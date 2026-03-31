نيسان/أبريل 1: لا يحتاج العالم إلى كذبة أخرى

غداً، سيظهر الجدول في 1 أبريل

وفي الأوقات العادية، يسمح التاريخ بالفوز، والألقاب الزائفة غير الضارة، وفخاخ البوتاش، والنكات دون عواقب. لكن العالم ليس في وقت عادي وعلى النقيض من ذلك، فإنه يمر عبر تسلسل يصبح فيه الحدود بين الحقيقيين، والزائفين، وغير المتصورين، والتلاعب أكثر ضبابية كل يوم. في مثل هذه اللحظة، أبريل 1 يَتوقّفُ أَنْ يَكُونَ a نَقْف بسيط. إنها تقريباً غلطة

لأنك يجب أن تواجه الواقع ويعيش الشرق الأوسط في خطى الإضراب والاستجابات والتشريد والتصاعدات والأسواق المتباطئة والدبلوماسية المتردية. The UN warnings about the loss of life, about poverty, about the erasure of a year of growth in the Arab world, while social networks pour into the same stream of rigged videos, recycled images,إشاعةs of invented deaths, false attacks and false military triumphs. ولذلك كان على رويتر أن ينكر في الأسابيع الأخيرة عدة محتويات قدمت كدليل على الضربات أو التدمير الإيرانيين في إسرائيل، عندما كانت إما أشرطة فيديو صادرة عن آي أي أو صور مأخوذة خارج السياق.

ولم تعد المشكلة مشكلة المعلومات الخاطئة المنظمة. وهو أيضاً من الدهون الجماعية للتحقق. عندما تصبح الأخبار ثقيلة جداً، سريعة جداً، متلهفة جداً، بعض الجمهور لم يعد يطلب أدلة. إنها تطلب تأكيد ما تخشىه بالفعل أو ما تأمل أن تسمعه هناك تزدهر العرش المزيف انه لا يفوز لأنه موثوق تماما. يفوز لأنه يصل في الوقت المناسب، في الشكل الصحيح، مع الربيع العاطفي الصحيح. وذكّر رويتر مؤخرا بأن الخبراء في الطب الشرعي الرقمي ربما ظنوا أن آي أي قد ولّد شريط فيديو قُدّم كقذيفة إيرانية على تل أبيب. المزيفة لم تكن بحاجة لأن تكون غير قابلة للنقاش بدا الأمر معقولاً لبضع ساعات

وفي هذا السياق، فإن تقديم النكات غداً لن يكون غير ملائم فحسب. هذا سيضيف ضوضاء إلى ضوضاء خطيرة بالفعل الإعتراف لم يعد تأثير جانبي للحرب لقد أصبح أحد أسبابه The Associated Press reported this week that the war with Iran shows how much digital combat is now embedded in the real fight, with cyberattacks, espionage, toxication and content intended to sow fear or erode confidence. التلاعب لم يعد يأتي بعد القنابل إنها معهم

الوقت الذي تتحرك فيه المزيفة بسرعة الصدمة

الدراما الأولى هذه المرة كانت سريعة

وفي الماضي، كانت الكذبة بحاجة إلى نقل متين، أو وسائط إعلام متماسكة، أو قناة مناضلة، أو جهاز دعائي، أو شبكة أنشئت بالفعل. الآن، بضعة حسابات كافية. صورة مذهلة، لوم ذو مصداقية مبهمة، موسيقى متطورة، نغمة نظيفة جداً، والمزيفة تدور حول الهاتف قبل أن يبدأ الشخص الحقيقي عمله. هذا التحول يغير كل شيء إنها لا تضعف التحريرات فقط إنه يضعف الإدراك العميق للواقع

وفي النزاعات الأخيرة، بل وأكثر من ذلك في التصعيد الإقليمي الحالي، يتخذ المحتوى المضلل عدة أشكال. وهناك الوصفات القديمة، الفعالة دائما: تظهر صور المحفوظات كما لو كانت جديدة، وأشرطة فيديو لبلد آخر أعيد تسميتها على أنها حالة طارئة، وأرقام متضخمة بدون مصدر، وصور ملتقطة. وثمّة جيل جديد من المزيّف: تسلسلات خلقت من كلّ الأجزاء بواسطة أدوات (آي آي)، مع الحرائق، الصواريخ، البنايات تضرب، الحشد المذعور أو من المفترض أنّه رؤساء دول In particular, Reuters had to verify rumours of the death of Benyamin Netanyahu, fed by Iranian media and relayed online, before the Israeli leader appeared publicly to cut short.

وما يجعل الوضع أكثر جدية هو أن المزيف لا يحتاج حتى إلى أن يؤمن به الجميع لإنتاج آثاره. كل ما عليه فعله هو الشك المحتوى المشكوك فيه يمكن تقاسمه في حال أردت فيديو غير واضح يمكن نقله لأنه لا يعرف أبداً الشائعات الشائعة يمكن أن تنجو لأنه، بعد كل شيء، أي شيء ممكن. السم هنا ليس فقط تدمير معلومات دقيقة وهو يدمر تردد الأولويات والانتظار والمقارنة والتداخل. أي مجتمع يَفْقدُ هذا reflex يُصبحُ ضعيف إلى كُلّ شيءِ.

The Reuters Institute has been highlighting this for months: the year 2026 confirms that AI, deepfakes and disinformation are now a structural challenge for journalism and public space. ولم يعد هذا الموضوع هامشيا بالنسبة للأخصائيين الرقميين. إنها قضية مركزية للثقة المدنية

الأول من أبريل يقع في أسوأ لحظة

الأول من أبريل يقوم على اتفاق ضمني: الجميع يعرف، في الأساس، أنه لعبة. وتنجح النكتة لأنها تتدخل في مجال مشترك لا تزال فيه الحقيقة الأساسية صلبة. يمكننا الإمساك بلطف لأن الإطار العام مستقر لكن ما تبقى من هذا العقد عندما تُشفى الأخبار بقذائف زائفة، أوراق توازن خاطئة، موت زائف، انتصارات كاذبة، نشرات صحفية كاذبة وذعر حقيقي؟

غداً، لقب زائف على إضراب، بيان دبلوماسي زائف، إنذار أمني زائف أو رحيل زائف للشخصية العامة لن يقع في فراغ عابث. سيقع في نظام إيكولوجي قابل للاشتعال وسوف يُقرأ على نحو سريع جداً، ويُتقاسمه من دون تعويق، ويُسجَّل خارج السياق، ويُترجم أحياناً ويُحوَّل ويُعاد حقنه في أماكن أخرى دون ذكر النكتة الأولية. ويمكن أن تصبح نكتة محلية معلومات خاطئة عالمية في أقل من ساعة. هذا هو الرواية. وفي 1 نيسان/أبريل، لم يعد الرقم الرقمي هو الجرائد الورقية. إنها طلقات الشاشة غير المأهولة والتقاسم غير المتجدد

واللحظة هي أن الاقتصاد العاطفي للشؤون الحالية مشلول بالفعل. وفي يوم الثلاثاء، قدر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن التصعيد في الشرق الأوسط يمكن أن يكلف البلدان العربية ما يصل إلى 186 بليون دولار في شهر واحد، مع تهديد الملايين من فرص العمل وإصابة الملايين من الناس بالفقر. وقد أثارت الأمم المتحدة، من جانبها، نبرة عن سلامة حفظة السلام وعن خطورة التطورات الإقليمية. في مثل هذا المناخ، النكتة لا تفعل شيئا. إنها طفيلية

ما يعنيه هذا التدخل يجب قياسه When families seek to know if a road is open, if a neighbourhood has been hit, if a relative is alive, if an eviction is real, if a curfew is confirmed, if a flight has been cancelled, if a school will reopen, the false one is not insignificant. ويمكن أن تضيع الوقت، وتتسبب في حركات الذعر، وتفضح المدنيين، وتقويض الكراهية أو تدمر السمعة. هناك أيام عندما يكون السخرية مكانها. ولكن هناك أيضاً أيام تحتاج فيها الأماكن العامة إلى التنظيف، وليس إلى تقطيع.

الهمور ليس المشكلة، الوقت هو

يجب أن تكون عادلاً المشكلة ليست دعابة في حد ذاتها

مجتمع لم يعد يضحك يصبح مريضاً المشكلة هي السياق النكتة ليست فقط ما تقوله كما أنها البيئة التي تقع فيها. ولكن البيئة الحالية هي واحدة من أكثر البيئات تقلبا في السنوات الأخيرة. وبين الحرب الإقليمية، والدعاية المتنافسة، والتوترات الاقتصادية، والهجمات السيبرانية، والاستقطابات السياسية، والإنتاج الصناعي للمحتوى الكاذب، لم تكن التضاريس أبداً على استعداد بشدّة لاستضافة هوايات مواضيعية.

حتى السياسيين والجيوش يتطورون في هذه المنطقة الرمادية وأفاد رويتر في منتصف آذار/مارس أن دونالد ترامب اتهم إيران باستخدام ذكاء اصطناعي كسلاح من أسلحة التضليل لتشويه تصور الحرب. وسواء امتثلنا لهذه الصياغة أم لا، فإنها تبين شيئا واحدا: فقد أصبحت معركة السر مسألة استراتيجية تعترف بها الدول نفسها.

وبعبارة أخرى، لم تعد الأكاذيب مجرد زلة من الهوامش. إنه في المركز وهي متأصلة في المذاهب، وفي قنوات الاتصال، وفي ردود الفعل المتشددة، في الاستهلاك الفوري للأخبار. ومن ثم، فإن كل ممثل إضافي يضيف مزيفا، حتى للضحك، يسهم بصورة موضوعية في نفس الضباب. النية لا تمحو الأثر الأخبار المتواضعة المزيفة ليست نفس هدف التلاعب العدائي لكن على سلك إجتماعي مشتت، يمكن أن يصبح الميكانيكيون للنشر قريبا جدا.

وهناك أيضا سبب أخلاقي أبسط. يعيش الكثير من الناس اليوم مع هاتف في أيديهم بينما كان واحد منهم يحمل مترجما في وقت الحرب ليعرف، دقيقة في الدقيقة، أين الخطر. In this context, the hoax is no longer received as a collective game. يتم تلقيها كاقتحام لغز حقيقي الرأي المسترخى و السكان العصبيون ليسوا محاصرين بنفس الطريقة

العمل الحقيقي غداً سيكون التباطؤ

أفضل خدمة للجمهور غداً لن تكون مضحكة في كل التكاليف سيكون واضحاً

واضح على ما نعرفه

واضح بشأن ما لا نعرفه

واضح حول ما هو متورط في الإدلاء بالشهادة أو الإشاعة أو الدعاية أو التحقق أو عدم اليقين.

وينطبق ذلك على وسائط الإعلام بالطبع. لكنه ينطبق أيضاً على الجميع لا تتشارك بسرعة لا تلقي نكتة لإخراجها من السياق لا تنشري الشاشة المزيفة لأنها جيدة لا تبث فيديو مذهل قبل التحقق من أصله لا تخلط السرعة مع المعلومات

هذا التباطؤ ليس ساذجاً وعلى العكس من ذلك، فهو عمل مدني. في عصر من التدفّق يصبح التدقيق شكلاً من المقاومة الانتظار لعشر دقائق قبل المشاركة أحياناً تجنب 10 آلاف الأخطاء البحث عن المصدر الأول، والنظر إلى التاريخ، والتناقضات البصرية، مقارنة بوسائط الإعلام الموثوقة، وحذر من الحسابات المجهولة التي ظهرت في اليوم السابق: هذه الإيماءات البسيطة ليست شيئا بطوليا، ولكنها تعيد بناء حد أدنى من الواقع المشترك.

ربما الشيء الأكثر إثارة للقلق ليس أن هناك الكثير من المزيفين. إن أوقات الأزمات تولدها دائما. الأكثر إثارة للقلق هو أن الحدود العاطفية بين الضعفاء الحقيقيين والزائفين في بعض الأحيان يبدو لنا أن نكون صادقين لأنه يبدو وكأنه خوفنا من اللحظة. فالديمقراطية، أو المجتمع المفتوح، أو البلد الذي يمر بأزمة أو منطقة في حالة حرب لا يمكن أن تدوم طويلا إذا كان الشعور يحل محل الأدلة.

ويجب عدم حظر 1 نيسان/أبريل بمرسوم أخلاقي.

ولكن يمكن النظر إليها مع النضج. وهذا العام، النضج يتطلب ضبط النفس. ليس فقط من احترام الموتى، للجرحى، للنازحين، لمن ينتظرون شيك جديد. هي أيضاً تأمرها بالوساطة والحيز العام العالمي لم يعد مستقراً بما فيه الكفاية ليصمد دون أن يلحق ضرراً بيوم كامل من الزائفة المفترضة ضد خلفية الكوارث الحقيقية.

ما يفوت معظم اليوم ليس دعابة

هذا ليس التعليق أيضاً

الثقة.

والثقة ليست إعادة بناء مع كذبة أخرى، حتى وقعت مع فوز. ويعاد بناؤها بالكلمات العادلة، والحقائق المحتفظ بها، وفحص المرضى، وشكل من أشكال الانضباط الجماعي في مواجهة القزم.

غداً، أفضل سمكة في أبريل لن تكسب شيئاً ليس من خلال التقشف ولكن لأن عالماً غرق بالفعل في تسمم، لا حاجة لإضافة الشظايا المزيفة، للضحك، قطرة أخرى إلى الضباب.