس الأمن، إلى إعطاء صورة للدولة التي لا تزال قادرة على العمل على الجبهات الدبلوماسية والأمنية والسياسية، على الرغم من الحرب التي تواصل تعطيل البلد وزيادة الضغط على مؤسساته.